🔒 Προσωπικός Αριθμός: Η νέα ταυτότητα του πολίτη – Τι πρέπει να κάνετε μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για να μην μπλοκαριστούν οι συναλλαγές σας με το Δημόσιο

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή ψηφιακής διακυβέρνησης, όπου ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) έρχεται να ενώσει όλα τα διαφορετικά συστήματα ταυτοποίησης του πολίτη κάτω από έναν ενιαίο, αδιάβλητο και απλούστερο αριθμό. Από τις 5 Νοεμβρίου, κάθε πολίτης θα πρέπει να έχει εκδώσει τον δικό του Π.Α. — αλλιώς κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με σημαντικές δυσκολίες στις συναλλαγές του με το Δημόσιο, όπως στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων, στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ή ακόμη και στις καθημερινές ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Η κυβέρνηση προχωρά στην αντικατάσταση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ με έναν ενιαίο αριθμό, βάζοντας τέλος στη γραφειοκρατία και δημιουργώντας το θεμέλιο ενός πλήρως ψηφιακού κράτους. Πρόκειται για μια αλλαγή με ευρεία εφαρμογή, που αφορά κάθε πολίτη — είτε πρόκειται για εργαζόμενο, συνταξιούχο, ελεύθερο επαγγελματία ή φοιτητή. Όσοι δεν κινηθούν έγκαιρα κινδυνεύουν να «κολλήσουν» έξω από το νέο ψηφιακό σύστημα του Δημοσίου.

Αναλυτικά η διαδικασία για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.)

Η ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού είναι γρήγορη, απλή και πλήρως ψηφιακή. Δεν απαιτείται επίσκεψη σε κάποια υπηρεσία, εκτός αν κάποιος δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικά.

1. Είσοδος στην πλατφόρμα

Ο πολίτης επισκέπτεται τον ιστότοπο myinfo.gov.gr και εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet.

2. Επιβεβαίωση στοιχείων

Στην πλατφόρμα εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.ά.), τα οποία πρέπει να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν.

3. Έκδοση Π.Α.

Αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, ο πολίτης επιλέγει την επιλογή «Έκδοση Π.Α.». Ο αριθμός δημιουργείται αυτόματα, σύμφωνα με συγκεκριμένο σύστημα.

4. Δομή του Π.Α.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων:

τουλάχιστον 9 είναι αριθμοί ,

τα πρώτα 3 είναι αλφαριθμητικά στοιχεία (πρόθεμα),

και τα υπόλοιπα 9 αντιστοιχούν στα ψηφία του ΑΦΜ του πολίτη.

Το τρίτο ψηφίο δημιουργείται αυτόματα ως ψηφίο ελέγχου εγκυρότητας (check digit), διασφαλίζοντας την ορθότητα του αριθμού.

Επιτρέπονται μόνο κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που έχουν λατινικό αντίστοιχο και ψηφία 0–9.

5. Ολοκλήρωση διαδικασίας

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «Έκδοση Π.Α.» και ο πολίτης λαμβάνει άμεσα τον νέο του προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα αποτελεί πλέον τη βασική του ταυτότητα για κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο.

6. Εναλλακτικά

Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δυσκολεύονται με την ηλεκτρονική διαδικασία, μπορούν να εξυπηρετηθούν στα ΚΕΠ ή στις ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.

Γιατί είναι κρίσιμο να εκδοθεί εγκαίρως

Η ενεργοποίηση του Προσωπικού Αριθμού δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση — αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση βασικών συναλλαγών με το κράτος. Όσοι δεν έχουν εκδώσει Π.Α. έως τις 5 Νοεμβρίου, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα όπως:

Τομέας Πιθανή συνέπεια καθυστέρησης Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Μπλοκάρισμα πρόσβασης στο Taxisnet Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών Αδυναμία ενημέρωσης ΕΦΚΑ και μη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με Δημόσιο Αδυναμία υποβολής αιτήσεων, επιδομάτων, πιστοποιητικών Δημόσιες Προμήθειες – Διαγωνισμοί Μη αναγνώριση του φορέα ή του προσώπου ως ταυτοποιημένου χρήστη Κοινωνικά και Οικονομικά Προγράμματα Καθυστέρηση ή ακύρωση συμμετοχής λόγω έλλειψης ενιαίου αριθμού

Ο Π.Α. αντικαθιστά σταδιακά ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, και στο άμεσο μέλλον θα χρησιμοποιείται σε όλες τις κρατικές πλατφόρμες — από την εφορία και τον ΕΦΚΑ, έως την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα δημοτολόγια.

Η μετάβαση στον Προσωπικό Αριθμό δεν είναι απλώς μια τεχνική αλλαγή· είναι μια ριζική μεταρρύθμιση που φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα πραγματικά ψηφιακό κράτος, όπου η γραφειοκρατία μειώνεται, οι διαδικασίες απλουστεύονται και ο πολίτης βρίσκεται στο κέντρο του συστήματος. Ο Π.Α. θα λειτουργεί ως «ψηφιακή ταυτότητα» του κάθε Έλληνα, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, ταχύτητα και διαφάνεια σε κάθε επαφή με το Δημόσιο.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, όλοι οι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης. Είναι μια απλή κίνηση λίγων λεπτών, αλλά με τεράστια σημασία: χωρίς αυτήν, οι καθημερινές συναλλαγές με το Δημόσιο θα παγώσουν.

Η νέα εποχή της ψηφιακής ταυτότητας του πολίτη ξεκινά – και η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε σε ένα κράτος σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

Related