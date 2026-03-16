Κόσμος 16/03/2026 πόλεμος, πετρέλαιο, διπλωματική αστάθεια και νέοι κραδασμοί σε μια διεθνή τάξη που τρίζει

Η σημερινή διεθνής εικόνα δεν θυμίζει έναν κόσμο που απλώς περνά άλλη μία δύσκολη μέρα. Θυμίζει έναν κόσμο που έχει μπει σε περίοδο επιταχυνόμενης αστάθειας, όπου οι παλιές ισορροπίες λυγίζουν, οι νέες δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί και κάθε περιφερειακή κρίση αποκτά σχεδόν ακαριαία παγκόσμιο αποτύπωμα. Η μεγάλη φωτιά παραμένει στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο που συνδέει ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να επηρεάζει όχι μόνο το πεδίο των μαχών αλλά και την παγκόσμια οικονομία, τη ναυσιπλοΐα, την ενέργεια, τον πληθωρισμό και την ίδια τη γεωπολιτική συμπεριφορά συμμάχων και αντιπάλων. Το Στενό του Ορμούζ, ένας από τους κρισιμότερους θαλάσσιους διαδρόμους στον πλανήτη, βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωνίας, ενώ μεγάλες χώρες αποφεύγουν να στοιχηθούν στρατιωτικά πίσω από μια νέα κλιμάκωση.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει από το διεθνές προσκήνιο, αλλά δείχνει σημάδια νέας τεχνολογικής κλιμάκωσης, με μαζικές επιθέσεις drones και βαθύτερη φθορά σε αστικά κέντρα, υποδομές και ψυχολογία πληθυσμών. Παράλληλα, η αβεβαιότητα μεταφέρεται στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, στην ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική, στις αναδυόμενες οικονομίες που ξαναβλέπουν τον κίνδυνο του εισαγόμενου πληθωρισμού, ακόμη και στη λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η σημερινή ειδησεογραφία στον κόσμο είναι στην ουσία ένα ενιαίο πλέγμα αλληλεξάρτησης: το πολεμικό μέτωπο γεννά ενεργειακή πίεση, η ενεργειακή πίεση γεννά οικονομικό φόβο, ο οικονομικός φόβος μετακινεί πολιτικές αποφάσεις, και οι πολιτικές αποφάσεις επιστρέφουν ξανά πάνω στο πεδίο της σύγκρουσης.

Πίσω από τους τίτλους, αυτό που προκύπτει είναι πιο βαθύ: ο κόσμος δεν βιώνει απλώς πολλές κρίσεις μαζί. Βιώνει την ενοποίησή τους. Μια στρατιωτική επίθεση στην περιοχή του Ιράν δεν μένει στη Μέση Ανατολή· αγγίζει τα επιτόκια στη Βρετανία, τις εξαγωγές της Κίνας, τις προσδοκίες των επενδυτών, τις πολιτικές ισορροπίες στην Ευρώπη, τη ναυτιλία στη Μεσόγειο και τα κρατικά ταμεία χωρών που ήδη παλεύουν με ακρίβεια, χρέος και κοινωνική φθορά. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία δεν είναι ένα άθροισμα ξεχωριστών ιστοριών· είναι το ημερολόγιο μιας διεθνούς αταξίας που βαθαίνει.

Η Μέση Ανατολή παραμένει το κέντρο βάρους της παγκόσμιας κρίσης

Το μεγαλύτερο και πιο εκρηκτικό μέτωπο της ημέρας παραμένει η πολεμική αναμέτρηση γύρω από το Ιράν. Οι ΗΠΑ πιέζουν συμμάχους να συνδράμουν με πολεμικά πλοία στην περιοχή του Ορμούζ, όμως αρκετές χώρες εμφανίζονται διστακτικές απέναντι σε μια ευρύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Το Associated Press μετέδωσε ότι βασικοί σύμμαχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ενώ το Reuters ανέφερε πως η αμερικανική πλευρά έχει στραμμένη την προσοχή της στη διασφάλιση των θαλάσσιων μεταφορών και της ενεργειακής ροής μέσα από ένα πέρασμα που διακινεί περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG.

Η κρισιμότητα του Ορμούζ δεν είναι θεωρητική. Είναι απολύτως υλική. Από αυτό το θαλάσσιο σημείο περνά βασικός όγκος πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την παγκόσμια αγορά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα έντασης δεν ανεβάζει μόνο τη στρατιωτική θερμοκρασία, αλλά επιβαρύνει το κόστος μεταφοράς, διογκώνει την αβεβαιότητα στις αγορές και τροφοδοτεί φόβους για νέες αυξήσεις σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι η διεθνής συζήτηση για το Ορμούζ δεν αφορά πλέον μόνο στόλους και πυραύλους, αλλά πληθωρισμό, αποθέματα, νομισματική πολιτική και δημοσιονομική πίεση.

Παράλληλα, οι ανθρωπιστικές συνέπειες βαθαίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι έξι νοσοκομεία στο Ιράν έχουν εκκενωθεί, ότι έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε υγειονομικές δομές και ότι ο συνολικός αριθμός νεκρών και τραυματιών είναι ήδη βαρύς, έστω κι αν το σύστημα υγείας της χώρας εξακολουθεί να λειτουργεί. Η Ε.Ε. ανακοίνωσε νέο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας 458 εκατ. ευρώ για τη Μέση Ανατολή, δείχνοντας ότι οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν όχι μόνο το στρατιωτικό αλλά και το κοινωνικό βάθος της κρίσης.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ο πόλεμος δεν περιορίζεται διπλωματικά ούτε καν στο δυτικό μπλοκ. Η Νότια Αφρική απέρριψε αμερικανικές πιέσεις να αποστασιοποιηθεί από το Ιράν, κάτι που αποτυπώνει πόσο δύσκολη γίνεται για την Ουάσινγκτον η οικοδόμηση μιας απολύτως πειθαρχημένης διεθνούς γραμμής. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια· είναι ένδειξη ότι ο πλανήτης δεν διαβάζει τη σύγκρουση με τον ίδιο τρόπο και ότι ο Παγκόσμιος Νότος δεν είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει αυτομάτως την αμερικανική στρατηγική.

Πετρέλαιο, πληθωρισμός και ο φόβος της νέας οικονομικής αναζωπύρωσης

Η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται ξανά σε φάση υψηλής νευρικότητας. Το Reuters μετέδωσε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να κρατήσει στάση αναμονής αντί για μείωση επιτοκίων, ακριβώς επειδή ο πόλεμος και η ενεργειακή αναταραχή ξαναζωντανεύουν τον κίνδυνο του πληθωρισμού. Με άλλα λόγια, ένα μέτωπο στη Μέση Ανατολή αρχίζει ξανά να επιδρά πάνω στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και να μεταβάλει τις προσδοκίες για το κόστος χρήματος.

Η ανησυχία αυτή δεν περιορίζεται στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Στη Γκάνα, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι ο πόλεμος μπορεί να ανακόψει την πρόοδο στη μείωση του πληθωρισμού λόγω ακριβότερης ενέργειας και αυστηρότερων διεθνών χρηματοοικονομικών συνθηκών. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή δείχνει πως οι αναδυόμενες οικονομίες είναι συνήθως οι πρώτες που πληρώνουν πιο ακριβά το τίμημα μιας διεθνούς γεωπολιτικής έκρηξης: ακριβότερο πετρέλαιο, ασθενέστερα νομίσματα, μεγαλύτερη πίεση στα επιτόκια, ακριβότερος δανεισμός.

Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εξετάζει τρόπους στήριξης οικονομιών που μπορεί να χτυπηθούν από τις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν. Αυτό δείχνει πως οι διεθνείς θεσμοί δεν αντιμετωπίζουν την κρίση ως πρόσκαιρη αναταραχή, αλλά ως παράγοντα με δυνατότητα διάχυσης σε ευρύ φάσμα χωρών και αγορών. Ο κόσμος μοιάζει να φοβάται λιγότερο ένα βραχύ ενεργειακό σοκ και περισσότερο μια νέα, παρατεταμένη φάση γεωπολιτικού πληθωρισμού.

Ουκρανία: ο πόλεμος συνεχίζεται με νέα ένταση και νέα τεχνολογική φάση

Ενώ η διεθνής προσοχή απορροφάται από τη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία συνεχίζει να βιώνει σκληρές επιθέσεις. Το Reuters μετέδωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε σπάνια ημερήσια επίθεση με drones κατά του Κιέβου, με συντρίμμια να πέφτουν ακόμη και κοντά σε κεντρικά σημεία της πόλης. Η ουκρανική αεράμυνα αναχαίτισε μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όμως το μήνυμα της Μόσχας ήταν σαφές: ο πόλεμος παραμένει ενεργός, εξελίσσεται τεχνολογικά και μπορεί να πλήξει ακόμη πιο ορατά το ψυχολογικό αίσθημα ασφάλειας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, ρωσικές πηγές ανέφεραν προώθηση των δυνάμεων της Μόσχας σε 12 οικισμούς στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, ενώ η ίδια η Ρωσία υποστήριξε ότι αναχαίτισε μεγάλη ουκρανική επίθεση drones κατά της Μόσχας. Ανεξάρτητα από τις πολεμικές ανακοινώσεις κάθε πλευράς, η μεγάλη εικόνα είναι μία: ο πόλεμος μπαίνει ολοένα και περισσότερο σε φάση διαρκών μη επανδρωμένων χτυπημάτων, δοκιμασίας αντιαεροπορικών δυνατοτήτων και αμοιβαίας πίεσης βαθιά στην ενδοχώρα των αντιπάλων.

Το πιο ανησυχητικό για το Κίεβο είναι ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ήδη προειδοποιήσει πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποσπά προσοχή και πόρους από την Ουκρανία. Αν αυτό παγιωθεί, τότε η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει ότι διαθέτει στρατηγικό παράθυρο ευκαιρίας. Αυτός είναι και ο λόγος που η ουκρανική ηγεσία επιμένει πως η ευρωπαϊκή στήριξη δεν πρέπει να χαλαρώσει, ακόμη κι αν η διεθνής ατζέντα μετατοπίζεται.

ΗΠΑ–Κίνα: η διπλωματία σκοντάφτει πάνω στον πόλεμο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η μεσανατολική κρίση αναδιατάσσει τη διεθνή πολιτική είναι η πιθανή καθυστέρηση της συνάντησης Τραμπ–Σι. Το Reuters ανέφερε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση μπορεί να μετακινηθεί χρονικά, με τον Λευκό Οίκο και τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών να αποδίδουν αυτό το ενδεχόμενο κυρίως στις επιχειρησιακές και διπλωματικές απαιτήσεις που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Η λεπτομέρεια αυτή έχει βάρος πολύ μεγαλύτερο από το πρωτόκολλο. Οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας είναι ήδη φορτισμένες από εμπόριο, τεχνολογία, σπάνιες γαίες, γεωπολιτική στην Ασία και ζήτημα Ταϊβάν. Όταν μια τόσο σημαντική συνάντηση σκοντάφτει πάνω σε πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό σημαίνει ότι το μεσανατολικό μέτωπο δεν λειτουργεί πια ως περιφερειακή κρίση, αλλά ως κεντρικός διαμορφωτής της στρατηγικής προτεραιοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Κίνα, από τη δική της πλευρά, συνεχίζει να κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, αλλά δεν δείχνει πρόθυμη να ενταχθεί σε μια αμερικανική στρατιωτικοποιημένη απάντηση γύρω από το Ορμούζ. Αυτό είναι απολύτως λογικό από την πλευρά του Πεκίνου: η Κίνα χρειάζεται ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα, όχι υποχρεωτική στοίχιση πίσω από μια ατζέντα που μπορεί να αυξήσει το γεωπολιτικό της κόστος.

Κίνα: οικονομική αντοχή στην επιφάνεια, δομικές αδυναμίες από κάτω

Στο καθαρά οικονομικό μέτωπο, η Κίνα εμφανίζει για την αρχή του 2026 καλύτερα στοιχεία από τα αναμενόμενα. Η βιομηχανική παραγωγή και η επενδυτική δραστηριότητα έδωσαν σημάδια ανθεκτικότητας, με ώθηση από εξαγωγές και υποδομές. Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι η εγχώρια κατανάλωση παραμένει εύθραυστη, η ανεργία έχει αυξηθεί και η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στην αγορά ακινήτων. Οι τιμές νέων κατοικιών υποχώρησαν για όγδοο συνεχόμενο μήνα τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώνοντας ότι η κτηματαγορά παραμένει βαρίδι για τη συνολική κινεζική οικονομία. Επομένως, ακόμη κι αν οι δείκτες βιομηχανίας και επενδύσεων εμφανίζονται πιο ανθεκτικοί, το Πεκίνο εξακολουθεί να κινείται πάνω σε ένα έδαφος με εμφανείς ρωγμές. Και σε περίπτωση παρατεταμένου ενεργειακού σοκ, αυτές οι ρωγμές μπορεί να βαθύνουν.

Ανθρωπιστικά και περιβαλλοντικά ρήγματα: από τον Λίβανο μέχρι τη Μεσόγειο και τις ΗΠΑ

Η σημερινή παγκόσμια εικόνα δεν είναι μόνο θέμα πολέμων και αγορών. Είναι και θέμα ανθρώπινου κόστους. Στον Λίβανο, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης παραμένουν δραματικές, με εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους και σοβαρές απώλειες αμάχων, ανάμεσά τους παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το Reuters τις προηγούμενες ημέρες και παραμένουν κρίσιμα για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης.

Στη Μεσόγειο, ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο LNG που πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Μάλτας και ιταλικών νησιών χαρακτηρίστηκε «άμεση και σοβαρή απειλή» από μεσογειακά κράτη. Η είδηση αυτή ίσως μοιάζει δευτερεύουσα μπροστά στους πολέμους, αλλά δεν είναι: αποτυπώνει πόσο εύθραυστη έχει γίνει η ενεργειακή και θαλάσσια ασφάλεια σε μια ευρύτερη περιοχή που ήδη ζει σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Στις ΗΠΑ, ισχυρές καταιγίδες και χειμερινά φαινόμενα προκάλεσαν πάνω από 10.000 καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, δείχνοντας πως η σημερινή διεθνής πίεση δεν είναι μόνο γεωπολιτική αλλά και λειτουργική: ο κόσμος δοκιμάζεται από την ταυτόχρονη παρουσία πολεμικών, οικονομικών, ενεργειακών και ακραίων καιρικών αναταράξεων.

Πολιτικές μετατοπίσεις και διεθνής ανασύνθεση

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζονται και πολιτικές μετατοπίσεις που δεν είναι άσχετες με την παγκόσμια αβεβαιότητα. Στη Χιλή, η ορκωμοσία του Χοσέ Αντόνιο Καστ σηματοδότησε μια από τις πιο έντονες δεξιές μετατοπίσεις των τελευταίων δεκαετιών, με αιχμή την ασφάλεια, την εγκληματικότητα και την οικονομική στασιμότητα. Στην Ταϊλάνδη, το κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει νέο πρωθυπουργό αυτή την εβδομάδα, σε μια εξέλιξη που εντάσσεται στις ασιατικές αναδιατάξεις εξουσίας.

Καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν είναι τυχαία ούτε αμιγώς εσωτερική. Σε πολλές χώρες, η διεθνής ανασφάλεια, η ακρίβεια, οι μεταναστευτικές πιέσεις και η κόπωση από τις συνεχείς κρίσεις ενισχύουν πιο σκληρές, πιο συγκρουσιακές ή πιο συγκεντρωτικές πολιτικές γραμμές. Ο παγκόσμιος χάρτης δεν αλλάζει μόνο στα πεδία των μαχών· αλλάζει και στις κάλπες, στα κοινοβούλια και στις κοινωνικές διαθέσεις.

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία αποτυπώνει έναν πλανήτη που δεν βρίσκεται απλώς σε κρίση, αλλά σε κατάσταση παρατεταμένης νευρικής υπερφόρτωσης. Η Μέση Ανατολή απειλεί να μετατρέψει μια στρατιωτική σύγκρουση σε παγκόσμιο ενεργειακό και οικονομικό σοκ. Η Ουκρανία συνεχίζει να φθείρεται μέσα σε έναν πόλεμο που αλλάζει μορφή αλλά όχι σκληρότητα. Οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας μεταβάλλονται κάτω από την πίεση του πολέμου. Οι κεντρικές τράπεζες ξανασκέφτονται τις κινήσεις τους. Οι αναδυόμενες οικονομίες φοβούνται νέο κύμα πληθωρισμού. Και δίπλα σε όλα αυτά, η ανθρωπιστική και περιβαλλοντική επιβάρυνση διογκώνεται αθόρυβα αλλά σταθερά.

Το βαθύτερο συμπέρασμα της ημέρας είναι πως η εποχή των «τοπικών» κρίσεων έχει σχεδόν τελειώσει. Στον σημερινό κόσμο, ο πόλεμος δεν μένει στο μέτωπο, η διπλωματία δεν μένει στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων, και η οικονομία δεν μένει στους πίνακες των αναλυτών. Όλα περνούν παντού. Η φωτιά σε έναν ενεργειακό κόμβο γίνεται πληθωρισμός σε άλλη ήπειρο. Η μετακίνηση ενός στόλου γίνεται πίεση σε χρηματιστήρια και κυβερνήσεις. Η καθυστέρηση μιας συνόδου κορυφής γίνεται μήνυμα για το πόσο εύθραυστη είναι η διεθνής αρχιτεκτονική. Αυτός είναι ο κόσμος της 16ης Μαρτίου 2026: ένας κόσμος χωρίς πραγματικό περιθώριο χαλάρωσης, όπου η επόμενη μεγάλη ανατροπή μπορεί να ξεκινήσει από οπουδήποτε και να επηρεάσει τους πάντες

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