Κόσμος 18/03/2026 πόλεμος, ενέργεια, γεωπολιτική και μια διεθνής τάξη που τρίζει επικίνδυνα

Η σημερινή εικόνα της διεθνούς επικαιρότητας δεν θυμίζει μια απλή διαδοχή μεμονωμένων ειδήσεων. Θυμίζει ένα παγκόσμιο σύστημα που δοκιμάζεται ταυτόχρονα σε πολλά επίπεδα: στρατιωτικό, ενεργειακό, διπλωματικό, οικονομικό και κοινωνικό. Από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ουκρανία, από τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας μέχρι την Κούβα, το βασικό νήμα που ενώνει τις εξελίξεις είναι η αβεβαιότητα. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν κρίσεις που δεν μένουν πλέον τοπικές. Κάθε επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση, κάθε διακοπή εφοδιαστικής αλυσίδας, κάθε γεωπολιτική σύγκρουση μετατρέπεται σχεδόν ακαριαία σε διεθνή πίεση στις τιμές, στις αγορές, στις κοινωνίες και στην πολιτική σταθερότητα.

Η 18η Μαρτίου 2026 καταγράφεται ως ακόμη μία ημέρα κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παραμένει απλώς ένα περιφερειακό μέτωπο, αλλά λειτουργεί ως επιταχυντής παγκόσμιων ανακατατάξεων. Το ενεργειακό σοκ πιέζει κυβερνήσεις και νοικοκυριά, η Ευρώπη προσπαθεί να χαράξει διακριτή στάση έναντι της Ουάσιγκτον, η Ουκρανία επιμένει να κρατά ανοιχτό το δικό της μέτωπο απέναντι στη Ρωσία, ενώ η Ασία και η Λατινική Αμερική παρακολουθούν και ταυτόχρονα αναπροσαρμόζουν τις στρατηγικές τους. Πρόκειται για μια μέρα που επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται απλώς σε περίοδο έντασης. Βρίσκεται σε περίοδο ιστορικής αναδιάταξης.

Μέση Ανατολή: η σύγκρουση με το Ιράν βαθαίνει και απλώνει τον κίνδυνο

Το κυρίαρχο διεθνές θέμα της ημέρας παραμένει η κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με το Associated Press, συνεχίστηκαν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε νέα πλήγματα με στόχο την αποδυνάμωση της ιρανικής ηγετικής δομής. Μεταξύ των εξελίξεων που ξεχώρισαν είναι οι αναφορές για τον θάνατο του Ιρανού υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ, αλλά και οι προηγούμενες απώλειες κορυφαίων στελεχών της ιρανικής κρατικής και παραστρατιωτικής μηχανής. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι το μέτωπο δεν περιορίζεται πια μόνο σε στρατιωτική ανταλλαγή πυρών, αλλά μετατρέπεται σε πόλεμο φθοράς κατά κρίσιμων κρατικών, στρατηγικών και ενεργειακών πυλώνων.

Το νέο και εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η κρίση αγγίζει πλέον ανοιχτά τον νευραλγικό τομέα της ενέργειας. Το Reuters και το AP μεταδίδουν ότι οι απειλές κατά εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν, ενώ ταυτόχρονα η κατάσταση γύρω από τα θαλάσσια περάσματα παραμένει εξαιρετικά εύφλεκτη. Η κρίση έχει μετατρέψει το ενεργειακό σύστημα της περιοχής σε ζώνη διαρκούς συναγερμού, με επιπτώσεις που δεν σταματούν στις χώρες του Κόλπου αλλά χτυπούν αμέσως τη διεθνή αγορά καυσίμων, τη ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, η ένταση απλώνεται και στον ευρύτερο περίγυρο. Το AP καταγράφει νέα πίεση προς τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, ενώ άλλες πηγές επισημαίνουν ότι η περιφερειακή αποσταθεροποίηση φέρνει πλέον όλη τη Μέση Ανατολή πιο κοντά σε ένα σενάριο γενικευμένης αστάθειας. Αυτό που πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιαζόταν ως στρατιωτική αναμέτρηση υψηλού ρίσκου, σήμερα εξελίσσεται σε πολυεπίπεδη κρίση με στρατιωτικό, γεωοικονομικό και διεθνοπολιτικό αποτύπωμα.

Ενεργειακό σοκ: πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ναυτιλία σε τροχιά πίεσης

Η πιο απτή παγκόσμια συνέπεια της κρίσης είναι η ενέργεια. Το Reuters μετέδωσε σήμερα ότι οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, με το Brent να ανεβαίνει πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αγορά αντέδρασε στις απειλές κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και στη σοβαρή διατάραξη των ροών από τη Μέση Ανατολή. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σημερινή τιμή, αλλά ο φόβος ότι η παρατεταμένη αστάθεια μπορεί να μονιμοποιήσει υψηλότερο ενεργειακό κόστος για βιομηχανία, μεταφορές και καταναλωτές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ. Το Reuters ανέφερε πως εκατοντάδες πλοία έχουν ουσιαστικά ακινητοποιηθεί ή παραμένουν σε αναμονή, ενώ υπάρχει διεθνής πρόταση για ασφαλή θαλάσσιο διάδρομο, καθώς περίπου 20.000 ναυτικοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση δεν είναι αφηρημένη ή θεωρητική: έχει πραγματικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο, στα ασφάλιστρα μεταφορών, στην τροφοδοσία καυσίμων και στον χρόνο παράδοσης βασικών προϊόντων.

Την ίδια ώρα, χώρες παραγωγοί προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές διαδρομές. Το Reuters σημειώνει ότι η Σαουδική Αραβία ενισχύει σημαντικά τις εξαγωγές από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του αγωγού East-West, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις ζημιές από την παράλυση του Ορμούζ. Όμως δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια ευχέρεια. Έτσι, η ενεργειακή αγορά εισέρχεται σε ένα καθεστώς «διαλογής αντοχών», όπου όσοι διαθέτουν υποδομές προσαρμόζονται και όσοι εξαρτώνται από ένα μόνο θαλάσσιο πέρασμα υφίστανται πιο σκληρό πλήγμα.

Ευρώπη: απόσταση από την Ουάσιγκτον, αλλά όχι αδράνεια

Στην Ευρώπη, η σημερινή ημέρα έδειξε κάτι εξίσου σημαντικό: οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν ευθυγραμμίζονται αυτόματα με την αμερικανική γραμμή. Το Reuters μετέδωσε ότι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ξεκαθαρίζουν προς την Ουάσιγκτον πως ο πόλεμος με το Ιράν «δεν είναι δικός τους πόλεμος», αρνούμενες να εμπλακούν σε μια ναυτική ή στρατιωτική κινητοποίηση που θα μπορούσε να τις σύρει βαθύτερα στη σύγκρουση. Αυτή η στάση δείχνει ότι η διατλαντική σχέση παραμένει ενεργή, αλλά όχι δεδομένη σε όλα τα μέτωπα.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη προσπαθεί να μην αφήσει το ουκρανικό μέτωπο να χαθεί μέσα στον θόρυβο της Μέσης Ανατολής. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η σύγκρουση με το Ιράν δεν θα εκτροχιάσει τη στήριξη προς την Ουκρανία. Πρόκειται για ένα μήνυμα ιδιαίτερα σημαντικό, διότι οι φόβοι είναι υπαρκτοί: όσο η παγκόσμια προσοχή, τα κονδύλια, οι στρατιωτικοί πόροι και η διπλωματική ενέργεια μετακινούνται προς τη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος σχετικής υποβάθμισης του ουκρανικού ζητήματος.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ευρώπη μοιάζει να προσπαθεί να ισορροπήσει σε τρία επίπεδα ταυτόχρονα: να προστατεύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, να αποφύγει άμεση πολεμική εμπλοκή με το Ιράν και να διατηρήσει τη στρατηγική δέσμευση υπέρ της Ουκρανίας. Αυτή η τριπλή εξίσωση γίνεται ολοένα δυσκολότερη όσο η διεθνής κρίση βαθαίνει.

Ουκρανία – Ρωσία: ο πόλεμος επιμένει και η Ευρώπη δεν θέλει να τον ξεχάσει

Το μέτωπο της Ουκρανίας δεν πάγωσε, ούτε πέρασε σε δεύτερη μοίρα για όσους βρίσκονται πάνω στο πεδίο. Το Reuters ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πλήγματα σε δύο ρωσικά εργοστάσια αεροσκαφών στις περιφέρειες Ουλιάνοφσκ και Νόβγκοροντ. Ανεξάρτητα από την τελική επιβεβαίωση των ζημιών, η ουκρανική επιδίωξη είναι σαφής: να πλήξει τη ρωσική πολεμική υποδομή σε βάθος και να δείξει ότι η Μόσχα δεν έχει ασφαλή ενδοχώρα.

Παράλληλα, η Ρωσία επιχείρησε να ανοίξει ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης, κατηγορώντας τη Δύση ότι αυξάνει τις απειλές ασφαλείας για τη Μόσχα στην Αρκτική. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός με τη Δύση δεν περιορίζεται στο ουκρανικό θέατρο, αλλά επεκτείνεται σε περιοχές στρατηγικής σημασίας, όπως οι θαλάσσιες οδοί, οι φυσικοί πόροι και οι ζώνες μελλοντικής γεωοικονομικής επιρροής.

Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω της Μέσης Ανατολής δημιουργεί νέους υπολογισμούς και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και υπάρχει ευρωπαϊκή εκτίμηση ότι η ενεργειακή ανατίμηση δεν θα αλλάξει από μόνη της καθοριστικά τη ρωσο-ουκρανική ισορροπία, είναι σαφές ότι κάθε παρατεταμένος γύρος ακρίβειας ευνοεί όσους διαθέτουν εξαγωγικούς υδρογονάνθρακες και επιβαρύνει όσες οικονομίες στηρίζονται σε ακριβές εισαγωγές.

ΗΠΑ – Κίνα – Ταϊβάν: η ασιατική σκακιέρα μπαίνει σε νέα φάση

Στο μέτωπο των μεγάλων δυνάμεων, η ημέρα έφερε δύο παράλληλες ειδήσεις με ισχυρό συμβολισμό. Πρώτον, το Reuters μετέδωσε ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο αναβάλλεται, παρότι μόλις πριν από λίγες ημέρες γίνονταν επαφές σε υψηλό επίπεδο για να διατηρηθεί η εμπορική συνεννόηση ΗΠΑ–Κίνας. Η αναβολή δείχνει ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα και τη διπλωματική ατζέντα των υπερδυνάμεων.

Δεύτερον, το Πεκίνο αξιοποίησε το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ για να απευθύνει στην Ταϊβάν μήνυμα ότι η «επανένωση» θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η κίνηση αυτή δεν είναι απλή ρητορική. Δείχνει ότι η Κίνα προσπαθεί να μετατρέψει τη διεθνή κρίση σε επιχείρημα πολιτικής πίεσης προς την Ταϊπέι, συνδέοντας το ζήτημα της κυριαρχίας με την ασφάλεια εφοδιασμού. Την ίδια ημέρα, αμερικανική εκτίμηση που μετέδωσε το Reuters ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πως το Πεκίνο σχεδιάζει επί του παρόντος εισβολή στην Ταϊβάν το 2027, ένα μήνυμα που επιχειρεί να περιορίσει τον πανικό χωρίς να αναιρεί τον στρατηγικό ανταγωνισμό.

Με απλά λόγια, η Ασία δεν είναι σε αναμονή. Παρακολουθεί το χάος της Μέσης Ανατολής και αναπροσαρμόζει ήδη τα επιχειρήματα, τις απειλές και τις διπλωματικές της κινήσεις. Αυτό από μόνο του αρκεί για να δείξει ότι η σημερινή παγκόσμια κρίση έχει χαρακτήρα πολλαπλών μετώπων.

Ανθρωπιστικές και περιφερειακές κρίσεις: από το Αφγανιστάν μέχρι το Σουδάν και την Κούβα

Πέρα από τα μεγάλα γεωπολιτικά κέντρα, ο πλανήτης συνεχίζει να παράγει και άλλα μέτωπα οξείας ανθρώπινης δοκιμασίας. Στο Αφγανιστάν, το Reuters ανέδειξε την κατάσταση σε κέντρο αποκατάστασης στην Καμπούλ, όπου οι ασθενείς ζουν με φόβο και αβεβαιότητα μετά από πολύνεκρη επίθεση. Η είδηση υπενθυμίζει ότι, όσο η διεθνής προσοχή επικεντρώνεται στις συγκρούσεις υψηλής γεωπολιτικής προβολής, οι κοινωνίες που βρίσκονται σε χρόνια αστάθεια συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ ανθρώπινο τίμημα.

Στο Σουδάν, το Associated Press μετέδωσε ότι τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις κοντά στα σύνορα με το Τσαντ. Ο πόλεμος εκεί, που συνεχίζεται από το 2023, παραμένει μια από τις σοβαρότερες αλλά συχνά υποβαθμισμένες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Η γεωγραφική διάχυση της βίας και η κατάρρευση υποδομών υγείας, ηλεκτρισμού και τροφοδοσίας δείχνουν ότι η αφρικανική ήπειρος εξακολουθεί να σηκώνει δυσανάλογο βάρος διεθνών κρίσεων χωρίς αντίστοιχη παγκόσμια προσοχή.

Στην Κούβα, η ενεργειακή κρίση πήρε δραματικές διαστάσεις. Το Reuters και το Al Jazeera μετέδωσαν ότι το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης επανήλθε μετά από μπλακάουτ περίπου 29 ωρών, αλλά η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις επιπτώσεις να αγγίζουν τις μετακινήσεις, τις υπηρεσίες υγείας και την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η γερμανική διπλωματία μάλιστα εξέδωσε ισχυρή ταξιδιωτική αποθάρρυνση προς τη χώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της στις βασικές υποδομές.

Λατινική Αμερική και εμπορικές ανακατατάξεις

Μέσα στο γενικευμένο κλίμα αστάθειας, υπήρξε και μια είδηση με μακροπρόθεσμη οικονομική βαρύτητα: η Παραγουάη έγινε η τελευταία ιδρυτική χώρα της Mercosur που ενέκρινε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αφορά μια οικονομική ζώνη τεράστιας κλίμακας και δείχνει ότι, ακόμη και σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, τα μεγάλα εμπορικά μπλοκ συνεχίζουν να αναζητούν ενοποίηση, πρόσβαση σε αγορές και στρατηγική διαφοροποίηση.

Ταυτόχρονα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση προχώρησε σε κινήσεις όπως η χαλάρωση ορισμένων περιορισμών που σχετίζονται με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και νέα μεταναστευτικά μέτρα για βίζες από επιλεγμένες χώρες, δείχνοντας ότι η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια και η εσωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως ένα ενιαίο πλέγμα διαχείρισης κρίσης.

Η σημερινή ειδησεογραφία στον κόσμο δεν αφήνει περιθώριο για αυταπάτες. Η διεθνής σκηνή δεν βρίσκεται απλώς σε φάση έντασης· βρίσκεται σε φάση μετάβασης, όπου παλιές βεβαιότητες καταρρέουν και νέοι συσχετισμοί γεννιούνται μέσα από κρίσεις. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν παράγει μόνο εικόνες σύγκρουσης. Παράγει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ενέργεια, στις θαλάσσιες μεταφορές, στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης, στην κινεζική στρατηγική, στην αντοχή των κοινωνιών και στην παγκόσμια οικονομία. Η Ουκρανία εξακολουθεί να καίγεται, η Αφρική συνεχίζει να αιμορραγεί, η Λατινική Αμερική ανασυντάσσεται εμπορικά και η Καραϊβική δοκιμάζεται από ενεργειακή ασφυξία. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν μια παγκόσμια πραγματικότητα πυκνή, σκληρή και εξαιρετικά ασταθή.

Το βαθύτερο μήνυμα της ημέρας είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί πια να διαχωρίσει εύκολα τον πόλεμο από την οικονομία, την ενέργεια από τη διπλωματία, την περιφερειακή κρίση από τη διεθνή αναταραχή. Κάθε νέο χτύπημα σε μία γωνιά του πλανήτη μεταφέρεται σχεδόν αμέσως σε όλες τις άλλες. Αυτό είναι το νέο πρόσωπο της παγκόσμιας εποχής μας: αλληλεξάρτηση χωρίς ασφάλεια, ταχύτητα χωρίς σταθερότητα, ισχύς χωρίς εγγυήσεις. Και γι’ αυτό ακριβώς η σημερινή ειδησεογραφία δεν είναι απλώς μια καταγραφή γεγονότων. Είναι προειδοποίηση για το πόσο εύθραυστος έχει γίνει ο διεθνής κόσμος που θεωρούσαμε δεδομένο.

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