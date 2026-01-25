Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» ξανά: Η Αττική στο επίκεντρο τη Δευτέρα, με έντονες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Η Ελλάδα ζει συχνά τον χειμώνα σαν μια αλυσίδα από «κύματα» καιρού: λίγες ώρες σχετικής ηρεμίας, και έπειτα ένα νέο σύστημα που επαναφέρει τη χώρα σε κατάσταση επιφυλακής. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Ένα νέο επεισόδιο κακοκαιρίας αναμένεται να περάσει από τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026, με την Αττική να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, λίγα 24ωρα μετά από προηγούμενη καταιγίδα που άφησε πίσω της σοβαρές συνέπειες.

Το κρίσιμο στοιχείο σε τέτοιες διαδοχικές κακοκαιρίες δεν είναι μόνο η ένταση της βροχής ή των ανέμων, αλλά και το ότι αρκετές περιοχές είναι ήδη επιβαρυμένες: το έδαφος δεν «ρουφά» εύκολα, τα δίκτυα απορροής μπορεί να έχουν φερτές ύλες, και η καθημερινότητα (μετακινήσεις, σχολεία, υπαίθριες εργασίες, λιμάνια) γίνεται πιο ευάλωτη. Γι’ αυτό η πρόγνωση δεν διαβάζεται σαν απλή ενημέρωση, αλλά σαν οδηγός προετοιμασίας—με πρακτικές κινήσεις αυτοπροστασίας, ειδικά σε ώρες που η καταιγίδα «σφίγγει».

Τι έρχεται από τη Δευτέρα 26/01/2026

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που μεταφέρονται στο ρεπορτάζ, το νέο κύμα θα εκδηλωθεί με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ισχυρά φαινόμενα σε επιλεγμένες ζώνες. Η γενική εικόνα είναι νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες που ξεκινούν από δυτικά και βόρεια και σταδιακά επεκτείνονται.

Πού θα είναι πιο δυνατά τα φαινόμενα

Για τη Δευτέρα (26/01) επισημαίνονται κατά τόπους ισχυρές βροχές/καταιγίδες:

Δυτική Ελλάδα έως περίπου το μεσημέρι.

έως περίπου το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία από τις πρωινές ώρες.

από τις πρωινές ώρες. Αττική από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες (παράθυρο αυξημένου κινδύνου).

από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες (παράθυρο αυξημένου κινδύνου). Κεντρική Μακεδονία από προμεσημβρινές ώρες.

από προμεσημβρινές ώρες. Κρήτη (κυρίως δυτικά και νότια τμήματα) με ισχυρά φαινόμενα.

(κυρίως δυτικά και νότια τμήματα) με ισχυρά φαινόμενα. Πρόσκαιρα στη Θράκη .

. Από νωρίς το απόγευμα: νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται επίσης ότι στα βορειοδυτικά τα φαινόμενα αναμένεται να σταματήσουν τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι, χιόνια, θερμοκρασία: τα «συνοδευτικά» της κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία δεν έρχεται μόνη της ως βροχή—κουβαλά και δυναμικά «συνοδευτικά»:

Θυελλώδεις άνεμοι

Στα ανατολικά: νότιοι/νοτιοανατολικοί 5–7 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά 8, πιθανώς 9 μποφόρ, με στροφή αργότερα σε νοτιοδυτικούς και μικρή εξασθένηση.

Οι θυελλώδεις άνεμοι είναι βασικός παράγοντας κινδύνου: δυσκολεύουν θαλάσσιες μετακινήσεις, αυξάνουν την πιθανότητα πτώσης κλαδιών/αντικειμένων και κάνουν τις καταιγίδες πιο «επιθετικές» στη μορφή τους.

Χιονοπτώσεις

Χιόνια αναμένονται στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Θερμοκρασία

Μικρή πτώση στις μέγιστες (με εξαίρεση το ανατολικό Αιγαίο), με τιμές περίπου 15–17°C σε Ιόνιο/ηπειρωτικά, χαμηλότερα στα βορειοδυτικά, και υψηλότερα σε άλλες ζώνες.

Τι δείχνει η εικόνα για την Τρίτη και την Τετάρτη

Τρίτη (27/01): σταδιακή βελτίωση, όχι παντού

Ο καιρός περιγράφεται ως άστατος με βροχές/καταιγίδες σε:

ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κρήτη

και πρόσκαιρα μέχρι μεσημέρι-απόγευμα σε Ιόνιο, Μακεδονία, Θράκη.

Σταδιακά προβλέπεται βελτίωση από το απόγευμα και από τα δυτικά, με εξαίρεση την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα όπου επιμένουν φαινόμενα.

Επιπλέον, οι συνθήκες «δείχνουν» μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε νότια και ανατολικά.

Τετάρτη (28/01): περιορισμένα φαινόμενα κυρίως ανατολικά, νέα επιδείνωση στα δυτικά αργότερα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου/Δωδεκάνησα και πιθανώς ανατολική Κρήτη: νεφώσεις με τοπικές βροχές, με γρήγορη εξασθένηση.

Στα δυτικά: από το μεσημέρι τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Οι συστάσεις αυτοπροστασίας που «κάνουν τη διαφορά»

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας εστιάζουν σε απλά αλλά κρίσιμα μέτρα, ειδικά όταν προβλέπονται έντονες βροχές/καταιγίδες/άνεμοι:

Ασφαλίζουμε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα.

Ελέγχουμε υδρορροές/λούκια ώστε να μην είναι φραγμένα.

Δεν διασχίζουμε ρέματα/χειμάρρους (πεζοί ή με όχημα) κατά τη διάρκεια καταιγίδων και για ώρες μετά.

Αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε παράκτιες/θαλάσσιες περιοχές όταν υπάρχει ηλεκτρική δραστηριότητα (κεραυνοί).

Σε χαλαζόπτωση καταφεύγουμε άμεσα σε κτίριο ή αυτοκίνητο.

Αποφεύγουμε διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες, μπαλκόνια με αντικείμενα.

Ακολουθούμε οδηγίες των αρμόδιων αρχών (π.χ. Τροχαία).

Ιδίως για την Αττική, το «παράθυρο» που αναφέρεται (πρωί έως μεσημέρι της Δευτέρας) είναι εκεί όπου έχει νόημα να προσαρμόσουμε μετακινήσεις, ραντεβού και υπαίθριες εργασίες, ώστε να μειωθεί το ρίσκο και η έκθεση.

Η κακοκαιρία είναι ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά οι επιπτώσεις της γίνονται «κοινωνικό γεγονός» όταν συναντούν πόλεις, υποδομές και ανθρώπινες συνήθειες. Το νέο κύμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 έρχεται με σαφές μήνυμα: η Αττική και μια σειρά από περιοχές θα δοκιμαστούν ξανά από ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε συνθήκες που ήδη έχουν καταπονήσει το σύστημα.

Το καλύτερο αντίδοτο στην αιφνιδιαστική ένταση του καιρού δεν είναι ο πανικός, αλλά η προετοιμασία: να γνωρίζουμε τις ώρες αιχμής, να σεβόμαστε τις προειδοποιήσεις, να μειώνουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν «ανοίγουν οι ουρανοί» και να εφαρμόζουμε πρακτικά μέτρα αυτοπροστασίας. Έτσι, ακόμη κι όταν ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του, εμείς κρατάμε τον έλεγχο σε ό,τι πραγματικά μπορούμε: τη συμπεριφορά μας, τις επιλογές μας και την ψυχραιμία μας.

Related