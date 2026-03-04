Κόσμος 4/03/2026 Πόλεμος-σοκ, ενέργεια σε τεντωμένο σκοινί και οικονομίες σε «λειτουργία άμυνας»

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία έχει τη σκληρή λογική των αλυσιδωτών αντιδράσεων: ένα πολεμικό μέτωπο μπορεί να γίνει οικονομικό σοκ, ένα οικονομικό σοκ μπορεί να γίνει κοινωνική πίεση, και η κοινωνική πίεση μπορεί να γίνει πολιτική αστάθεια. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης που αφορά το Ιράν – με επιπτώσεις που απλώνονται από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ευρώπη και την Ασία – δεν είναι πια «περιφερειακή ένταση».

Μεταφράζεται σε κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και την ενέργεια, σε νευρικότητα στις αγορές, σε επανασχεδιασμό αμυντικών και πολιτικών προτεραιοτήτων, και σε ένα νέο κύμα διπλωματικών πιέσεων για αποκλιμάκωση.

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια οικονομία δείχνει να μπαίνει σε φάση «αντοχής»: κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις κοιτάζουν τις τιμές της ενέργειας σαν δείκτη ζωτικών λειτουργιών. Στην Ασία, η Ιαπωνία ζυγίζει την πορεία των επιτοκίων υπό τον φόβο ενεργειακού πληθωρισμού, ενώ η Κίνα εκπέμπει σήματα ότι θέλει να στηρίξει περισσότερο την εσωτερική ζήτηση και την πραγματική κατανάλωση, προσπαθώντας να μην αφήσει την εξωτερική αβεβαιότητα να τραβήξει την οικονομία προς τα κάτω.

Με λίγα λόγια: σήμερα ο κόσμος μοιάζει να κινείται με «κομμένη ανάσα», γιατί όλοι ξέρουν πως όταν η κρίση αγγίζει την ενέργεια και τις μεταφορές, δεν μένει ποτέ μόνο στο πεδίο της μάχης.

1) Μέση Ανατολή: κλιμάκωση χτυπημάτων, διεύρυνση μετώπου και φόβος γενικευμένης ανάφλεξης

Η σύγκρουση μπαίνει σε πιο επικίνδυνη φάση: αναφέρονται νέα χτυπήματα και ανταποδοτικά πλήγματα, με το ρίσκο να ξεχειλώσει γεωγραφικά και να συμπαρασύρει περισσότερους παίκτες και υποδομές. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι οι εξελίξεις δεν περιορίζονται σε συμβολικά «μηνύματα ισχύος», αλλά ακουμπούν στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δομές και τροφοδοτούν σενάρια παρατεταμένης σύγκρουσης.

Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο, εντείνεται η πίεση για αποκλιμάκωση, με οργανισμούς και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προειδοποιούν για το κόστος στους αμάχους και για την ανάγκη άμεσης επιστροφής σε διπλωματικό κανάλι.

2) Ενέργεια: το Στενό του Ορμούζ ως «κόμβος αγωνίας» και οι τιμές πετρελαίου ως παγκόσμιος δείκτης κινδύνου

Η αγορά ενέργειας λειτουργεί σαν σεισμογράφος: οι τιμές κρατιούνται μεν σε υψηλότερα επίπεδα, αλλά με έντονη μεταβλητότητα, καθώς η σύγκρουση επηρεάζει τη ροή και το ρίσκο μεταφοράς. Το κρίσιμο σημείο είναι η ναυσιπλοΐα και η ασφάλεια των φορτίων, γιατί κάθε «στένωση» της ροής από τον Περσικό μετατρέπεται σε κόστος για όλους: βιομηχανία, μεταφορές, τρόφιμα, νοικοκυριά.

3) Παγκόσμιες αγορές και πληθωρισμός: ο φόβος του «ενεργειακού κύματος» επιστρέφει

Οι επενδυτές ξαναζυγίζουν σενάρια τύπου «ενέργεια → πληθωρισμός → επιτόκια → ύφεση». Όσο διαρκεί η ένταση, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα το κόστος καυσίμων να περάσει στις τιμές καταναλωτή, να δυσκολέψει τις κεντρικές τράπεζες και να πιέσει την ανάπτυξη.

4) Ιαπωνία: επιτόκια υπό την απειλή του ενεργειακού σοκ

Στην Ασία, η Ιαπωνία στέλνει μήνυμα ότι παραμένει προσηλωμένη στη σταδιακή σύσφιγξη πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα «διαβάζει» την κρίση ως πιθανό παράγοντα που μπορεί να αλλάξει τους ρυθμούς. Ο κίνδυνος είναι διπλός: ακριβότερη ενέργεια και μεγαλύτερη αστάθεια στις αγορές/συνάλλαγμα.

5) Κίνα: στροφή στην εσωτερική ζήτηση και “σήματα” για κατανάλωση, εισοδήματα και υπηρεσίες

Η Κίνα, εν μέσω διεθνούς ανασφάλειας, προβάλλει την πρόθεση να στηρίξει την ανάπτυξη με εργαλεία που ενισχύουν την εγχώρια κατανάλωση: καλύτερες δουλειές/εισοδήματα, τόνωση υπηρεσιών και μέτρα που κάνουν τα νοικοκυριά «πιο πρόθυμα να ξοδέψουν». Η λογική είναι σαφής: όταν το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται ασταθές, η εσωτερική ζήτηση γίνεται άγκυρα.

Παράλληλα, στο παραγωγικό πεδίο, στοιχεία από ιδιωτικούς δείκτες δείχνουν επιτάχυνση της μεταποίησης, με ώθηση από νέες παραγγελίες και εξαγωγές—ένδειξη ότι η κινεζική οικονομία προσπαθεί να κρατήσει ρυθμό παρά τον διεθνή «θόρυβο».

6) Ευρώπη: σχεδιασμός “πολιτικής προστασίας” για κρίσεις και σενάρια σύγκρουσης

Στη Βόρεια Ευρώπη, χώρες συζητούν/συμφωνούν τη δημιουργία κοινών πλαισίων σχεδιασμού για εκκενώσεις σε περίπτωση μεγάλης κρίσης ή στρατιωτικής σύγκρουσης. Είναι μια είδηση που δείχνει αλλαγή εποχής: η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως άμυνα, αλλά και ως οργάνωση κοινωνικής ανθεκτικότητας (μετακινήσεις πληθυσμού, συντονισμός, πρωτόκολλα).

7) Τεχνολογία/υποδομές: το ρίσκο «παράπλευρων» επιπτώσεων σε δίκτυα και υπηρεσίες

Ένα άλλο μήνυμα της ημέρας είναι ότι οι συγκρούσεις δεν χτυπούν μόνο στρατό: αγγίζουν και κρίσιμες υποδομές. Αναφέρθηκαν προβλήματα/διακοπές σε υπηρεσίες cloud μετά από περιστατικό σε data center στην περιοχή του Κόλπου, υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτη μπορεί να γίνει η ψηφιακή ραχοκοκαλιά σε περιόδους έντασης.

Σήμερα, 4 Μαρτίου 2026, ο κόσμος βλέπει με καθαρό τρόπο κάτι που συνήθως μαθαίνει «μετά»: η γεωπολιτική είναι οικονομία, και η οικονομία είναι κοινωνία. Όταν η σύγκρουση αγγίζει την ενέργεια και τις θαλάσσιες αρτηρίες, δεν μένει «σε ένα δελτίο διεθνών». Περνάει στις τιμές, στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, στη δυνατότητα των κρατών να χρηματοδοτούν πολιτικές, στην ψυχολογία των πολιτών.

Η εικόνα της ημέρας είναι τριπλή:

Μέτωπο που διευρύνεται και αυξάνει τον κίνδυνο λάθους/υπεραντίδρασης.

Ενέργεια που λειτουργεί ως “σκανδάλη” για νέο κύμα πληθωρισμού και αστάθειας.

Κυβερνήσεις/οικονομίες που αναπροσαρμόζουν στρατηγικές για να κρατήσουν συνοχή και αντοχή μέσα σε αβεβαιότητα.

Και αν υπάρχει μια λέξη που περιγράφει τη σημερινή παγκόσμια αίσθηση, δεν είναι «πανικός». Είναι εγρήγορση: η επίγνωση ότι η επόμενη ημέρα μπορεί να κριθεί από το αν θα επικρατήσει η αποκλιμάκωση ή η λογική του «ένα χτύπημα ακόμη».

