«Πορτοκαλί» συναγερμός από την ΕΜΥ: Καταιγίδες, πιθανό χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ – Πού και πότε θα χτυπήσει η νέα επιδείνωση

Η χώρα μπαίνει σε ένα νέο, σύντομο αλλά έντονο «κύμα» κακοκαιρίας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση. Το σκηνικό περιλαμβάνει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και –κυρίως– πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, που σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ.

Πρόκειται για συνδυασμό φαινομένων που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην καθημερινότητα, στις μετακινήσεις και στη ναυσιπλοΐα, γι’ αυτό και η προσοχή μετατοπίζεται από τη γενική πρόγνωση στις συγκεκριμένες ζώνες και ώρες που χαρακτηρίζονται πιο «ευαίσθητες».

Τι συμβαίνει σήμερα

Η ΕΜΥ καταγράφει ότι σήμερα το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή Λέσβου – Χίου. Είναι το «προοίμιο» της επόμενης ημέρας, καθώς από αύριο ο καιρός επιδεινώνεται εκ νέου και σε περισσότερες περιοχές.

Η κύρια επιδείνωση αύριο: Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, αύριο προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με το ενδεχόμενο να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές και τα χρονικά «παράθυρα» που επισημαίνονται είναι:

1) Ήπειρος & Δυτική Στερεά

Φαινόμενα έως το απόγευμα.

2) Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

Από προμεσημβρινές έως απογευματινές ώρες.

3) Κρήτη (κυρίως δυτικά & νότια τμήματα)

Έμφαση στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

4) Κυκλάδες (ιδίως τα νοτιότερα νησιά)

Πρόσκαιρα το απόγευμα.

5) Νησιά Βορείου & Ανατολικού Αιγαίου + Δωδεκάνησα

Από νωρίς το απόγευμα έως και το βράδυ.

Οι άνεμοι είναι το «κλειδί» της προειδοποίησης: Πού φτάνουν 9–10 μποφόρ

Παράλληλα με τα φαινόμενα, το δελτίο δίνει ιδιαίτερο βάρος στους ανέμους, καθώς προβλέπονται πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις σε θαλάσσιες και παράκτιες ζώνες:

Α) Ιόνιο & παράκτια δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος)

Αύριο έως το μεσημέρι: δυτικοί–νοτιοδυτικοί 7–8 μποφόρ

δυτικοί–νοτιοδυτικοί Από αύριο απόγευμα/βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (18/2): βορειοδυτικοί 9–10 μποφόρ

Β) Κρήτη, Κυκλάδες & Νοτιοανατολική Πελοπόννησος

Αύριο από πρωινές ώρες: νοτιοδυτικοί 7–8 μποφόρ

νοτιοδυτικοί Από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης: δυτικοί 9 μποφόρ

Τι σημαίνει πρακτικά για πολίτες και μετακινήσεις

Με βάση τον συνδυασμό καταιγίδων/ισχυρών βροχών και πολύ ισχυρών ανέμων, η προσοχή εστιάζει σε:

θαλάσσιες μετακινήσεις και δρομολόγια (ιδίως σε Ιόνιο, Κυκλάδες, Κρήτη, Αιγαίο),

και δρομολόγια (ιδίως σε Ιόνιο, Κυκλάδες, Κρήτη, Αιγαίο), παράκτιες περιοχές όπου οι ριπές μπορεί να γίνουν επικίνδυνες,

όπου οι ριπές μπορεί να γίνουν επικίνδυνες, οδηγήσεις σε δρόμους με έντονη βροχόπτωση,

σε δρόμους με έντονη βροχόπτωση, πιθανές τοπικές διακοπές/καθυστερήσεις στην καθημερινότητα όπου τα φαινόμενα εκδηλωθούν ισχυρά.

(Η ίδια η προειδοποίηση υπογραμμίζει την ένταση και τη χρονική εξέλιξη των φαινομένων ανά περιοχή.)

Το νέο έκτακτο της ΕΜΥ δεν περιγράφει μια «γενική αστάθεια», αλλά ένα στοχευμένο πέρασμα κακοκαιρίας με σαφείς ζώνες κινδύνου: Αιγαίο, Κρήτη, Κυκλάδες, δυτική χώρα και τμήματα της Πελοποννήσου, με τα ισχυρότερα επεισόδια να αναμένονται από αύριο και τους ανέμους να κλιμακώνονται έως 10 μποφόρ σε συγκεκριμένα θαλάσσια/παράκτια τμήματα μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (18/2). Σε τέτοιες συνθήκες, η καλύτερη άμυνα είναι η έγκαιρη ενημέρωση και η προσαρμογή των μετακινήσεων στις ώρες και τις περιοχές που «δείχνει» το δελτίο

