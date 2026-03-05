Κόσμος 5/03/2026 «Ο πόλεμος απλώνεται, οι αγορές τρέμουν, οι θεσμοί δοκιμάζονται»: μια μέρα όπου η γεωπολιτική ξαναγράφει τους κανόνες

Η σημερινή παγκόσμια επικαιρότητα έχει έναν κοινό παρονομαστή: η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν μένει “τοπική”. Σπρώχνει πληθυσμούς σε μετακινήσεις, πιέζει ανθρωπιστικές και υγειονομικές δομές, ανεβάζει το γεωπολιτικό ρίσκο σε πολλαπλά μέτωπα, και περνά ακαριαία στην οικονομία ως φόβος για ενέργεια, εφοδιασμό, πληθωρισμό. Την ίδια ώρα, η Ευρώπη και η ευρύτερη διεθνής κοινότητα αποκαλύπτουν μια νέα πραγματικότητα: εκεί που άλλοτε υπήρχε “αυτόματος πιλότος” συντονισμού, σήμερα εμφανίζονται ρωγμές, διαφοροποιήσεις και διπλωματικές ισορροπίες που αλλάζουν από ώρα σε ώρα.

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να παράγει ειδήσεις που θυμίζουν πόσο κοντά παραμένει η ήπειρος σε μια διαρκή κατάσταση “αστάθειας” – με ανταλλαγές αιχμαλώτων να δίνουν στιγμές ανθρωπιάς, αλλά και με κρίσιμες ψηφοφορίες σε διεθνείς οργανισμούς να δείχνουν ότι η διπλωματική γραμμή της Δύσης δεν είναι πάντα ενιαία. Και στον οικονομικό ορίζοντα, οι αγορές συμπεριφέρονται σαν νευρικός αισθητήρας: κάθε είδηση για κλιμάκωση, για πετρέλαιο ή για κλείσιμο διαδρομών, μετατρέπεται σε πίεση στα νομίσματα, στις προσδοκίες για επιτόκια και στις τιμές της ενέργειας.

Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα του κόσμου σήμερα: μια αλυσίδα γεγονότων όπου η ασφάλεια, η υγεία και η οικονομία “δένονται” μεταξύ τους – και κάθε κρίκος που σπάει, στέλνει κύμα παντού.

1) Μέση Ανατολή: πλήγματα σε υγειονομικές δομές και ανθρωπιστικός συναγερμός

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) δηλώνει ότι έχει επαληθεύσει επιθέσεις σε υποδομές υγείας στο Ιράν, με αναφορές για νεκρούς, τραυματίες, πλήγματα σε ασθενοφόρα και ανάγκη εκκένωσης νοσοκομείου στην Τεχεράνη λόγω εγγύτητας χτυπημάτων. Επισημαίνεται επίσης ότι η σύγκρουση δημιουργεί μετακινήσεις πληθυσμών και σοβαρές επιπτώσεις σε δυνατότητες παροχής βοήθειας.

Σε παράλληλη κάλυψη τονίζεται ότι έχουν χτυπηθεί πολλαπλές μονάδες υγείας, με τον WHO να υπενθυμίζει την υποχρέωση προστασίας της περίθαλψης βάσει διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αναφέρεται ακόμη ότι η ανασφάλεια και οι περιορισμοί μεταφορών επηρεάζουν κρίσιμα “logistics” για υγειονομικές αποστολές.

Γιατί είναι κομβικό: όταν η υγεία μπαίνει στο στόχαστρο ή “παγώνει” η δυνατότητα διανομής φαρμάκων/υλικών, η σύγκρουση παύει να είναι μόνο στρατιωτική. Γίνεται ανθρωπιστική κρίση με δεύτερο κύμα: επιδημιολογικούς κινδύνους, διακοπή θεραπειών, κατάρρευση υπηρεσιών πρώτης γραμμής.

2) Ουκρανία – Διεθνείς οργανισμοί: η ψήφος στον IAEA δείχνει πολιτικές μετατοπίσεις

Στη Βιέννη, στο Δ.Σ. του IAEA, καταγράφηκε μια ιδιαίτερα “ηχηρή” εξέλιξη: οι ΗΠΑ καταψήφισαν (μαζί με άλλους) απόφαση που καταδίκαζε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, με αιτιολόγηση ότι τέτοιες κινήσεις δεν βοηθούν – κατά την αμερικανική πλευρά – την προοπτική ειρήνης. Η απόφαση πάντως εγκρίθηκε με πλειοψηφία, με αρκετές αποχές.

Τι δείχνει αυτό: πέρα από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, ο IAEA αφορά και το “κόκκινο κουμπί” της εποχής: πυρηνική ασφάλεια. Όταν ενέργεια και πόλεμος συναντιούνται δίπλα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο κίνδυνος δεν είναι θεωρητικός.

3) Ανθρώπινη διάσταση του πολέμου: ανταλλαγές αιχμαλώτων Ρωσίας–Ουκρανίας

Σήμερα ανακοινώθηκε ανταλλαγή αιχμαλώτων: 200 από κάθε πλευρά, με προγραμματισμό για επιπλέον ανταλλαγή. Είναι από τις ειδήσεις που, μέσα στον θόρυβο των συγκρούσεων, λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι πίσω από τους χάρτες υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες.

4) Αγορές και ενέργεια: “safe haven” κλίμα, φόβοι για πληθωρισμό και επιτόκια

Οι αγορές εμφανίζονται νευρικές, με το ισχυρό γεωπολιτικό ρίσκο να ενισχύει τη λογική “ασφαλών καταφυγίων” και να κρατά ζωντανή την ανησυχία ότι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα τροφοδοτήσουν νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διατυπώνεται ευθέως ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να σπρώξει προς τα πάνω τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη και να πλήξει την ανάπτυξη – με την επιφύλαξη ότι είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Τι σημαίνει πρακτικά:

Κάθε παρατεταμένη αναταραχή στην περιοχή λειτουργεί ως “φόρος” στο κόστος μεταφορών, ενέργειας και ασφάλισης φορτίων.

Οι κεντρικές τράπεζες αποκτούν λιγότερο χώρο για χαλάρωση, αν ο πληθωρισμός επιμένει.

Οι κυβερνήσεις πιέζονται να στηρίξουν κοινωνίες χωρίς να εκτροχιάσουν δημοσιονομικά.

5) Ευρώπη – ασφάλεια: νέοι άξονες συνεργασίας

Σήμερα ανακοινώθηκε πρόθεση εμβάθυνσης συνεργασίας Ελβετίας–Ε.Ε. σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, με ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό γύρω από κρίσιμες γεωγραφίες όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή.

Το μήνυμα εδώ: η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας ανασυντάσσεται “στο πεδίο” και πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα επέτρεπαν οι κανονικές πολιτικές διαδικασίες σε καιρό ηρεμίας.

Η σημερινή παγκόσμια ημέρα θυμίζει ότι ο 21ος αιώνας δεν είναι απλώς “πολυκρίση” — είναι κρίσεις που επικοινωνούν μεταξύ τους. Ένα μέτωπο στη Μέση Ανατολή δεν μένει σε τίτλους διεθνών ειδήσεων: περνά στα νοσοκομεία, στις μετακινήσεις πληθυσμών, στις αλυσίδες εφοδιασμού, στα νομίσματα, στα επιτόκια, στα πρατήρια, στο κόστος ζωής. Και ένας πόλεμος στην Ευρώπη δεν είναι μόνο στρατιωτικός: γίνεται διπλωματική μάχη σε οργανισμούς, πολιτική διαπραγμάτευση, και διαρκής δοκιμή της διεθνούς ενότητας.

Αν κάτι ξεχωρίζει σήμερα, είναι το εξής: η ανθρωπιστική διάσταση επιστρέφει στο κέντρο (με την υγεία να πλήττεται και τις μεταφορές βοήθειας να δυσκολεύουν), ενώ ταυτόχρονα η οικονομία στέλνει προειδοποίηση ότι δεν αντέχει ατέρμονη αστάθεια χωρίς συνέπειες. Ο κόσμος μπαίνει σε μια φάση όπου οι κυβερνήσεις θα κριθούν λιγότερο από τις δηλώσεις και περισσότερο από το αν μπορούν να κρατήσουν τρία πράγματα μαζί: ασφάλεια, κοινωνική αντοχή, οικονομική σταθερότητα.

