Κόσμος 17/02/2026 Πόλεμοι, διπλωματία, ανατροπές εξουσίας και ένα «δαχτυλίδι φωτιάς» στον ουρανό

Η σημερινή ημέρα στον κόσμο μοιάζει με πυκνό μωσαϊκό εξελίξεων, όπου η γεωπολιτική ένταση και η διπλωματία τρέχουν παράλληλα — συχνά στο ίδιο τραπέζι. Στη Γενεύη, οι συζητήσεις για την Ουκρανία επιστρέφουν με νέο γύρο διαπραγματεύσεων ενώ οι επιθέσεις και οι απειλές δεν σταματούν, θυμίζοντας πόσο δύσκολο είναι να «παγώσει» ένας πόλεμος που έχει πλέον εισχωρήσει βαθιά σε οικονομία, ενέργεια και διεθνείς συμμαχίες.

Την ίδια ώρα, η Μέση Ανατολή παραμένει στο κέντρο της παγκόσμιας ατζέντας: από τις κινήσεις γύρω από τη Γάζα μέχρι τις παράλληλες διαδρομές διαπραγμάτευσης ΗΠΑ–Ιράν στη Γενεύη, με τις αγορές και τη ναυσιπλοΐα να «ακούν» κάθε δήλωση σαν σεισμογράφος.

Μακριά από τα μέτωπα, η πολιτική αλλάζει χέρια σε χώρες-κλειδιά της Ασίας, με τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Μπανγκλαντές μετά από μια μεγάλη εκλογική ανατροπή.

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο πλανήτης θυμίζει ότι δεν είναι μόνο πολιτική: ακραία καιρικά φαινόμενα δοκιμάζουν την Ευρώπη, ενώ ένα σπάνιο αστρονομικό γεγονός —μια δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου— δίνει στην ημέρα μια ιδιαίτερη «σφραγίδα» από τον ουρανό προς τη Γη.

Ακολουθεί η αναλυτική, οργανωμένη αποτύπωση των βασικών διεθνών θεμάτων της 17/02/2026.

1) Ουκρανία: ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται

Στη Γενεύη ξεκίνησε νέος γύρος συνομιλιών για τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας με αμερικανική διαμεσολάβηση, σε μια συγκυρία που πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της εισβολής (24 Φεβρουαρίου). Παράλληλα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα συνεχίζονται, στοιχείο που υπογραμμίζει το «παράδοξο» των διαπραγματεύσεων: μιλάς για αποκλιμάκωση ενώ στο πεδίο παράγεται νέα πραγματικότητα.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η συζήτηση για νέες κυρώσεις κλιμακώνεται, με την Κομισιόν να κινείται προς νέο πακέτο (20ό) που αγγίζει ενέργεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και εμπόριο — με έντονη έμφαση στα «παράθυρα» παράκαμψης και στις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

2) ΗΠΑ–Ιράν: συνομιλίες στη Γενεύη με φόντο την πυρηνική εξίσωση και τη θαλάσσια ασφάλεια

Παράλληλα με το ουκρανικό, στη Γενεύη τρέχει και το μέτωπο των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν. Τα δημοσιεύματα περιγράφουν διαμεσολάβηση (με ρόλο του Ομάν) και δηλώσεις περί «κατανόησης σε βασικές αρχές», την ώρα που η ευρύτερη περιοχή παραμένει εύφλεκτη.

Σε διεθνές επίπεδο, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο διπλωματικό αλλά και οικονομικό/ενεργειακό: κάθε ένταση που ακουμπά την περιοχή του Κόλπου και τα στενά περάσματα επηρεάζει άμεσα ασφάλεια ναυσιπλοΐας, ασφάλιστρα μεταφορών και προσδοκίες στις αγορές.

3) Γάζα: πρωτοβουλίες «ανασυγκρότησης» και πολιτική σύγκρουση για τους όρους της επόμενης μέρας

Στη Γάζα, η διεθνής κινητικότητα συνεχίζεται. Δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε δεσμεύσεις άνω των 5 δισ. δολαρίων για ανασυγκρότηση και ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο ενός σχήματος που αποκαλείται «Board of Peace».

Την ίδια στιγμή, στο πολιτικό πεδίο της σύγκρουσης, εμφανίζονται δημόσιες αντιπαραθέσεις για τους όρους αφοπλισμού/ασφάλειας, με τη Χαμάς να απορρίπτει τελεσιγραφικού τύπου απαιτήσεις.

4) Μπανγκλαντές: νέα κυβέρνηση μετά από σαρωτική νίκη — μεγάλη πολιτική στροφή στην Ασία

Στην Ασία, μία από τις πιο ηχηρές ειδήσεις της ημέρας είναι η ορκωμοσία του Ταρίκ Ραχμάν ως νέου πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, μετά από σαρωτική εκλογική νίκη του BNP και επιστροφή του κόμματος στην εξουσία ύστερα από περίπου δύο δεκαετίες.

Οι αναλύσεις συνδέουν τη μετάβαση με την προηγούμενη πολιτική αναταραχή και με την προσπάθεια «επαναθεμελίωσης» θεσμών, οικονομίας και διεθνών σχέσεων (με ορίζοντα Ινδία, Κίνα και Δύση).

5) Ευρώπη και κλιματική πίεση: πλημμύρες στη Γαλλία και διαδοχικά κύματα ακραίου καιρού

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης ακραία καιρικά φαινόμενα. Στη Γαλλία, εκτεταμένες πλημμύρες και πολυήμερη επιβάρυνση ποταμών/εδάφους έχουν οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα συναγερμού, με θύματα και μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετώπισης.

Η κλιματική διάσταση αυτών των γεγονότων επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια συζήτηση: όχι ως «θεωρία», αλλά ως πρακτικό ζήτημα ανθεκτικότητας, πρόληψης και κόστους αποκατάστασης.

6) Επιστήμη – Ουρανός: δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου πάνω από την Ανταρκτική

Στις 17 Φεβρουαρίου καταγράφεται δακτυλιοειδής έκλειψη Ηλίου (το λεγόμενο “ring of fire”), με πλήρη ορατότητα κυρίως από την Ανταρκτική και μερική ορατότητα σε τμήματα του νότιου ημισφαιρίου (νότια Αφρική, Αργεντινή, Χιλή κ.ά.).

Είναι από εκείνα τα γεγονότα που «δένουν» το παγκόσμιο ενδιαφέρον: ακόμη κι όταν ο κόσμος μοιάζει να καίγεται από συγκρούσεις, ο ουρανός υπενθυμίζει την κοινή μας γεωγραφία πάνω στον ίδιο πλανήτη.

7) Πολιτισμός και αθλητισμός: Βερολίνο και Ολυμπιακός παλμός

Στον πολιτισμό, η Berlinale συνεχίζει να παράγει ειδήσεις και συζητήσεις, με παραγωγές που φωτίζουν ταυτότητες και ιστορίες (ενδεικτικά, ρεπορτάζ για αυστραλιανό western που επαναδιαπραγματεύεται αφηγηματικά το πλαίσιο της αυτόχθονης εμπειρίας).

Στον αθλητισμό, οι χειμερινοί Ολυμπιακοί (Milano Cortina) παραμένουν σε εξέλιξη, με την ημέρα να συνοψίζεται —και οπτικά— σε δυνατές εικόνες αγωνισμάτων.

Η διεθνής εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου 2026 δείχνει έναν κόσμο που δεν «ηρεμεί» εύκολα: οι μεγάλοι πόλεμοι έχουν γίνει πολυεπίπεδοι (πεδίο, οικονομία, ενέργεια, κυρώσεις, διαμεσολάβηση), ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν παράλληλοι διάδρομοι διαπραγμάτευσης που δεν εξελίσσονται σε κενό αέρος — αλλά με φόντο απειλές, κινήσεις ισχύος και ανταγωνισμό επιρροής.

Η πολιτική αλλαγή στο Μπανγκλαντές υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια σταθερότητα δεν κρίνεται μόνο στα γνωστά «μεγάλα μέτωπα», αλλά και σε κρίσιμες δημογραφικά και γεωστρατηγικά χώρες που αλλάζουν πορεία.

Και καθώς η Ευρώπη παλεύει με πλημμύρες και ακραία φαινόμενα, γίνεται όλο και πιο καθαρό ότι η ασφάλεια του 21ου αιώνα δεν είναι μόνο στρατιωτική: είναι και κλιματική, ενεργειακή, θεσμική, κοινωνική.

Τέλος, η έκλειψη Ηλίου λειτουργεί σαν μια σιωπηρή, παγκόσμια υπενθύμιση: όσο κι αν ο κόσμος φαίνεται να σπάει σε στρατόπεδα, όλοι κοιτάμε τον ίδιο ουρανό — και μοιραζόμαστε την ίδια ευθύνη για το τι θα γίνει «από εδώ και πέρα».

