ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ: Τριήμερη κακοκαιρία σε πλήρη εξέλιξη: Ποιες περιοχές θα πλήξουν ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Η προειδοποίηση για πλημμύρες το Σάββατο

Η Ελλάδα μπαίνει σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων του φθινοπώρου. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, που συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, εξέτασε τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις και επισημαίνει ότι το επόμενο τριήμερο (Πέμπτη 2/10, Παρασκευή 3/10 και Σάββατο 4/10/2025) θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Οι ισχυρές βροχές, οι έντονες καταιγίδες και οι χαλαζοπτώσεις θα πλήξουν διαδοχικά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με κορύφωση σε συγκεκριμένες περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένονται πολύ ισχυρά και πιθανότατα καταστροφικά. Η Πολιτική Προστασία, μέσω του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), έχει ήδη έρθει σε επαφή με δήμους, περιφέρειες, σώματα ασφαλείας και επιχειρησιακούς φορείς ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το Σάββατο, καθώς οι δείκτες αστάθειας που καταγράφουν οι μετεωρολόγοι βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στη βόρεια και δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Αναλυτική παρουσίαση των φαινομένων

Παρακάτω παρατίθεται ο συγκεντρωτικός πίνακας με τις περιοχές και τα χρονοδιαγράμματα των επικίνδυνων φαινομένων:

Ημέρα Περιοχές Χρονοδιάγραμμα Ένταση/Επικινδυνότητα Πέμπτη 2/10/2025 Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) Από το πρωί έως το απόγευμα Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις Ήπειρος, Δυτ. Μακεδονία, Δυτ. Στερεά, Δυτ./Νότια Πελοπόννησος Από τα ξημερώματα έως το απόγευμα Ισχυρές βροχές και καταιγίδες Κεντρική Μακεδονία Από τις προμεσημβρινές ώρες Έντονα φαινόμενα που θα συνεχιστούν έως Παρασκευή πρωί Θεσσαλία, Κεντρική & Ανατολική Στερεά (μαζί και Αττική), Υπόλοιπη Πελοπόννησος, Δυτ. Κρήτη, Εύβοια, Σποράδες Από το μεσημέρι έως το βράδυ Κατά τόπους έντονες καταιγίδες, μεγάλος όγκος βροχής Νησιά Αν. Αιγαίου, Αν. Μακεδονία Από το βράδυ Έναρξη ισχυρών βροχοπτώσεων Θράκη Από αργά τη νύχτα Ενίσχυση φαινομένων Παρασκευή 3/10/2025 Δωδεκάνησα Από το πρωί έως το απόγευμα Πολύ ισχυρά φαινόμενα, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών Αν. Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Αν. Αιγαίου Έως το μεσημέρι Έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα Κεντρική Μακεδονία Έως τις πρωινές ώρες Ισχυρές καταιγίδες συνεχίζονται από την Πέμπτη Σάββατο 4/10/2025 Δυτική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, Νησιά Αν. Αιγαίου Όλη τη διάρκεια της ημέρας (24 ώρες) Πολύ ισχυρές καταιγίδες, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών, άνεμοι έως 8 μποφόρ Υπόλοιπη χώρα (συμπ. Αττικής) Διάσπαρτες βροχές – χαμηλότερη ένταση Μικρότερος όγκος νερού αλλά επιβαρυμένες συνθήκες

Προειδοποίηση για το Σάββατο – Η πιο επικίνδυνη ημέρα

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή στο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα μπορεί να είναι τόσο έντονα που θα προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες. Όπως αναφέρει:

Τα ισχυρότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε δυτική Ελλάδα, βόρεια Ελλάδα και νησιά Αν. Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η διάρκεια της κακοκαιρίας θα είναι περίπου 24 ώρες.

Η Αττική θα δεχθεί λιγότερες βροχές, όμως και εκεί απαιτείται προσοχή.

Το τριήμερο 2–4 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να αποτελέσει δοκιμασία τόσο για τον κρατικό μηχανισμό όσο και για την κοινωνία. Οι συνεχείς εναλλαγές των περιοχών που πλήττονται, η ένταση των φαινομένων και η πιθανότητα πλημμυρών καθιστούν την κατάσταση κρίσιμη. Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί, οι μετεωρολόγοι δίνουν σαφείς οδηγίες, αλλά το ουσιαστικό βάρος πέφτει στην προετοιμασία και στην υπεύθυνη στάση όλων μας.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η προσοχή στις οδηγίες των αρχών μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις συνέπειες. Σε μια εποχή που τα ακραία καιρικά φαινόμενα πληθαίνουν λόγω της κλιματικής κρίσης, κάθε τέτοια κακοκαιρία αποτελεί όχι μόνο πρόκληση, αλλά και προειδοποίηση για το μέλλον.

