Νέο Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Η Πρώτη Σφοδρή Κακοκαιρία του Φθινοπώρου Χτυπά τη Δυτική Ελλάδα: Από Ιόνιο μέχρι Ήπειρο και Πελοπόννησο – Προειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα, πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις

Το φθινόπωρο ξεκινά με ισχυρή μεταβολή του καιρού και αναβάθμιση του δελτίου της ΕΜΥ σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η χρονική «καρδιά» της κακοκαιρίας τοποθετείται από απόψε, Σάββατο 27/9, έως το βράδυ της Κυριακής 28/9, με Ιόνιο – Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Άρτα, Πρέβεζα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το δελτίο επικαιροποιείται ανά 12ωρο, ενώ έχουν σταλεί/προετοιμάζονται μηνύματα 112 για στοχευμένες περιοχές, λόγω αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζοπτώσεων και ισχυρών κεραυνών.

Γιατί επιδεινώνεται ο καιρός (συνοπτική ανάλυση)

Μια ατμοσφαιρική διαταραχή/αυλώνας που σχηματίστηκε πάνω από τη Νότια Ιταλία μετατοπίζεται προς τη Δυτική Ελλάδα. Η σύγκλιση υγρών και θερμών μαζών από το Ιόνιο, σε συνδυασμό με αστάθεια και τοπικές γραμμές καταιγίδων, ενισχύει τα φαινόμενα κυρίως δυτικά της Πίνδου. Την ίδια ώρα, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο κρατούν το «κύμα» των ισχυρών φαινομένων δυτικότερα, περιορίζοντας (χωρίς να μηδενίζουν) την ένταση στην Ανατολική Ελλάδα/Αττική.

Χρονοδιάγραμμα 24–30 ωρών (τοπική ώρα, Ευρώπη/Αθήνα)

Σάββατο 27/9 – 18:00–23:00: Έναρξη/ενίσχυση φαινομένων στο Ιόνιο και τις δυτικές προσήνεμες περιοχές . Τοπικές καταιγίδες, σταδιακά πιο οργανωμένες γραμμές.

Έναρξη/ενίσχυση φαινομένων στο και τις . Τοπικές καταιγίδες, σταδιακά πιο οργανωμένες γραμμές. Κυριακή 28/9 – 00:00–09:00: Κορύφωση σε Ιόνιο – Αιτωλοακαρνανία – Δυτ. Πελοπόννησο – Νότια Ήπειρο με μεγάλα ύψη βροχής/σφοδρή ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυξημένος κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών , ιδίως κοντά σε ρέματα/καμένες πλαγιές. Ενεργοποιήσεις 112 κατά τόπους.

σε με μεγάλα ύψη βροχής/σφοδρή ηλεκτρική δραστηριότητα. Αυξημένος κίνδυνος , ιδίως κοντά σε ρέματα/καμένες πλαγιές. κατά τόπους. Κυριακή 28/9 – 09:00–18:00: Τα ισχυρότερα φαινόμενα διατηρούνται δυτικά, σπάζουν τοπικά προς κεντρικά/βόρεια ηπειρωτικά. Αττική: περάσματα βροχής κυρίως μεσημέρι–απόγευμα , όχι της ίδιας έντασης με τη Δύση.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα διατηρούνται δυτικά, τοπικά προς κεντρικά/βόρεια ηπειρωτικά. περάσματα βροχής , της ίδιας έντασης με τη Δύση. Κυριακή 28/9 – 18:00–μεσάνυχτα: Σταδιακή ύφεση δυτικά· υπολείμματα/διαλείπουσες βροχές κεντρικά–βόρεια.

δυτικά· υπολείμματα/διαλείπουσες βροχές κεντρικά–βόρεια. Δευτέρα 29/9: Αισθητή εξασθένηση – τοπικές μπόρες. Τρίτη 30/9 – Τετάρτη 1/10: πρόσκαιρη ύφεση. Πέμπτη 2/10: ενδείξεις για νέα, οργανωμένη κακοκαιρία με ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. (Παρακολουθήστε τις νεότερες επικαιροποιήσεις.)

Περιοχές – Επίπεδο προσοχής – Κύριοι κίνδυνοι (σύνοψη)

Περιοχή Επίπεδο προειδοποίησης* Κρίσιμο παράθυρο Κύριοι κίνδυνοι Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα) Υψηλό / “Κόκκινο” Σαβ. βράδυ → Κυρ. βράδυ Πολύ μεγάλοι υετοί, καταιγίδες, χαλάζι, πλημμύρες, κεραυνοί. Αιτωλοακαρνανία Υψηλό Σαβ. βράδυ → Κυρ. βράδυ Καταιγίδες, μεγάλοι υετοί, τοπικές πλημμύρες. Δυτ. Πελοπόννησος (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) Υψηλό / “Κόκκινο” Σαβ. νύχτα → Κυρ. απόγευμα Πλημμυρικός κίνδυνος, χαλάζι, ισχυροί ριπαίοι άνεμοι. Νότια Ήπειρος (Άρτα, Πρέβεζα) Μέτριο–Υψηλό Κυρ. ξημέρωμα → απόγευμα Ισχυρές βροχές/καταιγίδες, κεραυνοί. Αττική Χαμηλότερη ένταση Κυρ. μεσημέρι–απόγευμα Περάσματα βροχής/τοπικές καταιγίδες, μικρότερης έντασης.

*Συνδυασμός επίσημων προειδοποιήσεων/τοπικών δελτίων & Meteoalarm συγκεντρωτικών. Παρακολουθείτε τις επίσημες επικαιροποιήσεις.

Άνεμοι – Θάλασσα – Μετακινήσεις

Αιγαίο: Τάση για ισχυρούς βοριάδες 7–8 μποφόρ κατά διαστήματα· πιθανές δυσχέρειες/απαγορευτικά σε δρομολόγια. Ελέγχετε πάντα ανακοινώσεις λιμεναρχείων/εταιρειών.

Τάση για ισχυρούς βοριάδες κατά διαστήματα· πιθανές δυσχέρειες/απαγορευτικά σε δρομολόγια. Ελέγχετε πάντα ανακοινώσεις λιμεναρχείων/εταιρειών. Ιόνιο & θυελλώδεις ριπές κοντά σε καταιγίδες: Απότομες ενισχύσεις ανέμου κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη· κίνδυνος πτώσης κλαδιών/αντικειμένων.

Ιδιαίτερες επισημάνσεις για καμένες/ευαίσθητες ζώνες

Περιοχές που κάηκαν το καλοκαίρι (π.χ. ζώνες Αχαΐας/Ηλείας/Μεσσηνίας) είναι επιρρεπείς σε αιφνίδια επιφανειακή απορροή, κατολισθήσεις και μεταφορά φερτών. Αποφύγετε κινήσεις κοντά σε ρέματα, λαγκάδια, ανηφορικές οδούς κάτω από καμένες πλαγιές, ειδικά στο παράθυρο κορύφωσης.

Πρακτικός οδηγός ετοιμότητας (γρήγορη λίστα)

Μετακινήσεις: Αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο, μην οδηγείτε στα κρίσιμα διαστήματα. Ποτέ διάσχιση ρεμάτων/υπογείων με νερό.

Αν δεν είναι απολύτως αναγκαίο, στα κρίσιμα διαστήματα. Ποτέ διάσχιση ρεμάτων/υπογείων με νερό. Σπίτι/επιχείρηση: Καθαρίστε υδρορροές–φρεάτια, ασφαλίστε χαλαρά αντικείμενα/πινακίδες.

Καθαρίστε υδρορροές–φρεάτια, ασφαλίστε χαλαρά αντικείμενα/πινακίδες. Ρεύμα/επικοινωνίες: Φορτίστε συσκευές, έχετε φακό, powerbank, βασικό φαρμακείο.

Φορτίστε συσκευές, έχετε φακό, powerbank, βασικό φαρμακείο. Αγρότες/κτηνοτρόφοι: Προστασία εξοπλισμού/ζώων, απομάκρυνση από χειμάρρους.

Προστασία εξοπλισμού/ζώων, απομάκρυνση από χειμάρρους. Θάλασσα: Ελέγξτε δεμένα, μη βγαίνετε για θαλάσσιες δραστηριότητες σε καταιγίδες.

Ελέγξτε δεμένα, μη βγαίνετε για θαλάσσιες δραστηριότητες σε καταιγίδες. 112: Αν λάβετε μήνυμα, ακολουθείστε τις οδηγίες κατά γράμμα.

Αν λάβετε μήνυμα, κατά γράμμα. Τι ισχύει για την Αττική

Πιθανές βροχές Κυριακή μεσημέρι–απόγευμα, μικρότερης έντασης σε σχέση με τη Δυτική Ελλάδα. Παρόλα αυτά, κεραυνοί/τοπικές ριπές είναι πιθανοί – εφαρμόζουμε τα βασικά μέτρα ασφάλειας (αποφεύγουμε υπαίθριες δραστηριότητες σε εκδήλωση καταιγίδας).

Προοπτική επόμενων ημερών

Δευτέρα 29/9: Ύφεση – σποραδικές μπόρες.

Ύφεση – σποραδικές μπόρες. Τρίτη 30/9 – Τετάρτη 1/10: πρόσκαιρη σχετική βελτίωση.

πρόσκαιρη σχετική βελτίωση. Πέμπτη 2/10 και μετά: ενδείξεις για νέα οργανωμένη διαταραχή με ευρύτερη επίδραση – παρακολουθούμε τις επικαιροποιήσεις ΕΜΥ.

Πού ενημερώνεστε υπεύθυνα

ΕΜΥ (HNMS): επίσημα έκτακτα/τακτικά δελτία – το τρέχον αναβαθμισμένο δελτίο σε ισχύ.

επίσημα – το τρέχον δελτίο σε ισχύ. Meteoalarm (Ελλάδα & Ευρώπη): συγκεντρωτικός χάρτης εθνικών προειδοποιήσεων (ελέγχετε την περιοχή σας).

Η χώρα μπαίνει σε φάση υψηλής μετεωρολογικής επικινδυνότητας για το επόμενο 24ωρο, με τη Δυτική Ελλάδα να σηκώνει το κύριο βάρος. Η έγκαιρη προετοιμασία, η περιορισμένη έκθεση σε κινδύνους και η πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών είναι το «κλειδί» για να περάσει με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα. Κρατάμε ανοιχτούς τους διαύλους ενημέρωσης (ΕΜΥ/112/Meteoalarm), οργανώνουμε τις μετακινήσεις μας εκτός κρίσιμων παραθύρων και φροντίζουμε τους ευάλωτους γύρω μας.

Το φθινόπωρο μόλις ξεκίνησε – η πρόληψη σώζει.

