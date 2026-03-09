Κόσμος 9/03/2026 Ο πλανήτης σε τεντωμένο σχοινί, με πόλεμο, πετρέλαιο, φόβο και μια νέα διεθνή εποχή αβεβαιότητας

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία δεν θυμίζει μια συνηθισμένη ημέρα διεθνών εξελίξεων. Θυμίζει περισσότερο ένα παγκόσμιο δελτίο επιφυλακής. Από τη Μέση Ανατολή έως την Ευρώπη, από τις αγορές ενέργειας έως τα διπλωματικά επιτελεία, από την Ασία έως την Αφρική, οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες παρακολουθούν μια νέα κλιμάκωση που δεν περιορίζεται πια σε ένα τοπικό μέτωπο, αλλά διαχέεται σε ολόκληρο το διεθνές σύστημα. Το κυρίαρχο στοιχείο της ημέρας είναι σαφές: ο πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν έχει αρχίσει να μεταβάλλει βίαια όχι μόνο τις στρατιωτικές ισορροπίες, αλλά και τις οικονομικές, ενεργειακές και πολιτικές ισορροπίες του κόσμου.

Το κλίμα που διαμορφώνεται διεθνώς είναι βαρύ. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν απότομα, οι αγορές αντιδρούν με φόβο, οι μεγάλες δυνάμεις αναδιατάσσουν στρατιωτικά και διπλωματικά τις προτεραιότητές τους, η Ευρώπη μιλά ολοένα και πιο ανοιχτά για αυτοπροστασία και ισχύ, η Ουκρανία προειδοποιεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να απορροφήσει την παγκόσμια προσοχή από το δικό της μέτωπο, ενώ χώρες σε Ασία και Αφρική καταγράφουν ήδη τις πρώτες σοβαρές συνέπειες σε ασφάλεια, ενέργεια και σταθερότητα. Η 9η Μαρτίου 2026 καταγράφεται έτσι ως ημέρα όπου ο πλανήτης μοιάζει να περνά από τη φάση της ανησυχίας στη φάση της ανοιχτής διεθνούς νευρικότητας.

Η Μέση Ανατολή παραμένει το επίκεντρο: πόλεμος, νέα ηγεσία στο Ιράν και παγκόσμιο σοκ

Το μεγαλύτερο διεθνές γεγονός της ημέρας είναι αναμφίβολα η κλιμάκωση του πολέμου με επίκεντρο το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, οι εχθροπραξίες μπήκαν στη δέκατη ημέρα τους, με το Ιράν να συνεχίζει επιθέσεις με drones και πυραύλους, ενώ παράλληλα προχώρησε σε μια εξέλιξη με τεράστιο συμβολικό και πολιτικό βάρος: την ανάδειξη του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται διεθνώς ως σήμα συνέχισης της σκληρής γραμμής της Τεχεράνης και όχι ως άνοιγμα σε αποκλιμάκωση.

Η ένταση δεν περιορίζεται στο ιρανικό έδαφος. Οι επιπτώσεις απλώνονται στον Περσικό Κόλπο, στη ναυσιπλοΐα, στις πετρελαϊκές ροές και στην ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια. Το Reuters μετέδωσε ότι η Γαλλία σχεδιάζει την ανάπτυξη σχεδόν δώδεκα πολεμικών πλοίων και εξετάζει αποστολή σχετική με τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ολλανδία ανακοίνωσε αποστολή φρεγάτας στη Μεσόγειο για την προστασία της Κύπρου, συμμάχων και θαλάσσιων διαδρομών. Η Τουρκία δήλωσε επίσης ότι νατοϊκές αντιαεροπορικές άμυνες κατέρριψαν δεύτερο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κρίση έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια ενός διμερούς ή τριμερούς πολέμου και αγγίζει πλέον άμεσα τη δομή ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

Το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια και η παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση συναγερμού

Η ενεργειακή διάσταση της κρίσης είναι ίσως η πιο άμεση και η πιο παγκόσμια. Το Reuters και το AP κατέγραψαν άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το 2022, με την αγορά να φοβάται περαιτέρω διαταραχές στις ροές μέσω του Ορμούζ και σοβαρές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι επενδυτές, σύμφωνα με το Reuters, εγκαταλείπουν τις αισιόδοξες προβλέψεις για το 2026 και στρέφονται σε σενάρια στασιμοπληθωρισμού, καθώς η άνοδος της ενέργειας απειλεί ταυτόχρονα ανάπτυξη, κατανάλωση και πληθωρισμό.

Οι συνέπειες φαίνονται ήδη στις αποφάσεις κυβερνήσεων. Το Πακιστάν ανακοίνωσε μέτρα λιτότητας για εξοικονόμηση καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων κλεισιμάτων σχολείων και άλλων περιορισμών στην ενεργειακή κατανάλωση. Η Ιαπωνία δηλώνει ότι εξετάζει παρεμβάσεις για να συγκρατήσει τις επιπτώσεις από την άνοδο των καυσίμων, με τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού να μπαίνει ανοιχτά στο τραπέζι. Η Κίνα προχώρησε στη μεγαλύτερη αύξηση του ανώτατου ορίου λιανικών τιμών καυσίμων των τελευταίων τεσσάρων ετών. Αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι η σημερινή ενεργειακή κρίση δεν είναι θεωρητική απειλή, αλλά ήδη περνά στα νοικοκυριά, στις μεταφορές, στις επιχειρήσεις και στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Η Ευρώπη αλλάζει γλώσσα: από τη “διεθνή τάξη” στην ανοιχτή επίκληση ισχύος

Ιδιαίτερη σημασία είχε σήμερα και η δημόσια τοποθέτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να βασίζεται μόνο σε ένα «σύστημα βασισμένο σε κανόνες» για να προστατεύσει τα συμφέροντά της και ότι πρέπει να είναι έτοιμη να προβάλλει πιο αποφασιστικά την ισχύ της. Πρόκειται για μια φράση με πολύ μεγαλύτερο βάρος από όσο φαίνεται με την πρώτη ανάγνωση. Σηματοδοτεί ότι η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πως το διεθνές περιβάλλον έχει γίνει πιο ωμό, πιο επικίνδυνο και λιγότερο προβλέψιμο.

Η δήλωση αυτή δεν εμφανίστηκε σε κενό αέρος. Έρχεται σε μια ημέρα όπου ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν πλοία, ενισχύουν την περιφερειακή παρουσία τους, συζητούν την ασφάλεια διαδρόμων και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο νέων μεταναστευτικών ροών, στρατιωτικών παρενεργειών και ενεργειακών σοκ. Το σημερινό μήνυμα από τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι ότι η γεωπολιτική εποχή των ήπιων βεβαιοτήτων έχει τελειώσει. Η Ευρώπη μπαίνει σε φάση στρατηγικής σκλήρυνσης.

Η Ουκρανία φοβάται ότι ο κόσμος κοιτά αλλού

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Ουκρανία στέλνει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου ισχυρό μήνυμα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για νέες συνομιλίες ειρήνης οποιαδήποτε στιγμή, αλλά παραδέχθηκε πως η διεθνής προσοχή έχει στραφεί στην κρίση με το Ιράν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν την αναβολή επικείμενης συνάντησης. Παράλληλα, είπε ότι η Μόσχα επιχειρεί να μετατρέψει τις ιρανικές επιθέσεις και τη διεθνή ένταση σε «δεύτερο μέτωπο» του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία έχει δεχθεί 11 αιτήματα από άλλες χώρες για βοήθεια στην αντιμετώπιση ιρανικών drones τύπου Shahed. Αυτή η πληροφορία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική: η ουκρανική εμπειρία από έναν πόλεμο φθοράς μετατρέπεται πλέον σε τεχνογνωσία που ζητούν και άλλα κράτη, καθώς η απειλή των ιρανικών μη επανδρωμένων συστημάτων εξαπλώνεται. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έφυγε από τη διεθνή ατζέντα επειδή έληξε· απλώς απειλείται να περάσει σε δεύτερη μοίρα επειδή ο κόσμος μπήκε σε μια ακόμη μεγαλύτερη δίνη αστάθειας.

Η Μέση Ανατολή παγώνει και άλλα μέτωπα: η Γάζα περνά σε δεύτερη σκιά

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές διεθνείς παρενέργειες της σημερινής κρίσης είναι ότι άλλες φλεγόμενες περιοχές αρχίζουν να υποβαθμίζονται στη διεθνή προσοχή. Το Reuters μετέδωσε ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα έχουν παγώσει από την περασμένη εβδομάδα, ακριβώς επειδή η κοινή επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν άλλαξε τις προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει ότι η νέα πολεμική έξαρση δεν δημιουργεί απλώς ένα επιπλέον μέτωπο· απορρυθμίζει και τις ήδη εύθραυστες προσπάθειες διαχείρισης προηγούμενων κρίσεων.

Έτσι, ο σημερινός κόσμος δεν αντιμετωπίζει μόνο μια κλιμάκωση. Αντιμετωπίζει έναν επικίνδυνο μηχανισμό μετατόπισης, όπου κάθε νέα φωτιά τραβά πάνω της όλο το βάρος της διεθνούς προσοχής και αφήνει πίσω της ανοιχτές πληγές που παραμένουν χωρίς λύση. Η Γάζα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετατόπισης.

Αφρική: βία, αποσταθεροποίηση και σκληρές πολιτικές κινήσεις

Στην Αφρική, η ημέρα ήταν επίσης βαριά. Στη βορειοανατολική Νιγηρία, ισλαμιστές αντάρτες σκότωσαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες και τρεις αμάχους, σε συντονισμένες νυχτερινές επιδρομές. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει ότι, ενώ η διεθνής προσοχή συγκεντρώνεται σε μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα, οι χρόνιες εστίες τζιχαντιστικής βίας συνεχίζουν να αιμορραγούν περιοχές ολόκληρες.

Την ίδια ημέρα, η Μαδαγασκάρη βρέθηκε σε πολιτική αναταραχή μετά την αποπομπή του πρωθυπουργού και ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου από τον πρόεδρο της χώρας, ενώ στη Γουινέα διαλύθηκαν 40 πολιτικά κόμματα, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει αυταρχικές μεθοδεύσεις. Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν σε συμφωνία με το Μάλι για επανέναρξη πτήσεων και συλλογής πληροφοριών κατά τζιχαντιστικών οργανώσεων. Όλα αυτά μαζί δείχνουν μια αφρικανική ήπειρο που παραμένει βαθιά άνιση ως προς τις κρίσεις της: σε άλλα σημεία κυριαρχεί η τρομοκρατία, σε άλλα οι θεσμικές αναταράξεις, και σε άλλα η σιωπηλή γεωπολιτική διαπάλη των μεγάλων δυνάμεων.

Ασία: οικονομική αντοχή υπό δοκιμασία

Στην Ασία, η εικόνα της ημέρας ήταν λιγότερο στρατιωτική αλλά εξίσου ανησυχητική. Η Ιαπωνία αναγκάζεται να επανεξετάσει μέτρα στήριξης λόγω του κόστους των καυσίμων, ενώ η Κίνα προσπαθεί να συγκρατήσει εσωτερικά τις επιπτώσεις από τη νέα ανατίμηση. Παράλληλα, το Reuters επισήμανε ότι η Κίνα μπαίνει στο 2026 με εξαγωγική δυναμική αλλά και με έναν χαμηλότερο αναπτυξιακό στόχο 4,5%-5%, καθώς όλο και περισσότερες χώρες εξετάζουν περιορισμούς απέναντι στην κινεζική παραγωγική πίεση και την υπερπροσφορά της. Δηλαδή, πέρα από τον άμεσο πολεμικό παράγοντα, συνεχίζει να τρέχει και η μεγάλη μάχη της παγκόσμιας οικονομικής αναδιάταξης.

Αυτό είναι κρίσιμο: η διεθνής οικονομία δεν χτυπιέται μόνο από το πετρέλαιο ή τη γεωπολιτική ανασφάλεια. Χτυπιέται ταυτόχρονα και από έναν βαθύτερο ανταγωνισμό για βιομηχανική ισχύ, εμπορικά πλεονάσματα και έλεγχο αγορών. Άρα η σημερινή παγκόσμια κρίση έχει διπλό χαρακτήρα: είναι και πολεμική και δομικά οικονομική.

Η Ουάσιγκτον σε κεντρικό ρόλο, αλλά χωρίς καθαρή εικόνα εξόδου

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο νέων δηλώσεων για το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, είπε ότι δεν βρίσκεται «ούτε καν κοντά» στο να αποφασίσει αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν για ασφάλιση πυρηνικού αποθέματος, ενώ ανακοίνωσε και συνέντευξη Τύπου μετά το κλείσιμο των αγορών. Αυτή η διπλή κίνηση αποτυπώνει μια γνωστή αλλά κρίσιμη αβεβαιότητα: η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να κρατά τον κεντρικό μοχλό της κρίσης, χωρίς όμως να έχει παρουσιάσει ξεκάθαρη στρατηγική εξόδου από την κλιμάκωση.

Η έλλειψη σαφούς ορίζοντα είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο της ημέρας. Οι αγορές, οι σύμμαχοι, οι περιφερειακές δυνάμεις και οι αντίπαλοι δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, πού σταματά η στρατιωτική εμπλοκή και αν υπάρχει ακόμη παράθυρο πραγματικής αποκλιμάκωσης. Όταν αυτό το κενό στρατηγικής συνδυάζεται με ανεβασμένο πετρέλαιο, επιθέσεις, αναδιατάξεις στόλων και πολιτικά μηνύματα ισχύος, η διεθνής ανασφάλεια γίνεται σχεδόν αυτοτροφοδοτούμενη.

Η συνολική εικόνα της ημέρας

Ο κόσμος σήμερα δεν μοιάζει απλώς νευρικός. Μοιάζει αναγκασμένος να ξαναγράψει γρήγορα τους κανόνες του. Η Μέση Ανατολή παράγει σοκ που χτυπά ταυτόχρονα πετρέλαιο, αγορές, συμμαχίες και θαλάσσιες γραμμές. Η Ευρώπη μιλά με πιο σκληρό λεξιλόγιο για άμυνα και επιρροή. Η Ουκρανία αγωνιά μήπως η δική της τραγωδία περάσει σε δεύτερο πλάνο. Η Ασία μετρά ήδη τις οικονομικές επιπτώσεις. Η Αφρική συνεχίζει να φλέγεται σε μέτωπα λιγότερο ορατά, αλλά καθόλου λιγότερο αιματηρά. Και η Ουάσιγκτον παραμένει ο βασικός παίκτης ενός παιχνιδιού που μπορεί ακόμη να ξεφύγει προς πολλές κατευθύνσεις.

Η 9η Μαρτίου 2026 καταγράφεται ως μια ημέρα όπου η παγκόσμια επικαιρότητα έπαψε να είναι απλώς “γεμάτη” και έγινε βαριά, πυκνή και ιστορικά φορτισμένη. Δεν είδαμε μόνο μεμονωμένες ειδήσεις. Είδαμε την ταυτόχρονη λειτουργία πολλών κρίσεων που αλληλοενισχύονται: πολεμική κλιμάκωση, ενεργειακή αναστάτωση, οικονομικός φόβος, πολιτική σκλήρυνση, περιφερειακές συγκρούσεις και θεσμική αβεβαιότητα. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη σημερινή μέρα τόσο κρίσιμη. Ο κόσμος δεν φοβάται μόνο αυτό που συνέβη. Φοβάται αυτό που μπορεί να ακολουθήσει.

Και ίσως αυτή να είναι η ουσία της σημερινής διεθνούς εικόνας: ο πλανήτης μοιάζει να έχει μπει σε μια νέα περίοδο όπου οι εξελίξεις δεν έρχονται πια διαδοχικά, αλλά ταυτόχρονα. Δεν προλαβαίνει να κλείσει ένα μέτωπο και ανοίγουν τρία ακόμη. Δεν προλαβαίνει να απορροφηθεί μία κρίση και γεννιέται αμέσως η επόμενη. Σε αυτό το περιβάλλον, η αβεβαιότητα δεν είναι απλώς συνοδευτικό στοιχείο των ειδήσεων. Είναι πλέον η ίδια η κεντρική είδηση του κόσμου.

