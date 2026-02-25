Κόσμος 25/02/2026 Ο πόλεμος στην Ουκρανία κλείνει 4 χρόνια, «μέγιστη πίεση» στο Ιράν, Ευρώπη σε νευρική κίνηση, και η ΤΝ αλλάζει τις δουλειές πιο γρήγορα απ’ όσο αντέχει η πολιτική

Η παγκόσμια ειδησεογραφία σήμερα έχει έναν κοινό παρονομαστή: μεγάλες αποφάσεις παίρνονται σε καθεστώς διαρκούς έντασης—πολεμικής, οικονομικής, τεχνολογικής και γεωπολιτικής. Η Ουκρανία μπαίνει στον πέμπτο χρόνο ενός πολέμου που δεν «παγώνει», αλλά μεταλλάσσεται: πιο πολύ drones, πιο πολύ φθορά, πιο πολύ πολιτική πίεση στο διεθνές σύστημα για το πώς και με ποιους όρους μπορεί να υπάρξει κατάπαυση πυρός.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον ανεβάζει ξανά στροφές απέναντι στην Τεχεράνη με νέο πακέτο κυρώσεων, ενώ δηλώνει πως προτιμά διπλωματική λύση—μια διπλωματία όμως που κινείται μέσα σε σκληρές προθεσμίες, «κόκκινες γραμμές» και ένα περιβάλλον στρατιωτικής αποτροπής.

Στην Ευρώπη, χώρες όπως η Ισλανδία ξαναβάζουν στο τραπέζι το ερώτημα «ΕΕ ή όχι;», ενώ αλλού η εσωτερική πολιτική πόλωση τροφοδοτεί κινήσεις ασφαλείας και κλιμάκωση ρητορικής.

Και πάνω απ’ όλα, πίσω από τις “μεγάλες” ειδήσεις, τρέχει μια πιο αθόρυβη—αλλά ίσως πιο καθοριστική—μεταβολή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια υπόσχεση παραγωγικότητας, αλλά ήδη παράγοντας αναδιάρθρωσης θέσεων εργασίας, με εταιρείες να κόβουν κόστος και να επενδύουν σε αυτοματοποίηση.

1) Ουκρανία: 4 χρόνια πολέμου, διεθνής πίεση, νέα «τεχνολογία φθοράς»

Στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων, ο ΟΗΕ επαναφέρει το ηθικό βάρος του πολέμου, ενώ σε διεθνές επίπεδο καταγράφονται ψηφοφορίες και πολιτικές ισορροπίες που δείχνουν πόσο δύσκολη έχει γίνει η ενιαία στάση της διεθνούς κοινότητας.

Στο πεδίο, η Ουκρανία επενδύει σε μέτρα επιβίωσης έναντι των drones, με σχέδια κάλυψης χιλιάδων χιλιομέτρων δρόμων με ειδικά δίχτυα/προστασίες—ένα ενδεικτικό σημάδι ότι η καθημερινότητα του πολέμου έχει περάσει σε «μηχανική» διαχείριση απειλής από αέρα.

Παράλληλα, το Κίεβο αναδεικνύει και τη διάσταση των ξένων μαχητών, καταγγέλλοντας ότι πολίτες από αφρικανικές χώρες παρασύρονται/στρατολογούνται για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, γεγονός που ανοίγει νέο μέτωπο διπλωματικών πιέσεων προς κυβερνήσεις στην Αφρική.

2) ΗΠΑ–Ιράν: νέες κυρώσεις, «σκιώδης στόλος», και μια διπλωματία που περπατά πάνω σε ναρκοπέδιο

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν διεύρυνση κυρώσεων με στόχο δίκτυα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το ιρανικό πετρέλαιο και προγράμματα όπλων/πυραύλων. Το βάρος πέφτει και σε αυτό που περιγράφεται ως «shadow fleet»—μηχανισμός μεταφοράς πετρελαίου με θολή ιδιοκτησία/ασφάλιση, που βοηθά την παράκαμψη περιορισμών.

Την ίδια ώρα, από την αμερικανική πλευρά διατυπώνεται ότι η προτίμηση παραμένει η διπλωματική λύση, αλλά το μήνυμα συνοδεύεται από κλιμάκωση πίεσης.

Στον αντίποδα, στο εσωτερικό και δημόσιο πεδίο του Ιράν εμφανίζονται ισχυρές εντάσεις και ανταγωνισμοί αφήγησης για το ποιος ελέγχει την «επόμενη μέρα»—ένα υπόστρωμα που επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία και τη σταθερότητα οποιασδήποτε συμφωνίας.

3) Ευρώπη: Ισλανδία προς δημοψήφισμα για ΕΕ, πολιτική πόλωση αλλού

Η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα τους επόμενους μήνες για το αν θα ανοίξει (ή όχι) διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση—μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τον Βορρά, την αλιεία/πόρους και τη γεωπολιτική της Αρκτικής.

Παράλληλα, στην Κεντρική Ευρώπη, η εσωτερική πολιτική ένταση σε κράτη-μέλη της ΕΕ τροφοδοτεί κινήσεις «σκληρής ασφάλειας» και συγκρουσιακή ρητορική, με επίκεντρο και την Ουκρανία.

4) ΗΠΑ: το μέτωπο των δασμών και η αβεβαιότητα στην εμπορική πολιτική

Στις ΗΠΑ συνεχίζεται η συζήτηση για τη νομιμότητα/βιωσιμότητα ορισμένων δασμολογικών επιλογών της κυβέρνησης, μετά από κρίσιμες δικαστικές εξελίξεις που –σύμφωνα με αναλύσεις και ρεπορτάζ– περιορίζουν ή ανατρέπουν συγκεκριμένα εργαλεία επιβολής δασμών και δημιουργούν πολιτικό κόστος.

Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι διπλό:

αβεβαιότητα για επιχειρήσεις/αλυσίδες εφοδιασμού,

και πίεση στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο για το «τι αντικαθιστά» μια πολιτική που μπλοκάρεται ή γίνεται δυσλειτουργική.

5) Οικονομία & Τεχνητή Νοημοσύνη: οι απολύσεις ως «παρενέργεια» της νέας επένδυσης

Το Reuters καταγράφει ένα κύμα εταιρικών περικοπών που συνδέεται με μετατόπιση επενδύσεων προς την ΤΝ: καθώς η αυτοματοποίηση ωριμάζει, εταιρείες σε τεχνολογία, βιομηχανία, υπηρεσίες και λιανική μειώνουν προσωπικό και ανασχεδιάζουν λειτουργίες.

Η ουσία της είδησης δεν είναι απλώς ότι «κόβονται θέσεις», αλλά ότι η ΤΝ λειτουργεί πια ως δομικός παράγοντας αναδιάρθρωσης: αλλάζει τα προφίλ δεξιοτήτων που ζητούνται, συμπιέζει ενδιάμεσους ρόλους και αυξάνει την πίεση σε κράτη/εκπαιδευτικά συστήματα να προλάβουν την πραγματικότητα.

6) Μέση Ανατολή και νέοι άξονες: Ινδία–Ισραήλ σε προβολή

Μέσα στο ευρύτερο κλίμα ρευστότητας στη Μέση Ανατολή, ξεχωρίζει και η εικόνα της διπλωματίας σε νέα σχήματα: ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ και απευθύνεται στην Κνεσέτ, υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων.

Η είδηση «γράφει» γιατί δείχνει πώς η περιοχή δεν κινείται μόνο στον άξονα ΗΠΑ–Ιράν ή στον πόλεμο Ισραήλ–περιφέρειας, αλλά και σε μια αναδιάταξη συνεργασιών που επηρεάζει άμυνα, τεχνολογία και ενέργεια.

Αν η σημερινή παγκόσμια εικόνα έπρεπε να συνοψιστεί σε μία πρόταση, θα ήταν αυτή: ο κόσμος μπαίνει σε φάση “πολλαπλών ταυτόχρονων κρίσεων” που αλληλοτροφοδοτούνται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει το μεγάλο μέτωπο ασφάλειας της Ευρώπης και δοκιμάζει τα όρια της διεθνούς ενότητας, ενώ η διάσταση των drones δείχνει ότι η τεχνολογία δεν «εκσυγχρονίζει» απλώς τον πόλεμο—τον κάνει πιο συνεχόμενο και πιο διάχυτο.

Στη Μέση Ανατολή, οι κυρώσεις προς το Ιράν ανεβάζουν το κόστος και το ρίσκο, αλλά ταυτόχρονα περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών για μια συμφωνία που χρειάζεται πολιτικό κεφάλαιο και από τις δύο πλευρές.

Και μέσα σε όλα, η οικονομία και η ΤΝ «κόβουν» έναν τέταρτο δρόμο στην επικαιρότητα: χωρίς εκρήξεις και τίτλους πολέμου, αλλά με επιπτώσεις που θα φανούν σε μισθούς, επαγγέλματα και κοινωνική συνοχή. Το 2026, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια χρονιά γεγονότων· είναι μια χρονιά ανακατανομής ισχύος—στρατιωτικής, οικονομικής και τεχνολογικής—με αποτέλεσμα καμία χώρα να μην μπορεί να αισθάνεται πραγματικά “εκτός πεδίου”.

