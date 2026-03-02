Νύχτα φωτιάς στη Μέση Ανατολή: νέα πλήγματα, επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν και «σοκ κύματος» σε πετρέλαιο, ναυτιλία και διπλωματία

Η νύχτα που πέρασε δεν ήταν «ένα ακόμη επεισόδιο» σε μια ήδη επικίνδυνη κλιμάκωση. Ήταν μια νύχτα όπου το μέτωπο άνοιξε και βάθυνε ταυτόχρονα: συνεχίστηκαν οι επιθέσεις και οι αντεπιθέσεις, αυξήθηκαν οι επιβεβαιωμένες απώλειες στο Ιράν, διαταράχθηκαν κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες, και η παγκόσμια οικονομία άρχισε να αποτιμά—σε πραγματικό χρόνο—τον κίνδυνο ενός παρατεταμένου πολέμου στην πιο νευραλγική ενεργειακή «καρδιά» του πλανήτη.

Στο πεδίο, το πιο βαρύ στοιχείο είναι οι ανθρώπινες απώλειες: οι πιο «στέρεοι» μέχρι στιγμής αριθμοί προέρχονται από την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο και κρατικά/ημικρατικά ιρανικά μέσα, οι οποίοι συγκεντρώνονται και παρακολουθούνται από διεθνείς οργανισμούς και μεγάλα δίκτυα. Με βάση αυτά, οι προκαταρκτικές επιβεβαιωμένες απώλειες στο Ιράν καταγράφονται τουλάχιστον σε 201 νεκρούς και 747 τραυματίες (οι αριθμοί ενδέχεται να αναθεωρηθούν καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης και η πρόσβαση πληροφόρησης είναι περιορισμένη).

Παράλληλα, ξεχωρίζει ως μαζικό γεγονός απωλειών το χτύπημα σε σχολείο στη Μιναμπ (Minab), όπου ιρανικές πηγές και διεθνή μέσα ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε επίπεδα που σοκάρουν (αναφορές κάνουν λόγο για 165 νεκρούς), χωρίς να είναι πάντα δυνατή η ανεξάρτητη επιτόπια επαλήθευση λόγω περιορισμών πρόσβασης.

Και ενώ οι άνθρωποι μετρούν νεκρούς, οι αγορές και τα κράτη μετρούν ρίσκο: το πετρέλαιο «πετάχτηκε» απότομα, η ασφάλιση πλοίων και η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μπαίνουν σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, και η διπλωματία παλεύει να προλάβει τη μετάδοση της σύγκρουσης σε περισσότερες χώρες.

1) Τι συνέβη τη νύχτα – επιχειρησιακή εικόνα (έως τώρα)

Νέα κύματα επιθέσεων/αντιποίνων: Μέσα στη νύχτα και προς τα ξημερώματα καταγράφονται νέα επεισόδια αντεπιθέσεων με drones και πυραύλους προς στόχους στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με ενεργοποίηση αεράμυνας και εκρήξεις/αναφορές για πλήγματα κοντά σε αστικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές. Η Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε “εχθρικά drones” κατά την τρίτη ημέρα ιρανικών αντιποίνων, ενώ καταγράφηκαν αναφορές για εκρήξεις σε σημεία-κλειδιά (π.χ. Ντουμπάι, Ντόχα).

Διεύρυνση κινδύνου πέρα από Ιράν–Ισραήλ: Παράλληλα, αυξάνεται η ανησυχία ότι η σύγκρουση «κουμπώνει» πάνω σε πολλαπλά μέτωπα (Κόλπος, θαλάσσιες οδοί, γειτονικές χώρες), με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να ανεβάζουν επίπεδα συναγερμού, να αναθεωρούν ταξιδιωτικές οδηγίες και να μεταφέρουν πόρους σε άμυνα/προστασία υποδομών.

2) Επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν – τι γνωρίζουμε με σχετική βεβαιότητα

Οι πιο σταθεροί μέχρι στιγμής αριθμοί

Ιράν (προκαταρκτικά): 201 νεκροί, 747 τραυματίες, σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στην Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο και αναπαράγονται/παρακολουθούνται από μεγάλα διεθνή δίκτυα.

Το γεγονός-σύμβολο της νύχτας: Μιναμπ (Minab)

Για το χτύπημα σε κοριτσίστικο σχολείο στη Μιναμπ, αναφέρονται πολύ υψηλές απώλειες (ενδεικτικά, 165 νεκροί κατά ιρανικές αναφορές που μεταφέρουν διεθνή μέσα). Εδώ χρειάζεται προσοχή: πολλές λεπτομέρειες δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα σε πραγματικό χρόνο, αλλά το γεγονός προβάλλεται ως το πιο αιματηρό μεμονωμένο συμβάν μέχρι στιγμής.

Σημαντική διευκρίνιση αξιοπιστίας

Οι αριθμοί αυτοί είναι προκαταρκτικοί και μπορεί να μεταβληθούν (συχνά προς τα πάνω) καθώς:

συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια,

αποσαφηνίζονται οι ταυτότητες θυμάτων,

αποκαθίσταται μερικώς η ροή πληροφόρησης.

3) Παγκόσμιες επιπτώσεις – το «κύμα» βγαίνει ήδη εκτός περιοχής

A) Ενέργεια: Πετρέλαιο σε απότομη άνοδο, σενάρια για νέα εκτίναξη

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν βίαια ανοδικά, με αναφορές για άλματα της τάξης ~10% έως και 13% σε σύντομο χρόνο, καθώς η αγορά φοβάται παρατεταμένη αποσταθεροποίηση και περιορισμούς διέλευσης από το Ορμούζ.

Το ρίσκο δεν είναι «θεωρητικό»: το Ορμούζ είναι κρίσιμο πέρασμα για μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και LNG—και η αγορά τιμολογεί ήδη πιθανές ελλείψεις, αυξημένο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης.

B) Ναυτιλία & εφοδιαστική: Χτυπήματα σε τάνκερ, νεκρός ναυτικός, “πάγωμα” κινήσεων

Η πιο άμεση «υλική» συνέπεια της νύχτας/ημερών είναι ότι η θάλασσα έγινε ενεργό πεδίο κινδύνου:

Τουλάχιστον τρία τάνκερ υπέστησαν ζημιές και ένας ναυτικός σκοτώθηκε , σύμφωνα με διεθνείς αναφορές για την κλιμάκωση στη θαλάσσια ζώνη του Κόλπου.

και , σύμφωνα με διεθνείς αναφορές για την κλιμάκωση στη θαλάσσια ζώνη του Κόλπου. Πλοία αγκυροβολούν μαζικά εκτός επικίνδυνων σημείων και εξετάζονται παρακάμψεις (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χρόνους παράδοσης και κόστος).

C) Διπλωματία & διεθνείς οργανισμοί: “Μέγιστη αυτοσυγκράτηση”, αλλά η ένταση ανεβαίνει

Η Ε.Ε. κάλεσε σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αποτυπώνοντας τον φόβο ότι το σοκ θα γίνει ευρωπαϊκή οικονομική πίεση (ενέργεια/μεταφορές/ασφάλεια).

κάλεσε σε και σε σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αποτυπώνοντας τον φόβο ότι το σοκ θα γίνει ευρωπαϊκή οικονομική πίεση (ενέργεια/μεταφορές/ασφάλεια). Στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, συνεχίζονται οι κινήσεις έκτακτης διπλωματίας και διαβουλεύσεων, με στόχο να μπει «φρένο» πριν η κρίση περάσει σε μη αναστρέψιμα επίπεδα.

D) Οικονομία καθημερινότητας: από καύσιμα έως ασφάλιστρα και τιμές

Όταν το πετρέλαιο και τα ναύλα ανεβαίνουν απότομα, το «μεταφορικό κόστος» περνά:

στην αντλία,

στα τρόφιμα/εμπορεύματα (αλυσίδες εφοδιασμού),

στα ασφάλιστρα μεταφοράς (ιδίως war risk),

και τελικά στον πληθωρισμό.

4) Τι να παρακολουθήσουμε τις επόμενες ώρες (οι “κόκκινες γραμμές”)

Αναθεώρηση αριθμού θυμάτων στο Ιράν (ειδικά σε μαζικά περιστατικά όπως της Μιναμπ). Κατάσταση διέλευσης/ασφάλειας στο Ορμούζ και αν συνεχιστούν τα πλήγματα σε εμπορικά πλοία. Επέκταση αντιποίνων σε κράτη του Κόλπου (νέα drones/πύραυλοι, αναχαιτίσεις, πλήγματα σε αστικές ζώνες). Διεθνείς κινήσεις αποκλιμάκωσης (ΟΗΕ/ΕΕ/μεσολαβήσεις) ή—αντίθετα—σήματα νέας κλιμάκωσης.

Η εικόνα «ως τώρα» (2 Μαρτίου 2026, ώρα Ελλάδας) δείχνει κάτι ξεκάθαρο: δεν μιλάμε πλέον μόνο για ανταλλαγή χτυπημάτων, αλλά για μια κρίση που ακουμπά ταυτόχρονα ανθρώπινες ζωές, κρατική σταθερότητα, παγκόσμιες ροές ενέργειας και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Οι 201 επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν (προκαταρκτικά) και η τραγωδία της Μιναμπ λειτουργούν σαν σκοτεινό «αποτύπωμα» του τι σημαίνει κλιμάκωση: όταν τα μέτωπα ανοίγουν, οι αριθμοί παύουν να είναι στατιστική και γίνονται κοινωνικό τραύμα, πολιτική έκρηξη και διεθνής αστάθεια μαζί.

Την ίδια στιγμή, το ότι το πετρέλαιο εκτινάσσεται, τα πλοία «μαζεύονται» ή παρακάμπτουν, και κυβερνήσεις από την Ευρώπη έως την Ασία επανυπολογίζουν αποθέματα, ασφάλεια και μεταφορές, δείχνει πως ο πόλεμος δεν μένει τοπικός: μεταφράζεται σε τιμές, ρίσκο και αβεβαιότητα σε κάθε ήπειρο.

Από εδώ και πέρα, η ουσία θα κριθεί σε δύο παράλληλες μάχες: στο πεδίο (αν θα συνεχιστούν/ενταθούν τα πλήγματα και σε ποιους στόχους) και στη διπλωματία (αν θα υπάρξει «φρένο» πριν κλειδώσει μια μακρά, ακριβή και ανεξέλεγκτη σύγκρουση). Και στις δύο, οι επόμενες ώρες μετράνε.

