Κόσμος 27/02/2026 Κρίσεις που κλιμακώνονται, Ευρώπη που διχάζεται, αγορές που ζυγίζουν ρίσκα

Ο κόσμος σήμερα (Παρασκευή 27/02/2026) έδωσε την εικόνα μιας «πολυεστιακής έντασης»: σε αρκετές περιοχές δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένα επεισόδια, αλλά για γεγονότα που αλληλοτροφοδοτούνται—στρατιωτικά, διπλωματικά, οικονομικά και κοινωνικά. Η ημέρα σημαδεύτηκε από επικίνδυνη κλιμάκωση στη Νότια/Κεντρική Ασία, όπου οι σχέσεις Πακιστάν–Αφγανιστάν πέρασαν σε φάση ανοιχτής σύγκρουσης με αεροπορικά πλήγματα και ανταλλαγές ισχυρισμών για απώλειες.

Παράλληλα, στη Μέση Ανατολή, η Γάζα παραμένει πεδίο αιματηρών εξελίξεων, ενώ στο παρασκήνιο «τρέχουν» ταυτόχρονα οι πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις: αυτές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το πώς θα αποφευχθεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση, με την Τεχεράνη να ζητά από τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν «υπερβολικές απαιτήσεις».

Στην Ευρώπη, η εικόνα ήταν διπλή: από τη μία, πόλεμος και ασφάλεια (με τη συνεχιζόμενη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση να αγγίζει ξανά κρίσιμες υποδομές, όπως ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια), από την άλλη, οικονομία και πολιτική συνοχή—με τη Κομισιόν να προχωρά στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, προκαλώντας ρήγματα μεταξύ κρατών-μελών.

Και πάνω από όλα, οι διεθνείς αγορές προσπάθησαν να «διαβάσουν» τα σημάδια: ρίσκο από γεωπολιτική, νευρικότητα από τεχνολογία/AI, αλλά και μια συνολική προσπάθεια να κλείσει ο μήνας χωρίς πανικό—με τις μετοχές παγκοσμίως να κινούνται συγκρατημένα και τους επενδυτές να προσαρμόζουν θέσεις ενόψει κρίσιμων οικονομικών δεδομένων.

1) Νότια/Κεντρική Ασία: Πακιστάν–Αφγανιστάν σε τροχιά «ανοιχτού πολέμου»

Η πιο «ηλεκτρισμένη» εξέλιξη της ημέρας ήρθε από το μέτωπο Πακιστάν–Αφγανιστάν: σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, το Πακιστάν πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα, ενώ υπήρξαν και αναφορές για σφοδρές συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ισχυρισμούς για απώλειες που δεν ήταν άμεσα δυνατόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο το «τι έγινε», αλλά το «τι σημαίνει»: όταν δύο γειτονικές χώρες με βαριά ιστορία συνεργασιών-ανταγωνισμών και εσωτερικές πιέσεις οδηγούνται σε τέτοιο επίπεδο στρατιωτικής αντιπαράθεσης, ο κίνδυνος είναι να παρασυρθεί η ευρύτερη περιοχή—με επιπτώσεις σε μετακινήσεις πληθυσμών, ασφάλεια συνόρων, αλλά και διεθνείς ισορροπίες. Γι’ αυτό και οι διεθνείς αντιδράσεις κινήθηκαν στη γραμμή της «αυτοσυγκράτησης» και της αποκλιμάκωσης.

2) Μέση Ανατολή: Γάζα, Ιράν και ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης

Στη Γάζα, οι ειδήσεις της ημέρας μιλούν για επιθέσεις σε «αστυνομικούς στόχους» και νέους νεκρούς, σε ένα περιβάλλον όπου η ανθρωπιστική κρίση παραμένει δομική και οι πολιτικο-διπλωματικές προσπάθειες για σταθεροποίηση συνεχίζουν να δοκιμάζονται από την πραγματικότητα στο έδαφος.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν «στέλνει μήνυμα» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ: δημόσιες τοποθετήσεις από την ιρανική πλευρά ζητούν την εγκατάλειψη «υπερβολικών απαιτήσεων» και τονίζουν ότι χωρίς ρεαλισμό δεν μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με ενημερώσεις για τις συνομιλίες στη Γενεύη, καταγράφηκαν σημάδια προόδου χωρίς όμως συμφωνία—κάτι που κρατά ανοιχτό το παράθυρο διπλωματίας, αλλά δεν «κλειδώνει» αποκλιμάκωση.

3) Ευρώπη: διχασμός για Mercosur και «σκληρή» ατζέντα ασφάλειας

Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην κατεύθυνση προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur, με το θέμα να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις—ειδικά από χώρες και κοινωνικές ομάδες που θεωρούν ότι θίγονται οι αγρότες και η εγχώρια παραγωγή, ενώ άλλοι το βλέπουν ως μεγάλη οικονομική ευκαιρία.

Παράλληλα, η ασφάλεια παραμένει «πρώτο θέμα» στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η Γαλλία κινείται προς παρουσίαση/επαναδιατύπωση του ρόλου της πυρηνικής αποτροπής σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε μια συγκυρία που πολλά κράτη-μέλη ανησυχούν για τις ισορροπίες του ΝΑΤΟ και τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας.

4) Ουκρανία–Ρωσία: «τοπική εκεχειρία» στη Ζαπορίζια για να αποφευχθεί το χειρότερο

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία του πολέμου στην Ουκρανία είναι η πυρηνική ασφάλεια. Σήμερα καταγράφηκε είδηση ότι τέθηκε σε ισχύ τοπική εκεχειρία γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ώστε να γίνουν επισκευές σε εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης—μια τεχνική λεπτομέρεια που όμως είναι ζωτικής σημασίας, επειδή η σταθερή παροχή ρεύματος είναι κρίσιμη για τα συστήματα ψύξης και την αποφυγή ατυχήματος.

5) Αφρική: μαζικοί τάφοι στο ανατολικό Κονγκό μετά από αποχώρηση ανταρτών

Από την Αφρική, είδηση που προκαλεί σοκ: αναφέρθηκε ο εντοπισμός δύο μαζικών τάφων με τουλάχιστον 172 σορούς στην πόλη Ουβίρα (ανατολική ΛΔ Κονγκό), μετά την αποχώρηση της AFC/M23, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο. Το γεγονός ξαναφέρνει στο επίκεντρο το μέγεθος της βίας και την αδυναμία σταθεροποίησης σε περιοχές όπου οι ένοπλες ομάδες και η κρατική ισχύς συγκρούονται για έλεγχο και επιρροή.

6) Αγορές και ενέργεια: «ανάσα» χωρίς εφησυχασμό

Στα διεθνή χρηματιστήρια, το μοτίβο της ημέρας ήταν προσεκτικό: οι μετοχές κινήθηκαν συγκρατημένα και ο τόνος έδειξε επενδυτές που ισορροπούν ανάμεσα σε γεωπολιτικούς κινδύνους (Μέση Ανατολή, Ασία, Ουκρανία) και σε ερωτήματα για την τεχνολογία/AI και τα επιτόκια, ενώ η εικόνα του μήνα παρέμενε—σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα—κοντά σε «μηνιαίο κέρδος» παρά τις αναταράξεις.

Στο ενεργειακό πεδίο, η συζήτηση διεθνώς επηρεάζεται και από εκτιμήσεις για πιθανό πλεόνασμα προσφοράς πετρελαίου το 2026, κάτι που—αν επιβεβαιωθεί—θα πιέσει στρατηγικές παραγωγών και θα λειτουργήσει ως παράγοντας σταθεροποίησης τιμών, αλλά πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η γεωπολιτική δεν θα «ανάψει» αρκετά ώστε να ανατρέψει τα δεδομένα.

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία (27/02/2026) θύμισε κάτι που συχνά ξεχνιέται όταν βλέπουμε τα γεγονότα αποσπασματικά: ο κόσμος δεν κινείται σε μία γραμμή, αλλά σε πολλαπλές γραμμές ταυτόχρονα—και η ένταση σε μία μπορεί να μεταφέρει κύμα σε όλες τις άλλες. Η κλιμάκωση Πακιστάν–Αφγανιστάν δείχνει πόσο γρήγορα μια «περιφερειακή» σύγκρουση μπορεί να γίνει διεθνής πονοκέφαλος.

Στη Μέση Ανατολή, η Γάζα συνεχίζει να παράγει ανθρώπινο κόστος, ενώ οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν κρατούν ανοικτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης, χωρίς να εξαφανίζουν τον κίνδυνο.

Στην Ευρώπη, η σύγκρουση «οικονομίας-πολιτικής» (Mercosur) και «ασφάλειας-αποτροπής» (πυρηνική συζήτηση, Ουκρανία) δείχνει μια ήπειρο που προσπαθεί να παραμείνει ενιαία ενώ πιέζεται από παντού.

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από το σημερινό παζλ, είναι ότι το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά όπου οι κρίσεις δεν έρχονται «μία-μία», αλλά σε στρώσεις—και το πραγματικό ζητούμενο για κυβερνήσεις, θεσμούς και κ

