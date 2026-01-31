Κόσμος 31/01/2026 – Ο Πλανήτης σε «πολλαπλές εστίες»: Πόλεμοι, ενεργειακές βλάβες, ακραία καιρικά και αναταράξεις στις αγορές – η παγκόσμια εικόνα της 31ης Ιανουαρίου 2026

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία (Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026) μοιάζει με παζλ κρίσεων που εξελίσσονται ταυτόχρονα: από τη Γάζα, όπου οι επιθέσεις ανεβάζουν ξανά το θερμόμετρο και δοκιμάζουν μια εύθραυστη πορεία αποκλιμάκωσης, μέχρι το Ιράν όπου αλλεπάλληλες εκρήξεις και η κλιμάκωση ρητορικής/στρατιωτικών κινήσεων συμπίπτουν με αυξημένη ένταση στον Περσικό Κόλπο. Στην Ανατολική Ευρώπη, τεχνικό πρόβλημα στο ηλεκτρικό δίκτυο ρίχνει στο σκοτάδι τμήματα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας μέσα σε συνθήκες βαρυχειμωνιάς, αναδεικνύοντας πόσο εύθραυστη έχει γίνει η ενεργειακή κανονικότητα σε μια περιοχή που ζει με το «άγχος του δικτύου».

Παράλληλα, φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες στο Μαρόκο κινητοποιούν στρατό και μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, ενώ στις αγορές η πτώση του Bitcoin κάτω από τα 80.000 δολάρια και η κινητικότητα εταιρειών υψηλής τεχνολογίας δείχνουν ότι η οικονομία συνεχίζει να αντιδρά σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας.

Μέση Ανατολή: νέα αιματηρή μέρα στη Γάζα και «σκληρό φόντο» για την επόμενη φάση

Στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρονται δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε μία από τις βαρύτερες ημέρες από την έναρξη της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, σύμφωνα με νοσοκομεία και υγειονομικές αρχές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επιθέσεις σε σπίτια, σκηνές και υποδομές, ενώ στο παρασκήνιο παραμένει κρίσιμο ζήτημα το άνοιγμα/λειτουργία περασμάτων και η πρακτική εφαρμογή των συμφωνημένων βημάτων, που «προχωρούν» αλλά με σοβαρές τριβές.

Ιράν: δύο εκρήξεις, αναφορές για διαρροές αερίου και κλίμα έντασης με τις ΗΠΑ

Στο Μπαντάρ Αμπάς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε κτίριο με αρχικές εκτιμήσεις/δηλώσεις τοπικών αρχών που παραπέμπουν σε διαρροή αερίου ως πιθανή αιτία, με αναφορές για νεκρό και τραυματίες. Παράλληλα, δεύτερο περιστατικό στην Αχβάζ αποδίδεται επίσης σε αέριο, με αναφορές για τέσσερις νεκρούς. Τα γεγονότα αυτά έρχονται σε περίοδο αυξημένης νευρικότητας στη χώρα, με δημόσιες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας και φόντο την κλιμάκωση της έντασης **Ιράν–ΗΠΑ και τις κινήσεις/αναπτύξεις δυνάμεων στην περιοχή.

Βόρεια Αφρική: πλημμύρες στο Μαρόκο, ενεργοποίηση στρατού και εκκενώσεις

Στο Μαρόκο, ισχυρές βροχοπτώσεις και άνοδος της στάθμης ποταμών προκάλεσαν πλημμύρες σε περιοχές του βορειοδυτικού τμήματος της χώρας, με τις αρχές να αναπτύσσουν στρατιωτικές μονάδες διάσωσης για να συνδράμουν στην εκκένωση χιλιάδων κατοίκων και στη διαχείριση των επιπτώσεων. Το επεισόδιο προστίθεται στη σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων που πιέζουν υποδομές και υπηρεσίες σε πολλά σημεία του πλανήτη.

Ανατολική Ευρώπη: γενικευμένες διακοπές ρεύματος σε Ουκρανία και Μολδαβία από «τεχνική δυσλειτουργία»

Ένα τεχνικό πρόβλημα σε γραμμές υψηλής τάσης προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε τμήματα της Ουκρανία και της Μολδαβία, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων τις πρωτεύουσες, μετακινήσεις, φανάρια, ύδρευση και –σε ορισμένες περιπτώσεις– λειτουργίες μετρό. Οι αρχές απέδωσαν το συμβάν σε δυσλειτουργία και όχι σε κυβερνοεπίθεση ή άμεση πολεμική ζημιά, ενώ η αποκατάσταση προχωρούσε σταδιακά μέσα στην ημέρα. Το επεισόδιο έχει ιδιαίτερο βάρος, επειδή συμβαίνει σε χειμερινές συνθήκες και σε ένα δίκτυο που έχει ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενα πλήγματα στην ενεργειακή υποδομή.

Οικονομία & Τεχνολογία: πτώση Bitcoin, «διαστημική» κούρσα για AI υποδομές και νέα γεωοικονομικά μέτωπα

Η SpaceX φέρεται να έχει καταθέσει αίτημα/υλικό στην FCC που περιγράφει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σενάριο δορυφορικών «data centers» με ηλιακή τροφοδοσία για εφαρμογές AI.

Ευρώπη & Αμερική: σκληρότερες πολιτικές για εγκληματικότητα/μετανάστευση και «παράπλευρες» αγορές του οργανωμένου εγκλήματος

Στο Μεξικό , ρεπορτάζ περιγράφει πώς η απαγόρευση πώλησης (και η αυστηροποίηση ποινών) για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα οδηγεί την αγορά πιο βαθιά στην παρανομία, με καρτέλ να διεκδικούν/ελέγχουν ένα προσοδοφόρο κανάλι διακίνησης μέσω εκβιασμών και βίας.

Η εικόνα της 31ης Ιανουαρίου 2026 δείχνει έναν κόσμο όπου οι κρίσεις δεν «παρατάσσονται» διαδοχικά — επικαλύπτονται. Η πολεμική ένταση στη Γάζα ξαναδοκιμάζει τα όρια μιας εύθραυστης εκεχειρίας, το Ιράν ζει ένα επικίνδυνο μείγμα εσωτερικής πίεσης και διεθνούς αντιπαράθεσης, ενώ μια καθαρά «τεχνική» βλάβη σε ενεργειακές γραμμές αρκεί για να γυρίσουν πόλεις στο σκοτάδι μέσα στον χειμώνα, υπενθυμίζοντας πόσο κρίσιμες είναι οι αντοχές των υποδομών. Ταυτόχρονα, η οικονομία και η τεχνολογία κινούνται με τους δικούς τους ρυθμούς: η αστάθεια στις αγορές, η γεωοικονομική πίεση μέσω δασμών και οι φιλόδοξες επενδύσεις σε AI/δορυφορικές υποδομές δείχνουν ότι το «μέλλον» χτίζεται πάνω σε ένα παρόν γεμάτο ρίσκο. Και ακριβώς αυτό είναι το στίγμα της ημέρας: μια διεθνής πραγματικότητα όπου η ασφάλεια, η ενέργεια, το κλίμα, η οικονομία και η πολιτική είναι πια ένας ενιαίος κόμβος — και κάθε γεγονός τραβάει τα νήματα πολλών άλλων

