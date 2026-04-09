Κόσμος 9/04/2026 σε Καθεστώς Νευρικής Έντασης: Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ, εμπορικές απειλές και νέα γεωπολιτικά ρήγματα

Η σημερινή διεθνής ειδησεογραφία δεν θυμίζει μια απλή αλληλουχία γεγονότων, αλλά ένα παγκόσμιο σκηνικό όπου πολλές εστίες κρίσης αλληλοτροφοδοτούνται. Η Μέση Ανατολή παραμένει στο επίκεντρο, με την εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να δοκιμάζεται ήδη από τις εξελίξεις στον Λίβανο και από τη συνεχιζόμενη πίεση στα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να αιμορραγεί την Ευρώπη, ενώ η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας αποκτά εκ νέου βαρύτητα μέσα από δασμολογικές απειλές, στρατηγικές ισορροπίες και επικείμενες υψηλού επιπέδου επαφές.

Πέρα όμως από τα καθαρά πολεμικά μέτωπα, η εικόνα του κόσμου σήμερα αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο: ένα διεθνές σύστημα που λειτουργεί με όλο και λιγότερες σταθερές. Ο ΟΗΕ εμφανίζεται μπλοκαρισμένος σε κρίσιμες αποφάσεις, το ΝΑΤΟ δέχεται νέα πίεση, η Ευρώπη προσπαθεί να βρει φωνή σε συγκρούσεις που δεν ελέγχει, ενώ η Μόσχα, η Ουάσινγκτον, το Πεκίνο και η Τεχεράνη παίζουν σε πολλά ταμπλό ταυτόχρονα. Η σημερινή επικαιρότητα, επομένως, δεν είναι απλώς «πλούσια». Είναι μια ημέρα που αποτυπώνει με σχεδόν ωμό τρόπο ότι ο κόσμος έχει περάσει σε φάση διαρκούς γεωπολιτικής αστάθειας.

Μέση Ανατολή: εύθραυστη εκεχειρία, Λίβανος στο στόχαστρο και Ορμούζ υπό πίεση

Το κυρίαρχο διεθνές θέμα της ημέρας είναι η ασταθής κατάσταση γύρω από την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν. Αν και η Ουάσινγκτον εμφανίστηκε χθες να μιλά για συνεργασία με την Τεχεράνη και για συζητήσεις που αγγίζουν ακόμη και κυρώσεις ή οικονομικές διευθετήσεις, το κλίμα απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ασφαλές ή οριστικά αποκλιμακωμένο. Η εικόνα είναι αντιφατική: από τη μια πλευρά λόγια περί «παγκόσμιας ειρήνης», από την άλλη σκληρές απειλές και στρατιωτικές κινήσεις που δείχνουν ότι η σύγκρουση απλώς πέρασε σε πιο σύνθετη φάση.

Η πίεση αυξάνεται δραματικά λόγω των εξελίξεων στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Reuters, οι χθεσινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί ήταν οι σφοδρότεροι του πολέμου και άφησαν πίσω τους περισσότερους από 300 νεκρούς, απειλώντας άμεσα τη συνολική ισορροπία της εκεχειρίας. Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι επιδιώκει απευθείας συνομιλίες με τη Βηρυτό, ενώ το Associated Press μετέδωσε ότι έχει ήδη εξουσιοδοτήσει διαπραγματεύσεις με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου σχέσεων με τον Λίβανο.

Από την ιρανική πλευρά, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο παραβιάζουν ευθέως την εκεχειρία και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις χωρίς νόημα. Αυτή η τοποθέτηση δείχνει ότι το λιβανικό μέτωπο δεν είναι περιφερειακό επεισόδιο, αλλά κεντρικός παράγοντας που μπορεί να τινάξει στον αέρα κάθε προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον.

Την ίδια στιγμή, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμος μοχλός πίεσης. Το Reuters μετέδωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο που επικαλείται ανώνυμη ιρανική πηγή, η Τεχεράνη θα επιτρέπει τη διέλευση όχι περισσότερων από 15 πλοίων την ημέρα στο πλαίσιο της ισχύουσας κατάπαυσης πυρός. Αν αυτό επιβεβαιωθεί στην πράξη, πρόκειται για έναν μηχανισμό ελεγχόμενης ασφυξίας στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και κατ’ επέκταση στην ενέργεια, στις μεταφορές και στις διεθνείς αγορές.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η κατάσταση παραμένει εξίσου τεταμένη. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας, Κίνα και Ρωσία άσκησαν βέτο σε σχέδιο απόφασης που στόχευε στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το κείμενο στοχοποιούσε μονομερώς το Ιράν. Η κίνηση αυτή αποτυπώνει ότι η διεθνής διπλωματία δεν λειτουργεί ως βαλβίδα εκτόνωσης, αλλά ως πεδίο νέας αντιπαράθεσης μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Η Ευρώπη στο περιθώριο, αλλά όχι αμέτοχη

Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να παρέμβουν πολιτικά υπέρ μιας διαπραγματευμένης λύσης, να στηρίξουν την εύθραυστη εκεχειρία, να περιορίσουν τη φλόγα στον Λίβανο και να συμβάλουν στο άνοιγμα του Ορμούζ. Ωστόσο, η επιρροή τους δείχνει περιορισμένη. Η Ευρώπη καταγράφει θέση, προτείνει αποκλιμάκωση, αλλά δεν μοιάζει να κρατά τα κεντρικά κλειδιά των εξελίξεων. Αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται αλλού, ενώ οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες περισσότερο παρακολουθούν και λιγότερο καθορίζουν την πορεία των γεγονότων.

Παράλληλα, στο ΝΑΤΟ αναδύονται νέα σύννεφα. Ο γενικός γραμματέας Μαρκ Ρούτε απέφυγε σήμερα να απαντήσει ευθέως αν ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε απειλή αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, ενώ το AP σημειώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται δυσαρεστημένος από συμμάχους που θεωρεί αργούς στην υποστήριξη έναντι της ιρανικής κρίσης. Η στάση αυτή προσθέτει αβεβαιότητα στο ήδη επιβαρυμένο ευρωατλαντικό τοπίο.

ΗΠΑ, Ιράν και δασμοί: η στρατιωτική κρίση μεταφέρεται και στο εμπόριο

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με δασμούς 50% σε χώρες που προμηθεύουν το Ιράν με όπλα. Αν και δεν κατονόμασε επισήμως κράτη, το Reuters σημειώνει ότι η κίνηση φάνηκε να στοχεύει κυρίως την Κίνα και τη Ρωσία. Πρόκειται για ένα μήνυμα που συνδέει ανοιχτά τη γεωπολιτική σύγκρουση με την οικονομική τιμωρία, επεκτείνοντας την κρίση από το πεδίο μάχης στις αλυσίδες εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι η νέα παγκόσμια αστάθεια δεν εκδηλώνεται μόνο με πυραύλους και διπλωματικά βέτο, αλλά και με την απειλή ανατροπών στις αγορές, στις τιμές της ενέργειας και στις στρατηγικές πρώτων υλών. Όσο το Ιράν, το Ορμούζ και οι σχέσεις Ουάσινγκτον–Πεκίνου παραμένουν συνδεδεμένα, τόσο η παγκόσμια οικονομία θα κινείται πάνω σε ναρκοπέδιο αβεβαιότητας.

ΗΠΑ – Κίνα: αναζήτηση «σταθερότητας» πάνω σε βαθιά δυσπιστία

Στο μέτωπο ΗΠΑ–Κίνας, η συζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά προς την προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ–Σι τον Μάιο. Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι στόχος είναι μια πιο σταθερή οικονομική σχέση, όμως το υπόβαθρο παραμένει βαρύ: δασμοί, περιορισμοί στην τεχνολογία, κρίσιμα ορυκτά, στρατηγικός ανταγωνισμός και διαρκής αμοιβαία καχυποψία. Το Reuters επισημαίνει ότι η επερχόμενη συνάντηση θεωρείται κομβική για το αν οι δύο πλευρές θα πετύχουν στοιχειώδη εξομάλυνση ή αν θα βυθιστούν σε ακόμη βαθύτερη αντιπαράθεση.

Εδώ βρίσκεται και μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της ημέρας: ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει ξεχωριστές κρίσεις, αλλά συγκοινωνούντα δοχεία. Η σύγκρουση με το Ιράν επηρεάζει τις σχέσεις με την Κίνα. Η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές. Οι αμερικανικές αποφάσεις για δασμούς ή κυρώσεις δεν είναι πλέον απλές οικονομικές πράξεις, αλλά εργαλεία γεωπολιτικής πίεσης.

Ουκρανία: ο πόλεμος συνεχίζεται, έστω κι αν το παγκόσμιο βλέμμα στράφηκε αλλού

Παρά τη διεθνή μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει ανοιχτός, σκληρός και στρατηγικά κρίσιμος. Η Μόσχα δήλωσε ότι χαιρετίζει την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και ελπίζει ότι τώρα η Ουάσινγκτον θα επιστρέψει στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Πίσω από αυτή τη διατύπωση βρίσκεται η ρωσική επιδίωξη να επανενταχθεί η ουκρανική διαπραγμάτευση στο επίκεντρο, αλλά με όρους που εξακολουθούν να περιλαμβάνουν σκληρές εδαφικές αξιώσεις.

Το Reuters μετέδωσε επίσης σήμερα ότι η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τις σορούς 1.000 νεκρών πολέμου. Η είδηση αυτή, πέρα από την ανθρωπιστική της διάσταση, υπενθυμίζει με σκληρό τρόπο ότι ο πόλεμος δεν είναι «παγωμένος», ούτε απλώς διπλωματικός. Είναι ένας πόλεμος καθημερινής φθοράς, με συνεχή ανθρώπινο λογαριασμό.

Παράλληλα, νέα ένταση καταγράφεται και στο εσωτερικό της Ρωσίας. Η Μόσχα χαρακτήρισε σήμερα ως «εξτρεμιστικό κίνημα» τη Memorial, τη βραβευμένη με Νόμπελ οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εξέλιξη αυτή φανερώνει ότι το ρωσικό κράτος δεν περιορίζει την πίεσή του μόνο στο πεδίο του πολέμου, αλλά τη μεταφέρει και στο μέτωπο της ιστορικής μνήμης, της κοινωνίας των πολιτών και των ελευθεριών.

Ανατολική Ευρώπη: η ουγγρική κάλπη αποκτά ευρωπαϊκή σημασία

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει και η Ουγγαρία, καθώς οι επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις εκεί δεν αντιμετωπίζονται ως στενά εσωτερική υπόθεση. Το Reuters τονίζει ότι η ουγγρική εκλογική αναμέτρηση έχει ευρύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ενότητα, για τη στάση απέναντι στην Ουκρανία και για τις συνολικές ισορροπίες στην Ε.Ε. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει πως το πολιτικό μέλλον μεσαίων χωρών της Ευρώπης μπορεί να επηρεάζει κρίσιμες γεωπολιτικές επιλογές ολόκληρης της ηπείρου.

Η μεγάλη εικόνα της ημέρας

Αν προσπαθήσει κανείς να αποτυπώσει τη σημερινή εικόνα του κόσμου σε μία φράση, θα έλεγε ότι βρισκόμαστε σε μια φάση «αστάθειας πολλαπλών μετώπων». Στη Μέση Ανατολή, η εκεχειρία υπάρχει αλλά τρίζει. Στην Ευρώπη, η Ουκρανία συνεχίζει να καίει. Στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, η οικονομία έχει μετατραπεί σε προέκταση της στρατηγικής σύγκρουσης. Και στους διεθνείς οργανισμούς, οι μηχανισμοί συνεννόησης μοιάζουν ολοένα λιγότερο ικανοί να συγκρατήσουν τις συγκρούσεις πριν αυτές μετατραπούν σε αλυσιδωτή κρίση.

Η σημερινή παγκόσμια ειδησεογραφία δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Αντίθετα, αποκαλύπτει ότι ο πλανήτης κινείται πάνω σε μια λεπτή γραμμή όπου κάθε περιφερειακή ανάφλεξη μπορεί να αποκτήσει άμεσα διεθνείς συνέπειες. Το Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα θαλάσσιο πέρασμα· είναι βαλβίδα της παγκόσμιας οικονομίας. Ο Λίβανος δεν είναι απλώς άλλο ένα μέτωπο· είναι ο κρίκος που μπορεί να διαλύσει μια εύθραυστη εκεχειρία. Η Ουκρανία δεν είναι μια «παλιά» κρίση που πέρασε σε δεύτερο πλάνο· είναι ένα ανοιχτό τραύμα στην καρδιά της Ευρώπης. Και οι δασμοί ή οι διπλωματικές απειλές δεν είναι απλές ανακοινώσεις· είναι εργαλεία άσκησης πίεσης σε έναν κόσμο που διολισθαίνει από την ισορροπία στην επιβολή.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι καμία από αυτές τις κρίσεις δεν εξελίσσεται πια απομονωμένα. Όλες συνδέονται. Η Μέση Ανατολή επηρεάζει τις μεγάλες δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις επηρεάζουν τις αγορές. Οι αγορές επηρεάζουν την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. Και μέσα σε αυτό το συνεχές πλέγμα αλληλεξάρτησης, κάθε λανθασμένος υπολογισμός μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος από όσο θα φαινόταν πριν από λίγα χρόνια. Γι’ αυτό και η σημερινή ημέρα δεν είναι απλώς μια ημέρα έντονης επικαιρότητας. Είναι μια ημέρα προειδοποίησης για το πού οδηγείται ο κόσμος, όταν η διπλωματία αδυνατεί να προλάβει τη φωτιά και περιορίζεται να τη διαχειρίζεται αφού έχει ήδη ξεσπάσει