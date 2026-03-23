Λάρισα, Τέμπη και η πιο βαριά ώρα της ελληνικής Δικαιοσύνης: άνοιξε η δίκη που καλείται να απαντήσει σε ένα ολόκληρο έθνος

Στη Λάρισα άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, μια διαδικασία που δεν αντιμετωπίζεται από την κοινωνία ως μια ακόμη μεγάλη ποινική υπόθεση, αλλά ως η κορύφωση μιας ιστορικής απαίτησης για αλήθεια, ευθύνη και δικαιοσύνη. Τρία χρόνια μετά τη νύχτα που σημάδεψε ανεξίτηλα τη χώρα, το δικαστικό μέτωπο μετατράπηκε από το πρωί σε σημείο τεράστιας συναισθηματικής και πολιτικής φόρτισης, με συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους, δημοσιογράφους και πολίτες να παρακολουθούν μια διαδικασία που ξεπερνά τα στενά όρια μιας αίθουσας και αγγίζει τον πυρήνα της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς.

Η σημερινή έναρξη δεν αφορά μόνο την απονομή ποινικών ευθυνών για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Αφορά επίσης την εξέταση ενός πλέγματος παραλείψεων, διοικητικών αποτυχιών, καθυστερήσεων σε έργα ασφαλείας, ελλείψεων στον σιδηροδρομικό μηχανισμό και αποφάσεων που, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα δικαστική και δημοσιογραφική εικόνα, δημιούργησαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο έγινε δυνατή μια τέτοια καταστροφή. Για αυτό και η δίκη των Τεμπών δεν ξεκινά μέσα σε κλίμα απλής δικαστικής αναμονής· ξεκινά μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικής δοκιμασίας.

Η έναρξη της διαδικασίας στη Λάρισα

Η δίκη ξεκίνησε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, ακριβώς επειδή το μέγεθος της υπόθεσης, ο αριθμός των κατηγορουμένων, των δικηγόρων, των συγγενών και των δημοσιογράφων καθιστούσε αδύνατη τη διεξαγωγή της σε μια συνηθισμένη δικαστική αίθουσα. Οι πληροφορίες από ελληνικά και διεθνή μέσα συγκλίνουν ότι η διαδικασία αναμένεται να είναι εξαιρετικά μακρά, πιθανότατα πολυετής, εξαιτίας του όγκου της δικογραφίας, του μεγάλου αριθμού μαρτύρων και της βαρύτητας των κατηγοριών.

Από την πρώτη στιγμή, το κλίμα ήταν τεταμένο. Η αίθουσα γέμισε ασφυκτικά, υπήρξαν ενστάσεις και εκρήξεις αγανάκτησης, ενώ δικηγόροι και συγγενείς έθεσαν ακόμη και ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης και τη διαχείριση της παρουσίας των παρευρισκομένων. Ρεπορτάζ της ημέρας κατέγραψαν διακοπές, έντονη συναισθηματική φόρτιση και ξεσπάσματα από συγγενείς θυμάτων, γεγονός που αποτυπώνει πόσο ανοιχτό παραμένει το τραύμα των Τεμπών.

Ποιοι κάθονται στο εδώλιο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, στο εδώλιο παραπέμπονται 36 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, υπηρεσιακοί παράγοντες, πρόσωπα που συνδέονται με το υπουργείο Μεταφορών, καθώς και στελέχη της Hellenic Train. Τα διεθνή πρακτορεία και τα ελληνικά μέσα αναφέρουν ότι η ποινική διερεύνηση εστιάζει όχι μόνο στο ανθρώπινο λάθος της μοιραίας νύχτας, αλλά και σε ένα ευρύτερο σύστημα ελλιπούς ασφάλειας και θεσμικής αδράνειας.

Οι κατηγορίες που έχουν αναφερθεί δημοσίως αφορούν, μεταξύ άλλων, πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τη διακινδύνευση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, την αμελή ανθρωποκτονία και τη σωματική βλάβη. Η βαρύτητα της υπόθεσης αποτυπώνεται και στο ότι αναμένονται περισσότεροι από 350 μάρτυρες, στοιχείο που δείχνει ότι η δίκη δεν θα περιοριστεί σε μια γρήγορη αντιπαράθεση νομικών επιχειρημάτων, αλλά θα εξελιχθεί σε εκτεταμένη ανατομία του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε – ή δεν λειτουργούσε – το σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας.

Τι εξετάζει στην ουσία αυτή η δίκη

Η δίκη δεν καλείται να απαντήσει μόνο στο «ποιος έκανε το λάθος». Καλείται να απαντήσει στο εάν το δυστύχημα των Τεμπών ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αστοχίας ή η τελική έκρηξη ενός συσσωρευμένου μηχανισμού εγκατάλειψης, ελλείψεων, καθυστερημένων έργων ασφαλείας και κρατικής δυσλειτουργίας. Αυτό είναι το πραγματικό βάθος της διαδικασίας: η απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα όπου προκύπτει ποινική εμπλοκή, από το επιχειρησιακό μέχρι το διοικητικό.

Στις διεθνείς και εγχώριες αναφορές υπογραμμίζεται ότι κρίσιμα συστήματα ασφάλειας και έργα εκσυγχρονισμού είχαν μείνει πίσω για χρόνια, παρά το ότι επρόκειτο για παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας. Ειδικά γίνεται αναφορά σε καθυστερήσεις έργων ασφαλείας που είχαν χρηματοδοτική και ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά δεν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν από τη σύγκρουση. Αυτή ακριβώς η εικόνα ενισχύει το κεντρικό ερώτημα της δίκης: αν η καταστροφή μπορούσε να είχε αποτραπεί εφόσον το σύστημα λειτουργούσε στοιχειωδώς όπως έπρεπε.

Η οργή των συγγενών και το κοινωνικό φορτίο της ημέρας

Η σημερινή ημέρα στη Λάρισα δεν είχε απλώς δικαστικό χαρακτήρα. Είχε και έντονο ανθρώπινο βάρος. Οι συγγενείς των θυμάτων έφτασαν στη διαδικασία κουβαλώντας όχι μόνο τη μνήμη των ανθρώπων τους, αλλά και τη βαθιά δυσπιστία ότι επί μήνες και χρόνια η δημόσια συζήτηση επιχειρούσε να μεταθέσει, να περιορίσει ή να αποσυνδέσει τις ευθύνες από το πραγματικό εύρος τους. Ρεπορτάζ της πρώτης ημέρας κατέγραψαν φράσεις οργής, απαιτήσεις να «ανοίξουν τα στόματα», καθώς και έντονη αντίδραση για όσα οι οικογένειες θεωρούν καθυστέρηση, υποβάθμιση ή συγκάλυψη πτυχών της υπόθεσης.

Αυτό εξηγεί γιατί η δίκη των Τεμπών παραμένει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια κανονική ποινική διαδικασία. Για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το δικαστήριο της Λάρισας είναι το σημείο όπου θα δοκιμαστεί όχι μόνο η επάρκεια της Δικαιοσύνης, αλλά και η δυνατότητα του κράτους να αναμετρηθεί με τις δικές του αποτυχίες χωρίς υπεκφυγές, χωρίς πολιτικές ασπίδες και χωρίς εύκολες μετατοπίσεις ευθύνης στους χαμηλότερους κρίκους της αλυσίδας. Το Reuters σημειώνει μάλιστα ότι, παρά το μέγεθος του δημόσιου θυμού, πολιτικά πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους της συγκεκριμένης δίκης, στοιχείο που ήδη τροφοδοτεί δημόσια συζήτηση και κριτική.

Οι πρώτες διαδικαστικές εντάσεις

Από τις πρώτες ώρες προέκυψαν και διαδικαστικά ζητήματα. Ελληνικά δημοσιεύματα μετέδωσαν ότι υπήρξαν παρεμβάσεις σχετικά με τη ζωντανή μετάδοση, τη διαχείριση της παρουσίας των ΜΜΕ και τη συνολική λειτουργικότητα του χώρου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ένταση οδήγησε σε διακοπές. Αυτές οι λεπτομέρειες, όσο δευτερεύουσες κι αν φαίνονται σε σχέση με την ουσία της υπόθεσης, δείχνουν πόσο φορτισμένο είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να προχωρήσει μια τόσο μεγάλη και συμβολική δίκη.

Το πιθανότερο είναι ότι ανάλογες εντάσεις θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και στις επόμενες συνεδριάσεις. Η αιτία δεν είναι μόνο η έκταση της δικογραφίας, αλλά και η σύγκρουση δύο παράλληλων απαιτήσεων: από τη μια, η αυστηρά δικονομική ανάγκη μιας πειθαρχημένης διαδικασίας· από την άλλη, η ηθική απαίτηση των οικογενειών και της κοινωνίας να μη χαθεί τίποτε μέσα σε έναν ψυχρό νομικό μηχανισμό. Αυτή η ισορροπία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες της δίκης.

Γιατί η σημερινή έναρξη είναι ιστορική

Η έναρξη της δίκης στη Λάρισα αποτελεί ιστορική στιγμή για τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή αφορά το φονικότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη σύγχρονη Ελλάδα. Δεύτερον, επειδή η υπόθεση συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με βαθύτατα ερωτήματα για τη λειτουργία του κράτους, την κατάσταση των υποδομών και τη διαχρονική αδιαφορία για την ασφάλεια. Και τρίτον, επειδή γύρω από τα Τέμπη συγκροτήθηκε μια διαρκής κοινωνική πίεση, με κινητοποιήσεις, δημόσιες παρεμβάσεις και επίμονη απαίτηση να μη σβήσει η υπόθεση από τη μνήμη και την επικαιρότητα.

Έτσι, η σημερινή συνεδρίαση δεν έκλεισε κανένα κεφάλαιο. Αντίθετα, άνοιξε το πιο δύσκολο. Από εδώ και πέρα, κάθε κατάθεση, κάθε τεχνικό στοιχείο, κάθε απολογία και κάθε δικαστική κρίση θα παρακολουθούνται όχι μόνο ως νομικά γεγονότα, αλλά ως απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το ίδιο το αίσθημα δικαίου στη χώρα.

Η δίκη των Τεμπών που ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα δεν είναι μια απλή ημερομηνία στο δικαστικό ημερολόγιο. Είναι μια στιγμή εθνικής λογοδοσίας. Είναι η ώρα όπου το συλλογικό πένθος συναντά τη νομική ευθύνη και όπου η μνήμη των 57 νεκρών απαιτεί να μετατραπεί σε πλήρη, καθαρή και αδιαμφισβήτητη διερεύνηση. Σε μια υπόθεση τόσο βαριά, η κοινωνία δεν ζητά μόνο να ακούσει ονόματα και κατηγορίες· ζητά να δει αν το δικαστικό σύστημα μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς επιλεκτικές σιωπές και χωρίς να χαθεί η μεγάλη εικόνα πίσω από τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο οι ποινές που τυχόν θα επιβληθούν στο τέλος αυτής της πολύχρονης διαδρομής. Το πραγματικό διακύβευμα είναι αν η Ελλάδα θα μπορέσει, μέσα από αυτή τη δίκη, να αποδείξει ότι μια τόσο μεγάλη τραγωδία δεν θα θαφτεί στη γραφειοκρατία, στην κόπωση του χρόνου ή στην ευκολία της μετάθεσης ευθυνών. Η Λάρισα έγινε σήμερα το κέντρο μιας δίκης που αφορά ολόκληρη τη χώρα. Και η χώρα, κοιτώντας προς το εδώλιο, δεν ζητά απλώς μια απόφαση. Ζητά δικαιοσύνη που να αντέχει στην Ιστορία.

Related