Κόσμος 6/03/2026 Κόσμος σε καθεστώς έντασης: Πόλεμος, ενεργειακό σοκ, εμπορική αβεβαιότητα και ανθρωπιστική πίεση συνθέτουν τη σημερινή διεθνή εικόνα

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, δεν μοιάζει με μια συνηθισμένη ημέρα διεθνών εξελίξεων. Είναι μια ημέρα όπου πολλά μεγάλα μέτωπα τρέχουν ταυτόχρονα και αλληλοεπηρεάζονται: η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή πιέζει τις αγορές, ανεβάζει το γεωπολιτικό θερμόμετρο και απειλεί κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού· η ανθρωπιστική κατάσταση σε περιοχές ήδη εξαντλημένες, όπως η Γάζα, επιδεινώνεται· η Ουκρανία παραμένει ενεργό μέτωπο παρά τις συζητήσεις για διαπραγματεύσεις· ενώ το διεθνές εμπόριο και οι μεγάλες οικονομίες κινούνται μέσα σε ένα σύννεφο αβεβαιότητας, με την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και το Πεκίνο να επανατοποθετούνται στρατηγικά.

Αν κάποιος ήθελε να περιγράψει τη σημερινή εικόνα με μία μόνο φράση, αυτή θα ήταν πως ο πλανήτης βρίσκεται σε φάση ταυτόχρονης γεωπολιτικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής συμπίεσης. Το βάρος δεν πέφτει πια μόνο στο τι συμβαίνει σε ένα μέτωπο, αλλά στο πώς η μία κρίση τροφοδοτεί την άλλη: ο πόλεμος επηρεάζει το πετρέλαιο, το πετρέλαιο επηρεάζει τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός τις κεντρικές τράπεζες, οι μεταφορές διαταράσσονται, η βοήθεια καθυστερεί και ολόκληρες οικονομίες αναθεωρούν σχέδια και προτεραιότητες. Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη εικόνα της ημέρας.

Η μεγάλη διεθνής είδηση: νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν

Το κυρίαρχο παγκόσμιο θέμα παραμένει η ταχύτατη κλιμάκωση της σύγκρουσης που εμπλέκει το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σύμφωνα με τα σημερινά διεθνή πρακτορεία, συνεχίστηκαν τα πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε νέα κύματα αντιποίνων με πυραύλους και drones, επεκτείνοντας την ανασφάλεια όχι μόνο προς το Ισραήλ αλλά και προς κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ζήτησε «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, δείχνοντας ότι η Ουάσιγκτον κινείται πλέον σε πολύ πιο σκληρή γραμμή από εκείνη μιας απλής στρατιωτικής αποτροπής.

Το εύρος της κρίσης αποτυπώνεται και σε πληροφορίες ότι η Ρωσία φέρεται να παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης για αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post που μετέδωσε το Reuters. Αν αυτή η διάσταση επιβεβαιωθεί πλήρως σε επιχειρησιακό επίπεδο, τότε η σύγκρουση παύει να είναι απλώς ένα περιφερειακό ξέσπασμα και μετατρέπεται σε επικίνδυνο πεδίο έμμεσης σύγκρουσης ευρύτερων δυνάμεων, με προφανείς συνέπειες για το ΝΑΤΟ, τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια ασφάλεια.

Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κινούνται διπλωματικά για να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της κρίσης. Η Ε.Ε. ανακοίνωσε νέες επαφές κορυφής με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη στήριξη των δυτικών συμμάχων τους και στον φόβο ενός γενικευμένου περιφερειακού πολέμου που θα πλήξει πρώτα την ενέργεια, την ασφάλεια μεταφορών και την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης.

Οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις: ενέργεια, ναυτιλία, επιχειρήσεις και αγορές σε συναγερμό

Οι αγορές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τη σύγκρουση όχι μόνο ως γεωπολιτικό γεγονός αλλά ως άμεση απειλή για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Το Reuters σημειώνει ότι ο πόλεμος έχει ήδη διαταράξει θαλάσσιες διαδρομές, αεροπορικές μετακινήσεις και επιχειρηματική λειτουργία, ενώ το πετρέλαιο παραμένει ο βασικός δείκτης ανησυχίας. Η άνοδος των ενεργειακών τιμών επαναφέρει φόβους για νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, ακριβότερων μεταφορών και πιο σφιχτής νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στους χρηματιστηριακούς δείκτες. Μεγάλες επιχειρήσεις αναγκάζονται να επανεξετάσουν αλυσίδες εφοδιασμού, δρομολόγια και εκτιμήσεις κόστους, ενώ η διεθνής ναυτιλία και η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζουν νέες καθυστερήσεις και ακριβότερες ασφαλίσεις. Το Reuters καταγράφει ότι η πολεμική κρίση έχει στείλει «σοκ» σε όλο το παγκόσμιο επιχειρηματικό σύστημα, με επιπτώσεις από τη μεταφορά ενέργειας μέχρι τις παραδόσεις προϊόντων και τη λειτουργία πολυεθνικών ομίλων.

Μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή είναι ότι η κρίση αυτή αναδιαμορφώνει και τον ενεργειακό χάρτη. Ήδη καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για ρωσικό πετρέλαιο και αέριο ως εναλλακτική πηγή σε μια περίοδο όπου η αγορά φοβάται μεγαλύτερες απώλειες εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Μόσχα εξετάζει ανακατευθύνσεις εξαγωγών LNG προς την Ασία-Ειρηνικό, γεγονός που δείχνει ότι η ενεργειακή γεωπολιτική εισέρχεται σε νέα φάση ανακατανομής ισχύος.

Γάζα: η ανθρωπιστική κρίση παραμένει ανοιχτή πληγή

Μέσα στη γενικευμένη περιφερειακή αναταραχή, η Γάζα παραμένει μία από τις πιο βαριές ανθρωπιστικές εστίες του πλανήτη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι τα ιατρικά αποθέματα είναι σε «κρίσιμα χαμηλά επίπεδα», παρά το άνοιγμα ενός βασικού περάσματος από το Ισραήλ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Υλικά πρώτης ανάγκης, όπως γάζες και βελόνες, έχουν ήδη εξαντληθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο WHO.

Η επιδείνωση αυτή δεν είναι αποκομμένη από τον ευρύτερο πόλεμο. Το Reuters επισημαίνει ότι η σύγκρουση με το Ιράν πνίγει ανθρωπιστικούς διαδρόμους και εμποδίζει τη διεθνή βοήθεια, επηρεάζοντας όχι μόνο τη Γάζα αλλά και άλλες κρίσιμες ζώνες όπως το Σουδάν και τμήματα της Αφρικής. Όταν η μεταφορά βοήθειας περνά από κομβικά σημεία που τώρα δέχονται γεωπολιτική πίεση, η ανθρωπιστική υποστήριξη καθυστερεί, γίνεται ακριβότερη και σε πολλές περιπτώσεις απλώς δεν φτάνει εγκαίρως.

Ουκρανία: πόλεμος σε εξέλιξη, ανταλλαγές αιχμαλώτων και αβέβαιο διπλωματικό πεδίο

Παρά το ότι η Μέση Ανατολή μονοπωλεί σήμερα το ενδιαφέρον, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει φύγει από το προσκήνιο. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το ανατολικό μέτωπο, ενώ Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σε νέες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου. Η κίνηση αυτή διατηρεί έναν δίαυλο περιορισμένης συνεννόησης ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, όμως δεν σημαίνει ουσιαστική αποκλιμάκωση του πολέμου.

Παράλληλα, οι συνομιλίες για ενδεχόμενη συνέχεια των ειρηνευτικών επαφών έχουν μπει σε νέα φάση αβεβαιότητας. Το Reuters μετέδωσε ότι ΗΠΑ και Ουκρανία συζήτησαν αναβολή του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία, εν μέρει λόγω της μετατόπισης της διεθνούς προσοχής προς τη Μέση Ανατολή. Αυτό δείχνει ότι η νέα κρίση δεν λειτουργεί μόνο ως παράλληλο μέτωπο, αλλά και ως παράγοντας που αποσπά διπλωματικό κεφάλαιο, πολιτική προσοχή και στρατηγικούς πόρους από το ουκρανικό ζήτημα.

Διεθνές εμπόριο: νέοι κραδασμοί από τους αμερικανικούς δασμούς και την αντίδραση συμμάχων

Ένα ακόμη σοβαρό θέμα της ημέρας είναι η εμπορική αβεβαιότητα που προκαλείται από την αμερικανική πολιτική δασμών. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν στο χάος που έχει προκύψει μετά τη δικαστική και διοικητική αναστάτωση στις ΗΠΑ, ενώ η αμερικανική τελωνειακή υπηρεσία παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να συμμορφωθεί άμεσα με εντολές επιστροφής δασμών, ανακοινώνοντας ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να είναι έτοιμο το σχετικό σύστημα.

Από ευρωπαϊκής πλευράς, ο αρμόδιος επίτροπος Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει διαβεβαιώσει πως θα τηρήσει τη συμφωνία Ε.Ε.–ΗΠΑ, ωστόσο η ανησυχία παραμένει, επειδή η αμερικανική πολιτική δείχνει ρευστή και συχνά απρόβλεπτη. Για τις επιχειρήσεις αυτό μεταφράζεται σε δυσκολία κοστολόγησης, αστάθεια συμβολαίων και δυσκολότερο προγραμματισμό επενδύσεων.

Κίνα: τεχνολογική αντεπίθεση, κρατική ώθηση και νέα τριβή με την Ευρώπη

Στην Ασία, η Κίνα επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα αντοχής και τεχνολογικής φιλοδοξίας. Το νέο πενταετές πλάνο, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, στην τεχνολογική αυτονόμηση, στην κβαντική επικοινωνία, στη ρομποτική, στη βιοϊατρική και στις υποδομές αιχμής. Το Πεκίνο ουσιαστικά απαντά στην αμερικανική πίεση με ένα σχέδιο βαθύτερης ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε όλη την οικονομία.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» για το προτεινόμενο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act, θεωρώντας ότι η Ε.Ε. ενσωματώνει προστατευτισμό πίσω από πράσινα και βιομηχανικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει πως, πέρα από τους πολέμους, ο κόσμος βλέπει να βαθαίνει και μια δεύτερη, πιο αθόρυβη αλλά εξίσου κρίσιμη σύγκρουση: η μάχη για τεχνολογία, βιομηχανία, πρώτες ύλες και έλεγχο των αλυσίδων παραγωγής του μέλλοντος.

Άλλες σημαντικές διεθνείς εξελίξεις της ημέρας

Στην Κολομβία, οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για νέο Κογκρέσο και για την επιλογή τριών προεδρικών υποψηφίων, σε μια διαδικασία που διεξάγεται με ανησυχίες για την αξιοπιστία λογισμικού και την ασφάλεια. Η πολιτική αστάθεια στη Λατινική Αμερική παραμένει υπαρκτή και επηρεάζει μια ήδη ευαίσθητη περιοχή σε ζητήματα ασφάλειας, διακίνησης ναρκωτικών και σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Στην Αφρική, ένοπλοι επιτέθηκαν σε στρατιωτικό στρατόπεδο στο βόρειο Μπενίν, σκοτώνοντας 15 στρατιώτες, καθώς η βία εξαπλώνεται στη Δυτική Αφρική. Την ίδια ημέρα, η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε χρηματοδότηση 350 εκατ. δολαρίων για έργα υποδομών στη Νότια Αφρική, υπογραμμίζοντας πως η αφρικανική ήπειρος παραμένει πεδίο ταυτόχρονα ασφάλειας και ανάπτυξης: από τη μία πλευρά τρομοκρατική και ένοπλη απειλή, από την άλλη μεγάλες ανάγκες σε δίκτυα, ενέργεια και μεταφορές.

Η παγκόσμια εικόνα της 6ης Μαρτίου 2026 είναι βαριά, πολύπλοκη και πολυεπίπεδη. Δεν πρόκειται απλώς για μια ημέρα γεμάτη επιμέρους ειδήσεις, αλλά για μια στιγμή όπου φαίνεται καθαρά ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε εποχή διαδοχικών και αλληλοσυνδεόμενων κρίσεων. Η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δεν μένει στη γεωγραφία της. Διαπερνά το εμπόριο, την ενέργεια, τις μεταφορές, τη διπλωματία, την ανθρωπιστική βοήθεια και τελικά την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων πολύ πέρα από την περιοχή της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία συνεχίζει να αιμορραγεί, η Γάζα να ασφυκτιά, οι εμπορικοί κανόνες να τρίζουν, η Κίνα να επιταχύνει τον τεχνολογικό της σχεδιασμό και πολλές περιφέρειες του κόσμου να παλεύουν με εκλογική αβεβαιότητα, βία ή αναπτυξιακά ελλείμματα. Αυτή η συσσώρευση κρίσεων δείχνει ότι η διεθνής σταθερότητα δεν απειλείται πλέον από ένα μόνο γεγονός, αλλά από την ταυτόχρονη πίεση πολλών μετώπων που εξελίσσονται παράλληλα.

Το συμπέρασμα της ημέρας είναι σκληρό αλλά καθαρό: ο κόσμος δεν βρίσκεται απλώς σε αναμονή εξελίξεων· βρίσκεται ήδη μέσα σε μια νέα, πιο ασταθή διεθνή κανονικότητα. Και όσο η γεωπολιτική ένταση, η οικονομική ανασφάλεια και η ανθρωπιστική φθορά συναντιούνται στο ίδιο χρονικό σημείο, τόσο η ανάγκη για σοβαρή διπλωματία, αντοχή θεσμών και διεθνή συνεννόηση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

