🟠 Ανησυχία στη Μεσσηνία: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ταρακούνησε την περιοχή – Τι λένε οι ειδικοί για το επίκεντρο και τις συνέπειες

Η Ελλάδα, μία χώρα με έντονη σεισμική δραστηριότητα, ήρθε και πάλι αντιμέτωπη με το φαινόμενο που συντροφεύει τον ελλαδικό χώρο εδώ και αιώνες: τον σεισμό. Το μεσημέρι της Πέμπτης, η γη σείστηκε στη Μεσσηνία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Παρότι το μέγεθος των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δεν θεωρείται από τα πλέον καταστροφικά, η εγγύτητα του επίκεντρου σε κατοικημένες περιοχές και η σχετική ένταση με την οποία έγινε αισθητός, καθιστούν το γεγονός σημαντικό και αξιοσημείωτο.

Οι πολίτες ένιωσαν το σεισμικό χτύπημα όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά και σε γειτονικές περιοχές, γεγονός που υπενθύμισε για άλλη μια φορά την ανάγκη επαγρύπνησης και αντισεισμικής ετοιμότητας. Παρότι οι πρώτες αναφορές δεν κάνουν λόγο για ζημιές ή τραυματισμούς, η επιστημονική κοινότητα συνιστά επιφυλακή, καθώς παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή αν αναμένονται μετασεισμικές δονήσεις.

Στις 12:49 το μεσημέρι της Πέμπτης, σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεσσηνία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, μέσω της αυτόματης λύσης του, εντόπισε το επίκεντρο του σεισμού 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης, σε περιοχή κοντά στο χωριό Ανδρούσα. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 23 χιλιόμετρα, κάτι που υποδεικνύει έναν σεισμό μεσαίου βάθους, αρκετά αισθητό αλλά όχι επιφανειακός.

Παρόλο που η διάρκεια της δόνησης ήταν σύντομη, η έντασή της την έκανε ιδιαίτερα αισθητή σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, υπήρξαν αρκετές καταγραφές από κατοίκους που ένιωσαν έντονα το σεισμό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκφράστηκε και ανησυχία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσσηνίας έσπευσε να ελέγξει την κατάσταση, με τον αξιωματικό υπηρεσίας να δηλώνει ότι έως εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν αναφορές για υλικές ζημιές ή τραυματισμούς. Ωστόσο, λόγω του ότι στην ευρύτερη περιοχή του επίκεντρου – ιδίως γύρω από το χωριό Ανδρούσα – υπάρχουν παλαιά κτίσματα, συνιστάται η προληπτική επιθεώρηση αυτών, ώστε να διαπιστωθεί η στατικότητά τους και να αποτραπούν δυσάρεστα ενδεχόμενα σε περίπτωση μετασεισμών.

Ο κ. Γκανάς, γνωστός σεισμολόγος, υπογράμμισε ότι είναι ακόμα νωρίς για να καθοριστεί με βεβαιότητα αν η δόνηση των 4,7 Ρίχτερ αποτελεί τον κύριο σεισμό. Όπως επεσήμανε, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, απαιτείται η καταγραφή μετασεισμών, κάτι που μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης δεν είχε παρατηρηθεί. Οι επιστήμονες αναμένουν τις επόμενες ώρες ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας για να έχουν πιο σαφή εικόνα της σεισμικής ακολουθίας.

Το νέο σεισμικό γεγονός στη Μεσσηνία υπενθυμίζει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο ότι η σεισμική δραστηριότητα παραμένει μια φυσική πραγματικότητα του ελλαδικού χώρου, η οποία απαιτεί διαρκή επιτήρηση, ενημέρωση και ετοιμότητα. Αν και αυτή η συγκεκριμένη δόνηση δεν προκάλεσε ζημιές ή πανικό, οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε τέτοιες ευκαιρίες ως υπενθύμιση για τη διατήρηση και βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο πολιτών.

Η συνεργασία επιστημονικής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας ώστε κάθε φυσικό φαινόμενο να αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, προετοιμασία και υπευθυνότητα. Οι πρώτες ώρες μετά από έναν σεισμό είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση της κατάστασης, την πρόληψη και – κυρίως – την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας.

Ο σεισμός της Μεσσηνίας ίσως να μην άφησε πληγές, αλλά μας υπενθύμισε με έμφαση πως η γη δεν σταματά ποτέ να κινείται. Το ζητούμενο είναι να κινούμαστε κι εμείς με επίγνωση, γνώση και θάρρος απέναντί της.

