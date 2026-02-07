Κόσμος 7/02/2026 Πίεση για «παράθυρο ειρήνης» στην Ουκρανία, σκληρό παζάρι ΗΠΑ–Ιράν και νέα ένταση στη Νότια Σινική Θάλασσα

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία κινήθηκε πάνω σε τρεις μεγάλες «γραμμές ρήξης» που διατρέχουν τον πλανήτη: πόλεμος και διπλωματία, ασφάλεια και γεωπολιτικές ισορροπίες, κλιματικοί κίνδυνοι και κοινωνικές πιέσεις. Στο ουκρανικό μέτωπο, η συζήτηση για μια εκεχειρία στη σκιά των Χειμερινών Ολυμπιακών επανήλθε δυναμικά, καθώς η Ουκρανία στήριξε δημόσια την έκκληση για «Ολυμπιακή εκεχειρία», μεταφέροντας το βάρος της απάντησης στη Μόσχα.

Στη Μέση Ανατολή, τα σήματα παραμένουν αντιφατικά: από τη μία έμφαση στη συνέχεια των έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα, από την άλλη ρητές προειδοποιήσεις της Τεχεράνης ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση επίθεσης — ενώ στην Ουάσιγκτον προαναγγέλλεται συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου με επίκεντρο το Ιράν.

Παράλληλα, η Ασία κατέγραψε νέα επεισόδια ισχύος στη Νότια Σινική Θάλασσα, με κινεζικές ναυτικές/αεροπορικές περιπολίες και ανταλλαγή κατηγοριών γύρω από «συμμαχικές» κινήσεις και επιρροή τρίτων χωρών.

Και σαν «δεύτερη ανάγνωση» της ημέρας, οι ακραίες καιρικές συνθήκες στη Δυτική Ευρώπη έδειξαν ξανά πόσο γρήγορα μια κακοκαιρία μπορεί να μετατραπεί σε γεγονός ασφαλείας και μαζικής εκκένωσης.

1) Ουκρανία–Ρωσία: Ολυμπιακή «ανάσα» ή διπλωματικό σήμα;

Η Ουκρανία δήλωσε ότι στηρίζει την έκκληση του Πάπα Λέοντα (και της Ιταλίας) για Ολυμπιακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών (6–22 Φεβρουαρίου), υπογραμμίζοντας ότι έχει στηρίξει και το σχετικό ψήφισμα στον ΟΗΕ και πως «η μπάλα είναι στη μεριά της Ρωσίας».

Τι «διαβάζει» η διεθνής σκηνή από αυτό

Συμβολική πίεση : μια προσωρινή παύση πυρός δεν λύνει τον πόλεμο, αλλά λειτουργεί ως «τεστ» προθέσεων.

: μια προσωρινή παύση πυρός δεν λύνει τον πόλεμο, αλλά λειτουργεί ως «τεστ» προθέσεων. Διπλωματικό χρονοδιάγραμμα: ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν για λύση «πριν το καλοκαίρι» και ότι συζητείται νέος γύρος επαφών (με αναφορά σε προτεινόμενες συνομιλίες στο Μαϊάμι).

2) ΗΠΑ–Ιράν: συνομιλίες και απειλές στο ίδιο κάδρο

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι αν δεχθεί επίθεση, θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή (τονίζοντας ότι αυτό δεν στρέφεται κατά των χωρών που τις φιλοξενούν), ενώ ταυτόχρονα οι δύο πλευρές εμφανίζονται να θέλουν να συνεχίσουν τις έμμεσες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα μετά από «θετικές» επαφές.

Γιατί έχει σημασία σήμερα

Η φρασεολογία «θα απαντήσουμε σε επίθεση» δείχνει πλαίσιο αποτροπής , αλλά και υψηλό κίνδυνο ατυχήματος/κλιμάκωσης.

, αλλά και υψηλό κίνδυνο ατυχήματος/κλιμάκωσης. Το διπλωματικό σκέλος παραμένει «ζωντανό», άρα η εικόνα είναι διπλή: διάλογος με έντονη στρατιωτική σκιά.

3) Ουάσιγκτον: προαναγγελία συνάντησης Τραμπ–Νετανιάχου με επίκεντρο το Ιράν

Σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, με βασικό θέμα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Τι μπορεί να επηρεάσει

Τον «τόνο» των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Το επίπεδο στρατιωτικής προετοιμασίας/πίεσης στην περιοχή.

4) Ασία–Ειρηνικός: Κίνα σε περιπολίες στη Νότια Σινική Θάλασσα

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ναυτικές και αεροπορικές περιπολίες στη διαφιλονικούμενη Νότια Σινική Θάλασσα (2–6 Φεβρουαρίου), κατηγορώντας τις Φιλιππίνες ότι συνεργάζονται με «μη περιφερειακές χώρες» σε κινήσεις που —κατά το Πεκίνο— απειλούν την «ειρήνη και σταθερότητα».

Το διακύβευμα

Η περιοχή παραμένει «θερμό πεδίο» για ελευθερία ναυσιπλοΐας, συμμαχίες και αμφισβήτηση κυριαρχίας.

5) Ευρώπη: θανατηφόρα κακοκαιρία «Leonardo» σε Ισπανία και Πορτογαλία

Η καταιγίδα Leonardo έπληξε την Ιβηρική με πλημμύρες, εκκενώσεις και μεγάλες καταστροφές, προστιθέμενη σε μια αλληλουχία έντονων χειμερινών καταιγίδων στην περιοχή. Αναφέρθηκαν μαζικές μετακινήσεις κατοίκων/εκκενώσεις και σοβαρά προβλήματα από υπερχείλιση ποταμών.

Η «μεγάλη εικόνα»

Τα ακραία φαινόμενα εμφανίζονται πιο συχνά και εντονότερα, με τη συζήτηση για το κλίμα να περνά από τη θεωρία στην πολιτική προστασία και στις υποδομές.

6) ΗΠΑ: «Board of Peace» και σχέδιο για Γάζα — πολιτική πρωτοβουλία με διεθνή επιφυλακτικότητα

Το Associated Press μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει να πραγματοποιήσει την πρώτη συνάντηση ενός νέου σχήματος που αποκαλείται «Board of Peace», με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για την ανοικοδόμηση της Γάζας και ευρύτερη διαχείριση κρίσεων — με συμμάχους να εμφανίζονται επιφυλακτικοί και ορισμένους να μην συμμετέχουν.

7) Αθλητισμός: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Μιλάνο–Κορτίνα και η «πολιτική σκιά» των μεγάλων διοργανώσεων

Η πρώτη μέρα των Αγώνων έφερε ήδη έντονα στιγμιότυπα και πρώτα μετάλλια, με τους Ολυμπιακούς να λειτουργούν —όπως πάντα— και ως διεθνής σκηνή όπου συναντιούνται αθλητισμός, εθνικό αφήγημα και διπλωματικά μηνύματα.

Η σημερινή εικόνα του κόσμου μοιάζει με ένα παζλ όπου κάθε κομμάτι πιέζει το διπλανό του: η Ουκρανία επιχειρεί να αξιοποιήσει το συμβολικό βάρος των Αγώνων για να «κλειδώσει» έστω ένα παράθυρο αποκλιμάκωσης, την ώρα που οι ΗΠΑ ανεβάζουν ρυθμούς για μια διπλωματική διέξοδο πριν το καλοκαίρι — αλλά χωρίς να κρύβεται η πραγματικότητα του πολέμου.

Στη Μέση Ανατολή, οι συνομιλίες συνυπάρχουν με προειδοποιήσεις που θυμίζουν πόσο εύθραυστο είναι το όριο ανάμεσα στη διαπραγμάτευση και στην κλιμάκωση, ενώ η συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου προμηνύει νέα «βαριά» κεφάλαια στο ιρανικό ζήτημα.

Και στην Ασία, η Νότια Σινική Θάλασσα παραμένει το σημείο όπου η ισχύς «μετριέται» καθημερινά με περιπολίες και ανακοινώσεις, υπενθυμίζοντας ότι ο ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων δεν είναι σενάριο, αλλά ρουτίνα.

Τέλος, η κακοκαιρία στην Ιβηρική έβαλε ξανά στην πρώτη γραμμή τον κλιματικό παράγοντα — όχι ως γενική έννοια, αλλά ως πραγματικές εκκενώσεις, πλημμύρες, ζημιές και απώλειες.

Ο κόσμος, με λίγα λόγια, κινείται ταυτόχρονα σε διπλωματικές αίθουσες, σε θαλάσσιες ζώνες αντιπαράθεσης και σε κοινωνίες που δοκιμάζονται από ακραία φαινόμενα — και η αίσθηση «κανονικότητας» κρέμεται όλο και περισσότερο από λεπτές ισορροπίες.

Related