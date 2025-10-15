Μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα: Μια ανάσα για τα ελληνικά νοικοκυριά και θετικό μήνυμα για την κοινωνία

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πλήττει καθημερινά τα νοικοκυριά, η ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για μείωση τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων, αποτελεί μια ουσιαστική και ελπιδοφόρα εξέλιξη. Η πρωτοβουλία αυτή, που προέκυψε μέσα από συνεργασία του Υπουργείου με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημαντικούς προμηθευτές, αποδεικνύει ότι ο συνδυασμός κρατικής πίεσης και εταιρικής υπευθυνότητας μπορεί να αποδώσει απτά κοινωνικά αποτελέσματα. Σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας και διαρκούς πληθωρισμού, η προσπάθεια αυτή στοχεύει όχι μόνο στη συγκράτηση των τιμών, αλλά και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την αγορά και τους θεσμούς.

Αναλυτική παρουσίαση της πρωτοβουλίας

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, Απόστολο Πεταλά, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ήδη περισσότεροι από 2.000 κωδικοί προϊόντων έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών — αριθμός που υπερβαίνει σημαντικά τον αρχικό στόχο. Η μεσοσταθμική μείωση υπολογίζεται περίπου στο 8%, γεγονός που καθιστά την παρέμβαση αυτή την πιο ουσιαστική που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται κυρίως στα βασικά είδη διαβίωσης, εκεί όπου η αύξηση των τιμών είχε πλήξει περισσότερο τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά και παράλληλα να περιορίσει τα υπερκέρδη, πιέζοντας τις επιχειρήσεις «με κάθε νόμιμο τρόπο» να μειώσουν τα περιθώρια κέρδους προς όφελος της κοινωνίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, η Αρχή αυτή θα ενισχύσει τον ελεγκτικό μηχανισμό και θα προσφέρει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για την αγορά, μέσω της κωδικοποίησης της καταναλωτικής νομοθεσίας — μια διαχρονική απαίτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Η θέση του οργανωμένου λιανεμπορίου

Από την πλευρά του, ο κ. Απόστολος Πεταλάς, εκπροσωπώντας την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, τόνισε πως το οργανωμένο λιανεμπόριο και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ συνεργάζονται στενά με τους προμηθευτές και τους θεσμικούς τους φορείς (όπως ο ΕΣΒΕΠ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων) για να στηρίξουν αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Ο ίδιος σημείωσε πως πρόκειται για μια συνεχή δέσμευση του επιχειρηματικού κόσμου να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες δυνατές τιμές, παρά τις δυσκολίες που προκαλούν οι πληθωριστικές πιέσεις, η ενεργειακή κρίση και οι παγκόσμιες ελλείψεις σε πρώτες ύλες και τρόφιμα λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με άλλα λόγια, το ελληνικό λιανεμπόριο δείχνει διάθεση να λειτουργήσει με κοινωνική υπευθυνότητα, επιλέγοντας να απορροφήσει μέρος των πιέσεων αντί να τις μετακυλίσει πλήρως στον καταναλωτή.

Η κοινωνική σημασία της πρωτοβουλίας

Η ανακοίνωση αυτή έχει πρακτική αλλά και συμβολική σημασία. Σε πρακτικό επίπεδο, μια μεσοσταθμική μείωση 8% σε 2.000 προϊόντα σημαίνει πραγματικό όφελος για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Από τα τρόφιμα και τα καθαριστικά μέχρι τα είδη πρώτης ανάγκης, η μείωση των τιμών συμβάλλει στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενισχύοντας την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τον κοινωνικό ιστό.

Σε συμβολικό επίπεδο, η πρωτοβουλία εκπέμπει το μήνυμα ότι η πολιτεία και η αγορά μπορούν να συνεργαστούν για το κοινό καλό, χωρίς αντιπαλότητες και μονομερείς πρακτικές. Η κοινωνία έχει ανάγκη από τέτοιες συνεργασίες που δημιουργούν χειροπιαστές λύσεις, όχι μόνο εξαγγελίες.

Η μείωση τιμών σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα κοινωνικής ευθύνης και συλλογικής δράσης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με τη στήριξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των παραγωγών, δείχνει ότι ο διάλογος και η συνεννόηση μπορούν να παράγουν πολιτικές με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Η επόμενη πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν θα είναι συγκυριακή, αλλά θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας κουλτούρας υπεύθυνης τιμολογιακής πολιτικής, που θα θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη και την κοινωνική συνοχή.

Η οικονομική ανακούφιση που προσφέρει αυτή η κίνηση είναι σημαντική, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το μήνυμα: ότι η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν — και πρέπει — να συνυπάρχουν στην ελληνική αγορά.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1.000 ΚΩΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΑΛΑΤΙ 6 5% 4 5% έως 8% ΚΑΛΑΣ 10 ΑΛΕΥΡΙ 10 5% έως 6% 7 5% έως 12% ELBISCO (ΑΛΛΑΤΙΝΗ) 17 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 41 5% έως 10% 1 5% ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜΣ 62 18 25% έως 30% ΝΙΚΑΣ 2 2% έως 8% ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 33 5% έως 18% 9 5% έως 8% COCA-COLA 3E 53 6 5% έως 8% GREEN COLA 5 5% ΕΨΑ ΑΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 120 4% έως 11% 11 5% έως 18% ΕΛΑΪΣ-UNILEVER 168 17 3% έως 30% SC JOHNSON 5 3% έως 5% COLGATE-PALMOLIVE 9 3% έως 5% ΕΥΡΗΚΑ 6 3% έως 8% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 4 5% έως 8% 4 5% έως 9% FRIESLAND CAMPINA (ΝΟΥΝΟΥ) 23 10 3% έως 9% ΔΕΛΤΑ 5 5% έως 13% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ/ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 7 4% έως 6% 4 5% έως 8% NUMIL 30 3 3% ΓΙΩΤΗΣ 4 3% ΔΕΛΤΑ 3 5% ΔΩΔΩΝΗ 9 5% έως 13% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΓΛΥΚΑ/ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 90 5% έως 12% 3 5% έως 8% MARS 158 4 5% έως 17% MONDELEZ 4 8% OSCAR 8 5% έως 8% ΒΙΟΛΑΝΤΑ 8 3% έως 5% ΓΙΩΤΗΣ 14 3% έως 8% ΕΛΓΕΚΑ 3 5% έως 9% ΙΟΝ 3 3% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 7 5% έως 8% ΣΤΕΡΓΙΟΥ 14 5% έως 8% ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 162 5% έως 14% 5 5% έως 8% CONDITO 226 7 8% ΚΥΚΝΟΣ 3 5% έως 8% MARS 4 4% ΒΛΑΧΑΚΗΣ 3 5% έως 8% ΕΛΑΪΣ-UNILEVER 2 3% ΓΙΩΤΗΣ 10 3% ΕΛΓΕΚΑ 6 5% ΚΑΛΑΣ 3 5% έως 8% ΜΙΝΕΡΒΑ 2 12% ΚΡΙ ΚΡΙ 2 3% έως 5% ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 2 5% έως 8% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 2 8% ΧΑΪΝΑ ΑΦΟΙ 10 5% έως 8% ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ 3 5% έως 6% NESTLE ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 40 5% έως 8% 8 5% έως 7% MARS 51 3 6% έως 9% NESTLE ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 496 5% έως 10% 4 3% ΕΛΓΕΚΑ 591 2 5% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ 10 10% BIG SOLAR 17 10% EUROLAMP 50 10% SIGNIFY 2 10% TOSHIBA 10 10% LENTBANS (OSRAM) ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 86 5% έως 10% 1 8% ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 236 6 3% έως 5% BEIERSDORF 13 5% έως 7% COLGATE-PALMOLIVE 10 5% έως 8% FARCOM 5 5% έως 13% HALEON 15 3% έως 5% KENVUE 42 5% έως 9% ΕΛΑΪΣ-UNILEVER 24 3% έως 10% ΓΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2 3% έως 5% ΕΛΓΕΚΑ 2 3% έως 5% ΜΕΓΑ 2 5% έως 8% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 27 3% έως 8% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ 1 8% ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 37 5% έως 10% 2 20% έως 23% K22 GLOBAL TRADERS 56 4 7% ORGANIC 3S 8 3% έως 5% ΓΙΩΤΗΣ 5 3% ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΑΙΑ/ΛΙΠΗ 6 5% έως 13% 1 16% MEDOLIO 11 4 5% έως 8% ΜΙΝΕΡΒΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 13 5% 6 3% έως 5% BARILLA 38 19 3% έως 13% ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 46 5% έως 20% 13 5% έως 8% KALLIMANIS 89 30 3% έως 6% ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΦΕΣ 6 5% έως 7% 2 5% έως 8% JACOBS DOUWE EGBERTS 8 ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΨΑΡΙΩΝ 11 5% έως 8% 15 5% KALLIMANIS 28 2 8% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ 1 7% 2 5% έως 7% ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 3 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ/ΒΟΥΤΥΡΟ 1 13% 5 3% έως 5% FLORA FOOD 9 3 5% ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1 5% 20 5% έως 28% COCA-COLA 3E 21 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 1 5% 4 5% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ 9 2 5% ΚΑΒΙΝΟ 1 5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ AΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 1 5% ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ABEE ΟΣΠΡΙΑ 13 5% έως 7% 3 3% 3 ΑΛΦΑ 16 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3 3% έως 6% 3 4% έως 6% ESSITY 22 16 3% έως 5% ΜΕΓΑ ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ 4 5% 5 3% έως 5% ΜΕΓΑ 14 5 3% έως 5% ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ 27 5% έως 7% 2 10% ALBEE S CORPORATE 57 13 5% έως 20% ELBISCO 15 5% έως 19% ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 6 5% έως 7% 3 4% έως 6% NUMIL 19 8 5% ΔΕΛΤΑ 2 5% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΡΥΖΙ 11 5% έως 10% 1 13% ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 12 ΣΝΑΚΣ 30 5% 4 5% έως 8% COCA-COLA 3E 36 2 3% ΓΙΩΤΗΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ 3 5% 9 5% έως 8% ΚΥΚΝΟΣ 14 2 5% έως 8% ΜΙΝΕΡΒΑ ΤΥΡΙΑ 10 5% έως 23% 5 5% έως 10% FRIESLAND CAMPINA 34 6 3% έως 5% ΕΛΓΕΚΑ 1 5% έως 10% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 12 5% έως 35% ΟΠΤΙΜΑ ΧΑΡΤΙΚΑ 24 5% έως 8% 24 ΧΥΜΟΙ 7 5% έως 7% 18 5% έως 6% COCA-COLA 3E 35 3 3% έως 5% ΔΕΛΤΑ 1 3% ΕΛΓΕΚΑ 4 5% έως 10% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 2 5% έως 8% ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΣΥΝΟΛΑ 1.356 824 2.180

ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.074 ΚΩΔΙΚΟΙ

ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ: 1.106 ΚΩΔΙΚΟΙ

