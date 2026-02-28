Κόσμος 28/02/2026 Πλανήτης σε «κόκκινο συναγερμό»: Η σύγκρουση Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν ανάβει φωτιές διεθνώς, ενώ Ουκρανία, οικονομία και εμπορικοί πόλεμοι πιέζουν το 2026

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία δεν είναι απλώς «γεμάτη» — είναι από τις ημέρες που αλλάζουν τον τόνο της χρονιάς. Το διεθνές σύστημα βρέθηκε αιφνιδίως αντιμέτωπο με μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ευρεία επίθεση κατά του Ιράν, με το Ιράν να απαντά με πυραυλικά/μη επανδρωμένα πλήγματα σε ισραηλινούς στόχους και σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Η ένταση «πέρασε» μέσα σε λίγες ώρες από την απειλή στην πράξη, προκαλώντας άμεσες αντιδράσεις: κλεισίματα εναέριων χώρων, φόβους για επέκταση των εχθροπραξιών σε πολλές χώρες της περιοχής και έκτακτη κινητοποίηση του ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, η Ευρώπη και ο ευρύτερος δυτικός χώρος εξακολουθούν να ζουν στον ίσκιο του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, με το «διπλωματικό παιχνίδι» να μοιάζει εύθραυστο, ενώ αναδύονται περιστατικά που ενισχύουν τον φόβο για υβριδικές επιχειρήσεις και κλιμάκωση πέρα από το πεδίο μάχης.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η οικονομία και το εμπόριο δίνουν το δικό τους μέτωπο: ο πληθωρισμός στην Ευρώπη δείχνει σημάδια περαιτέρω αποκλιμάκωσης, ενισχύοντας σενάρια για μελλοντικές κινήσεις επιτοκίων, ενώ στην Ασία καταγράφονται αποφάσεις δασμών/αντι-ντάμπινγκ που υπενθυμίζουν πόσο «πολιτικό» έχει γίνει το διεθνές εμπόριο.

1) Μέση Ανατολή: Επίθεση Ισραήλ–ΗΠΑ στο Ιράν και άμεση ιρανική ανταπόδοση – φόβος περιφερειακού πολέμου

Τι συνέβη: Το Ισραήλ ανακοίνωσε «προληπτική» επιχείρηση κατά του Ιράν, με αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας στο Ισραήλ.

Ο ρόλος των ΗΠΑ: Διεθνή ρεπορτάζ περιγράφουν την επιχείρηση ως συντονισμένη δράση ΗΠΑ–Ισραήλ.

Η απάντηση του Ιράν: Καταγράφονται ιρανικά αντίποινα με πυραύλους/μη επανδρωμένα κατά ισραηλινών στόχων και αμερικανικών βάσεων σε χώρες της περιοχής.

Διεθνής διπλωματία: Ο ΟΗΕ κινήθηκε προς έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη σύγκρουση.

Διεθνείς αντιδράσεις: Η Ρωσία κατήγγειλε την επίθεση ως επικίνδυνη κλιμάκωση που «σπρώχνει την περιοχή στην άβυσσο».

Άμεσες παγκόσμιες συνέπειες που ήδη φαίνονται στα ρεπορτάζ:

Αεροπορικές αναταράξεις: αναφορές για κλεισίματα/περιορισμούς εναέριου χώρου σε κράτη της περιοχής και ισχυρό πλήγμα στις αερομεταφορές.

Ναυτιλία/ενέργεια: η κλιμάκωση αναζωπυρώνει τους φόβους για κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες και αυξημένο ρίσκο σε διαδρομές που επηρεάζουν πετρέλαιο/εφοδιαστικές αλυσίδες (με άμεσο «αντίκτυπο τιμών» στις αγορές όταν ανοίξουν πλήρως).

2) Πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας: Πιέσεις στις συνομιλίες και σκιές «υβριδικού πολέμου» στην Ευρώπη

Διπλωματικό μέτωπο: Ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η Ρωσία εξετάζει σκλήρυνση στάσης στις συνομιλίες, συνδέοντας τη συνέχισή τους με εδαφικές απαιτήσεις.

Υβριδικές εντάσεις: Δηλώσεις/αναφορές στην Ευρώπη κάνουν λόγο για περιστατικά που τροφοδοτούν ανησυχία περί παρεμβολών, drones και «γκρίζων επιχειρήσεων» κοντά σε κρίσιμες νατοϊκές/ευρωπαϊκές υποδομές.

3) Παγκόσμια πολιτική: ΟΗΕ σε κατάσταση κρίσης – «παράθυρο» διπλωματίας ή προοίμιο κλιμάκωσης;

Η απόφαση για συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται τη σημερινή κλιμάκωση ως γεγονός που μπορεί να ξεφύγει από το διμερές επίπεδο και να γίνει περιφερειακή ανάφλεξη με πολλούς εμπλεκόμενους.

4) Παγκόσμια οικονομία: Σήματα αποκλιμάκωσης πληθωρισμού στην Ευρώπη και προσδοκίες για επιτόκια

Γερμανία/Ευρωζώνη: Στοιχεία έδειξαν τον γερμανικό πληθωρισμό να υποχωρεί κοντά στο 2% (EU-harmonised), ενισχύοντας τη συζήτηση για το πότε οι κεντρικές τράπεζες θα έχουν περιθώριο χαλάρωσης.

Μεγάλη εικόνα (IMF): Ο ΔΝΤ (WEO Update Ιανουαρίου 2026) περιγράφει παγκόσμια ανάπτυξη γύρω στο 3,3% για το 2026, σε περιβάλλον «ανθεκτικό αλλά με αντίρροπες δυνάμεις».

5) Εμπόριο & γεωοικονομία: Κίνα–Καναδάς και οι δασμοί ως εργαλείο πολιτικής

Στην Ασία, είδηση με συμβολική βαρύτητα: η Κίνα προχώρησε σε τελική απόφαση για μείωση αντι-ντάμπινγκ δασμού σε καναδική canola, υπενθυμίζοντας ότι οι εμπορικές ρυθμίσεις (δασμοί, αντι-ντάμπινγκ, κυρώσεις) λειτουργούν πλέον ως «μοχλοί» εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο ως τεχνικές αποφάσεις αγοράς.

Αν η σημερινή ημέρα έχει ένα κεντρικό μήνυμα, είναι το εξής: ο κόσμος μπήκε ξανά σε ζώνη όπου η στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να επιβάλει ρυθμό σε διπλωματία, οικονομία και κοινωνίες, πιο γρήγορα απ’ ό,τι προλαβαίνουν να αντιδράσουν οι θεσμοί. Η επίθεση Ισραήλ–ΗΠΑ στο Ιράν και η ιρανική ανταπόδοση δημιουργούν ένα νέο επίπεδο κινδύνου: αεροπορικά δίκτυα διαταράσσονται, ο ΟΗΕ ενεργοποιείται εκτάκτως, οι περιφερειακές ισορροπίες δοκιμάζονται, και οι αγορές —ακόμη κι όταν δεν «φωνάζουν»— ακούνε προσεκτικά.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να «τραβά» την Ευρώπη σε μια μακρά περίοδο ανασφάλειας, όπου η γραμμή ανάμεσα στο θερμό και το υβριδικό πεδίο γίνεται ολοένα πιο θολή. Και πάνω από όλα αυτά, η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα εύθραυστο σημείο: αποκλιμάκωση πληθωρισμού από τη μία, γεωπολιτικούς κραδασμούς και εμπορικούς ανταγωνισμούς από την άλλη.

Με λίγα λόγια: σήμερα δεν είναι απλώς «μια δύσκολη είδηση». Είναι ημέρα που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον — και πόσο επείγον γίνεται να υπάρχουν κανάλια αποκλιμάκωσης πριν οι εξελίξεις αποκτήσουν δική τους ανεξέλεγκτη δυναμική.

