Πλαφόν στην αγορά πριν η κρίση γίνει λογαριασμός στο ταμείο: Η κυβέρνηση «παγώνει» τα περιθώρια κέρδους σε 61 βασικά προϊόντα και στα καύσιμα

Σε περιόδους διεθνούς αναταραχής, η μεγαλύτερη αγωνία των πολιτών δεν ξεκινά από τα δελτία ειδήσεων αλλά από το ράφι, την αντλία και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όταν μια γεωπολιτική κρίση, όπως η σημερινή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, απειλεί να μετατραπεί σε νέο κύμα ανατιμήσεων, η αγορά δοκιμάζεται σε δύο επίπεδα: πρώτα στην πραγματική διαθεσιμότητα αγαθών και έπειτα στην ψυχολογία της κατανάλωσης. Εκεί ακριβώς εμφανίζεται ο κίνδυνος της αισχροκέρδειας. Όχι απαραίτητα επειδή υπάρχει άμεση έλλειψη, αλλά επειδή δημιουργείται ένα κλίμα αβεβαιότητας που δίνει χώρο σε αδικαιολόγητες αυξήσεις, υπερβολικά περιθώρια κέρδους και μετακύλιση φόβου στην τσέπη του καταναλωτή.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, ένα πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων με σαφή στόχο να ανακόψει εγκαίρως τα φαινόμενα κερδοσκοπίας. Η βασική της επιλογή είναι αυστηρή: επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους τόσο στα καύσιμα όσο και σε δεκάδες βασικά είδη διαβίωσης, με άμεση εφαρμογή μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Το μήνυμα είναι ότι η αγορά μπορεί να λειτουργεί με κέρδος, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας όταν επικρατούν έκτακτες συνθήκες.

Η ουσία των μέτρων δεν βρίσκεται μόνο στη νομική αυστηρότητα, αλλά και στην πολιτική τους σημασία. Γιατί όταν τίθενται υπό επιτήρηση το ψωμί, το γάλα, το ρύζι, το λάδι, οι πάνες, τα απορρυπαντικά, ακόμα και οι ζωοτροφές, το κράτος στέλνει ένα μήνυμα πολύ ευρύτερο από μια απλή διοικητική παρέμβαση: ότι σε περίοδο διεθνούς κρίσης δεν θα επιτραπεί η μετατροπή της καθημερινής ανάγκης σε πεδίο εύκολου και υπερβολικού κέρδους. Αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό και κοινωνικό βάρος της σημερινής απόφασης.

Έκτακτη κρατική παρέμβαση στην αγορά

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το πλαφόν θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση για να αποφασιστεί εάν θα παραταθεί σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι ρυθμίσεις αφορούν τη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, τα σούπερ μάρκετ, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και τα πρατήρια. Παράλληλα, προβλέπονται βαριά διοικητικά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις του μέτρου, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την έκταση της παραβίασης.

Με απλά λόγια, το κράτος δεν βάζει γενικό «πάγωμα» στις τελικές τιμές, αλλά βάζει φρένο στο περιθώριο κέρδους. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εκμεταλλευθούν την κρίση για να πουλήσουν με μεγαλύτερο ποσοστό μικτού κέρδους από εκείνο που ίσχυε ως μέσος όρος το 2025, ανά προϊόν και ανά κωδικό. Πρόκειται για μια τεχνικά στοχευμένη αλλά πολιτικά σκληρή παρέμβαση, γιατί δεν ακυρώνει τη λειτουργία της αγοράς, αλλά περιορίζει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η διεθνής αναστάτωση ως πρόσχημα για αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.

Τι αλλάζει στα καύσιμα

Στον τομέα των καυσίμων, τα μέτρα περιγράφονται με σαφή αριθμητικά όρια. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δεν επιτρέπεται να προσθέτουν στην τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης πάνω από 5 λεπτά ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή αγοράς από τα διυλιστήρια. Αντίστοιχα, τα πρατήρια καυσίμων δεν μπορούν να αυξάνουν την τιμή προμήθειας κατά περισσότερο από 12 λεπτά ανά λίτρο όταν διαθέτουν τα καύσιμα στον καταναλωτή. Για νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική δυνατότητα επιπλέον κόστους διανομής, που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, ώστε να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στην τροφοδοσία.

Η λογική είναι προφανής: το καύσιμο αποτελεί τον ταχύτερο μηχανισμό μετάδοσης πληθωρισμού σε ολόκληρη την αγορά. Αν αφεθεί ανεξέλεγκτο, επιβαρύνει μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα, παραγωγή, λιανική και τελικά κάθε νοικοκυριό. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση επιχειρεί να «κλειδώσει» από νωρίς τα περιθώρια υπερχρέωσης, πριν η διεθνής αβεβαιότητα αποκτήσει μόνιμο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά.

Τι σημαίνει το πλαφόν στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά

Στα τρόφιμα και στα λοιπά είδη πρώτης ανάγκης, η ρύθμιση προβλέπει ότι κανένα προϊόν από τις κατηγορίες που εντάσσονται στο μέτρο δεν θα μπορεί να πωλείται με υψηλότερο μικτό ποσοστό κέρδους από τον μέσο όρο που είχε το ίδιο προϊόν μέσα στο 2025. Εδώ η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική βαρύτητα, γιατί δεν μιλάμε για προϊόντα πολυτελείας ή δευτερεύουσας σημασίας, αλλά για αγαθά που βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής διαβίωσης: ψωμί, γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, λάδι, τυριά, πάνες, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και τροφές κατοικιδίων.

Η επιλογή των προϊόντων δείχνει ότι η παρέμβαση δεν αφορά μόνο το στενό καλάθι διατροφής, αλλά ολόκληρη τη λειτουργία του σπιτιού. Το κράτος επιχειρεί να προστατεύσει όχι απλώς την κατανάλωση, αλλά την καθημερινότητα: τη σίτιση, τη βρεφική φροντίδα, την καθαριότητα, την προσωπική υγιεινή, ακόμη και τη συντήρηση των ζώων συντροφιάς. Αυτό κάνει το μέτρο ευρύτερο και πιο επιθετικό από μια απλή αντικερδοσκοπική ανακοίνωση.

Η λίστα των 61 προϊόντων που μπαίνουν σε πλαφόν

Παρακάτω είναι η ενδεικτική λίστα των 61 προϊόντων και κατηγοριών που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης:

Αρτοποιία, δημητριακά και βασικά ξηρά τρόφιμα

Ρύζι, ψωμί για τοστ, ψωμί φρατζόλα, φρυγανιές, μακαρόνια τύπου σπαγγέτι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, φακές, φασόλια, ρεβύθια, δημητριακά.

Αλλαντικά, κρέας και ψάρια

Πάριζα, γαλοπούλα αλλαντικών, κατεψυγμένα ψάρια, φρέσκα ψάρια, νωπό χοιρινό, νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου, νωπό μοσχάρι, νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο.

Έτοιμα και καθημερινά γεύματα

Έτοιμα γεύματα υπεραγορών.

Γάλα, γιαούρτια και τυριά

Γάλα φρέσκο πλήρες, γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά, γάλα υψηλής παστερίωσης πλήρες, γάλα υψηλής παστερίωσης με χαμηλά λιπαρά, γάλα εβαπορέ, γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις, γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά, τυρί φέτα, λευκό τυρί, τυρί γκούντα, τυρί με χαμηλά λιπαρά.

Ντομάτα, αυγά, λιπαρές ύλες και έλαια

Χυμός τομάτας διατηρημένος, αυγά, μαργαρίνες, βούτυρο αγελάδος, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο.

Λαχανικά, γλυκαντικά, καφές και προϊόντα ραφιού

Κατεψυγμένα λαχανικά, λευκή ζάχαρη, γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς, κρέμα βρεφικής ηλικίας, γάλα βρεφικής ηλικίας, κάθε τύπου καφές, σοκολάτες και σοκολατοειδή, μπισκότα, χυμός πορτοκάλι.

Καθαριότητα και είδη οικιακής χρήσης

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων σε υγρή ή σκόνη, απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμό επιφανειών, χλωρίνες, απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι, χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας.

Προσωπική φροντίδα και υγιεινή

Οδοντόκρεμες, ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά, σαμπουάν, σαπούνια σε στερεή και υγρή μορφή, αφρόλουτρα.

Βρεφική φροντίδα και ειδικές ανάγκες

Πάνες ακράτειας, πάνες για μωρά, μωρομάντηλα, σαμπουάν για μωρά.

Τροφές κατοικιδίων

Τροφές για σκύλους, τροφές για γάτες.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τα μέτρα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας εφοδιασμού, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, και ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το βασικό μήνυμα ήταν πως η χώρα δεν βρίσκεται μπροστά σε πρόβλημα επάρκειας, αλλά μπροστά σε κίνδυνο κερδοσκοπικών συμπεριφορών που πρέπει να ανακοπούν άμεσα.

Από την πλευρά του, ο Σταύρος Παπασταύρου έδωσε έμφαση στην ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και στην ανάγκη προληπτικής δράσης, ώστε η διεθνής κρίση να μη μετατραπεί σε ευκαιρία αθέμιτης κερδοφορίας στην εγχώρια αγορά. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα μέτρα ως κοινωνικά αναγκαία, δηλώνοντας ότι το κέρδος είναι θεμιτό, αλλά η αισχροκέρδεια όχι, και κάλεσε τις επιχειρήσεις να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη.

Γιατί η λίστα έχει τόσο μεγάλη σημασία

Η δημοσιοποίηση των 61 προϊόντων έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αφαιρεί κάθε ασάφεια. Δεν μιλάμε για μια αόριστη υπόσχεση ότι «θα ελεγχθεί η αγορά», αλλά για σαφή καταγραφή αγαθών που μπαίνουν υπό καθεστώς επιτήρησης. Όσο πιο συγκεκριμένο είναι το πλαίσιο, τόσο δυσκολότερο είναι για μια επιχείρηση να ισχυριστεί ότι κινήθηκε σε γκρίζα ζώνη. Η κυβέρνηση ουσιαστικά επιχειρεί να προκαταλάβει το συνηθισμένο φαινόμενο όπου η κρίση χρησιμοποιείται ως άλλοθι για ανατιμήσεις σε προϊόντα που δεν επηρεάζονται άμεσα στον ίδιο βαθμό από το διεθνές σοκ.

Παράλληλα, η λίστα δείχνει και κάτι ακόμη: ότι το πραγματικό πεδίο μάχης είναι το νοικοκυριό. Από το πρωινό ψωμί και το γάλα του παιδιού μέχρι το απορρυπαντικό, το χαρτί υγείας και τις πάνες, το μέτρο προσπαθεί να προστατεύσει τις σταθερές, καθημερινές ανάγκες, εκεί όπου ακόμη και μικρές αυξήσεις, όταν αθροίζονται, μετατρέπονται σε ισχυρό πλήγμα για το μηνιαίο εισόδημα.

Η σημερινή παρέμβαση της κυβέρνησης δεν είναι μια απλή διορθωτική κίνηση της αγοράς. Είναι μια πολιτική δήλωση ότι σε περιόδους διεθνούς αναταραχής η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει εκτεθειμένη στις ορέξεις της κερδοσκοπίας. Με την επιβολή πλαφόν στα καύσιμα και σε 61 βασικά προϊόντα, η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει ένα προσωρινό αλλά σαφές ανάχωμα απέναντι σε ένα γνώριμο φαινόμενο: την εκμετάλλευση της αβεβαιότητας για την παραγωγή αδικαιολόγητου κέρδους.

Το αν τα μέτρα θα αποδώσουν, δεν θα κριθεί μόνο από τη δημοσίευση της ΠΝΠ ή από τη βαρύτητα των προστίμων. Θα κριθεί από το αν οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, ουσιαστικοί και πραγματικά αποτρεπτικοί. Γιατί κάθε τέτοιο πλαίσιο είναι τόσο ισχυρό όσο ισχυρή είναι η εφαρμογή του. Αν η πολιτεία επιμείνει, αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κινηθούν αποτελεσματικά και αν η αγορά καταλάβει ότι το μήνυμα δεν είναι επικοινωνιακό αλλά πραγματικό, τότε το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα για τους πολίτες. Αν όμως μείνει σε επίπεδο εξαγγελίας, τότε η αγωνία της κοινωνίας θα επιστρέψει πολύ γρήγορα στα ράφια και στις αντλίες.

Σε κάθε περίπτωση, η ουσία είναι μία: όταν ο διεθνής φόβος χτυπά την πόρτα της οικονομίας, η δημοκρατική ευθύνη του κράτους δεν είναι να παρακολουθεί παθητικά τις τιμές να ανεβαίνουν. Είναι να παρέμβει έγκαιρα, καθαρά και αποφασιστικά. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει τώρα, στέλνοντας προς κάθε κατεύθυνση ένα σκληρό αλλά αναγκαίο μήνυμα: το κέρδος επιτρέπεται, η κοινωνική λεηλασία όχι

Related