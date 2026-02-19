Κόσμος 19/02/2026 Μέση Ανατολή στο “κόκκινο”, Ουκρανία σε αδιέξοδο, οικονομίες σε νευρική ισορροπία: ο κόσμος σε ημέρα υψηλής έντασης

Η σημερινή διεθνής επικαιρότητα θυμίζει ότι ο πλανήτης κινείται ταυτόχρονα σε πολλά “μέτωπα” που αλληλοεπηρεάζονται: γεωπολιτικές εντάσεις που μεταφράζονται άμεσα σε τιμές ενέργειας, πολεμικές συγκρούσεις που επιμένουν παρά τις διαπραγματεύσεις, κρίσιμες αποφάσεις με οικονομικό αποτύπωμα (από τα επιτόκια μέχρι τα ψηφιακά νομίσματα), αλλά και μια κλιματική πραγματικότητα που πιέζει κράτη, κοινωνίες και αγορές.

Στο επίκεντρο δεσπόζει η Μέση Ανατολή: η αβεβαιότητα γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν ανεβάζει το παγκόσμιο “ασφάλιστρο κινδύνου” στο πετρέλαιο, ενώ η πρωτοβουλία “Board of Peace” των ΗΠΑ επιχειρεί να βάλει πλαίσιο στη συζήτηση για την ανοικοδόμηση και τη σταθεροποίηση στη Γάζα — με πολλές εκκρεμότητες και δύσκολους όρους. Παράλληλα, στην Ευρώπη, η Ουκρανία συνεχίζει να πληρώνει βαρύ οικονομικό τίμημα από πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, την ώρα που οι προσδοκίες για άμεση ειρήνη παραμένουν χαμηλές. Στο φόντο όλων αυτών, οι αγορές “ζυγίζουν” την επόμενη μέρα της νομισματικής πολιτικής, ενώ η κλιματική κρίση αναδεικνύεται ολοένα πιο καθαρά ως χρηματοοικονομικός κίνδυνος, που μπορεί να ακριβαίνει το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.

Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή των βασικών διεθνών εξελίξεων, με τις κύριες γραμμές, τα δεδομένα και τις προεκτάσεις τους.

1) Μέση Ανατολή: ΗΠΑ–Ιράν, “νεύρα” στις αγορές ενέργειας

Η ένταση γύρω από το Ιράν και η πιθανότητα κλιμάκωσης οδηγούν σε άνοδο τις τιμές πετρελαίου, καθώς η αγορά φοβάται διαταραχές σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και στην τροφοδοσία. Το Brent και το WTI κινούνται σε υψηλά πολλών μηνών, με την άνοδο να αποδίδεται σε αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και σε ενδείξεις “risk premium” στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία καλεί δημόσια σε “συγκράτηση”, προειδοποιώντας για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή, ενώ καταγράφεται στρατιωτική κινητικότητα και διπλωματικό παρασκήνιο που κρατούν την αγορά σε διαρκή επιφυλακή.

2) Γάζα: “Board of Peace”, δεσμεύσεις χρηματοδότησης και σχέδιο σταθεροποίησης

Στην Ουάσιγκτον πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη συνάντηση της πρωτοβουλίας “Board of Peace”, με επίκεντρο τη Γάζα: ανακοινώνονται δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων για ανοικοδόμηση και αναφέρεται συμμετοχή χωρών με στρατεύματα/δυνάμεις σε πλαίσιο διεθνούς σταθεροποίησης, με αρχικό σημείο αναφοράς τη Ράφα και σταδιακή επέκταση.

Ωστόσο, το βασικό πολιτικό “αγκάθι” παραμένει: το ζήτημα της ασφάλειας, ο ρόλος της Χαμάς και οι όροι που θέτει το Ισραήλ για αποστρατιωτικοποίηση, πριν προχωρήσει ουσιαστικά η ανοικοδόμηση. Η ημέρα κλείνει με περισσότερο περίγραμμα παρά τελικές απαντήσεις — αλλά με σαφή ένδειξη ότι ανοίγει ένας νέος, δύσκολος κύκλος διεθνών διαπραγματεύσεων.

3) Ουκρανία: πλήγματα σε λιμάνια, οικονομικός αντίκτυπος και “χαμηλές προσδοκίες” για συμφωνία

Στο ουκρανικό μέτωπο, η εικόνα που μεταφέρεται είναι διπλή: από τη μία, συνεχίζονται οι προσπάθειες για συνομιλίες/διπλωματική πίεση· από την άλλη, η καθημερινή φθορά στην οικονομία γίνεται πιο ορατή. Πλήγματα σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας επηρεάζουν εξαγωγές σιτηρών και σιδηρομεταλλεύματος, αυξάνουν κόστη και επιβαρύνουν τη λειτουργία κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ταυτόχρονα, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς το εάν μπορεί να κλείσει συμφωνία μέσα στο 2026, παρά τη ρητορική περί “κοντινού” τέλους.

4) Ευρωπαϊκή οικονομία: Ψηφιακό ευρώ, κόστος μετάβασης και νέο πεδίο ανταγωνισμού

Στην ΕΕ, ξεχωρίζει η συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ: εκτίμηση κόστους υλοποίησης για τις τράπεζες πολλών δισ. ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας, με στόχο ένα ενιαίο, δημόσιο “ψηφιακό χρήμα” που θα μειώνει εξάρτηση από μη ευρωπαϊκά σχήματα πληρωμών και θα ενοποιεί κατακερματισμένες υποδομές. Η κουβέντα δεν είναι μόνο τεχνολογική—είναι στρατηγική: ποιος ελέγχει τα rails των πληρωμών στην Ευρώπη.

5) Κεντρικές τράπεζες και αγορές: “γεράκια”, πληθωρισμός και νευρικότητα

Οι αγορές παρακολουθούν τις επόμενες κινήσεις σε Fed και ΕΚΤ, με συζητήσεις για το πόσο “αντέχει” η οικονομία χωρίς νέα πληθωριστικά κύματα και για το πώς αλλάζει η ισορροπία με πιθανές αλλαγές ηγεσίας/προσώπων ή τόνου πολιτικής. Σε τέτοιες ημέρες, η γεωπολιτική ένταση λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής αβεβαιότητας: ανεβαίνει το πετρέλαιο, πιέζονται οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων, μετακινούνται κεφάλαια προς “ασφάλεια”.

6) Κλίμα: από την καταστροφή… στο κόστος δανεισμού

Ιδιαίτερα σημαντικό “νήμα” της ημέρας είναι η επισήμανση ότι οι κλιματικές καταστροφές δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό/περιβαλλοντικό γεγονός αλλά και χρηματοοικονομικός κίνδυνος: μπορούν να αυξάνουν το κόστος δανεισμού (π.χ. μέσω υψηλότερων αποδόσεων ομολόγων), ειδικά σε χώρες με ήδη υψηλό χρέος ή μεγαλύτερη ευαλωτότητα.

Παράλληλα, διεθνείς αναφορές για κινδύνους καιρού (πλημμύρες/ξηρασίες/επιπτώσεις La Niña σε περιοχές) υπενθυμίζουν ότι το 2026 ξεκίνησε με έντονα “σήματα” αστάθειας σε πολλές γεωγραφικές ζώνες.

7) Διεθνής αθλητισμός: Χειμερινοί Αγώνες με προβλήματα λόγω ακραίου καιρού

Στην Ιταλία, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες επηρεάζονται από έντονες χιονοπτώσεις και καθυστερήσεις/αναβολές σε αγωνίσματα, δείχνοντας πόσο εύκολα ο καιρός μπορεί να ανατρέψει τον προγραμματισμό ακόμα και σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Τι “γράφει” τελικά η σημερινή μέρα για τον κόσμο

Η 19η Φεβρουαρίου 2026 μοιάζει με πυκνή σύνοψη της εποχής μας: ένα διεθνές σύστημα όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα μεταφράζεται ακαριαία σε οικονομικές πιέσεις, όπου οι πόλεμοι συνεχίζονται ακόμη κι όταν οι συνομιλίες τρέχουν, και όπου οι μεγάλες πρωτοβουλίες (όπως η προσπάθεια για πλαίσιο ανοικοδόμησης και σταθεροποίησης στη Γάζα) συναντούν σκληρά, πρακτικά εμπόδια στο πεδίο της ασφάλειας και της πολιτικής νομιμοποίησης.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη “χτίζει” το επόμενο στάδιο της οικονομικής της κυριαρχίας (ψηφιακό ευρώ, υποδομές πληρωμών), οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπία σε ένα περιβάλλον όπου ένα γεωπολιτικό σοκ μπορεί να ξαναζωντανέψει τον πληθωρισμό, και το κλίμα αποδεικνύεται πλέον παράγοντας που ακριβαίνει το χρήμα και μετακινεί ρίσκο σε ολόκληρους προϋπολογισμούς.

Με λίγα λόγια: σήμερα ο κόσμος “έγραψε” ότι η ασφάλεια, η ενέργεια, η οικονομία και το κλίμα δεν είναι τέσσερις χωριστές ειδήσεις — είναι ένα ενιαίο, δεμένο σύστημα. Και όποιος θέλει να καταλάβει τι έρχεται, πρέπει να διαβάζει τις εξελίξεις σαν αλυσίδα, όχι σαν μεμονωμένα επεισόδια.

