Προσάραξη στα Νέα Στύρα: Το φέρι «Παναγία Παραβουνιώτισσα» ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια — Σε τροχιά ομαδικών αγωγών οι επιβάτες, σε εξέλιξη οι πραγματογνωμοσύνες

Ένα περιστατικό που ξεκίνησε ως «απλή» προσάραξη σε ύφαλο έξω από τα Νέα Στύρα Ευβοίας, εξελίσσεται πλέον σε υπόθεση με τεχνικές, επιχειρησιακές και νομικές προεκτάσεις. Το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε τη Δευτέρα 5 Αυγούστου 2025, αποκολλήθηκε και ρυμουλκήθηκε σε ασφαλές αγκυροβόλιο στο νέο λιμάνι των Νέων Στύρων, όπου θα παραμείνει φυλασσόμενο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εκτιμηθούν οι ζημιές. Παράλληλα, επιβάτες οργανώνονται για ομαδικές αγωγές και μηνύσεις, ενώ οι πρώτες τεχνικές διαπιστώσεις φαίνεται να αντιφάσκουν με τον αρχικό ισχυρισμό του πλοιάρχου περί βλάβης στα πηδάλια. Το Υπουργείο Ναυτιλίας άναψε εγκαίρως το «πράσινο φως» για την επιχείρηση αποκόλλησης, με το Λιμενικό να συντονίζει και αντιρρυπαντικά μέσα σε ετοιμότητα. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση των αιτίων και για την αποκατάσταση των περιουσιών των επιβατών.

Τι συνέβη και πώς μεταφέρθηκε το πλοίο

Η επιχείρηση αποκόλλησης ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, με ένα πλωτό του Λιμενικού , δύο ρυμουλκά και ένα αντιρρυπαντικό σκάφος σε επιφυλακή.

Το πλοίο μεταφέρθηκε στο νέο λιμάνι Νέων Στύρων, σε ειδικά ορισμένο, ασφαλές σημείο όπου φυλάσσεται για την πραγματογνωμοσύνη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πλοίο θα στεγανοποιηθεί όπου απαιτείται, θα εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβατών και στη συνέχεια θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο για τις αναγκαίες επισκευές.

Οι πρώτοι έλεγχοι και η αντιπαράθεση με τον ισχυρισμό του πλοιάρχου

Νηογνώμονας που ανέβηκε στο πλοίο δεν διαπίστωσε βλάβη στα πηδάλια, σε αντίθεση με όσα φέρεται να υποστήριξε ο πλοίαρχος από την πρώτη στιγμή.

Ο πλοίαρχος έχει κληθεί να απολογηθεί, ενώ η προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές και δικαστικές αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το εύρημα του νηογνώμονα δεν αποτελεί τελικό πόρισμα∙ αναμένονται συγκλίνουσες πραγματογνωμοσύνες (πλοιοκτήτριας εταιρείας, νηογνώμονα, ασφαλιστών) για οριστική τεχνική αξιολόγηση.

Επιβάτες: αγωνία για τις περιουσίες και νομικές κινήσεις

Επιβάτες κατήγγειλαν έλλειμμα ενημέρωσης τις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, ενώ ορισμένα οχήματα παρέμειναν επί του πλοίου μαζί με αποσκευές.

Η δικηγόρος Αθηνά Αποστολοπούλου, επιβάτιδα του συγκεκριμένου δρομολογίου, ανέφερε ότι προετοιμάζεται παράσταση πολιτικής αγωγής και αγωγές αποζημίωσης για:

Υλικές ζημιές, Διαφυγόντα κέρδη, Ηθική βλάβη.

Το ποινικό σκέλος στοχεύει στην απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών .

Για την καταχώριση καταγγελιών και απαιτήσεων, η πλοιοκτήτρια γνωστοποίησε στοιχεία επικοινωνίας με το δικηγορικό γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες» (Σαχτούρη 5, Πειραιάς, τηλ. 210 4294928, email: chiotelis@chiotelisandco.gr, mtsakiri@chiotelisandco.gr, ntsantila@chiotelisandco.gr, secretary@chiotelisandco.gr).

Το επιχειρησιακό σκέλος και η θεσμική έγκριση

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 , το Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε επίσημη άδεια για αποκόλληση/ναυαγέρεση, αφού εξετάστηκε το σχέδιο από:

Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ,

, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας ,

, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ,

, Κλάδο Ελέγχου Πλοίων .

. Η αντιρρύπανση εντάχθηκε στον σχεδιασμό από την πρώτη στιγμή, με σκάφος αντιρρύπανσης σε ετοιμότητα καθ’ όλη τη ρυμούλκηση.

Η θέση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Σε ανακοίνωσή της (07/08/2025, 17:50), η πλοιοκτήτρια Δεληγιάννης Ferries επιβεβαίωσε το σχέδιο: στεγανοποίηση – αποκόλληση – ρυμούλκηση στα Νέα Στύρα για εκφόρτωση – μεταφορά σε ναυπηγείο .

επιβεβαίωσε το σχέδιο: . Τόνισε ότι τα αίτια διερευνώνται από τις δικαστικές αρχές , τους επιθεωρητές της εταιρείας , τον νηογνώμονα και τους ασφαλιστές .

από τις , τους , τον και τους . Δήλωσε ότι επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της έναντι δυσφημιστικών ή αβάσιμων ισχυρισμών και πως θα τοποθετηθεί σε εύθετο χρόνο, αφού πρώτα λήξει η ταλαιπωρία των επιβατών.

Χρονολόγιο βασικών εξελίξεων

5/8/2025 : Προσάραξη του φέρι έξω από τα Νέα Στύρα.

: Προσάραξη του φέρι έξω από τα Νέα Στύρα. 6–7/8/2025 : Κατάρτιση και κατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου αποκόλλησης – θεσμικές εγκρίσεις.

: Κατάρτιση και κατάθεση επιχειρησιακού σχεδίου αποκόλλησης – θεσμικές εγκρίσεις. 7/8/2025 : Αποκόλληση και ρυμούλκηση στο νέο λιμάνι Νέων Στύρων ∙ φύλαξη για πραγματογνωμοσύνη. Ανακοίνωση πλοιοκτήτριας (17:50).

: Αποκόλληση και ∙ φύλαξη για πραγματογνωμοσύνη. Ανακοίνωση πλοιοκτήτριας (17:50). Επόμενο: Εκφόρτωση οχημάτων, πλήρεις τεχνικές εξετάσεις, ρυμούλκηση σε ναυπηγείο για επισκευές, συνέχιση προανακριτικών και δικαστικών ενεργειών.

Η ασφαλής ρυμούλκηση του «Παναγία Παραβουνιώτισσα» έκλεισε το επιχειρησιακό πρώτο κεφάλαιο του συμβάντος, άνοιξε όμως δύο εξίσου απαιτητικά μέτωπα: το τεχνικό, για την τεκμηριωμένη αναζήτηση των αιτίων, και το νομικό, για τη δίκαιη αποκατάσταση των επιβατών και την απόδοση ευθυνών όπου προκύψουν. Η αντίφαση ανάμεσα στον ισχυρισμό περί βλάβης και στα πρώτα ευρήματα του νηογνώμονα καθιστά απολύτως αναγκαία μια πλήρη, διαφανή και πολυεπίπεδη πραγματογνωμοσύνη. Παράλληλα, η ταχεία μέριμνα για εκφόρτωση των οχημάτων και η ενημέρωση των επιβατών είναι ζήτημα αξιοπιστίας και σεβασμού.

Αν κάτι διδάσκει το περιστατικό, είναι πως η ασφάλεια ναυσιπλοΐας δεν εξαντλείται στην καλή ναυτοσύνη και στα αντανακλαστικά του μηχανισμού∙ απαιτεί τεκμηριωμένες διαδικασίες, θεσμική διαφάνεια και ουσιαστική μέριμνα για τον επιβάτη. Η γρήγορη αποκατάσταση, οι καθαρές απαντήσεις και η δίκαιη αποζημίωση θα κρίνουν εντέλει και την κοινωνική νομιμοποίηση των χειρισμών όλων των εμπλεκομένων.

