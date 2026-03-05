«Πορτοκαλί ή κόκκινος συναγερμός;» Τι σημαίνει επιστράτευση στην Ελλάδα, ποιοι καλούνται πρώτοι, ποιοι εξαιρούνται και τι πρέπει να έχεις έτοιμο

Οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή φέρνουν κατά διαστήματα στην επιφάνεια μια λέξη που ακούγεται βαριά – όχι επειδή τη συναντάμε συχνά, αλλά επειδή κουβαλά μια ολόκληρη αίσθηση «μετάβασης» της χώρας από την κανονικότητα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας: επιστράτευση. Κι εκεί ακριβώς γεννιούνται τα πρακτικά ερωτήματα που καίνε τον πολίτη: Ποιος καλείται πρώτος; Υπάρχουν ηλικιακά όρια; Ποιοι εξαιρούνται; Πώς ειδοποιούμαι; Τι χαρτιά πρέπει να έχω;

Στην πραγματικότητα, όσο «ακραίο» κι αν μοιάζει ως σενάριο στην καθημερινότητα, η επιστράτευση δεν είναι μια ασαφής έννοια. Είναι ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός με διαδικασίες, στάδια, κριτήρια και έγγραφα που υπάρχουν ήδη στα χέρια των εφέδρων. Το σημαντικότερο: μετά τη θητεία, η σχέση του πολίτη με τις Ένοπλες Δυνάμεις δεν «τελειώνει» πλήρως, αλλά μεταφέρεται σε ένα πλαίσιο εφεδρείας, ώστε –αν και μόνο αν απαιτηθεί– να μπορεί να ενεργοποιηθεί οργανωμένα η αμυντική ικανότητα της χώρας.

Με απλά λόγια: το κράτος δεν «αυτοσχεδιάζει» εκείνη την ώρα. Ενεργοποιεί ένα έτοιμο σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασίζεται σε ηλικιακή κλιμάκωση, σε προτεραιότητες ανά ειδικότητα και σε διαφορετικούς τύπους επιστράτευσης (μερική/γενική), με συγκεκριμένους τρόπους ειδοποίησης και σαφείς υποχρεώσεις του εφέδρου.

1) Μετά τη θητεία: τι σημαίνει «είμαι έφεδρος»

Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας, ο οπλίτης απολύεται, αλλά εντάσσεται στην εφεδρεία. Κομβικό στοιχείο είναι ότι διατηρεί ένα βασικό έγγραφο, το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), το οποίο ουσιαστικά «δείχνει» σε ποια μονάδα προβλέπεται να παρουσιαστεί αν υπάρξει κινητοποίηση.

2) Τι επιδιώκει η επιστράτευση ως διαδικασία

Η επιστράτευση περιγράφεται ως μετάβαση από κατάσταση ειρήνης σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με στόχους που συνοψίζονται σε τρεις κατευθύνσεις:

Ενίσχυση υπαρχόντων σχηματισμών/μονάδων,

Συγκρότηση νέων μονάδων όπου απαιτηθεί,

Κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων.

3) Ποιοι καλούνται πρώτοι και ποια είναι τα ηλικιακά όρια (με τη λογική της κλιμάκωσης)

Το δημοσίευμα περιγράφει μια κλιμακωτή κλήση με βάση την ηλικία:

Πρώτη φάση: καλούνται κατά προτεραιότητα άνδρες έως 41 ετών .

Δεύτερη φάση: ακολουθούν οι άνδρες 41 έως 45 ετών .

Άνω των 45: αναφέρεται ότι κατά βάση εξαιρούνται, εκτός αν οι περιστάσεις οδηγήσουν σε διαφορετική απόφαση από την πολιτική/στρατιωτική ηγεσία.

(Σημείωση ακρίβειας: το άρθρο το διατυπώνει ως γενικό κανόνα με δυνατότητα διεύρυνσης σε έκτακτες συνθήκες.)

4) «Πράσινο» ή «λευκό» ΕΦΠ: τι δείχνει το χρώμα

Σύμφωνα με το κείμενο, το χρώμα στο Ειδικό Φύλλο Πορείας λειτουργεί ως ένδειξη προτεραιότητας:

Πράσινο ΕΦΠ: αντιστοιχεί σε κρίσιμες ειδικότητες με υψηλή προτεραιότητα κλήσης.

Λευκό ΕΦΠ: παραπέμπει σε λιγότερο κρίσιμες/δευτερεύουσες ειδικότητες.

5) Μερική vs Γενική επιστράτευση: τι αλλάζει

Το άρθρο ξεχωρίζει δύο «επίπεδα» κινητοποίησης:

Μερική επιστράτευση («πορτοκαλί συναγερμός»): ενεργοποιείται σε συνθήκες αυξημένης έντασης και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εφέδρων . Η ειδοποίηση γίνεται με Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης που μπορεί να επιδοθεί οποιαδήποτε στιγμή από αρμόδιες αρχές.

Γενική επιστράτευση («κόκκινος συναγερμός»): περιγράφεται ως κατάσταση που συνδέεται με πόλεμο, όπου η κλήση διευρύνεται σημαντικά.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι σε περίπτωση γενικευμένης απειλής/πολέμου, μπορούν να διευρυνθούν κριτήρια (ηλικιακά και ιατρικά), με βάση στρατιωτικούς κανονισμούς, ώστε να κληθούν όσοι κριθούν ικανοί.

6) Πώς γίνεται η ειδοποίηση και πόσος χρόνος υπάρχει

Το κείμενο περιγράφει ότι η κλήση μπορεί να γίνει με περισσότερους από έναν τρόπους, όπως:

ανακοινώσεις σε ΜΜΕ με κωδικούς/ενδείξεις,

επίδοση του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης από αρμόδια όργανα,

δημόσιες ανακοινώσεις σε κεντρικά σημεία ή τοπικά μέσα.

Για τα χρονικά περιθώρια παρουσιάσης, αναφέρεται ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα σύντομα, ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές (της τάξης λίγων ωρών), ενώ στα αστικά κέντρα συνδέονται με την απόσταση από τη μονάδα.

7) Τι πρέπει να έχει μαζί του ο έφεδρος (ενδεικτικά, όπως αναφέρονται)

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο έφεδρος οφείλει να έχει βασικά έγγραφα ταυτοποίησης και υπηρεσιακά έγγραφα, καθώς και στοιχειώδη προσωπικό εξοπλισμό, όπως:

αστυνομική ταυτότητα,

Ειδικό Φύλλο Πορείας,

Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (αν έχει επιδοθεί),

Ατομικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης,

δίπλωμα οδήγησης (αν υπάρχει),

σακίδιο με βασικά προσωπικά είδη και προμήθειες για σύντομη αυτονομία.

Η συζήτηση για την επιστράτευση έχει πάντα μια φόρτιση – γιατί αγγίζει το αίσθημα ασφάλειας, το άγνωστο, και την ιδέα ότι «η χώρα αλλάζει λειτουργία» από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως, το ουσιαστικό μήνυμα του άρθρου είναι ότι ο μηχανισμός αυτός υπάρχει ήδη οργανωμένος: διαθέτει έγγραφα (όπως το ΕΦΠ), διαβαθμίσεις (μερική/γενική), κλιμακώσεις (ηλικιακές σειρές), προτεραιότητες (χρώμα ΕΦΠ/ειδικότητες) και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για το πώς ειδοποιείται και πώς παρουσιάζεται ο έφεδρος.

Ακριβώς γι’ αυτό, η ψυχραιμία και η σωστή πληροφόρηση είναι το αντίβαρο στον θόρυβο. Αν κάτι αξίζει να κρατήσει ο πολίτης από μια τέτοια ανάγνωση, είναι ότι σε σενάρια κρίσης δεν κυριαρχεί η σύγχυση ως κανόνας: υπάρχει σχέδιο, υπάρχουν στάδια και –τουλάχιστον στο επίπεδο της διαδικασίας– η χώρα προβλέπει «ποιος, πότε και πώς». Και, φυσικά, για απολύτως επίσημες οδηγίες, το ασφαλέστερο σημείο αναφοράς είναι πάντα οι ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών/υπηρεσιών.

