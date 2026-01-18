Πέραμα, Καζάνια: Η νύχτα που μια διαρροή καυσίμων «άγγιξε» την καταστροφή – και άνοιξε ξανά το μεγάλο θέμα των δεξαμενών δίπλα σε σπίτια και σχολεία

Υπάρχουν συμβάντα που, ενώ καταλήγουν «χωρίς απώλειες», αφήνουν πίσω τους ένα βάρος πολύ μεγαλύτερο από τον καπνό που διαλύεται το πρωί. Όχι επειδή υπήρξαν εικόνες φωτιάς—η Ελλάδα έχει δυστυχώς συνηθίσει τις φλόγες—αλλά επειδή αποκαλύπτεται, μέσα σε λίγες ώρες, μια ολόκληρη αλυσίδα κινδύνων που ζει και αναπνέει δίπλα σε κατοικημένες γειτονιές: δεξαμενές υγρών καυσίμων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σωληνώσεις μεταφοράς, υποδομές υψηλού ρίσκου και, πάνω απ’ όλα, ένας οικιστικός ιστός που δεν «φτιάχτηκε» για να συνυπάρχει με τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις.

Η μεγάλη φωτιά στα Καζάνια Περάματος, τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026, δεν ήταν απλώς ένα ακόμη έκτακτο περιστατικό. Ήταν μια υπενθύμιση—σχεδόν ωμή—ότι η ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα πυροσβεστικών δυνάμεων και επιχειρησιακών σχεδίων. Είναι θέμα χωροταξίας, αδειοδότησης, ελέγχων, υποδομών διαφυγής και εφαρμογής κανόνων που υπάρχουν ακριβώς για να μη χρειάζεται ποτέ να μετρήσουμε «πόσο κοντά» φτάσαμε στο μοιραίο.

1) Τι συνέβη – και γιατί η περιοχή θεωρείται «υψηλού κινδύνου»

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια στο Πέραμα, σε ζώνη που γειτνιάζει με βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές υγρών καυσίμων.

Από νωρίς, οι ενδείξεις για τα αίτια άρχισαν να «δένουν» προς ένα σενάριο ιδιαίτερα ανησυχητικό: διαρροή καυσίμων σε συνάφεια με υποδομές/σωληνώσεις των παρακείμενων εγκαταστάσεων, και όχι απλά καύση απορριμμάτων ή τυχαία εστία σε εύφλεκτα υλικά.

Το κρίσιμο εδώ δεν είναι μόνο ότι υπήρξε φωτιά, αλλά πού συνέβη: σε έναν χώρο όπου η παρουσία καυσίμων και εύφλεκτων υλικών ανεβάζει κατακόρυφα το ρίσκο μετάδοσης, ανάφλεξης και αλυσιδωτών συμβάντων (το λεγόμενο «domino effect» σε βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης).

2) Η εικόνα στο μέτωπο: «φλόγες 20 μέτρων» και μια πόλη με μία βασική δίοδο

Στις πρώτες ώρες, η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ο δήμαρχος Περάματος περιέγραψε εικόνα με φλόγες που έφταναν περίπου τα 20 μέτρα, εκατέρωθεν της κεντρικής λεωφόρου, σε μια περιοχή που—όπως τόνισε—περιλαμβάνει εκτεταμένες, εύφλεκτες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ένα μόνιμο «δομικό» πρόβλημα του Περάματος σε σενάρια κρίσης: η ύπαρξη ουσιαστικά μίας κύριας εισόδου–εξόδου (η Λεωφόρος Δημοκρατίας) για τη διαχείριση κυκλοφορίας και πιθανής οργανωμένης απομάκρυνσης. Σε τέτοιες συνθήκες, η κυκλοφοριακή συμφόρηση δεν είναι απλώς ταλαιπωρία—είναι παράγοντας που μπορεί να καθορίσει την έκβαση.

Ο ίδιος ο δήμαρχος ανέφερε πως έγινε συντονισμός εναλλακτικής εξόδου προς Σκαραμαγκά μέσω χώρου του Πολεμικού Ναυτικού, υπογραμμίζοντας ότι εάν το περιστατικό συνέβαινε μεσημέρι, με μεγαλύτερη κίνηση και ανθρώπινη δραστηριότητα, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό.

3) Το 112 και ο «αόρατος» κίνδυνος του καπνού

Περίπου δύο ώρες μετά το ξέσπασμα, ενεργοποιήθηκε το 112 με οδηγία προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, λόγω πυκνού καπνού, με σαφή επισήμανση ότι σε μικρή απόσταση βρίσκονται εγκαταστάσεις/δεξαμενές καυσίμων.

Αυτό το σκέλος είναι συχνά υποτιμημένο στη δημόσια συζήτηση: σε βιομηχανικά συμβάντα, ο καπνός δεν είναι μόνο «ενόχληση». Μπορεί να περιέχει ουσίες που επιβαρύνουν άμεσα την υγεία (αναπνευστικό, καρδιαγγειακό), ιδιαίτερα για ευάλωτους πληθυσμούς. Γι’ αυτό η οδηγία «μείνετε μέσα» δεν είναι τυπική γραφειοκρατία· είναι μέτρο με πραγματικό υγειονομικό νόημα.

4) Η κατάσβεση: «τέθηκε υπό έλεγχο» και στη συνέχεια «κατασβέστηκε»

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έδωσαν πολύωρη μάχη και τελικά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε τις πρωινές ώρες.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι σαφές: αποτράπηκαν τα χειρότερα. Το θεσμικό συμπέρασμα, όμως, είναι ακόμη πιο βαρύ: όταν ένα τόσο κρίσιμο περιστατικό κρίνεται «στο παρά πέντε», η «επιτυχία της κατάσβεσης» δεν μπορεί να είναι η μόνη απάντηση.

5) Το κεντρικό πολιτικό–θεσμικό ερώτημα: γιατί δεξαμενές καυσίμων δίπλα σε σχολεία και σπίτια;

Ο δήμαρχος Περάματος έθεσε δημόσια το αίτημα που επανέρχεται διαχρονικά: να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και κατοικίες, ειδικά όταν—κατά την τοποθέτησή του—δεν τηρούνται ή δεν διασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Εδώ μπαίνει και η αναφορά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Seveso (οδηγίες για τον έλεγχο κινδύνων από μεγάλα ατυχήματα με επικίνδυνες ουσίες), που δεν υπάρχει για να «στολίζει» φακέλους αδειοδότησης, αλλά για να επιβάλλει:

αυστηρές προδιαγραφές πρόληψης,

σχέδια αντιμετώπισης,

ζώνες ασφαλείας/αποστάσεις,

συνεχή αξιολόγηση ρίσκου,

και, όπου χρειάζεται, απομάκρυνση ή αλλαγή χρήσεων σε σχέση με τον οικιστικό ιστό.

6) Το σενάριο της διαρροής και το «δίκτυο» που ξεπερνά τα όρια του Περάματος

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον δήμαρχο στο ότι οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και καταλήγουν στο Πέραμα, επισημαίνοντας ότι το έγκαιρο κλείσιμό τους ήταν κομβικό για να μη μεταφερθεί το πρόβλημα και να μη λάβει διαστάσεις ευρύτερης κλίμακας.

Αυτό αλλάζει την οπτική: δεν μιλάμε για ένα «τοπικό επεισόδιο». Μιλάμε για διασυνδεδεμένη υποδομή που αγγίζει το σύνολο του Λεκανοπεδίου ως ενιαίο χώρο κινδύνου. Γι’ αυτό και η φράση «ευτυχώς που δεν εξελίχθηκε» δεν είναι παρηγοριά· είναι προειδοποίηση.

7) Τι έρχεται μετά: έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και δικαστική διερεύνηση

Μετά το περιστατικό, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και ότι θα κινηθεί δικαστική έρευνα για τα αίτια και τις ευθύνες.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η «επόμενη μέρα» δεν μπορεί να είναι μια απλή καταγραφή ζημιών. Χρειάζεται να απαντηθούν, θεσμικά και τεχνικά, τα βασικά:

Ποια ήταν ακριβώς η πηγή της διαρροής (αν επιβεβαιωθεί);

Ποιοι έλεγχοι είχαν γίνει, πότε και με ποια ευρήματα;

Ποιες δικλείδες ασφαλείας λειτούργησαν (και ποιες όχι);

Ποια είναι η πραγματική ετοιμότητα εκκένωσης όταν υπάρχει μία κύρια οδική αρτηρία;

Ποια αντισταθμιστικά μέτρα είναι άμεσα εφαρμόσιμα (π.χ. δεύτερη δίοδος διαφυγής, αναβαθμίσεις, πρόσθετη θωράκιση, αυστηροποίηση επιθεωρήσεων);

Και το πιο δύσκολο: ποια χωροταξική λύση απαιτείται με ορίζοντα ετών, όχι ημερών.

8) Το ουσιαστικό δίδαγμα

Η φωτιά στο Πέραμα δεν είναι απλώς «ένα ατύχημα που ευτυχώς δεν έγινε δυστύχημα». Είναι ένας καθρέφτης των ορίων μας:

Όταν η αστική ζωή εφάπτεται σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, η πιθανότητα «να πάει κάτι στραβά» δεν είναι θεωρία—είναι στατιστική.

Όταν μια πόλη έχει περιορισμένες διεξόδους, κάθε κρίση γίνεται ταυτόχρονα και κρίση κινητικότητας.

Και όταν η δημόσια ασφάλεια βασίζεται στο ότι «ήταν νύχτα» ή «έκλεισαν έγκαιρα οι σωληνώσεις», τότε η κοινωνία δεν προστατεύεται από κανόνες, αλλά από την τύχη.

Το Πέραμα ξημέρωσε χωρίς να θρηνήσει ανθρώπους—και αυτό είναι το πρώτο, το αυτονόητο, το πολύτιμο. Όμως η πραγματική «κατάσβεση» δεν ολοκληρώνεται όταν σβήνουν οι φλόγες. Ολοκληρώνεται όταν σβήνει η πιθανότητα να ξαναζήσουμε το ίδιο σενάριο, στο ίδιο σημείο, με λιγότερη τύχη και περισσότερη τραγωδία.

Αν η φωτιά στα Καζάνια αφήσει κάτι χρήσιμο πίσω της, αυτό πρέπει να είναι ένα καθαρό, δεσμευτικό σχέδιο: εφαρμογή των κανόνων βιομηχανικής ασφάλειας χωρίς εκπτώσεις, ουσιαστικοί έλεγχοι με διαφάνεια, σοβαρή συζήτηση για τις χωροταξικές ασυμβατότητες, και πραγματικές υποδομές διαφυγής που δεν θα δοκιμάζονται «σε πραγματικό χρόνο» όταν η πόλη ήδη καίγεται.

Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να ζει μόνιμα στο «παραλίγο». Ο στόχος μιας οργανωμένης πολιτείας είναι ένας: να κάνει το «παραλίγο» όσο γίνεται πιο σπάνιο—μέχρι να μην χρειάζεται να το λέμε καθόλου.

