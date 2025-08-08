Οι αστρονόμοι ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει την πιο μεγάλη μαύρη τρύπα που είναι γνωστή μέχρι σήμερα στο σύμπαν.

Η γιγάντια αυτή μαύρη τρύπα είναι περίπου 36 δισεκατομμύρια φορές πιο μαζική από τον ήλιο μας και βρίσκεται κοντά στο θεωρητικό ανώτατο όριο του μεγέθους που μπορεί να έχει μια μαύρη τρύπα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Αυτή είναι μία από τις 10 πιο μαζικές μαύρες τρύπες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ, και πολύ πιθανόν η πιο μαζική», δήλωσε ο Θωμάς Κόλετ, συνεργάτης της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

Η μαύρη τρύπα αυτή βρίσκεται περίπου 5 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά, σε έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς γαλαξίες του σύμπαντος, τον Cosmic Horseshoe. Ο γαλαξίας αυτός είναι τόσο μαζικός που παραμορφώνει τον χωροχρόνο και λυγίζει το φως από έναν υποκείμενο γαλαξία.

Οι επιστήμονες έπρεπε να αναπτύξουν μια νέα μέθοδο για να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν με ακρίβεια το μέγεθος αυτού του γίγαντα.

«Οι περισσότερες μετρήσεις της μάζας των μαύρων τρυπών είναι έμμεσες και συνοδεύονται από μεγάλες αβεβαιότητες, οπότε δεν γνωρίζουμε με σιγουριά ποια είναι η μεγαλύτερη», είπε ο Δρ. Κόλετ.

«Ωστόσο, έχουμε πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα για τη μάζα αυτής της μαύρης τρύπας χάρη στη νέα μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε.»

Η τεράστια αυτή μαύρη τρύπα εντοπίστηκε με την παρατήρηση φαινομένων βαρυτικής φακός, ενός φαινομένου στο οποίο η βαρυτική δύναμη ενός μαζικού αντικειμένου λυγίζει και παραμορφώνει το φως από μια υποκείμενη πηγή, λειτουργώντας πρακτικά σαν φακός.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης μια μέθοδο υψηλού επιπέδου για να μελετήσουν την κίνηση των αστεριών στον γαλαξία και την ταχύτητα και τον τρόπο που κινούνται γύρω από τη μαύρη τρύπα, για να εντοπίσουν και να εκτιμήσουν το μέγεθός της.

«Η προσέγγισή μας, συνδυάζοντας την ισχυρή βαρυτική φακό και τη δυναμική των αστεριών, προσφέρει μια πιο άμεση και αξιόπιστη μέτρηση, ακόμα και για αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές του σύμπαντος», δήλωσε ο Κάρλος Μέλο, άλλος συγγραφέας της μελέτης από το Πανεπιστήμιο Federal do Rio Grande do Sul στη Βραζιλία.

«Το ιδιαίτερα συναρπαστικό με αυτή τη μέθοδο είναι ότι μας επιτρέπει να ανιχνεύσουμε και να μετρήσουμε τη μάζα αυτών των κρυφών υπερμαζικών μαύρων τρυπών σε όλο το σύμπαν, ακόμα κι όταν είναι εντελώς σιωπηλές.»

Η υπερμαζική αυτή μαύρη τρύπα πιθανότατα δημιουργήθηκε κατά τη συγχώνευση δύο γαλαξιών.

Ο γαλαξίας Cosmic Horseshoe είναι μια απολιθωμένη ομάδα, που σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια τελική κατάσταση μετά την κατάρρευση δύο γειτονικών γαλαξιών σε μία εξαιρετικά μαζική οντότητα, χωρίς φωτεινούς συντρόφους.

«Πιθανώς, όλες οι υπερμαζικές μαύρες τρύπες που υπήρχαν στους γαλαξίες-συντρόφους έχουν συγχωνευθεί και έχουν δημιουργήσει την υπερμαζική μαύρη τρύπα που ανιχνεύσαμε», είπε ο Δρ. Κόλετ.

«Βλέπουμε την τελική κατάσταση της δημιουργίας των γαλαξιών και τη δημιουργία των μαύρων τρυπών.»

Οι ερευνητές ελπίζουν να εφαρμόσουν τη νέα τους μέθοδο σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το τηλεσκόπιο Euclid της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εντοπίσουν περισσότερες υπερμαζικές μαύρες τρύπες και τους γαλαξίες-οικοδεσπότες τους, και να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι μαύρες τρύπες εμποδίζουν τη δημιουργία άστρων στους γαλαξίες.

Η ανακάλυψη αυτής της υπερμαζικής μαύρης τρύπας ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση των πιο ακραίων φαινομένων του σύμπαντος. Η δυνατότητα να ανιχνεύσουμε και να μετρήσουμε τη μάζα τέτοιων γιγάντων, ακόμη και σε μακρινές περιοχές του σύμπαντος, μας επιτρέπει να ρίξουμε φως σε διαδικασίες που αφορούν τη δημιουργία και την εξέλιξη των γαλαξιών. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας όχι μόνο διευρύνουν τα όρια της αστροφυσικής, αλλά ανοίγουν και νέες δυνατότητες για την μελέτη του σύμπαντος, καθώς οι ερευνητές επιδιώκουν να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνδεση μεταξύ μαύρων τρυπών και γαλαξιών και τον αντίκτυπό τους στην αστρική γέννηση.

