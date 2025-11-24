Πολυήμερο κύμα κακοκαιρίας χτυπά τη χώρα: Αναλυτικός χάρτης επικινδυνότητας και πλήρης οδηγός αυτοπροστασίας

Ένα νέο, οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας έρχεται να δοκιμάσει για ακόμη μια φορά την αντοχή της χώρας, με επίκεντρο τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ δεν μιλά απλώς για «άστατο καιρό», αλλά για βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και – κυρίως – μεγάλης διάρκειας, που θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Από την Τρίτη 25/11/2025 η κακοκαιρία ξεκινά να πλήττει τη βορειοδυτική Ελλάδα, με αιχμή το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ από την Τετάρτη 26/11/2025 το κύμα επεκτείνεται στη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι βροχοπτώσεις δεν θα είναι μόνο έντονες· θα είναι και επίμονες, με αποτέλεσμα η ποσότητα του νερού να συσσωρεύεται στο έδαφος, στα ρέματα και στις αστικές υποδομές, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας.

Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε ετοιμότητα περιφέρειες, δήμους και συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά παράλληλα στέλνει ένα σαφές μήνυμα και προς τους πολίτες:

η ασφάλεια δεν είναι υπόθεση μόνο του κράτους, αλλά και του καθενός από εμάς, μέσα από έγκαιρη ενημέρωση και πρακτικά μέτρα αυτοπροστασίας.

Το παρόν κείμενο δεν περιορίζεται σε μια απλή επανάληψη του δελτίου. Παρουσιάζει αναλυτικά:

Ποιες περιοχές επηρεάζονται και πότε .

. Τι σημαίνει στην πράξη «ισχυρές βροχές και καταιγίδες μεγάλης διάρκειας».

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες οδηγίες για το σπίτι, το αυτοκίνητο και τις μετακινήσεις.

για το σπίτι, το αυτοκίνητο και τις μετακινήσεις. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κεραυνική δραστηριότητα, τις χαλαζοπτώσεις και τις πλημμύρες.

Σε μια εποχή όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και συχνότερα, η σωστή προετοιμασία παύει να είναι προαιρετική πολυτέλεια και γίνεται ζήτημα ζωής, ασφάλειας και προστασίας της περιουσίας μας.

1. Γενική εικόνα της κακοκαιρίας – Πόσο θα κρατήσει και πού «χτυπά» πιο έντονα

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ προβλέπει ένα πολυήμερο επεισόδιο κακοκαιρίας, με βασικά χαρακτηριστικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες ,

, Μεγάλη χρονική διάρκεια των φαινομένων ,

, Σταδιακή μετατόπιση του κέντρου βάρους από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Συνοπτικά, η χρονική εξέλιξη έχει ως εξής:

Έναρξη κακοκαιρίας : Τρίτη 25/11/2025, από τα βορειοδυτικά (βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος).

: Τρίτη 25/11/2025, από τα βορειοδυτικά (βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος). Επέκταση σε περισσότερες περιοχές : Τετάρτη 26/11/2025, σε Ιόνιο, δυτική χώρα και βόρεια Ελλάδα.

: Τετάρτη 26/11/2025, σε Ιόνιο, δυτική χώρα και βόρεια Ελλάδα. Κορύφωση φαινομένων : Πέμπτη 27/11/2025 και Παρασκευή 28/11/2025, με εκτεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς και σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Σταδιακή ύφεση : Στα δυτικά το Σάββατο 29/11/2025, Στα ανατολικά την Κυριακή 30/11/2025.

: Πέμπτη 27/11/2025 και Παρασκευή 28/11/2025, με εκτεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, καθώς και σε περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Αυτό σημαίνει πως πολλές περιοχές θα δεχθούν διαδοχικά κύματα βροχών, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο:

υπερχείλισης ρεμάτων,

πλημμυρών σε αστικές περιοχές,

κατολισθήσεων σε ορεινούς και ημιορεινούς όγκους,

προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

2. Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα και περιοχή

Τρίτη 25/11/2025 – Η αρχή στη βορειοδυτική Ελλάδα

Την Τρίτη η κακοκαιρία εστιάζεται κυρίως:

Στο βόρειο Ιόνιο Ιδιαίτερα σε: Κέρκυρα , Διαπόντιους νήσους , Παξούς .

Στην Ήπειρο Με κύριο βάρος στις παραθαλάσσιες περιοχές .



Σε αυτές τις περιοχές προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από:

έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα (κεραυνούς),

απότομες ριπές ανέμου,

πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Τετάρτη 26/11/2025 – Επέκταση της κακοκαιρίας σε Ιόνιο, δυτική Ελλάδα και ανατολική Μακεδονία

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία γενικεύεται:

α. Από τις πρωινές/μεσημεριανές ώρες:

Στα νησιά του Ιονίου: Κέρκυρα , Διαπόντιοι νήσοι , Παξοί , Λευκάδα , Κεφαλονιά , Ιθάκη .

Στην Ήπειρο .

. Στην Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο ,

Στην ανατολική Μακεδονία.

Σε αυτές τις περιοχές, οι βροχές δεν θα είναι απλά «περαστικές». Θα έχουν ένταση και διάρκεια, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει επιπλέον εδάφη ήδη κορεσμένα από τις βροχές της Τρίτης στα βορειοδυτικά.

Πέμπτη 27/11/2025 και Παρασκευή 28/11/2025 – Η πιο κρίσιμη φάση

Τις δύο αυτές ημέρες, η κακοκαιρία φτάνει στην κορύφωσή της.

α. Πέμπτη & Παρασκευή – Περιοχές με ισχυρά φαινόμενα:

Νησιά Ιονίου: Κέρκυρα , Διαπόντιοι νήσοι , Παξοί , Λευκάδα , Κεφαλονιά , Ιθάκη , Ζάκυνθος .

Ήπειρος .

. Δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα .

. Δυτική και νότια Πελοπόννησος .

. Κεντρική και ανατολική Μακεδονία .

. Θράκη.

β. Επιπλέον την Παρασκευή 28/11/2025:

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης:

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου .

. Στα Δωδεκάνησα.

Σε αυτή τη φάση, η χώρα δέχεται πλέον ένα εκτεταμένο και έντονο επεισόδιο βροχών και καταιγίδων, που επηρεάζει:

το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής και βόρειας επικράτειας,

νησιωτικές περιοχές του Ιονίου και του Ανατολικού Αιγαίου,

τμήματα της Πελοποννήσου και της Στερεάς.

Ετοιμότητα κρατικών φορέων – Τι σημαίνει στην πράξη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη:

Ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ κ.λπ.),

(Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΛ.ΑΣ., ΕΚΑΒ κ.λπ.), Θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις Περιφέρειες και τους Δήμους ,

, Ζητήσει την επικαιροποίηση σχεδίων πολιτικής προστασίας, τον καθαρισμό φρεατίων/ρεμάτων όπου είναι εφικτό και την ενίσχυση βαρδιών, ειδικά τις ώρες κορύφωσης των φαινομένων.

Η θεσμική ετοιμότητα, όμως, χρειάζεται να συναντήσει και την προσωπική ευθύνη. Για τον λόγο αυτό, η Πολιτική Προστασία απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτοπροστασίας πρέπει να ληφθούν πριν ξεκινήσουν τα έντονα φαινόμενα και να τηρηθούν αυστηρά όσο αυτά διαρκούν.

4. Γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες ή πολύ δυνατοί άνεμοι, προτείνονται τα εξής:

4.1 Πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία

Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια, ταράτσες, αυλές

(γλάστρες, έπιπλα, ελαφριές κατασκευές, κάδους, πινακίδες) που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή το νερό.

σε μπαλκόνια, ταράτσες, αυλές (γλάστρες, έπιπλα, ελαφριές κατασκευές, κάδους, πινακίδες) που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή το νερό. Ελέγξτε λούκια και υδρορροές του σπιτιού σας

ώστε να μην είναι φραγμένα από φύλλα, σκουπίδια ή άλλα εμπόδια.

του σπιτιού σας ώστε να μην είναι φραγμένα από φύλλα, σκουπίδια ή άλλα εμπόδια. Ελέγξτε υπόγεια, αποθήκες και ισόγειους χώρους

που είναι ευάλωτοι σε πλημμύρες· αν χρειάζεται, μεταφέρετε πολύτιμα ή ευαίσθητα αντικείμενα σε ψηλότερα σημεία.

4.2 Κατά τη διάρκεια έντονων βροχών και καταιγίδων

Μην διασχίζετε χειμάρρους, ρέματα ή πλημμυρισμένα οδοστρώματα

είτε πεζοί είτε με όχημα. Ακόμη και λίγα εκατοστά νερού μπορούν να παρασύρουν άνθρωπο ή Ι.Χ.

είτε πεζοί είτε με όχημα. Ακόμη και λίγα εκατοστά νερού μπορούν να παρασύρουν άνθρωπο ή Ι.Χ. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία του οδικού δικτύου

όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με ρέματα χωρίς γέφυρα.

όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με ρέματα χωρίς γέφυρα. Αποφύγετε εργασίες σε υπαίθριους χώρους

(αγροτικές εργασίες, οικοδομικές εργασίες, υπαίθρια συνεργεία κ.λπ.), ειδικά αν υπάρχουν ενδείξεις κεραυνικής δραστηριότητας.

(αγροτικές εργασίες, οικοδομικές εργασίες, υπαίθρια συνεργεία κ.λπ.), ειδικά αν υπάρχουν ενδείξεις κεραυνικής δραστηριότητας. Μην ασκείτε θαλάσσιες δραστηριότητες

(κολύμπι, ψάρεμα, θαλάσσια σπορ, βόλτες με μικρά σκάφη) κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων.

(κολύμπι, ψάρεμα, θαλάσσια σπορ, βόλτες με μικρά σκάφη) κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καταιγίδων. Κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης ,

καταφύγετε άμεσα σε κλειστό χώρο (κτίριο ή αυτοκίνητο) και παραμείνετε εκεί μέχρι να σταματήσει. Να θυμάστε ότι η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και για τα ζώα – προστατέψτε τα όσο μπορείτε.

, καταφύγετε άμεσα σε κλειστό χώρο (κτίριο ή αυτοκίνητο) και παραμείνετε εκεί μέχρι να σταματήσει. Να θυμάστε ότι η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και για τα ζώα – προστατέψτε τα όσο μπορείτε. Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα

και κάτω από αναρτημένες πινακίδες, μπαλκόνια ή σημεία με ελαφρά αντικείμενα που μπορεί να αποκολληθούν.

και κάτω από αναρτημένες πινακίδες, μπαλκόνια ή σημεία με ελαφρά αντικείμενα που μπορεί να αποκολληθούν. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

όπως Τροχαία, Πυροσβεστική και τοπική αυτοδιοίκηση.

5. Ειδικές οδηγίες για έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Οι καταιγίδες πολλές φορές συνοδεύονται από αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, που μπορεί να αποβεί μοιραία αν δεν ληφθούν βασικά μέτρα προφύλαξης.

5.1 Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή σταθερό τηλέφωνο

τη στιγμή που πέφτουν κεραυνοί, γιατί η ηλεκτρική εκκένωση μπορεί να μεταδοθεί μέσω των καλωδίων.

τη στιγμή που πέφτουν κεραυνοί, γιατί η ηλεκτρική εκκένωση μπορεί να μεταδοθεί μέσω των καλωδίων. Αποσυνδέστε την τηλεόραση και άλλες συσκευές

από την παροχή ρεύματος και την κεραία, για να μειώσετε την πιθανότητα βλάβης ή ανάφλεξης.

από την παροχή ρεύματος και την κεραία, για να μειώσετε την πιθανότητα βλάβης ή ανάφλεξης. Μην ακουμπάτε υδραυλικές σωληνώσεις

(κουζίνα, μπάνιο), καθώς το νερό και τα μεταλλικά στοιχεία είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.

5.2 Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Σταθμεύστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου ,

μακριά από δέντρα που μπορεί να πέσουν ή να σπάσουν κλαδιά.

, μακριά από δέντρα που μπορεί να πέσουν ή να σπάσουν κλαδιά. Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα.

Το αυτοκίνητο λειτουργεί ως ένα είδος «κλωβού Φαραντέι» και μπορεί να σας προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό.

με κλειστά παράθυρα. Το αυτοκίνητο λειτουργεί ως ένα είδος «κλωβού Φαραντέι» και μπορεί να σας προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό. Ανάψτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ)

μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Μην ακουμπάτε μεταλλικά μέρη του οχήματος .

. Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους

– ένα φαινομενικά ρηχό ύψος νερού μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

5.3 Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Προσπαθήστε να καταφύγετε άμεσα σε κτίριο ή αυτοκίνητο .

Αν αυτό δεν είναι δυνατό, καθίστε στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσετε.

. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, καθίστε στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσετε. Σε δασική περιοχή, προστατευτείτε κάτω από χαμηλά, συμπαγή δέντρα

και όχι κάτω από ένα απομονωμένο, ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

και όχι κάτω από ένα απομονωμένο, ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη όπου μπορεί να συγκεντρωθούν νερά και να προκληθεί πλημμύρα.

όπου μπορεί να συγκεντρωθούν νερά και να προκληθεί πλημμύρα. Μην στέκεστε κοντά σε

πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές, μεταλλικούς φράχτες .

. Μη πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα

(π.χ. ποδήλατα, μηχανές, εργαλεία, εξοπλισμό κατασκήνωσης).

(π.χ. ποδήλατα, μηχανές, εργαλεία, εξοπλισμό κατασκήνωσης). Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες, θάλασσα ή άλλες υδάτινες μάζες.

ή άλλες υδάτινες μάζες. Αν βρίσκεστε μέσα στη θάλασσα,

βγείτε αμέσως έξω στην ξηρά.

στην ξηρά. Αν νιώσετε ότι σηκώνονται τα μαλλιά σας ή αισθανθείτε στατικό ηλεκτρισμό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επίκειται πτώση κεραυνού πολύ κοντά: κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, μειώστε όσο γίνεται την επιφάνεια του σώματός σας, κρατήστε τα πόδια κοντά μεταξύ τους, πετάξτε αμέσως οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα έχετε πάνω σας.

ή αισθανθείτε στατικό ηλεκτρισμό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επίκειται πτώση κεραυνού πολύ κοντά:

Από την ενημέρωση στην πράξη: Η ασπίδα μας απέναντι στην κακοκαιρία

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού δεν είναι μια ακόμη «είδηση καιρού» που περνά αδιάφορα. Είναι μια συγκεκριμένη προειδοποίηση, με χρονικά ορόσημα, γεωγραφική στόχευση και σαφείς οδηγίες. Από την Τρίτη 25/11/2025 έως και την Κυριακή 30/11/2025, πολλές περιοχές της χώρας θα βρεθούν αντιμέτωπες με πολυήμερες, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο πλημμυρών, ζημιών και ατυχημάτων.

Το κράτος, μέσω της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει τον ρόλο της έγκαιρης προειδοποίησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Όμως το κρίσιμο βήμα γίνεται από τους πολίτες:

από εσάς που θα ασφαλίσετε το σπίτι σας, θα αποφύγετε να διασχίσετε ένα ορμητικό ρέμα, θα προτιμήσετε να αναβάλετε μια μετακίνηση με κίνδυνο, θα ενημερώσετε τους οικείους και τους γείτονές σας, ειδικά όσους ανήκουν σε πιο ευάλωτες ομάδες.

Σε μια εποχή όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να γίνουν «η νέα κανονικότητα», η κουλτούρα πρόληψης είναι η μεγαλύτερη άμυνα που μπορούμε να χτίσουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό· μπορούμε όμως να ελέγξουμε:

πόσο καλά ενημερωνόμαστε,

πόσο σοβαρά παίρνουμε τις προειδοποιήσεις,

πόσο υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε όταν τα φαινόμενα εκδηλώνονται.

Αν αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας με ψυχραιμία, προνοητικότητα και σεβασμό στις οδηγίες των ειδικών, τότε ακόμη και ένα ισχυρό και παρατεταμένο επεισόδιο μπορεί να περάσει με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και υποδομές.

Η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα.

Το δεύτερο – και πιο κρίσιμο – είναι να μετατρέψουμε την ενημέρωση σε πράξη.

