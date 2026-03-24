Μέση Ανατολή στο Χείλος του Ανεξέλεγκτου: Νέες Πυραυλικές Επιθέσεις, Χτυπήματα στην Τεχεράνη και Διπλωματία Μέσα στη Φωτιά

Η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν δεν είναι πλέον μια ακόμη επικίνδυνη αντιπαράθεση της Μέσης Ανατολής. Είναι μια πολεμική κρίση που έχει περάσει σε φάση ωμής, ανοιχτής, επαναλαμβανόμενης στρατιωτικής αναμέτρησης, με πλήγματα σε μεγάλες πόλεις, με στόχους στρατηγικής σημασίας, με συνεχή απειλή επέκτασης προς τον Κόλπο και με τη διεθνή διπλωματία να τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Τα τελευταία 24ωρα, η ένταση όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά πήρε νέα, πιο απειλητική μορφή: το Ιράν εξαπέλυσε νέα κύματα πυραύλων προς το Ισραήλ, το Ισραήλ απάντησε με δεκάδες χτυπήματα στην Τεχεράνη, ενώ οι δημόσιες συζητήσεις περί διαπραγματεύσεων σκοντάφτουν πάνω στην πραγματικότητα του πεδίου μάχης.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι μόνο η ισχύς των επιθέσεων, αλλά η κατεύθυνση που δείχνουν. Όταν πλήττεται το κεντρικό Τελ Αβίβ, όταν ισραηλινές επιχειρήσεις φτάνουν ξανά βαθιά μέσα στην ιρανική πρωτεύουσα, όταν το Στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγωνίας και όταν αραβικά κράτη του Κόλπου αισθάνονται ήδη τους κραδασμούς, τότε ο πόλεμος παύει να είναι διμερής. Γίνεται περιφερειακή απειλή με διεθνές οικονομικό και στρατηγικό βάρος. Και αυτή ακριβώς είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας, Τρίτης 24 Μαρτίου 2026.

Νέος γύρος ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

Το Ιράν προχώρησε σήμερα σε νέα κύματα πυραύλων κατά του Ισραήλ, ενεργοποιώντας ξανά συναγερμούς και προκαλώντας πλήγματα στο κεντρικό Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, καταγράφηκαν ζημιές σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών και κινητοποίηση σωστικών συνεργείων, γεγονός που αποτυπώνει ότι η ιρανική πλευρά συνεχίζει να πιέζει στρατιωτικά και ψυχολογικά το ισραηλινό εσωτερικό μέτωπο.

Το μήνυμα της Τεχεράνης είναι καθαρό: δεν αποσύρεται, δεν παγώνει τις επιχειρήσεις, δεν δείχνει πρόθεση άμεσης υποχώρησης. Αντίθετα, επιμένει να αποδεικνύει ότι μπορεί να διατηρεί ρυθμό επιθέσεων και να προκαλεί φθορά, ακόμη και απέναντι σε ένα πολυστρωματικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας όπως αυτό του Ισραήλ. Σε αυτή τη φάση, κάθε νέα ομοβροντία πυραύλων δεν είναι απλώς μια απάντηση· είναι δήλωση συνέχισης του πολέμου.

Η ισραηλινή απάντηση: χτυπήματα στην καρδιά της Τεχεράνης

Το Ισραήλ απάντησε με νέα επιδρομή μεγάλης κλίμακας στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Reuters, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν περισσότερους από 50 στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα, περιλαμβανομένων εγκαταστάσεων πληροφοριών, κέντρων διοίκησης και υποδομών που συνδέονται με πυραυλικές δυνατότητες.

Αυτή η εξέλιξη είναι κομβική. Δεν μιλάμε πλέον για αποσπασματικά ή περιορισμένα πλήγματα. Μιλάμε για συστηματική στρατιωτική προσπάθεια αποδυνάμωσης του πυρήνα του ιρανικού κρατικού και επιχειρησιακού μηχανισμού. Όσο το Ισραήλ πλήττει στρατιωτικές και πληροφοριακές δομές μέσα στην ίδια την Τεχεράνη, τόσο ο πόλεμος αποκτά χαρακτηριστικά σύγκρουσης χωρίς σαφή όρια αποκλιμάκωσης. Και όσο συμβαίνει αυτό, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η επόμενη ιρανική απάντηση να είναι ακόμη πιο βαριά, ακόμη πιο μακράς εμβέλειας ή ακόμη πιο διευρυμένη γεωγραφικά.

Διπλωματία στα λόγια, πόλεμος στην πράξη

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι υπάρχουν παραγωγικές επαφές με ιρανική πλευρά και ότι, εξαιτίας αυτών, ανεστάλη σχεδιασμός για χτυπήματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Όμως η ιρανική ηγεσία διέψευσε ευθέως αυτό το αφήγημα, χαρακτηρίζοντας τους αμερικανικούς ισχυρισμούς «fake news».

Αυτή η αντίφαση αποκαλύπτει το κενό ανάμεσα στη δημόσια πολιτική γλώσσα και στο πραγματικό πεδίο των επιχειρήσεων. Από τη μία, ακούγονται σήματα περί συνομιλιών, μεσολαβήσεων και πιθανών διαύλων. Από την άλλη, τα πυραυλικά χτυπήματα συνεχίζονται, οι ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις εντείνονται και καμία πλευρά δεν εμφανίζεται να δίνει απτή ένδειξη στρατιωτικής επιβράδυνσης. Η αλήθεια είναι σκληρή: η διπλωματία υπάρχει ως πιθανότητα, αλλά ο πόλεμος παραμένει η μόνη βεβαιότητα.

Ο πόλεμος απλώνει τη σκιά του στον Κόλπο

Η κατάσταση δεν αφορά μόνο το Ισραήλ και το Ιράν. Το Associated Press μετέδωσε ότι οι συνέπειες αγγίζουν και κράτη του Κόλπου, με αναχαιτίσεις drones στη Σαουδική Αραβία και μερικές διακοπές ρεύματος στο Κουβέιτ, ενώ ο φόβος για περαιτέρω επιβάρυνση της περιφερειακής ασφάλειας είναι πλέον ορατός.

Αυτό σημαίνει ότι η σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει να παράγει δευτερογενή μέτωπα πίεσης. Δεν χρειάζεται επίσημη κήρυξη περιφερειακού πολέμου για να μετατραπεί μια σύγκρουση σε περιφερειακή απειλή. Αρκεί να επηρεάζονται γειτονικά κράτη, να απειλούνται θαλάσσιες ροές, να αυξάνονται τα επίπεδα στρατιωτικού συναγερμού και να μπαίνουν στο κάδρο ενεργειακές υποδομές και εμπορικοί διάδρομοι. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα.

Το Στενό του Ορμούζ και ο παγκόσμιος οικονομικός συναγερμός

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει ίσως το πιο εκρηκτικό γεωοικονομικό σημείο της κρίσης. Το Reuters αναφέρει ότι η ιρανική στάση γύρω από τη θαλάσσια αυτή αρτηρία έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία, καθώς πρόκειται για κρίσιμο πέρασμα του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου. Η αστάθεια εκεί δεν επηρεάζει μόνο την περιοχή· επηρεάζει τις διεθνείς τιμές ενέργειας, τις μεταφορές, τον πληθωρισμό και συνολικά τη νευρικότητα των αγορών.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο βαριά διάσταση του πολέμου: η σύγκρουση αυτή δεν καταναλώνει μόνο πυραύλους και πολιτικό κεφάλαιο. Καταναλώνει σταθερότητα. Κάθε νέα επίθεση, κάθε απειλή για πλοία, κάθε καθυστέρηση στη ναυσιπλοΐα, κάθε κλιμάκωση στον Κόλπο, μεταφράζεται σε διεθνές κόστος. Ο πόλεμος Ισραήλ–Ιράν δεν είναι πια μόνο στρατιωτικός πονοκέφαλος της Μέσης Ανατολής. Είναι ήδη παγκόσμιος παράγοντας οικονομικής αβεβαιότητας.

Η εικόνα της ημέρας: καμία αποκλιμάκωση, μόνο βαθύτερη εμπλοκή

Αν επιχειρήσει κανείς να συνοψίσει τη σημερινή εικόνα σε μία φράση, αυτή θα ήταν η εξής: καμία πραγματική αποκλιμάκωση δεν διαφαίνεται. Το Ιράν συνεχίζει πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Το Ισραήλ χτυπά βαθιά μέσα στην Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ μιλούν για επαφές, αλλά η Τεχεράνη το διαψεύδει. Η περιφέρεια του Κόλπου παρακολουθεί με συναγερμό. Και οι αγορές μετρούν καθημερινά τον κίνδυνο μιας ακόμη μεγαλύτερης έκρηξης.

Δεν πρόκειται για απλό κύκλο αντιποίνων. Πρόκειται για πόλεμο που παγιώνεται, βαθαίνει και διευρύνεται. Και όσο περνούν οι ώρες χωρίς πραγματική αναχαίτιση της κλιμάκωσης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ένα επόμενο χτύπημα να αλλάξει ριζικά το μέγεθος της αναμέτρησης.

Η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο πιο επικίνδυνο σταυροδρόμι της. Και αυτή τη φορά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποιος χτύπησε πρώτος ή ποιος χτύπησε πιο σκληρά. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε επόμενη μέρα κάνει τη σύγκρουση πιο άμεση, πιο ανοιχτή, πιο βαθιά ριζωμένη και πιο δύσκολο να περιοριστεί. Όταν το Τελ Αβίβ δέχεται νέες πυραυλικές επιθέσεις, όταν η Τεχεράνη μετατρέπεται σε πεδίο ισραηλινών επιχειρήσεων, όταν ο Κόλπος ζει με την αγωνία του επόμενου επεισοδίου και όταν η διεθνής διπλωματία δεν μπορεί ακόμη να επιβάλει έστω μια προσωρινή παύση, τότε η λέξη «κλιμάκωση» δεν αρκεί. Αυτό που βλέπουμε είναι η σταδιακή νομιμοποίηση ενός ευρύτερου πολέμου ως νέας πραγματικότητας.

Το πιο σκληρό συμπέρασμα είναι πως καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν δείχνει, αυτή τη στιγμή, έτοιμη να κάνει το αποφασιστικό βήμα προς τα πίσω. Και όταν κανείς δεν κάνει πίσω, η Ιστορία σπάνια μένει ακίνητη. Συνήθως προχωρά με βία, με λάθη, με υπεραντιδράσεις και με ανυπολόγιστες συνέπειες. Γι’ αυτό και οι επόμενες ώρες δεν είναι απλώς κρίσιμες. Είναι ώρες που μπορεί να καθορίσουν αν η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν θα μείνει ένας μεγάλος περιφερειακός πόλεμος ή αν θα μετατραπεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ ακριβότερο και πολύ πιο καταστροφικό για ολόκληρη τη διεθνή τάξη

