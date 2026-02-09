Κόσμος 9/02/2026 Πλανήτης σε πολλαπλές κρίσεις: πόλεμοι, εκλογές-σεισμοί, νέα πακέτα κυρώσεων και οικονομία σε “νευρικό” ρυθμό

Η σημερινή διεθνής εικόνα θυμίζει “παζλ” με κομμάτια που αλλάζουν θέση μέσα στην ίδια μέρα: στην Ευρώπη, ο πόλεμος στην Ουκρανία παράγει νέα επεισόδια έντασης και αλληλοκατηγορίες, ενώ η Ε.Ε. προετοιμάζει ένα ακόμη πιο επιθετικό πλαίσιο κυρώσεων, αγγίζοντας για πρώτη φορά κρίσιμες υποδομές σε τρίτες χώρες.

Ταυτόχρονα, η Ασία δίνει πολιτικά αποτελέσματα που επηρεάζουν αγορές και γεωπολιτικές ισορροπίες (Ιαπωνία, Ταϊλάνδη), ενώ στη Δύση η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί μεταβλητότητα σε ομόλογα και νομίσματα.

Μέσα σε αυτά, Μέση Ανατολή και Αφρική παραμένουν εστίες βαριάς ανθρωπιστικής πίεσης, με τον ΟΗΕ να παρεμβαίνει δημόσια για κινήσεις που απειλούν τη λύση των δύο κρατών, και με αναφορές για θανατηφόρα πλήγματα σε εμπόλεμες ζώνες.

1) Ουκρανία – Ρωσία: μέτωπο, χτυπήματα, κατηγορίες και σκληρή ρητορική

Κατάσταση στο πεδίο : ρεπορτάζ περιγράφουν εντεινόμενες συγκρούσεις γύρω από κρίσιμες περιοχές, με την πίεση να παραμένει υψηλή και την κόπωση να “γράφει” και στις δύο πλευρές.

Ενέργεια ως στόχος : η ουκρανική πλευρά δημοσίως υποστηρίζει ότι ρωσικές ενεργειακές υποδομές αποτελούν νόμιμο στρατιωτικό στόχο, καθώς χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή—σε μια αντιπαράθεση που “κουμπώνει” με τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Υπόθεση “απόπειρας δολοφονίας” : η FSB αποδίδει σε ουκρανικές υπηρεσίες απόπειρα κατά υψηλόβαθμου Ρώσου στρατηγού/στελέχους, με συλλήψεις και ισχυρισμούς για στρατολόγηση, εκπαίδευση και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων—κατηγορίες που δεν είναι εύκολο να επαληθευτούν ανεξάρτητα και οι οποίες διαψεύδονται από την άλλη πλευρά.

Διπλωματική γραμμή Μόσχας: ο Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίζεται απαισιόδοξος για “φωτεινό μέλλον” στις οικονομικές σχέσεις Ρωσίας–ΗΠΑ, σκιαγραφώντας συνέχιση της σύγκρουσης σε πολιτικό/οικονομικό επίπεδο.

2) ensuring the squeeze: Νέο πακέτο κυρώσεων της Ε.Ε. – Για πρώτη φορά “χτυπά” λιμάνια σε τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισηγείται πακέτο κυρώσεων που περιλαμβάνει λιμάνια σε Γεωργία και Ινδονησία τα οποία φέρονται να διευκολύνουν ροές ρωσικού πετρελαίου—μια κίνηση που, αν προχωρήσει, ανεβάζει τον πήχη και στο πεδίο της παράκαμψης κυρώσεων.

Το ίδιο πλαίσιο περιγράφεται ότι επεκτείνει περιορισμούς σε τομείς/προϊόντα και προβλέπει εργαλεία κατά της καταστρατήγησης, “σφίγγοντας” το δίκτυο υπηρεσιών και διαδρομών που κρατούν ζωντανές ροές.

3) Μέση Ανατολή: Δυτική Όχθη και διεθνείς αντιδράσεις

Δυτική Όχθη : αναφέρονται αποφάσεις/μέτρα που ενισχύουν διοικητικές και εκτελεστικές δυνατότητες του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με αντιδράσεις από κράτη και οργανισμούς και επισημάνσεις για επιβάρυνση της προοπτικής λύσης δύο κρατών.

Διεθνής πίεση/διαδηλώσεις: η επίσκεψη του Ισραηλινού προέδρου στην Αυστραλία συνοδεύτηκε από έντονες κινητοποιήσεις και δημόσια διαμάχη για τα όρια/κανόνες διαμαρτυρίας.

4) Ασία: Εκλογικά αποτελέσματα που αλλάζουν ισορροπίες και “γράφουν” στις αγορές

Ταϊλάνδη : οι εκλογές φέρνουν ισχυρό αποτέλεσμα για το κυβερνών κόμμα του Ανουτίν, χωρίς όμως απόλυτη πλειοψηφία—άρα ξεκινά περίοδος διαπραγμάτευσης συμμαχιών, με φόντο την οικονομία και τη σταθερότητα.

Ιαπωνία : οι αγορές αντιδρούν έντονα σε πολιτική εξέλιξη που ερμηνεύεται ως “σταθεροποίηση” και προσδοκία πακέτου στήριξης, με το χρηματιστήριο να καταγράφει ιστορικές επιδόσεις στις σχετικές αναφορές της ημέρας.

Ταϊβάν–ΗΠΑ και chips : από την Ταϊπέι καταγράφεται δημόσια “κόκκινη γραμμή” απέναντι σε ιδέα μεταφοράς μεγάλου ποσοστού παραγωγικής ικανότητας ημιαγωγών στις ΗΠΑ, με το επιχείρημα ότι το οικοσύστημα δεν μετακινείται εύκολα.

Χονγκ Κονγκ/Τζίμι Λάι: η Ταϊβάν καταδικάζει ως “σκληρή” την ποινική εξέλιξη για τον Τζίμι Λάι και ζητά την απελευθέρωσή του, επαναφέροντας το θέμα δικαιωμάτων και ελευθεριών στην περιοχή.

5) ΗΠΑ: υποθέσεις υψηλής δημοσιότητας και κινήσεις ασφάλειας στη θάλασσα

Γκισλέιν Μάξγουελ : σε κατάθεση στο Κογκρέσο, αναφέρεται ότι αρνήθηκε να απαντήσει, επικαλούμενη δικαιώματα προστασίας (Fifth Amendment), με πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα κίνητρα και τη δημόσια εικόνα της διαδικασίας.

Επιχείρηση σε δεξαμενόπλοιο: αναφέρεται ότι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο “συνδεόμενο με Βενεζουέλα” στον Ινδικό Ωκεανό χωρίς επεισόδιο—ένδειξη αυξημένης επιτήρησης σε θαλάσσιες ροές/παρακάμψεις.

6) Αφρική & ενέργεια/πόροι: πόλεμος, επενδύσεις και κρίσιμα μέταλλα

Σουδάν : ο ΟΗΕ εκφράζει ανησυχία για τη συνέχιση θανατηφόρων πληγμάτων (με drones) κατά αμάχων στην Κορντοφάν, σε μια σύγκρουση που παραμένει από τις πιο καταστροφικές και λιγότερο “ορατές” διεθνώς.

Κρίσιμα μέταλλα: εταιρικά/επενδυτικά νέα δείχνουν ότι η μάχη για χρηματοδότηση έργων σε “critical minerals” συνεχίζεται, με έμφαση στη γεωοικονομία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

7) Μεταφορές & εφοδιαστική: Κούβα και έλλειψη jet fuel

Η Κούβα προειδοποιεί για επικείμενη έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών, με συνέπεια αναστολές/περιορισμούς πτήσεων από αεροπορικές εταιρείες—εξέλιξη που αγγίζει τουρισμό, μεταφορές και εισροές συναλλάγματος.

8) Αθλητισμός: Milano–Cortina 2026 και παγκόσμια προσοχή

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, η ημέρα είχε δυνατές στιγμές και πρωταγωνιστές, με αποτελέσματα/ρεκόρ που τροφοδοτούν τη διεθνή ατζέντα πέρα από την πολιτική επικαιρότητα.

Η 9η Φεβρουαρίου 2026 “γράφει” ως μια ημέρα όπου η διεθνής πραγματικότητα δείχνει το πρόσωπό της χωρίς φίλτρο: ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να παράγει στρατιωτικά επεισόδια και πολιτικές αφηγήσεις, η Ε.Ε. δοκιμάζει νέα όρια στη στρατηγική των κυρώσεων, ενώ στη Μέση Ανατολή οι αποφάσεις επί του εδάφους προκαλούν αντιδράσεις που ακουμπούν τον πυρήνα του διεθνούς δικαίου.

Την ίδια στιγμή, οι κάλπες στην Ασία και οι πολιτικές αναταράξεις στη Δύση μετατρέπουν την πολιτική σε “οικονομικό γεγονός” σε πραγματικό χρόνο, με τις αγορές να λειτουργούν σαν ευαίσθητος σεισμογράφος. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ανθρωπιστικές κρίσεις (όπως στο Σουδάν) υπενθυμίζουν ότι πίσω από τους τίτλους υπάρχουν άνθρωποι, ζωές και κοινωνίες που διαλύονται αθόρυβα, εάν ο κόσμος δεν επιμείνει σε λύσεις, προστασία αμάχων και πραγματικούς μηχανισμούς λογοδοσίας.

