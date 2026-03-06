Μέση Ανατολή σε τροχιά ανεξέλεγκτης έκρηξης: Νέα νυχτερινά πλήγματα στο Ιράν, βαρύς απολογισμός νεκρών και παγκόσμιο σοκ σε ενέργεια, αερομεταφορές και διπλωματία

Η νύχτα που πέρασε επιβεβαίωσε ότι η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά εισέρχεται σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, με νέα κύματα επιθέσεων, αμοιβαία πλήγματα και ολοένα βαρύτερο ανθρώπινο κόστος. Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, δείχνουν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων με στόχους υποδομές στην Τεχεράνη, ενώ ταυτόχρονα η σύγκρουση εξαπλώθηκε περαιτέρω και στο λιβανικό μέτωπο.

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό σκηνικό, το Ιράν συνεχίζει να μετρά νεκρούς, τραυματίες, εκτοπισμένους και καταστροφές σε κρίσιμες πολιτικές, στρατιωτικές και υγειονομικές υποδομές, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία ένα πολεμικό πεδίο που πλέον επηρεάζει άμεσα τις τιμές της ενέργειας, τις παγκόσμιες αερομεταφορές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.

Σύμφωνα με το Reuters, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι στοχεύει «υποδομές» στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, την ίδια ώρα που ακούγονταν εκρήξεις και ενεργοποιούνταν οι αεράμυνες μέσα στο Ισραήλ λόγω ιρανικών αντιποίνων. Παράλληλα, το Ισραήλ πραγματοποίησε 26 κύματα επιδρομών μέσα στη νύχτα στον νότιο τομέα της Βηρυτού, δείχνοντας ότι ο πόλεμος δεν περιορίζεται πλέον στο διμερές μέτωπο με το Ιράν, αλλά αποκτά ξεκάθαρα περιφερειακή διάσταση. Η ιρανική Επαναστατική Φρουρά ανέφερε ότι εξαπέλυσε συνδυασμένη επιχείρηση με πυραύλους και drones κατά στόχων «στην καρδιά του Τελ Αβίβ», ενώ ιρανικά drones έπληξαν και το αμερικανικό Al Udeid στο Κατάρ, χωρίς αναφερθέντες νεκρούς εκεί.

Σε ό,τι αφορά τον επιβεβαιωμένο απολογισμό των νεκρών στο Ιράν, εδώ χρειάζεται προσοχή, γιατί οι αριθμοί διαφέρουν ανά πηγή και φορέα καταγραφής. Το Reuters, επικαλούμενο την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, ανέφερε ότι τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τότε που άρχισαν οι εχθροπραξίες πριν από μία εβδομάδα. Από την άλλη, η ιρανική ηγεσία είχε δώσει νωρίτερα και χαμηλότερες καταγραφές, ενώ η Washington Post ανέφερε ότι το ιρανικό υπουργείο Υγείας μιλούσε για πάνω από 900 νεκρούς έως τις 5 Μαρτίου. Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από διεθνές πρακτορείο και αναγνωρισμένο ανθρωπιστικό φορέα, ο αριθμός των 1.230 νεκρών είναι αυτή τη στιγμή ο βαρύτερος επιβεβαιωμένος συνολικός απολογισμός που κυκλοφορεί ευρέως, αλλά παραμένει πιθανό να αναθεωρηθεί περαιτέρω όσο συνεχίζεται η καταμέτρηση.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό στοιχείο της κρίσης είναι η υπόθεση της επίθεσης σε σχολείο θηλέων στο Μιναμπ, στη νότια πλευρά του Ιράν. Το Reuters μετέδωσε ότι Αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν πιθανό οι αμερικανικές δυνάμεις να ευθύνονται για το πλήγμα, χωρίς πάντως να έχει ακόμη ολοκληρωθεί η έρευνα. Ιρανός διπλωμάτης στον ΟΗΕ είχε δηλώσει ότι στο χτύπημα αυτό σκοτώθηκαν 150 μαθήτριες, αριθμός που το Reuters δεν κατόρθωσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα. Παράλληλα, άλλη σχετική αναφορά ανέφερε ότι ιρανικές αρχές μιλούν για πάνω από 160 νεκρούς σε σχολικό πλήγμα. Το επεισόδιο αυτό, αν επιβεβαιωθεί πλήρως, θα αποτελέσει μία από τις πιο βαριές και πολιτικά εκρηκτικές στιγμές της σύγκρουσης, ακριβώς επειδή μεταφέρει το βάρος από στρατιωτικούς στόχους σε μαζικές απώλειες αμάχων και παιδιών.

Το ανθρώπινο δράμα αποτυπώνεται και στην κατάσταση των υγειονομικών δομών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι έχει επαληθεύσει 13 επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, με 3 επιβεβαιωμένους θανάτους σε τέτοιους χώρους, ενώ εξετάζει αναφορές για ακόμη περισσότερους νεκρούς και τραυματίες μεταξύ υγειονομικών. Τέσσερα ασθενοφόρα έχουν επηρεαστεί, νοσοκομείο στην Τεχεράνη χρειάστηκε να εκκενωθεί, και ο ίδιος ο ΠΟΥ τόνισε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Ιράν εξαιτίας των επιθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η κρίση δεν είναι μόνο στρατιωτική, αλλά έχει ήδη μετατραπεί σε σοβαρή ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη με επιπτώσεις στην περίθαλψη, στην εσωτερική μετακίνηση πληθυσμών και στην αντοχή των δομών έκτακτης ανάγκης.

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις είναι πλέον άμεσες και μετρήσιμες. Στον τομέα της ενέργειας, το Reuters ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν, πλήττοντας άμεσα τις αεροπορικές εταιρείες και αυξάνοντας τον φόβο για νέο κύμα διεθνούς ενεργειακής αναταραχής. Στον τομέα των μεταφορών, περισσότεροι από 19.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί σε επτά μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής από την έναρξη της επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ μεγάλα τμήματα εναέριου χώρου παραμένουν περιορισμένα ή κλειστά λόγω του κινδύνου πυραυλικών επιθέσεων. Κυβερνήσεις οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού για χιλιάδες εγκλωβισμένους πολίτες, και η αεροπορική αγορά λειτουργεί πλέον υπό καθεστώς κρίσης.

Παράλληλα, το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα δέχεται ισχυρό πλήγμα. Το Reuters μετέδωσε ότι οι γραμμές βοήθειας «πνίγονται», με το μεγάλο ανθρωπιστικό hub του Ντουμπάι να έχει παραλύσει εξαιτίας αεροπορικών και θαλάσσιων περιορισμών. Η IFRC δεν μπορεί να μετακινήσει τραυματολογικά κιτ προς το Ιράν, ενώ ο ΠΟΥ δήλωσε ότι το κέντρο του στο Ντουμπάι έχει ουσιαστικά παγώσει, μπλοκάροντας περίπου 50 επείγοντα αιτήματα από 25 χώρες. Επιπλέον, η λειτουργία του λιμανιού Jebel Ali επηρεάστηκε όταν προκλήθηκε πυρκαγιά από συντρίμμια αναχαιτισμένου πυραύλου. Αυτό δείχνει ότι ο πόλεμος δεν διακόπτει μόνο στρατιωτικές ισορροπίες, αλλά αρχίζει να ξηλώνει και ζωτικές υποδομές διεθνούς ανθρωπιστικής και εμπορικής διασύνδεσης.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν λόγο στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο το Reuters αναφέρει ως αποτέλεσμα ισραηλινών βομβαρδισμών της πρώτης ημέρας του πολέμου. Αυτή η τοποθέτηση ανεβάζει δραματικά το πολιτικό θερμόμετρο, γιατί μετατρέπει τη σύγκρουση από στρατιωτική εκστρατεία περιορισμού ιρανικών δυνατοτήτων σε ανοιχτή αμφισβήτηση της ίδιας της κρατικής και θεοκρατικής δομής εξουσίας στο Ιράν. Ένα τέτοιο μήνυμα δυσκολεύει οποιαδήποτε άμεση διαπραγμάτευση αποκλιμάκωσης και αυξάνει τον κίνδυνο η Τεχεράνη να αντιδράσει ακόμη πιο σκληρά, τόσο στρατιωτικά όσο και μέσω περιφερειακών συμμάχων.

Η μεγάλη εικόνα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη: η νύχτα που πέρασε δεν ήταν ένα ακόμη επεισόδιο έντασης, αλλά ένας κρίσιμος σταθμός σε μια πολεμική κλιμάκωση που ήδη αλλάζει την ισορροπία στη Μέση Ανατολή και δημιουργεί δονήσεις σε όλο τον κόσμο. Το Ιράν μετρά βαρύτατες απώλειες, με τουλάχιστον 1.230 νεκρούς σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μεγάλη καταγραφή που επικαλείται το Reuters, οι επιθέσεις συνεχίζονται σε Τεχεράνη και πέραν αυτής, οι δομές υγείας και οι άμαχοι πληθυσμοί πληρώνουν ολοένα ακριβότερο τίμημα, ενώ η διεθνής οικονομία, οι αερομεταφορές και οι ανθρωπιστικές αλυσίδες μπαίνουν σε καθεστώς ακραίας πίεσης. Το πλέον ανησυχητικό δεν είναι μόνο το μέγεθος της καταστροφής που ήδη έχει συντελεστεί, αλλά το ότι τίποτε στα τελευταία δεδομένα δεν δείχνει άμεση αποκλιμάκωση. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι η περιοχή κινείται πάνω σε λεπτό στρώμα πυρίτιδας, με κάθε νέα νυχτερινή επίθεση να μπορεί να πυροδοτήσει ένα ακόμη πιο μεγάλο, πιο ανεξέλεγκτο και πραγματικά διεθνοποιημένο πολεμικό μέτωπο.

