Κόσμος 3/03/2026 Πόλεμος–ενέργεια–αγορές, Ουκρανία–Ε.Ε., και νέα «ρήγματα» στην παγκόσμια ασφάλεια

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία έχει έναν κοινό παρονομαστή: η γεωπολιτική κλιμάκωση μετατρέπεται σε οικονομικό και κοινωνικό σοκ σε πραγματικό χρόνο. Η σύγκρουση γύρω από το Ιράν δεν μένει στο επίπεδο των στρατιωτικών ανακοινώσεων· επηρεάζει άμεσα το εμπόριο, τη ναυτιλία, την ασφάλιση μεταφορών, την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τις χρηματιστηριακές αγορές, αλλά και την πολιτική σταθερότητα σε πολλές περιοχές.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να λειτουργεί ως «δεύτερος μεγάλος άξονας» της διεθνούς ατζέντας: η συζήτηση πλέον δεν αφορά μόνο το μέτωπο, αλλά και το τι σημαίνει μια πιθανή ειρηνευτική αρχιτεκτονική για την Ευρώπη – ειδικά όταν η Ουκρανία ζητά επιτάχυνση προς την Ε.Ε. και αρκετές πρωτεύουσες αντιδρούν.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία τη δικτύωση της άκρας δεξιάς σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ στη Μέση Ανατολή το ανθρωπιστικό σκέλος (Γάζα) επανέρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο. Και στην Ασία, σύμμαχοι των ΗΠΑ μετρούν τον αντίκτυπο της σύγκρουσης στο Ιράν πάνω στην ισορροπία αποτροπής έναντι της Κίνας.

Με λίγα λόγια: ο κόσμος σήμερα δεν «τρέχει» σε μία γραμμή. Τρέχει σε πολλαπλές ταυτόχρονες κρίσεις που αλληλοτροφοδοτούνται – και αυτό είναι που κάνει τη σημερινή ημέρα τόσο βαριά, τόσο νευρική και τόσο καθοριστική.

1) Μέση Ανατολή: κλιμάκωση, πλήγματα, και «κοκκινισμένο» ρίσκο στις μεταφορές

Στρατιωτικό σκέλος: Οι εξελίξεις στη σύγκρουση Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν παραμένουν κυρίαρχες στη διεθνή ροή. Υπάρχουν αναφορές για πυραυλικά πλήγματα σε κεντρικές περιοχές στο Ισραήλ, ενώ διεθνή μέσα παρακολουθούν νέα κύματα επιθέσεων σε Τεχεράνη/περιοχή και ταυτόχρονα χτυπήματα και σε άλλα μέτωπα (π.χ. Λίβανος).

Το κρίσιμο σημείο: Στενά του Ορμούζ και ασφάλιση πλοίων. Η αγορά «διαβάζει» την κλιμάκωση ως ρίσκο για ροές ενέργειας και ναυτιλία: αναφέρεται επιβράδυνση/στάση διελεύσεων και έντονη ανησυχία για ασφαλιστική κάλυψη πλοίων στην περιοχή.

Η πολιτική αφήγηση των ΗΠΑ: Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έδωσε εντολή για πλήγμα λόγω φόβων επίθεσης/απειλών, τοποθετώντας την αμερικανική εμπλοκή στο πλαίσιο «προληπτικής» ασφάλειας.

2) Ενέργεια & αγορές: πετρέλαιο σε άλμα, αλυσιδωτές αυξήσεις και χρηματιστηριακή νευρικότητα

Πετρέλαιο: Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν περίπου 8% , φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024, καθώς η σύγκρουση αυξάνει τον φόβο διακοπών στην προσφορά και χτυπά καίριες υποδομές/διαδρομές.

Ευρύτερη ενεργειακή αλυσίδα: Το σοκ δεν είναι μόνο στο αργό. Καταγράφεται άνοδος σε καύσιμα, φυσικό αέριο και συναφείς δείκτες, με το κόστος ενέργειας να μετατρέπεται σε «μηχανή» πληθωρισμού για πολλές οικονομίες.

Κεντρικές τράπεζες/αβεβαιότητα: Αξιωματούχοι της Fed προειδοποιούν ότι ο πόλεμος «θολώνει» τις προβλέψεις για νομισματική πολιτική – γιατί όταν το ενεργειακό κόστος ανεβαίνει απότομα, ανατρέπονται σενάρια για πληθωρισμό και ανάπτυξη.

3) Ουκρανία–Ρωσία: πόλεμος διαρκείας και «μάχη» για το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας

Διπλωματικές κινήσεις της Ουκρανίας: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επαφές με ηγέτες σε ΗΑΕ και Κατάρ, προβάλλοντας την ουκρανική εμπειρία απέναντι σε drones/πυραύλους και αφήνοντας να εννοηθεί συνεργασία τεχνικής/αμυντικής φύσης.

Ε.Ε. και «fast-track» ένταξη: Η Ουκρανία πιέζει για επιτάχυνση προς ένταξη, αλλά αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται επιφυλακτικές, επικαλούμενες θεσμικές δυσκολίες και κινδύνους χαλάρωσης μεταρρυθμίσεων.

Ρωσική οικονομία και εξαγωγές πετρελαίου: Την ίδια ώρα, η δυνατότητα της Ρωσίας να εκμεταλλευτεί υψηλότερες τιμές πετρελαίου περιορίζεται από επιθέσεις, καιρικά φαινόμενα και προβλήματα logistics – παράγοντας που προσθέτει οικονομική πίεση στη Μόσχα.

4) Γάζα: το ανθρωπιστικό μέτωπο ξαναγίνεται «κόμβος» της διεθνούς πίεσης

Ανθρωπιστικές ροές: Ο ΟΗΕ/Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) αναφέρει ότι ένα κρίσιμο πέρασμα για τη Γάζα (Kerem Shalom) προγραμματίζεται να ανοίξει εκ νέου, κάτι καθοριστικό για την είσοδο βοήθειας.

Τι σημαίνει σήμερα: Σε περιόδους περιφερειακής κλιμάκωσης, οι ανθρωπιστικές γραμμές ανεφοδιασμού γίνονται συχνά το πρώτο «θύμα» – και το άνοιγμα/κλείσιμο περασμάτων μετατρέπεται σε πολιτικό γεγονός πρώτης γραμμής.

5) Ευρώπη: άκρα δεξιά, διασυνοριακή δικτύωση και ανησυχία ασφαλείας

Σημείο καμπής: Η δολοφονία ακροδεξιού ακτιβιστή στη Γαλλία χρησιμοποιείται ως σύμβολο συσπείρωσης από ευρωπαϊκά δίκτυα άκρας δεξιάς, με κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις και αυξημένη ανησυχία για διασύνδεση ομάδων και ριζοσπαστικοποίηση.

6) Ασία–Ειρηνικός: φόβος «αποστράγγισης» αμερικανικής ισχύος από το μέτωπο της Κίνας

Οι σύμμαχοι μετρούν ισορροπίες: Ρεπορτάζ δείχνουν ότι Τόκιο και Ταϊπέι ανησυχούν πως μια παρατεταμένη σύγκρουση με επίκεντρο το Ιράν μπορεί να «τραβήξει» αμερικανικούς πόρους και προσοχή από τον Ινδο-Ειρηνικό, μειώνοντας την αποτροπή έναντι της Κίνας.

Η σημερινή ημέρα στον κόσμο είναι ένα μάθημα για το πώς οι κρίσεις γίνονται αλληλένδετες: ένα μέτωπο στη Μέση Ανατολή μπορεί να μετατραπεί σε άλμα τιμών πετρελαίου, αυτό να γίνει πληθωρισμός και ανασφάλεια στις αγορές, να επηρεάσει αποφάσεις κεντρικών τραπεζών, να πιέσει κυβερνήσεις στο εσωτερικό τους, και να αναδιατάξει την παγκόσμια στρατηγική ισορροπία από την Ευρώπη μέχρι την Ασία.

Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη ζει σε διπλή ένταση: από τη μία ο πόλεμος στην Ουκρανία και το δύσκολο ερώτημα «τι ειρήνη μπορεί να σταθεί», από την άλλη η εσωτερική πολιτική πόλωση και οι μετακινήσεις ακραίων δικτύων που δοκιμάζουν την ασφάλεια και τους θεσμούς. Και στο βάθος, τα ανθρωπιστικά μέτωπα –με τη Γάζα ως σταθερή πληγή– θυμίζουν ότι η διεθνής πολιτική δεν είναι μόνο στρατοί και δείκτες: είναι άνθρωποι, ροές βοήθειας, και μέρες που κρίνουν ζωές.

Αν κάτι ξεχωρίζει σήμερα, είναι ότι ο κόσμος δεν ψάχνει απλώς «ποιος κερδίζει» σε ένα μέτωπο. Ψάχνει πότε και πώς σταματά η αλυσίδα κλιμάκωσης πριν γίνει μόνιμη νέα κανονικότητα.

