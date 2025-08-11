«Ο Βεζούβιος στις φλόγες, η Αίτνα ξανά ξυπνά»: κρίσιμες ώρες για την Καμπανία – τι συμβαίνει τώρα και τι ακολουθεί

Η Νάπολη ανασαίνει καπνό και αγωνία. Στις πλαγιές του Βεζούβιου, μέσα στον πυρήνα ενός εθνικού πάρκου παγκόσμιας αξίας, μια μεγάλη δασική πυρκαγιά δοκιμάζει αντοχές, σχέδια πολιτικής προστασίας και οικοσυστήματα. Εικόνες με πύρινες γλώσσες ορατές από την πόλη και μέχρι την Πομπηία, δρόμοι αποκλεισμένοι για να περάσουν βυτιοφόρα, εναέρια μέσα που κάνουν συνεχείς ρίψεις — όλα συνθέτουν ένα σκηνικό έκτακτης ανάγκης, την ώρα που η Σικελία παρακολουθεί παράλληλα την Αίτνα να εκτονώνει ενέργεια από νέα, υψηλότατη «στοματική» εκροή λάβας. Το διακύβευμα είναι διπλό: άμεση προστασία ζωών και περιουσιών και, ταυτόχρονα, διάσωση ενός μοναδικού φυσικού κεφαλαίου από μόνιμες πληγές.

Τι συμβαίνει στον Βεζούβιο

Ενεργά μέτωπα & έκταση: Η φωτιά καίει για τρίτη ημέρα με τρία ενεργά μέτωπα · το μεγαλύτερο εκτείνεται περίπου 3 χλμ. και το νέφος καπνού είναι ορατό από Νάπολη και Πομπηία. Ως προληπτικό μέτρο, έκλεισαν όλα τα τουριστικά μονοπάτια του ηφαιστείου. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές , σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά καίει για τρίτη ημέρα με · το μεγαλύτερο εκτείνεται περίπου και το νέφος καπνού είναι ορατό από Νάπολη και Πομπηία. Ως προληπτικό μέτρο, του ηφαιστείου. Μέχρι στιγμής , σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Δυνάμεις πυρόσβεσης: Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες και εθελοντές στο πεδίο, με ισχυρή εναέρια υποστήριξη . Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει εθνική κινητοποίηση και απέστειλε ομάδα υποστήριξης στο συντονιστικό κέντρο στο Τερζίνιο.

Επιχειρούν στο πεδίο, με . Η έχει ενεργοποιήσει και απέστειλε στο συντονιστικό κέντρο στο Τερζίνιο. Εναέρια μέσα: Από το πρώτο φως της ημέρας, έως και έξι Canadair του εθνικού στόλου επιχειρούν διαρκώς, ενισχυμένα κατά διαστήματα από περιφερειακά ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί μεταβάλλονται μέσα στην ημέρα (π.χ. σήμερα το πρωί αναφέρθηκαν 4 Canadair σε φάση αναδιάταξης).

Από το πρώτο φως της ημέρας, του εθνικού στόλου επιχειρούν διαρκώς, ενισχυμένα κατά διαστήματα από περιφερειακά ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι οι αριθμοί μεταβάλλονται μέσα στην ημέρα (π.χ. σήμερα το πρωί αναφέρθηκαν 4 Canadair σε φάση αναδιάταξης). Στρατός & υποστήριξη: Ο Στρατός συνδράμει στη φύλαξη οδικού δικτύου , στη διάνοιξη προσβάσεων και στην τροφοδοσία των βυτιοφόρων με νερό, ώστε να επιταχύνεται ο κύκλος πλήρωσης/ρίψης.

Ο συνδράμει στη , στη και στην των βυτιοφόρων με νερό, ώστε να επιταχύνεται ο κύκλος πλήρωσης/ρίψης. Τραυματισμός εθελοντή: Στο Τερζίνιο, εθελοντής της Πολιτικής Προστασίας τραυματίστηκε ελαφρά κατά επιχειρήσεις πεζοπόρων τμημάτων· διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε κίτρινο κώδικα και είναι εκτός κινδύνου.

Οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει εκατοντάδες εκτάρια πευκοδάσους και θαμνώδους βλάστησης μέσα στο Εθνικό Πάρκο, θέτοντας σε κίνδυνο άγρια πανίδα και αμπελώνες της περιοχής (π.χ. Lacryma Christi). Η αναστολή της πρόσβασης στα μονοπάτια πλήττει και τον τουρισμό της υψηλής περιόδου, όμως θεωρείται αναγκαία για την ασφάλεια αλλά και για να κινούνται ανεμπόδιστα τα επιχειρησιακά μέσα.

Έρευνα αιτιών: το αποτύπωμα του εμπρησμού;

Η εισαγγελική έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει με τη συνδρομή του στρατού. Κατά το παρελθόν, αντίστοιχα περιστατικά στην Καμπανία έχουν συνδεθεί με εμπρησμούς, παράνομες καύσεις απορριμμάτων ή εκφοβιστικές ενέργειες· το ενδεχόμενο δόλιας ενέργειας εξετάζεται και τώρα, χωρίς προκατάληψη για τα συμπεράσματα.

Παράλληλη δράση στην Αίτνα

Την ίδια στιγμή, η Αίτνα στη Σικελία παρουσιάζει νέα επιφανειακή δραστηριότητα: άνοιξε στομιακή εκροή σε υψόμετρο 3.000 μ. με ροή λάβας προς Νότο. Δεν αναφέρεται τέφρα ούτε σημαντική σεισμική μεταβολή και το αεροδρόμιο της Κατάνης παραμένει σε λειτουργία (με πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης για πτήσεις).

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Ακολουθούμε τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας και τοπικών αρχών· αποφεύγουμε μετακινήσεις σε ζώνες επιχειρήσεων.

Πολιτικής Προστασίας και τοπικών αρχών· αποφεύγουμε μετακινήσεις σε ζώνες επιχειρήσεων. Σεβόμαστε τα κλειστά μονοπάτια και τους αποκλεισμούς δρόμων — δεν είναι γραφειοκρατία, είναι θέμα ασφάλειας.

και τους αποκλεισμούς δρόμων — δεν είναι γραφειοκρατία, είναι θέμα ασφάλειας. Αναφέρουμε άμεσα ύποπτες κινήσεις/καπνούς στο 112.

ύποπτες κινήσεις/καπνούς στο 112. Ευπαθείς ομάδες (αναπνευστικά προβλήματα) καλό να περιορίσουν την έκθεση σε καπνό και αιθάλη.

Ο Βεζούβιος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ηφαίστειο-σύμβολο· είναι ζωντανό οικοσύστημα, πολιτιστικό τοπόσημο και πηγή βιοπορισμού για χιλιάδες ανθρώπους. Η μάχη που δίνεται αυτές τις ώρες δεν είναι μόνο επιχειρησιακή· είναι και μάχη χρόνου: να περιοριστεί η καταστροφή, να σωθούν βιοτόποι, να επιστρέψει η καθημερινότητα χωρίς να χαθεί πολύτιμη κληρονομιά. Το γεγονός ότι, παρά την ένταση της πυρκαγιάς, οι οικισμοί δεν απειλούνται και ότι η Αίτνα εκτονώνει ελεγχόμενα την ενέργειά της χωρίς να διαταράσσει τις αερομεταφορές, είναι δυο σημαντικές ανάσες. Όμως η ανθεκτικότητα δεν χτίζεται μόνο στην κρίση· χτίζεται πριν: με φύλαξη, καθαρισμούς, σχέδια πρόληψης, αυστηρή διερεύνηση των αιτιών και μηδενική ανοχή στον εμπρησμό. Για να μη γίνουν οι καλοκαιρινές εικόνες της Μεσογείου ένας ετήσιος κύκλος απώλειας, αλλά μια υπόσχεση αποκατάστασης και σοφότερης συμβίωσης με τη φύση που μας περιβάλλει.

