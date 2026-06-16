Κόσμος 16/06/2026 Ο Πλανήτης σε Σταυροδρομι G7, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ενέργεια και Ανθρωπιστικές Κρίσεις Σχηματίζουν τη Μεγάλη Εικόνα της Ημέρας

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία κινείται γύρω από μια κεντρική αγωνία: αν ο κόσμος μπαίνει σε φάση αποκλιμάκωσης ή αν απλώς μεταφέρει τις κρίσεις του από το ένα μέτωπο στο άλλο. Στη Γαλλία, η Σύνοδος των G7 λειτουργεί ως κεντρική σκηνή όπου συγκρούονται οι μεγάλες προτεραιότητες της Δύσης: η Ουκρανία ζητά πίεση στη Ρωσία, η Μέση Ανατολή περιμένει να φανεί αν η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν μπορεί πράγματι να σταθεροποιήσει την περιοχή, οι αγορές παρακολουθούν την τιμή του πετρελαίου και οι κοινωνίες βλέπουν την ακρίβεια, την ενέργεια, την ασφάλεια και τη μετανάστευση να συνδέονται ξανά σε ένα εκρηκτικό διεθνές παζλ.

Η Σύνοδος των G7 στο Κέντρο της Παγκόσμιας Πίεσης

Η Σύνοδος των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς οι ηγέτες των ισχυρότερων δυτικών οικονομιών συζητούν ταυτόχρονα την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ενέργεια και τη διεθνή οικονομική αστάθεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία χαρακτήρισε θετική, χωρίς όμως να εμφανιστεί απολύτως δεσμευτικός ως προς νέα αμερικανική πίεση στη Μόσχα.

Το βασικό μήνυμα από την ουκρανική πλευρά είναι ότι η Ρωσία «δεν κερδίζει» τον πόλεμο, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί τεράστια φθορά. Ο Ζελένσκι ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας, περισσότερη παραγωγή πυραύλων Patriot και νέες κυρώσεις σε ρωσικό πετρέλαιο, τράπεζες και πολεμική βιομηχανία.

Ουκρανία: Πίεση για Ειρήνη, Αλλά ο Πόλεμος Συνεχίζεται

Η Ουκρανία παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα μέτωπα του πλανήτη. Παρά τις δηλώσεις για πιθανή διπλωματική κινητικότητα, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ το Κίεβο επιμένει ότι χωρίς σοβαρές κυρώσεις και χωρίς ουσιαστική στρατιωτική υποστήριξη, κάθε συζήτηση περί ειρήνης θα μείνει κενό σύνθημα. Στο τραπέζι των G7 τέθηκε η ανάγκη να αυξηθεί το κόστος για τη Ρωσία και να προστατευθούν οι ουκρανικές πόλεις από τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιθέσεις.

Η μεγάλη εικόνα είναι καθαρή: η Ουκρανία δεν ζητά απλώς δηλώσεις συμπαράστασης, αλλά συγκεκριμένα μέσα άμυνας, οικονομική βοήθεια και πολιτική πίεση προς τη Μόσχα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνονται περισσότερο διατεθειμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους, όμως το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η στάση των ΗΠΑ.

Η Συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και το Στενό του Ορμούζ

Στη Μέση Ανατολή, η είδηση που προκαλεί παγκόσμια αντίδραση είναι η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τερματισμό της σύγκρουσης και πιθανή επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη. Οι αγορές αντέδρασαν άμεσα, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης έριξε τις τιμές του πετρελαίου περίπου 4%, με το Brent να υποχωρεί κοντά στα 79,88 δολάρια το βαρέλι και το WTI κοντά στα 76,93 δολάρια.

Ωστόσο, η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει αυτόματη κανονικότητα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας των δεξαμενόπλοιων και της εμπιστοσύνης στην περιοχή μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες ή και μήνες. Το ενεργειακό σοκ μπορεί να περιορίζεται, αλλά δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Ισραήλ, Λίβανος, Γάζα: Η Περιοχή Παραμένει Εύφλεκτη

Παρά την προσωρινή ανακούφιση από τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, η Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη. Το Ιράν συνδέει την ευρύτερη αποκλιμάκωση με την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει. Παράλληλα, στο Ισραήλ καταγράφονται έντονες αντιδράσεις απέναντι στον Νετανιάχου, ενώ η κατάσταση στη Γάζα παραμένει ανθρωπιστικά δραματική.

Η διεθνής ανησυχία είναι ότι μια συμφωνία κορυφής μπορεί να μην αρκεί όταν τα επιμέρους μέτωπα, Γάζα, Λίβανος, Ιράν, Ισραήλ, παραμένουν ανοιχτά. Η περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω σε λεπτή γραμμή: κάθε στρατιωτικό επεισόδιο μπορεί να ξαναφέρει την ένταση σε σημείο ανάφλεξης.

Παγκόσμια Οικονομία: Ανάσα στις Αγορές, Αλλά Όχι Εφησυχασμός

Η πτώση του πετρελαίου έδωσε ανάσα στις αγορές. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά, ενισχυμένος από τις χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές είδαν τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ως πιθανή αρχή σταθεροποίησης.

Στη Γερμανία, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ZEW ανέκαμψε περισσότερο από το αναμενόμενο, κυρίως λόγω της ελπίδας ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί και να περιοριστούν οι πιέσεις στην ενέργεια και στον πληθωρισμό. Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει ακόμη ξεφύγει από τη στασιμότητα και την αβεβαιότητα.

Κονγκό: Ο Έμπολα Επιστρέφει ως Μεγάλη Απειλή

Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία Έμπολα εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες υγειονομικές κρίσεις της χρονιάς. Το Africa CDC προειδοποιεί ότι η έξαρση μπορεί να γίνει η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς δεκάδες χιλιάδες πιθανά εκτεθειμένα άτομα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η επιδημία έχει ήδη εκατοντάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα και σημαντικό αριθμό θανάτων, ενώ η ιχνηλάτηση παραμένει ανεπαρκής λόγω συγκρούσεων, μετακινήσεων πληθυσμού, φόβου και ελλείψεων στις υγειονομικές δομές.

Κλιματική Κρίση: Τα Παιδιά στην Πρώτη Γραμμή του Κινδύνου

Η UNICEF προειδοποιεί ότι σχεδόν τα μισά παιδιά του κόσμου, πάνω από ένα δισεκατομμύριο, εκτίθενται σε τουλάχιστον τρεις ταυτόχρονους κλιματικούς κινδύνους, όπως καύσωνες, πλημμύρες, ξηρασίες, πυρκαγιές και τροπικές καταιγίδες.

Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον αφηρημένη περιβαλλοντική απειλή. Είναι ζήτημα επιβίωσης, υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα παιδιά σε φτωχές χώρες, σε περιοχές χωρίς υποδομές και σε κοινότητες που ήδη πλήττονται από φτώχεια ή σύγκρουση, πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα.

Κοινωνική Έκρηξη Γύρω από τους G7

Παράλληλα με τις διπλωματικές επαφές, μεγάλες αντικαπιταλιστικές διαδηλώσεις ξέσπασαν γύρω από τη Σύνοδο των G7, με χιλιάδες διαδηλωτές να καταγγέλλουν τις ανισότητες, την υπερσυγκέντρωση πλούτου και την αδυναμία των ισχυρών κρατών να δώσουν λύσεις στα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν συγκρούσεις και επεισόδια.

Το μήνυμα των δρόμων είναι διαφορετικό από το μήνυμα των αιθουσών: για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, οι διεθνείς σύνοδοι δεν αρκούν όταν η καθημερινότητα γίνεται ακριβότερη, οι πόλεμοι συνεχίζονται και οι ανισότητες μεγαλώνουν.

Η σημερινή παγκόσμια εικόνα δεν είναι εικόνα ηρεμίας. Είναι εικόνα προσωρινής ανάσας μέσα σε βαθιά αστάθεια. Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν μπορεί να μειώνει την πίεση στην ενέργεια, αλλά δεν λύνει αυτόματα τη φωτιά στη Μέση Ανατολή. Η Σύνοδος των G7 μπορεί να ενισχύει πολιτικά την Ουκρανία, αλλά δεν σταματά από μόνη της τον πόλεμο. Οι αγορές μπορεί να ανακουφίζονται από την πτώση του πετρελαίου, αλλά οι κοινωνίες εξακολουθούν να ζουν με ακρίβεια, φόβο και αβεβαιότητα. Την ίδια στιγμή, ο Έμπολα στο Κονγκό και η κλιματική απειλή για τα παιδιά του κόσμου θυμίζουν ότι η διεθνής ασφάλεια δεν είναι μόνο στρατιωτική υπόθεση. Είναι υγεία, τροφή, νερό, ενέργεια, δημοκρατία, κοινωνική συνοχή και προστασία των πιο ευάλωτων. Ο κόσμος σήμερα δεν ζητά απλώς συμφωνίες κορυφής. Ζητά πραγματικές λύσεις, με διάρκεια, δικαιοσύνη και ευθύνη.

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