Μέση Ανατολή Στο Χείλος της Καταστροφής, Η Σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν Ανάβει Φωτιά Σε Καύσιμα, Αγορές Και Παγκόσμια Σταθερότητα

Η νέα κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν δεν είναι ακόμη ένα περιφερειακό επεισόδιο που αφορά αποκλειστικά τη Μέση Ανατολή. Είναι μια σύγκρουση που ακουμπά πια νευραλγικά σημεία του παγκόσμιου συστήματος: την ενέργεια, τη ναυτιλία, την αεροπορία, τον πληθωρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα, ακόμη και την πολιτική σταθερότητα κρατών που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο. Όταν η ένταση μεταφέρεται στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, η κρίση παύει να είναι «τοπική». Μετατρέπεται αυτομάτως σε παγκόσμιο γεγονός με οικονομικό, γεωπολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Οι τελευταίες διεθνείς αναφορές από ξένα μέσα και ειδησεογραφικά πρακτορεία εκτός Ελλάδας δείχνουν ότι η αντιπαράθεση έχει ήδη περάσει σε επίπεδο που προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις: στρατιωτικά χτυπήματα, απαντήσεις με drones και πυραύλους, πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, σοβαρή διατάραξη της ναυσιπλοΐας και πρωτοφανή πίεση στις αγορές ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο: το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τα διυλισμένα καύσιμα εκτινάσσονται ακόμη περισσότερο, κυβερνήσεις αρχίζουν να ψάχνουν μέτρα άμυνας και οι διεθνείς οργανισμοί ενεργοποιούν μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για να αποφευχθεί μια βαθύτερη ενεργειακή και οικονομική κρίση.

Με άλλα λόγια, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η ασφάλεια του Ισραήλ ή η αντοχή του Ιράν. Διακυβεύεται η ομαλή ροή της ενέργειας, η σταθερότητα των τιμών, η δυνατότητα των οικονομιών να αποφύγουν νέο πληθωριστικό σοκ και η ικανότητα της διεθνούς κοινότητας να εμποδίσει μια στρατιωτική κρίση να μετατραπεί σε παγκόσμιο κύμα αναταραχής. Και αυτό ακριβώς είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο της παρούσας φάσης.

Η τελευταία εικόνα του μετώπου

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διεθνείς αναφορές, η πολεμική αντιπαράθεση έχει πλέον ξεφύγει από το επίπεδο των έμμεσων απειλών και των περιορισμένων πληγμάτων. Οι ξένες πηγές περιγράφουν μια σύγκρουση που έχει εξαπλωθεί επιχειρησιακά, με χτυπήματα, αντίποινα και κινήσεις που επηρεάζουν όχι μόνο το Ισραήλ και το Ιράν αλλά και κρίσιμες υποδομές στον Κόλπο, σε αεροδρόμια, πετρελαϊκά τερματικά και θαλάσσιες οδούς.

Το πιο κρίσιμο σημείο είναι ότι η ένταση δεν περιορίζεται στην άμεση ανταλλαγή πυρών. Η πραγματική παγκόσμια βαρύτητα της κρίσης βρίσκεται στο ότι το Ιράν έχει καταφέρει να κρατήσει υπό ασφυκτική πίεση τα Στενά του Ορμούζ, το στενό πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που μετατρέπει τη στρατιωτική αναμέτρηση σε οικονομικό σοκ για ολόκληρο τον πλανήτη.

Διεθνή πρακτορεία μεταδίδουν επίσης ότι η σύγκρουση έχει επεκτείνει την αβεβαιότητα και σε γειτονικές χώρες του Κόλπου, με πλήγματα ή απειλές κατά ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών. Αυτή η διάχυση του πολέμου είναι ο λόγος που οι αγορές δεν αντιδρούν σαν να πρόκειται για μια ακόμη περιφερειακή σύρραξη. Αντιδρούν σαν να έχει χτυπηθεί η «καρδιά» της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι το πραγματικό πεδίο μάχης

Ο στρατιωτικός χάρτης μπορεί να δείχνει Ισραήλ, Ιράν και γειτονικές εστίες έντασης, αλλά ο οικονομικός χάρτης δείχνει Ορμούζ. Εκεί κρίνεται σήμερα αν η κρίση θα μείνει σοβαρή ή αν θα εξελιχθεί σε πλήρες διεθνές σοκ. Οι διεθνείς πηγές επισημαίνουν ότι από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου, ενώ επηρεάζεται και σημαντικό μέρος των ροών φυσικού αερίου και προϊόντων διύλισης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε μέρα διαταραχής στο Ορμούζ δεν μεταφράζεται μόνο σε «ακριβότερο πετρέλαιο». Μεταφράζεται σε ακριβότερο ντίζελ, ακριβότερα αεροπορικά καύσιμα, ακριβότερες θαλάσσιες μεταφορές, μεγαλύτερο κόστος για τη βιομηχανία, πιέσεις στις αλυσίδες τροφίμων και τελικά αυξήσεις που φτάνουν μέχρι την αντλία, το σούπερ μάρκετ και τα τιμολόγια ενέργειας.

Η σημασία του Ορμούζ δεν είναι θεωρητική. Είναι η πιο απτή εξήγηση για το γιατί μια στρατιωτική κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να γίνει λογαριασμός για νοικοκυριά στην Ευρώπη, στην Ασία και αλλού. Όσο αυτό το πέρασμα παραμένει υπό απειλή ή μερική παράλυση, η αγορά τιμολογεί τον φόβο πριν ακόμη εμφανιστούν πλήρως οι φυσικές ελλείψεις.

Η έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων

Οι διεθνείς αγορές έχουν ήδη περάσει σε φάση ισχυρού νευρικού σοκ. Reuters και Associated Press καταγράφουν το Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με πρόσφατες τιμές γύρω στα 105 δολάρια, καθώς οι traders τιμολογούν τον κίνδυνο παρατεταμένης αποκοπής κρίσιμων ποσοτήτων πετρελαίου από την αγορά.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, το πλήγμα δεν περιορίζεται στο αργό πετρέλαιο. Χτυπά ακόμη πιο σκληρά τα διυλισμένα καύσιμα. Οι τιμές του gasoil στη Σιγκαπούρη έχουν αυξηθεί κατά 57%, ενώ το jet fuel έχει εκτιναχθεί κατά 114% από τότε που η κρίση κλιμακώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό δείχνει ότι η αγορά φοβάται όχι μόνο τη γενική έλλειψη ενέργειας, αλλά και ειδικές ελλείψεις σε καύσιμα που είναι απολύτως κρίσιμα για μεταφορές, αεροπλοΐα και βιομηχανική λειτουργία.

Εδώ βρίσκεται και η διαφορά ανάμεσα σε μια «απλή» άνοδο της τιμής του πετρελαίου και σε μια πραγματική ενεργειακή αναστάτωση. Το διυλισμένο προϊόν χτυπά άμεσα την καθημερινή οικονομία. Το ντίζελ επηρεάζει φορτηγά, γεωργία, logistics και βιομηχανία. Το αεροπορικό καύσιμο επηρεάζει πτήσεις, αερομεταφορές και τουρισμό. Άρα η πίεση διαχέεται πολύ πιο γρήγορα σε ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα.

Οι επιπτώσεις στις μεταφορές, στην αεροπορία και στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η παγκόσμια αναταραχή δεν εκδηλώνεται μόνο στις χρηματαγορές και στις τιμές του πετρελαίου. Ήδη καταγράφονται διαταραχές στην αεροπορία και στις ροές εμπορευμάτων. Το Reuters μετέδωσε ότι επιθέσεις και κλείσιμο κρίσιμων αεροδρομίων στον Κόλπο έχουν διαταράξει σοβαρά τις αεροπορικές μεταφορές, με εκτροπές πτήσεων, μερική αναστολή λειτουργίας και μεγάλη αύξηση του κόστους αερομεταφοράς.

Παράλληλα, το ίδιο πρακτορείο σημειώνει ότι η αναστάτωση δεν πλήττει μόνο γενικά φορτία, αλλά ακόμη και τις φαρμακευτικές αλυσίδες, ιδίως για ευαίσθητα προϊόντα που χρειάζονται ψυκτική αλυσίδα, όπως ορισμένα αντικαρκινικά φάρμακα. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος δεν ανεβάζει απλώς την τιμή της βενζίνης. Μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα κρίσιμων προμηθειών υγείας εφόσον παραταθεί.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της «παγκόσμιας αναταραχής»: ένας πόλεμος που σταδιακά αγγίζει το εμπόριο, τα αεροδρόμια, τα πλοία, τις ασφαλίσεις, τα logistics και τις προμήθειες στρατηγικών αγαθών. Όταν η μεταφορά γίνεται ακριβότερη, πιο αργή και πιο επικίνδυνη, τότε το κόστος περνά σχεδόν σε κάθε προϊόν και υπηρεσία.

Οι διεθνείς αντιδράσεις και το κυνήγι μιας εύθραυστης αποσυμπίεσης

Οι μεγάλες δυνάμεις και οι διεθνείς οργανισμοί δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται πλέον την κρισιμότητα της κατάστασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν συμμάχους να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως σύμφωνα με το Reuters η ανταπόκριση δεν είναι ενιαία: χώρες όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία δεν εμφανίζονται πρόθυμες να στείλουν πολεμικά πλοία.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει εναλλακτικά σχήματα αποσυμπίεσης. Η Κάγια Κάλας έθεσε δημόσια ακόμη και την ιδέα ενός μοντέλου τύπου «Μαύρης Θάλασσας» για να ξανανοίξει ο θαλάσσιος διάδρομος, ενώ εξετάζεται και πιθανή επέκταση της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής. Αυτό δείχνει ότι στις Βρυξέλλες η κρίση αντιμετωπίζεται ήδη ως ζήτημα ευρωπαϊκής ενεργειακής και οικονομικής ασφάλειας, όχι απλώς ως ακόμη μια μακρινή πολεμική είδηση.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε απελευθέρωση άνω των 400 εκατομμυρίων βαρελιών από στρατηγικά αποθέματα, μια κίνηση εξαιρετικά σοβαρή που υπογραμμίζει πόσο μεγάλο θεωρείται το σοκ στην αγορά. Όταν ενεργοποιούνται τέτοια αποθέματα, αυτό από μόνο του αποτελεί ένδειξη ότι η κρίση έχει ήδη περάσει σε επίπεδο διεθνούς συναγερμού.

Γιατί η αύξηση στα καύσιμα μπορεί να περάσει σε όλη την οικονομία

Η εμπειρία όλων των μεγάλων ενεργειακών κρίσεων δείχνει ότι το πετρέλαιο δεν μένει ποτέ μόνο στο πετρέλαιο. Η αύξηση στις τιμές των καυσίμων έχει τη δύναμη να περάσει σχεδόν παντού: στις μεταφορές, στη βιομηχανική παραγωγή, στην αγροτική δραστηριότητα, στο λιανεμπόριο και στις τελικές τιμές καταναλωτή. Οι αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα εκτιμούν ήδη ότι ένα επίμονο σοκ στην ενέργεια μπορεί να επιβραδύνει την παγκόσμια ανάπτυξη και να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό.

Η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, επειδή εξαρτώνται από ντίζελ, μεταφορές και λιπάσματα. Η ίδια η ευρωπαϊκή συζήτηση για τα Στενά του Ορμούζ συνδέει την κρίση όχι μόνο με την ενέργεια αλλά και με πιθανές πιέσεις στην παραγωγή λιπασμάτων και, σε δεύτερο χρόνο, στις τιμές των τροφίμων.

Το πολιτικό πρόβλημα για πολλές κυβερνήσεις είναι προφανές: μετά από χρόνια πληθωριστικής πίεσης, καμία οικονομία δεν θέλει ένα νέο εξωγενές σοκ που θα ξαναφουντώσει το κόστος ζωής. Γι’ αυτό βλέπουμε ήδη σχέδια στήριξης, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, και συζητήσεις για δημοσιονομικές ή ρυθμιστικές παρεμβάσεις εάν οι τιμές παραμείνουν ψηλά.

Η εικόνα στις αγορές: φόβος, νευρικότητα και αναζήτηση άμυνας

Οι αγορές δεν αντιδρούν μόνο με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά κυρίως με βάση τον φόβο για το αύριο. Έτσι εξηγείται γιατί οι μετοχικές αγορές εμφανίζουν νευρικότητα, γιατί οι ενεργειακές εταιρείες κερδίζουν χρηματιστηριακά και γιατί οι χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από εισαγόμενα καύσιμα δείχνουν ήδη ευάλωτες.

Η ουσία είναι ότι οι επενδυτές δεν ανησυχούν μόνο για μία πρόσκαιρη άνοδο της τιμής του βαρελιού. Ανησυχούν για τη διάρκεια της κρίσης. Αν η αναταραχή στο Ορμούζ συνεχιστεί, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για ακριβότερη ενέργεια, αλλά για μια ευρύτερη επιβράδυνση, για σκληρότερη νομισματική πολιτική, για μεγαλύτερη πίεση σε χώρες εισαγωγείς και για αυξημένο κίνδυνο κοινωνικής δυσαρέσκειας λόγω κόστους ζωής.

Τι δείχνουν οι ξένες πηγές ως προς το επόμενο διάστημα

Η διεθνής εικόνα συγκλίνει σε ένα βασικό συμπέρασμα: ακόμη και αν υπάρξει σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση στο στρατιωτικό πεδίο, η οικονομική ζημιά δεν θα σβήσει αμέσως. Το Reuters επισημαίνει ότι ακόμη και σε σενάριο αποκλιμάκωσης, οι αγορές ενέργειας ενδέχεται να παραμείνουν απορρυθμισμένες για εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης δεν περιμένει απλώς την «παύση πυρός». Περιμένει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Και αυτή είναι πολύ πιο δύσκολη. Οι ναυλωτές, οι ασφαλιστικές, οι αεροπορικές, τα διυλιστήρια και οι κυβερνήσεις δεν επιστρέφουν σε κανονικότητα την επόμενη μέρα μόνο και μόνο επειδή θα πέσουν λιγότεροι πύραυλοι. Θέλουν πραγματική σταθερότητα, λειτουργικούς διαδρόμους μεταφοράς και βεβαιότητα ότι δεν θα ξανακοπεί ο ομφάλιος λώρος της παγκόσμιας ενέργειας.

Η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας απλής γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει μετατραπεί σε δοκιμασία για την αντοχή ολόκληρου του διεθνούς συστήματος. Κάθε νέο χτύπημα, κάθε απειλή στα Στενά του Ορμούζ, κάθε πλήγμα σε ενεργειακή ή μεταφορική υποδομή στέλνει το ίδιο μήνυμα: ότι η παγκόσμια οικονομία παραμένει εύθραυστη, βαθιά εξαρτημένη από λίγους στρατηγικούς κόμβους και εκτεθειμένη σε κρίσεις που ξεσπούν ξαφνικά αλλά μεταφέρονται ακαριαία παντού.

Οι αυξήσεις στα καύσιμα δεν είναι λοιπόν μια παράπλευρη απώλεια. Είναι ο πρώτος μεγάλος λογαριασμός αυτού του πολέμου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Και πίσω από τις τιμές στην αντλία κρύβονται πολύ μεγαλύτεροι κίνδυνοι: νέα πληθωριστική πίεση, ακριβότερες μεταφορές, μεγαλύτερο κόστος παραγωγής, απειλή για τις αλυσίδες εφοδιασμού, κοινωνική δυσαρέσκεια και νέα πολιτική αστάθεια. Το πετρέλαιο είναι απλώς ο πρώτος δείκτης. Δεν είναι ο μόνος.

Αν κάτι δείχνουν καθαρά οι ξένες πηγές σήμερα, είναι ότι ο κόσμος δεν κοιτά απλώς μια πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Κοιτά ένα ενδεχόμενο ντόμινο που μπορεί να χτυπήσει την ανάπτυξη, το εμπόριο και το κόστος ζωής σε παγκόσμια κλίμακα. Και όσο δεν αποκαθίσταται η ασφάλεια της ενέργειας και των θαλάσσιων οδών, η διεθνής αναταραχή δεν θα είναι απλώς φόβος στις οθόνες των αγορών. Θα είναι μια κρίση που θα γράφεται καθημερινά στους λογαριασμούς, στις τιμές και στην αγωνία εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο

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