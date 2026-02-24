Κόσμος 24/02/2026 Η μέρα που «σφραγίζει» τον νέο παγκόσμιο συσχετισμό — Ουκρανία, ενέργεια, δικαιώματα, Ασία και κρίσεις που φουντώνουν

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία (Τρίτη 24/02/2026) μοιάζει με παγκόσμιο «παλμογράφο» σε ένταση: η 4η επέτειος από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, τον ΟΗΕ και τις μεγάλες δυνάμεις, ενώ παράλληλα η ενέργεια επιστρέφει στο κέντρο των γεωπολιτικών αποφάσεων. Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση σε πολλά μέτωπα, καθώς συγκρούσεις και κρίσεις (με πιο δραματικά παραδείγματα την Αφρική και τη Μέση Ανατολή) αποσταθεροποιούν κοινωνίες και θεσμούς.

Σε άλλο γεωγραφικό τόξο, η Ασία ανεβάζει τους τόνους: από τις αβεβαιότητες γύρω από την αμυντική θωράκιση της Ταϊβάν μέχρι τις ενδείξεις εσωτερικών τριγμών στην κινεζική στρατιωτική ηγεσία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και φαινομενικά «δευτερεύουσες» ειδήσεις —από την παραπληροφόρηση γύρω από καρτέλ στο Μεξικό έως τις κινήσεις ελέγχου της πληροφορίας στη Ρωσία— ταιριάζουν σε ένα μεγαλύτερο παζλ: η μάχη ισχύος περνά πλέον και από τα σύνορα, και από την ενέργεια, και από την πληροφορία.

1) Ουκρανία: 4 χρόνια πολέμου, διπλωματία «υψηλής τάσης» και ευρωπαϊκή συσπείρωση

Στο Κίεβο και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η σημερινή ημέρα είναι βαριά συμβολικά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι επαναφέρει το αίτημα για σταθερή στήριξη και πιο ξεκάθαρο ευρωπαϊκό ορίζοντα, ενώ ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται με κοινό μήνυμα συνέχισης της βοήθειας. Σε ζωντανή κάλυψη διεθνών εξελίξεων, καταγράφεται η προσπάθεια του Κιέβου να κρατήσει τη συμμαχική γραμμή συνεκτική, την ώρα που οι συζητήσεις για «πλαίσιο ειρήνης» παραμένουν δύσκολες.

Τηλεδιάσκεψη ηγετών και «εκεχειρία χωρίς όρους»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, πάνω από 30 ηγέτες συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη κορυφής, επαναλαμβάνοντας ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία και καλώντας τη Ρωσία να προσέλθει σε συνομιλίες με ουσιαστικό τρόπο, αποδεχόμενη πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία. Γίνεται επίσης αναφορά σε ρόλο ενός «συνασπισμού προθύμων» για εγγυήσεις ασφαλείας, με πολυεθνική διάσταση.

ΟΗΕ: ψήφισμα στήριξης της Ουκρανίας — ενδεικτικό των «ρωγμών»

Στον ΟΗΕ, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία ψήφισμα που επαναβεβαιώνει κυριαρχία και διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα της Ουκρανίας και εκφράζει ανησυχία για επιθέσεις σε αμάχους και ενεργειακές υποδομές. Σημειώνεται ότι, παρότι μη δεσμευτικό, το αποτέλεσμα έχει ισχυρό πολιτικό βάρος — και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις ισορροπίες/αποστάσεις ορισμένων μεγάλων παικτών.

«Πυρηνικές» κατηγορίες και πόλεμος αφηγήσεων

Παράλληλα, συνεχίζεται ο πόλεμος δηλώσεων: εμφανίζονται καταγγελίες από ρωσικής πλευράς περί «βρώμικης βόμβας» και ισχυρισμοί που απορρίπτονται ως αβάσιμοι από τους εμπλεκόμενους. Το μοτίβο είναι γνώριμο: η σύγκρουση δεν διεξάγεται μόνο στο πεδίο, αλλά και στο επίπεδο πληροφόρησης/παραπληροφόρησης και διεθνούς νομιμοποίησης.

2) Ευρώπη–Ενέργεια: «κλειδώνει» η ρήξη με το ρωσικό πετρέλαιο (και το πολιτικό timing μετράει)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προτείνει μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, με παρουσίαση νομικής πρότασης στις 15 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία — επιλογή που, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, αποσκοπεί στο να μη γίνει το θέμα κεντρικό πεδίο προεκλογικής σύγκρουσης. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία εμφανίζονται ως οι πιο σκληροί αντίπαλοι μιας πλήρους απαγόρευσης λόγω εξάρτησης από ρωσικές ροές.

Ο στόχος «ως το τέλος του 2027» και το ζήτημα Druzhba

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι η πρόταση «βλέπει» πλήρη κατάργηση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου το αργότερο έως το τέλος του 2027, ενώ παραμένει κρίσιμος ο αγωγός Druzhba, με διακοπές ροών και ανταλλαγή ευθυνών. Η ουσία: η Ε.Ε. επιχειρεί να μετατρέψει τις κυρώσεις και τις πολιτικές αποφάσεις σε θεσμικό “κλείδωμα”, ώστε να αντέχουν ακόμη και σε ένα πιθανό σενάριο μελλοντικής αποκλιμάκωσης.

3) Βρυξέλλες–Κίεβο: «το δάνειο θα δοθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»

Με φόντο τη σημερινή επέτειο, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εμφανίζεται αποφασισμένη να ξεπεραστούν τα εσωτερικά εμπόδια στην Ε.Ε. για πακέτα στήριξης προς την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι το δάνειο των 90 δισ. ευρώ θα υλοποιηθεί «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Παράλληλα ανακοινώνεται επιπλέον ενίσχυση 100 εκατ. ευρώ για ενεργειακές ανάγκες και ανθεκτικότητα υποδομών, καθώς οι επιθέσεις πλήττουν κρίσιμα δίκτυα.

4) ΟΗΕ: «τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπό επίθεση» — και η χρηματοδότηση γίνεται “αχίλλειος πτέρνα”

Στη Γενεύη, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποιεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται παγκόσμια επίθεση, με αναφορές σε πολλαπλές κρίσεις (από την Ουκρανία έως την Αφρική και τη Μέση Ανατολή). Σημαντικό στοιχείο της σημερινής ατζέντας είναι και το ζήτημα υποχρηματοδότησης των μηχανισμών του ΟΗΕ — κάτι που δυσκολεύει ελέγχους, έρευνες και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

5) Σουδάν: νέα αιματηρή επίθεση στο Νταρφούρ, εν μέσω του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού δράματος

Το Associated Press μεταδίδει ότι τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση παραστρατιωτικών στο Βόρειο Νταρφούρ, με δεκάδες τραυματίες και αναφορές για χτυπήματα σε υποδομές υγείας. Το γεγονός έρχεται να προστεθεί σε έναν πόλεμο που έχει ήδη προκαλέσει μαζικούς εκτοπισμούς και βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

6) Ασία: Ταϊβάν—άμυνα, πολιτικό μπλοκάρισμα και «μήνυμα» προς Ουάσιγκτον

Στην Ταϊβάν, το κοινοβούλιο προχωρά σε συζήτηση για παγωμένο ειδικό αμυντικό πακέτο (αναφέρεται ως τάξης δεκάδων δισ. δολαρίων), μετά από μήνες πολιτικής τριβής. Η εξέλιξη έχει και διεθνή διάσταση: οι ΗΠΑ πιέζουν για πιο γρήγορες αποφάσεις και πιο καθαρό σήμα αποτροπής απέναντι στην αυξανόμενη κινεζική πίεση.

Και ένας σεισμός ως υπενθύμιση της γεωγραφίας κινδύνου

Στο ίδιο 24ωρο καταγράφεται και σεισμική δόνηση 5,6R ανοικτά της βορειοανατολικής ακτής της Ταϊβάν, χωρίς άμεσες αναφορές για ζημιές — μια υπενθύμιση ότι η περιοχή ζει ταυτόχρονα με γεωπολιτικούς και φυσικούς κινδύνους.

7) Κίνα: μελέτη βλέπει κόστος στην ετοιμότητα από τις «εκκαθαρίσεις» στον στρατό

Διεθνές ενδιαφέρον προκαλεί δημοσίευμα που αναφέρεται σε μελέτη σύμφωνα με την οποία οι εκτεταμένες «εκκαθαρίσεις» στην κινεζική στρατιωτική ιεραρχία μπορεί να επιβαρύνουν τη διοίκηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η διάσταση είναι κρίσιμη, γιατί συνδέεται άμεσα με την ισορροπία ισχύος στην Ασία και την αξιοπιστία της κινεζικής στρατιωτικής μηχανής.

8) Ρωσία–Τεχνολογία: ο Ντούροφ μιλά για πίεση στο Telegram και κρατικές εναλλακτικές

Στον πόλεμο ελέγχου της πληροφορίας, ξεχωρίζει η αναφορά ότι ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, κατηγορεί τη Ρωσία πως δημιουργεί προσχήματα για να περιορίσει την πρόσβαση στην πλατφόρμα και να στρέψει χρήστες σε κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή. Το διακύβευμα εδώ είναι διπλό: ελευθερία λόγου/ιδιωτικότητα από τη μία, και κρατικός έλεγχος του ψηφιακού χώρου από την άλλη.

9) Ιράν: θανατική καταδίκη διαδηλωτή και κλιμάκωση της εσωτερικής έντασης

Στο Ιράν, δικαστήριο της Τεχεράνης εξέδωσε απόφαση για θανατική καταδίκη με κατηγορία «εχθρότητα κατά του Θεού», σε υπόθεση που συνδέεται με τις πρόσφατες διαδηλώσεις. Η διαδικασία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περνά και από στάδιο επικύρωσης, ενώ οργανώσεις δικαιωμάτων συνεχίζουν να καταγράφουν βαριά καταστολή.

10) Μεξικό: ο «θάνατος του Μέντσο», η βία των καρτέλ και η παραπληροφόρηση στα social

Μια άλλη, χαρακτηριστική ιστορία της εποχής: Μεξικανή influencer διαψεύδει ότι συνέβαλε στον εντοπισμό του Νεμέσιο Οσεγκέρα (“Ελ Μέντσο”), σε υπόθεση που —σύμφωνα με όσα μεταδίδονται— συνδέεται με ομοσπονδιακή επιχείρηση και κύμα βίας σε αντίποινα από καρτέλ. Πέρα από το ίδιο το γεγονός, η είδηση φωτίζει τον τρόπο που η παραπληροφόρηση μπορεί να «κουμπώνει» πάνω σε πραγματικές κρίσεις ασφάλειας και να τις κάνει ακόμη πιο χαοτικές.

Η σημερινή εικόνα από τον κόσμο δεν είναι απλώς ένα άθροισμα ειδήσεων — είναι ένα στιγμιότυπο ενός νέου, πιο σκληρού διεθνούς τοπίου. Η Ουκρανία υπενθυμίζει ότι οι πόλεμοι φθοράς δεν τελειώνουν «από μόνοι τους» και ότι η διπλωματία χρειάζεται ισχύ, ενότητα και σχέδιο.

Η Ευρώπη, παρά τις εσωτερικές της τριβές, δείχνει πως επιχειρεί να μετατρέψει την πολιτική βούληση σε θεσμικό αποτέλεσμα, ειδικά στο πεδίο της ενέργειας — εκεί όπου οι κυρώσεις, οι αγωγοί και οι εκλογές γίνονται κομμάτια της ίδιας σκακιέρας. Ο ΟΗΕ, από την πλευρά του, προειδοποιεί ότι οι θεμελιώδεις αρχές δικαίου και δικαιωμάτων δοκιμάζονται όσο ποτέ, ενώ στην Αφρική η βία και η ανθρωπιστική κατάρρευση θυμίζουν ότι η παγκόσμια προσοχή είναι συχνά άνιση.

Στην Ασία, οι αμυντικές αποφάσεις και οι εσωτερικές ισορροπίες των μεγάλων δυνάμεων στέλνουν σήματα που αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη. Και μέσα σε όλα αυτά, η τεχνολογία και τα social media αναδεικνύονται σε πεδία σύγκρουσης: από τον έλεγχο πλατφορμών έως την εκμετάλλευση της παραπληροφόρησης.

Αν κάτι «γράφει» σήμερα η ειδησεογραφία του κόσμου, είναι ότι η επόμενη περίοδος θα κριθεί από το ποιος θα αντέξει σε τρία μέτωπα ταυτόχρονα: ασφάλεια, ενέργεια, πληροφορία.

