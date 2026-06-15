Κόσμος 15/06/2026 Ο Πλανήτης Κρατά την Ανάσα του: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, Σύνοδος G7, Ματωμένη Ουκρανία και Παγκόσμια Οικονομία σε Νέα Στροφή

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία διαμορφώνεται γύρω από μια μεγάλη αντίφαση: από τη μία πλευρά εμφανίζεται ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με την προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό των εχθροπραξιών και σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ· από την άλλη, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να παράγει ανθρώπινη απώλεια, καταστροφή υποδομών και πολιτιστικά πλήγματα, ενώ το Σουδάν βυθίζεται ακόμη πιο βαθιά σε μια σχεδόν ξεχασμένη ανθρωπιστική τραγωδία. Η ημέρα δεν είναι απλώς «μια ακόμη ημέρα ειδήσεων». Είναι ημέρα κατά την οποία οι κυβερνήσεις, οι αγορές, οι στρατοί και οι κοινωνίες μετρούν τα όρια αντοχής τους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Σύνοδος των G7 στη Γαλλία, όπου οι ισχυρότερες δυτικές οικονομίες καλούνται να απαντήσουν ταυτόχρονα σε πολέμους, ενεργειακή ανασφάλεια, εμπορικές ανισορροπίες, τεχνητή νοημοσύνη, χρέος των φτωχότερων χωρών και τη διαρκώς δυσκολότερη σχέση με την Κίνα. Η παγκόσμια οικονομία αντιδρά με ανακούφιση στην είδηση ότι η ένταση στον Περσικό Κόλπο μπορεί να υποχωρήσει, όμως η ανακούφιση αυτή δεν σημαίνει σταθερότητα. Σημαίνει απλώς ότι ο κόσμος απέφυγε, προς το παρόν, ένα ακόμη χειρότερο σενάριο.

Η μεγάλη είδηση της ημέρας: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και άνοιγμα του Ορμούζ

Η σημαντικότερη διεθνής εξέλιξη της ημέρας είναι η ανακοίνωση ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν συμφωνήσει σε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό ενός πολέμου που είχε οδηγήσει την περιοχή σε εξαιρετικά επικίνδυνη τροχιά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες διεθνείς μεταδόσεις, η συμφωνία προβλέπει πλαίσιο αποκλιμάκωσης, σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και μεταφορά των πιο δύσκολων θεμάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σε επόμενες διαπραγματεύσεις.

Η σημασία των Στενών του Ορμούζ είναι τεράστια. Δεν πρόκειται για ένα απλό θαλάσσιο πέρασμα. Είναι ένας από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, από τον οποίο εξαρτώνται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όταν το πέρασμα αυτό κλείνει ή απειλείται, δεν πιέζεται μόνο η Μέση Ανατολή. Πιέζονται οι τιμές της ενέργειας, ο πληθωρισμός, οι μεταφορές, η βιομηχανική παραγωγή και τελικά το κόστος ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η συμφωνία δεν λύνει αυτομάτως το πρόβλημα. Ανοίγει όμως έναν διάδρομο πολιτικής διαχείρισης. Οι κυρώσεις, τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, η επιρροή του Ιράν σε περιφερειακές οργανώσεις και το πυρηνικό ζήτημα παραμένουν δύσκολα και φορτισμένα. Η αποκλιμάκωση λοιπόν είναι πραγματική, αλλά εύθραυστη.

Η Σύνοδος των G7 στη Γαλλία: Οι ισχυροί μπροστά σε πολλαπλές κρίσεις

Η Σύνοδος των G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς διεξάγεται την ίδια στιγμή που ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει αν η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να γίνει μόνιμη πολιτική λύση ή αν είναι απλώς μια προσωρινή ανάπαυλα. Στην ατζέντα βρίσκονται η Ουκρανία, το Ιράν, οι οικονομικές ανισορροπίες, η Κίνα, η τεχνητή νοημοσύνη και το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών.

Οι G7 δεν συζητούν μόνο πολεμικές κρίσεις. Συζητούν την ίδια την αρχιτεκτονική της παγκόσμιας εξουσίας. Η αμερικανική στάση, οι ευρωπαϊκές ανησυχίες, η επιθετική εμπορική παρουσία της Κίνας και η ανάγκη διατήρησης ενιαίου μετώπου απέναντι στη Ρωσία δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου κάθε δήλωση μετράει. Η παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενισχύει την πίεση προς τους δυτικούς ηγέτες να μη μετατοπίσουν όλη την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή εις βάρος της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Σύνοδος δοκιμάζει και τη συνοχή της Δύσης. Οι εμπορικές εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπη, οι διαφωνίες για δασμούς, η γαλλική στάση απέναντι στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της Κίνας δείχνουν ότι η ενότητα των G7 δεν είναι δεδομένη. Είναι καθημερινή άσκηση ισορροπίας.

Ουκρανία: Νέα ρωσική επίθεση, νεκροί άμαχοι και πλήγμα σε ιστορικό μνημείο

Την ώρα που οι ηγέτες συζητούν για διπλωματία, η Ουκρανία μετρά ακόμη μία σκληρή επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press, ρωσικό κύμα πυραύλων και drones έπληξε περιοχές της Ουκρανίας, με 11 νεκρούς αμάχους και σοβαρές ζημιές σε υποδομές, ενώ επλήγη και η ιστορική Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η επίθεση αυτή έχει διπλή σημασία. Πρώτον, δείχνει ότι η Ρωσία συνεχίζει να πιέζει στρατιωτικά την Ουκρανία, αξιοποιώντας μαζικά drones και πυραύλους για να εξαντλήσει την αντιαεροπορική άμυνα και την κοινωνική αντοχή της χώρας. Δεύτερον, το πλήγμα σε θρησκευτικό και πολιτιστικό μνημείο προσθέτει μια συμβολική διάσταση στον πόλεμο. Δεν καταστρέφονται μόνο κτίρια. Πλήττεται η μνήμη, η ταυτότητα και η ιστορική συνέχεια ενός λαού.

Ο Ζελένσκι επιχειρεί να μεταφέρει αυτή την εικόνα στους G7: ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει «δεύτερο θέμα» επειδή η διεθνής σκηνή μετακινήθηκε προς τη Μέση Ανατολή. Για το Κίεβο, κάθε καθυστέρηση στη στρατιωτική και οικονομική στήριξη μεταφράζεται σε νεκρούς, καταστροφές και απώλεια εδάφους.

Μέση Ανατολή: Η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει ειρήνη

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν φέρνει ανακούφιση, αλλά δεν κλείνει όλα τα ανοιχτά μέτωπα της περιοχής. Το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Χεζμπολάχ, η Γάζα και οι περιφερειακοί σύμμαχοι παραμένουν μέσα σε ένα επικίνδυνο πλέγμα συγκρούσεων, επιρροών και αντιποίνων. Στις εικόνες της ημέρας καταγράφεται επιστροφή εκτοπισμένων στον νότιο Λίβανο μετά τη συμφωνία, γεγονός που δείχνει πόσο άμεσα συνδέονται οι διπλωματικές αποφάσεις με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Στη Γάζα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με εύθραυστες διευθετήσεις, ανοιχτά ανθρωπιστικά ζητήματα και αβεβαιότητα για τον ρόλο διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Η Μέση Ανατολή δεν μπαίνει σε περίοδο ειρήνης επειδή υπογράφεται ένα μνημόνιο. Μπαίνει σε περίοδο δοκιμής: θα φανεί αν οι εμπλεκόμενοι θέλουν πραγματική αποκλιμάκωση ή απλώς κερδίζουν χρόνο.

Παγκόσμιες αγορές: Άνοδος στα χρηματιστήρια, πτώση στο πετρέλαιο

Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα και θετικά στην είδηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά, τα χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά και οι επενδυτές είδαν στην πιθανή επαναλειτουργία του Ορμούζ μια ευκαιρία μείωσης του ενεργειακού κινδύνου.

Η πτώση του πετρελαίου έχει άμεση πολιτική και κοινωνική σημασία. Φθηνότερη ενέργεια σημαίνει μικρότερη πίεση στον πληθωρισμό, χαμηλότερο κόστος μεταφορών, πιθανή συγκράτηση τιμών και μεγαλύτερα περιθώρια για τις κεντρικές τράπεζες να αποφύγουν νέες αυξήσεις επιτοκίων. Όμως οι αγορές συχνά αντιδρούν γρήγορα στην ελπίδα και αργά στην πραγματικότητα. Η αποναρκοθέτηση, η αποκατάσταση υποδομών, η ασφάλεια των πλοίων και η πολιτική αξιοπιστία της συμφωνίας θα κρίνουν αν η σημερινή αισιοδοξία θα έχει διάρκεια.

ΔΝΤ: Η παγκόσμια οικονομία αντέχει, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι δεν φαίνεται άμεση παγκόσμια επιβράδυνση, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά προειδοποίησε πως οι κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί. Το ΔΝΤ βλέπει πιθανότητα επιστροφής σε βασικό σενάριο ανάπτυξης 3,1% για το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι η σύγκρουση δεν θα παραταθεί και δεν θα προκαλέσει παρατεταμένες διαταραχές στην ενέργεια και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η εικόνα όμως δεν είναι ίδια για όλους. Οι ισχυρές οικονομίες έχουν αποθέματα, μηχανισμούς και πρόσβαση σε κεφάλαια. Οι φτωχότερες χώρες πληρώνουν πιο γρήγορα το τίμημα μέσα από ακριβότερα καύσιμα, τρόφιμα, λιπάσματα και πίεση στα νομίσματά τους. Αυτό σημαίνει ότι μια κρίση που στις αγορές μεταφράζεται σε ποσοστά, στις κοινωνίες μεταφράζεται σε ανεργία, φτώχεια και επισιτιστική ανασφάλεια.

Ευρώπη και Κίνα: Το εμπορικό έλλειμμα γίνεται πολιτικό πρόβλημα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με ιστορικό εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας, το οποίο σύμφωνα με σημερινά στοιχεία έφτασε σε επίπεδα περίπου 1 δισ. ευρώ την ημέρα. Η αύξηση των κινεζικών εισαγωγών, από ηλεκτρικά οχήματα έως βιομηχανικά εξαρτήματα, προκαλεί ανησυχία για την αντοχή της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι στρατηγικό. Η Ευρώπη φοβάται ότι μπορεί να χάσει κρίσιμα τμήματα της βιομηχανίας της, να εξαρτηθεί υπερβολικά από κινεζικές αλυσίδες παραγωγής και να βρεθεί με περιορισμένη δυνατότητα πολιτικής αυτονομίας. Από την άλλη, χώρες όπως η Γερμανία διατηρούν μεγάλα συμφέροντα στην κινεζική αγορά και δυσκολεύονται να στηρίξουν μια πολύ σκληρή γραμμή. Έτσι, η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας της παραγωγής της και στον φόβο ενός εμπορικού πολέμου.

Σουδάν: Η ξεχασμένη καταστροφή γίνεται ακόμη πιο θανατηφόρα

Στο Σουδάν, ο πόλεμος συνεχίζει να εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές τραγωδίες του πλανήτη. Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, περισσότεροι από 1.000 άμαχοι σκοτώθηκαν από επιθέσεις drones μόνο στους πρώτους πέντε μήνες του 2026. Η σύγκρουση, που ξεκίνησε το 2023 ανάμεσα στον στρατό και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τεράστιες ανάγκες ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Σουδάν είναι το παράδειγμα της κρίσης που δεν βρίσκεται κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή των διεθνών μέσων, αλλά καταστρέφει μια ολόκληρη κοινωνία. Η χρήση drones εναντίον αμάχων, οι καταγγελίες για βιασμούς, οι εθνοτικές επιθέσεις, η κατάρρευση βασικών υποδομών και η ανάγκη εκατομμυρίων ανθρώπων για βοήθεια δημιουργούν μια εικόνα πλήρους αποσύνθεσης. Εδώ η διεθνής κοινότητα δεν έχει το δικαίωμα να δηλώνει έκπληκτη. Έχει υποχρέωση να δράσει.

Η μεγάλη εικόνα: Ένας κόσμος σε μετάβαση χωρίς σταθερό κέντρο

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από τη σημερινή ημέρα, είναι ότι ο κόσμος δεν κινείται πια γύρω από ένα μόνο μέτωπο. Η Μέση Ανατολή μπορεί να ηρεμεί προσωρινά, αλλά η Ουκρανία φλέγεται. Οι αγορές μπορεί να πανηγυρίζουν, αλλά οι φτωχότερες χώρες ασφυκτιούν. Οι G7 μιλούν για ενότητα, αλλά η Δύση έχει εσωτερικές αντιφάσεις. Η Ευρώπη θέλει στρατηγική αυτονομία, αλλά εξαρτάται από την Κίνα. Οι ΗΠΑ εμφανίζονται ως δύναμη διαμεσολάβησης, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν ανησυχία στους συμμάχους τους με απρόβλεπτες εμπορικές και διπλωματικές κινήσεις.

Η σημερινή ειδησεογραφία δείχνει έναν πλανήτη όπου η ειρήνη, η οικονομία, η ενέργεια και η τεχνολογία έχουν γίνει ένα ενιαίο πεδίο σύγκρουσης. Δεν υπάρχει πλέον «τοπική κρίση» με περιορισμένες συνέπειες. Ένα στενό στη Μέση Ανατολή μπορεί να επηρεάσει την τιμή της βενζίνης στην Ευρώπη. Ένα drone στην Ουκρανία μπορεί να αλλάξει τις αποφάσεις των G7. Μια εμπορική ανισορροπία με την Κίνα μπορεί να οδηγήσει σε βιομηχανική αναδιάταξη ολόκληρης ηπείρου.

Η σημερινή ημέρα αφήνει πίσω της μια εικόνα γεμάτη ελπίδα, φόβο και προειδοποίηση. Η πιθανή αποκλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν είναι αναμφίβολα θετική εξέλιξη. Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, να ρίξει τις τιμές της ενέργειας, να ανακουφίσει τις αγορές και να ανοίξει έναν νέο διπλωματικό δρόμο. Όμως δεν πρέπει να παρεξηγηθεί: η συμφωνία δεν είναι ακόμη ειρήνη. Είναι ευκαιρία για ειρήνη. Και οι ευκαιρίες, όταν δεν υπηρετούνται με συνέπεια, χάνονται γρήγορα.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία υπενθυμίζει ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη δεν έχει τελειώσει. Το Σουδάν φωνάζει ότι η ανθρώπινη τραγωδία δεν μετριέται μόνο όταν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα. Η Γάζα και ο Λίβανος δείχνουν ότι η Μέση Ανατολή παραμένει ένα πεδίο εύθραυστων ισορροπιών. Η παγκόσμια οικονομία ανασαίνει, αλλά δεν θεραπεύεται. Οι αγορές ανεβαίνουν, όμως οι κοινωνίες παραμένουν ευάλωτες.

Ο κόσμος σήμερα μοιάζει σαν να περπατά πάνω σε λεπτό πάγο: κάθε θετική είδηση μπορεί να γίνει γέφυρα σταθερότητας, αλλά κάθε λάθος υπολογισμός μπορεί να ανοίξει νέα ρήγματα. Γι’ αυτό η ουσία της ημέρας δεν είναι μόνο ότι υπήρξε μια συμφωνία, μια Σύνοδος, μια επίθεση ή μια χρηματιστηριακή αντίδραση. Η ουσία είναι ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται μπροστά σε μια σκληρή δοκιμασία πολιτικής ωριμότητας: ή θα μάθει να λύνει τις κρίσεις πριν γίνουν καταστροφές ή θα συνεχίσει να μετράει τις καταστροφές αφού έχει χάσει τον χρόνο να τις προλάβει.

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