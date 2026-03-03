«Νύχτα φωτιάς» στη Μέση Ανατολή: Νέα πλήγματα στην Τεχεράνη, επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν και παγκόσμιος συναγερμός για Χορμούζ, πετρέλαιο και αντίποινα

Η νύχτα που πέρασε δεν ήταν απλώς ακόμη ένα επεισόδιο έντασης· ήταν μια κρίσιμη καμπή που μετακινεί την αντιπαράθεση Ισραήλ–Ιράν (και την εμπλοκή των ΗΠΑ) από το επίπεδο των «στοχευμένων χτυπημάτων» σε μια πραγματικότητα παρατεταμένης σύγκρουσης με ανοιχτά μέτωπα: στρατιωτικά, πολιτικά, ενεργειακά, κυβερνοεπιχειρήσεων και ναυσιπλοΐας.

Οι ειδήσεις των τελευταίων ωρών μιλούν για νέες επιδρομές σε κομβικές υποδομές στην Τεχεράνη, για κλιμάκωση απειλών στο Στενό του Ορμούζ, για αντίποινα και κίνδυνο επιθέσεων σε αμερικανικούς/συμμαχικούς στόχους στην περιοχή, αλλά και για ένα παγκόσμιο περιβάλλον που αντιδρά άμεσα: αγορές ενέργειας, θαλάσσιες μεταφορές, ασφάλεια πρεσβειών/βάσεων, κυβερνοασφάλεια και διπλωματικές ισορροπίες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πιο βαρύ και αδιαπραγμάτευτο μέγεθος είναι το ανθρώπινο κόστος. Σύμφωνα με νεότερες συγκεντρωτικές καταγραφές διεθνών μέσων, οι προκαταρκτικοί αριθμοί για τους νεκρούς στο Ιράν ανέρχονται σε 555 (με αντίστοιχες αναφορές για απώλειες και σε άλλες χώρες από τα αντίποινα/παράπλευρα χτυπήματα). Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να αναθεωρούνται καθώς προχωρά η καταμέτρηση, όμως αποτυπώνουν ήδη το μέγεθος της τραγωδίας και της κλιμάκωσης.

Τι συνέβη τη νύχτα που πέρασε (μέχρι τώρα)

1) Νέα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη – στόχος και η κρατική τηλεόραση

Κατά τη διάρκεια της νύχτας/ξημερωμάτων αναφέρθηκαν νέα πλήγματα στην Τεχεράνη, με ένα από τα πιο ηχηρά να αφορά εγκαταστάσεις της ιρανικής κρατικής ραδιοτηλεόρασης (IRIB). Ισραηλινές ανακοινώσεις περιέγραψαν τον φορέα ως μέρος του μηχανισμού προπαγάνδας/καταστολής, ενώ ιρανικές αναφορές έδειξαν κινητοποίηση (ασθενοφόρα, αποκλεισμούς δρόμων). Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από διεθνή κάλυψη, η διοίκηση της IRIB δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα στο συγκεκριμένο πλήγμα λόγω προληπτικών μέτρων.

2) Επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν – ο πιο πρόσφατος «σκληρός αριθμός»

Για τον συνολικό απολογισμό εντός Ιράν, διεθνείς live trackers και ενημερώσεις επικαλούνται νεότερες συγκεντρωτικές αναφορές που ανεβάζουν τους νεκρούς σε 555 (προκαταρκτικός αριθμός), με παράλληλες αναφορές για τραυματίες και επιχειρήσεις διάσωσης. Σημειώνεται πως σε τέτοιες συνθήκες οι αριθμοί μεταβάλλονται γρήγορα και συχνά διαφέρουν ανά πηγή, όμως το εύρος της απώλειας είναι ήδη εξαιρετικά μεγάλο.

3) Η κορυφαία πολιτική εξέλιξη που βαραίνει τα πάντα: επιβεβαίωση θανάτου Χαμενεΐ

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών —που εξακολουθούν να καθορίζουν και τη «νύχτα που πέρασε»— περιλαμβάνουν την επιβεβαίωση θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στο πλαίσιο αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων (όπως μεταδίδεται από διεθνείς ανταποκρίσεις). Αυτό δημιουργεί κενό/μεταβατικό καθεστώς ισχύος, αυξάνει την πιθανότητα σκληρότερων αντιποίνων και περιπλέκει κάθε διπλωματική «έξοδο κινδύνου».

Το πιο επικίνδυνο σημείο παγκοσμίως αυτή τη στιγμή: Στενό του Ορμούζ

Η πιο άμεση απειλή για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια είναι η κλιμάκωση γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με Reuters, Ιρανός αξιωματούχος/διοίκηση των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε κλείσιμο του Στενού και απείλησε ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει θα στοχοποιηθεί. Η περιοχή αυτή αποτελεί κρίσιμο «λαιμό μπουκαλιού» για τη μεταφορά πετρελαίου/ενέργειας, οπότε ακόμη και η απειλή διακοπής αρκεί για να προκαλέσει σοκ σε τιμές, ασφάλιστρα μεταφοράς, δρομολόγια πλοίων και εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παγκόσμιες επιπτώσεις που ήδη γράφονται «σε πραγματικό χρόνο»

A) Ενέργεια, τιμές και πληθωριστικές πιέσεις

Οι αγορές ενέργειας αντιδρούν νευρικά σε κάθε ένδειξη ότι ο Ορμούζ μπορεί να γίνει μη λειτουργικός ή επικίνδυνος, κάτι που μετακυλίεται σε κόστος μεταφορών και —εν τέλει— σε τιμές καταναλωτή.

B) Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλεια

Ασφαλιστές, εταιρείες μεταφοράς και ναυτιλιακές διαδρομές μπαίνουν σε «κόκκινο» επίπεδο διαχείρισης ρίσκου: πιθανές παρακάμψεις, αύξηση ασφαλίστρων κινδύνου, καθυστερήσεις φορτίων, αβεβαιότητα για εμπορεύματα και καύσιμα.

C) Κίνδυνος αντιποίνων σε αμερικανικούς/συμμαχικούς στόχους και κυβερνοεπίθεση

Αμερικανική αξιολόγηση πληροφοριών προειδοποιεί ότι το Ιράν και συνδεδεμένες ομάδες ενδέχεται να προχωρήσουν σε στοχευμένες επιθέσεις ή/και κλιμάκωση κυβερνοεπιθέσεων (π.χ. DDoS, παραβιάσεις, αποσταθεροποιητικές ενέργειες). Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας για διπλωματικές αποστολές, βάσεις, κρίσιμες υποδομές και δίκτυα.

D) Διπλωματικός σεισμός

Σε επίπεδο ΟΗΕ και διεθνούς διπλωματίας, η κρίση πιέζει κυβερνήσεις να πάρουν θέση και να διαχειριστούν δύο πράγματα ταυτόχρονα: αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και προστασία οικονομίας/ενέργειας.

Τι να περιμένουμε στις επόμενες ώρες

Νέος απολογισμός θυμάτων στο Ιράν: είναι πιθανό να αναθεωρηθεί καθώς ολοκληρώνονται οι έρευνες και η διασταύρωση. Κρίσιμες εξελίξεις στο Ορμούζ: ακόμη και μερική παρεμπόδιση/επεισόδια μπορεί να πυροδοτήσουν αλυσιδωτές συνέπειες σε αγορές και μεταφορές. Αντίποινα/ασύμμετρες ενέργειες: από επιθέσεις σε συμφέροντα/στόχους στην περιοχή μέχρι κυβερνοκλιμάκωση.

Η «νύχτα που πέρασε» άφησε πίσω της ένα μήνυμα που δεν χωρά παρερμηνείες: η κρίση έχει περάσει σε φάση όπου κάθε ώρα μπορεί να αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Ιράν (με τις νεότερες καταγραφές να μιλούν για 555) δεν είναι απλώς ένας αριθμός· είναι το αποτύπωμα μιας σύγκρουσης που ξεπερνά τα σύνορα και σέρνει μαζί της ολόκληρο το διεθνές σύστημα ασφάλειας και οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η απειλή για το Στενό του Ορμούζ μετατρέπει μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμιο ενεργειακό και εμπορικό κίνδυνο, ενώ οι προειδοποιήσεις για αντίποινα και κυβερνοεπιθέσεις δείχνουν ότι το «πεδίο μάχης» δεν είναι μόνο ο ουρανός της Τεχεράνης ή οι βάσεις της περιοχής, αλλά και τα δίκτυα, τα λιμάνια, τα χρηματιστήρια και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Από εδώ και πέρα, το κρίσιμο δεν είναι μόνο ποιος χτυπά και ποιος απαντά, αλλά αν υπάρχει δίαυλος αποκλιμάκωσης πριν η κατάσταση κλειδώσει σε έναν κύκλο που θα παράγει καθημερινά περισσότερους νεκρούς, μεγαλύτερη αστάθεια και ακριβότερη ζωή για εκατομμύρια ανθρώπους πολύ μακριά από το μέτωπο.

