Πόλεμος, ακρίβεια και νέα κρατική παρέμβαση: τι σημαίνουν τα οικονομικά μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για νοικοκυριά, επαγγελματίες, αγρότες και νησιά

Η νέα πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έμεινε μακριά από την ελληνική καθημερινότητα. Από τη στιγμή που οι διεθνείς συγκρούσεις άρχισαν να πιέζουν ξανά την αγορά ενέργειας, τις τιμές των καυσίμων, το κόστος μεταφοράς και συνολικά την ψυχολογία των αγορών, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η οικονομική πίεση θα έφτανε γρήγορα και στην Ελλάδα. Και όταν το πετρέλαιο ακριβαίνει, δεν επηρεάζεται μόνο το ρεζερβουάρ ενός αυτοκινήτου. Επηρεάζεται η μεταφορά προϊόντων, το κόστος της αγροτικής παραγωγής, οι θαλάσσιες μετακινήσεις, η εφοδιαστική αλυσίδα, και τελικά η τιμή που πληρώνει ο πολίτης σχεδόν για τα πάντα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στις 23 Μαρτίου 2026 μια δέσμη τεσσάρων στοχευμένων οικονομικών μέτρων στήριξης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με συνολικό ύψος περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων δεν είναι μια οριζόντια και ανεξέλεγκτη παροχολογία, αλλά μια στοχευμένη κρατική αντίδραση απέναντι στις άμεσες οικονομικές συνέπειες του πολέμου: επιδότηση στο diesel κίνησης, νέα ψηφιακή κάρτα καυσίμων, ειδική παρέμβαση για τους αγρότες και μηχανισμός στήριξης για να συγκρατηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Παράλληλα, η κυβέρνηση συνδέει το πακέτο αυτό με τη δημοσιονομική αντοχή της οικονομίας και με πρόσθετα έσοδα από την τροποποίηση της φορολόγησης στα κέρδη παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», από όπου επιδιώκεται να εξασφαλιστούν 100 εκατ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται μόνο στο τι ανακοινώθηκε, αλλά και στο τι αποκαλύπτει αυτή η ανακοίνωση για τη νέα περίοδο στην οποία εισέρχεται η ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση δείχνει ότι θεωρεί τον πόλεμο όχι ένα μακρινό γεωπολιτικό γεγονός, αλλά έναν άμεσο παράγοντα εσωτερικής οικονομικής αστάθειας. Γι’ αυτό και επέλεξε να παρέμβει πριν η πίεση των διεθνών τιμών μετατραπεί σε γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων. Το ερώτημα, βέβαια, δεν είναι μόνο αν τα μέτρα έχουν κοινωνικό πρόσημο, αλλά και αν αρκούν για να συγκρατήσουν το νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί να διαχυθεί σε καύσιμα, μεταφορές, τρόφιμα και τουρισμό.

Η λογική της κυβερνητικής παρέμβασης

Ο πρωθυπουργός είχε ήδη από τις 20 Μαρτίου, μετά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προαναγγείλει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κινηθεί μέσα στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως και στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η κρίση συνεχιστεί. Είχε επίσης τονίσει ότι η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορούν να έχουν όλο και πιο αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία όσο διαρκούν.

Αυτή η τοποθέτηση είναι κρίσιμη, γιατί εξηγεί το πλαίσιο των νέων μέτρων. Η κυβέρνηση δεν παρουσιάζει τις παρεμβάσεις ως μόνιμο νέο κοινωνικό πακέτο, αλλά ως αμυντικό μηχανισμό απέναντι σε μια έκτακτη εξωτερική κρίση. Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι σαφές: η Ελλάδα προσπαθεί να χτίσει οικονομικά «αναχώματα» ώστε η άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου να μη μεταφερθεί αυτούσια στην αγορά, στα προϊόντα και στην καθημερινή επιβίωση των πολιτών.

Πρώτο μέτρο: επιδότηση στο diesel κίνησης

Η πρώτη παρέμβαση αφορά το diesel κίνησης, το οποίο επιδοτείται στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά ανά λίτρο. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το τελικό όφελος στην αντλία, μαζί με τον ΦΠΑ, υπολογίζεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο για τον καταναλωτή και τον επαγγελματία. Ο στόχος αυτής της παρέμβασης δεν είναι μόνο να μειώσει το κόστος για όσους κινούνται με πετρέλαιο κίνησης, αλλά κυρίως να περιορίσει την αλυσιδωτή επίδραση που έχει η άνοδος του πετρελαίου στη μεταφορά αγαθών, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αγροτική παραγωγή.

Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή το diesel δεν αφορά αποκλειστικά ιδιώτες οδηγούς. Αφορά φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα, δίκτυα διανομής, μεταφορείς, μικρές επιχειρήσεις και ένα σημαντικό μέρος της παραγωγικής οικονομίας. Άρα, η παρέμβαση αυτή επιχειρεί να χτυπήσει την κρίση στη ρίζα της: πριν το αυξημένο ενεργειακό κόστος μετατραπεί σε ακριβότερα προϊόντα στο ράφι. Αυτό είναι ίσως και το πιο ουσιαστικό χαρακτηριστικό του μέτρου, γιατί στοχεύει περισσότερο στη συγκράτηση του πληθωριστικού κύματος παρά μόνο στην άμεση ανακούφιση του οδηγού.

Δεύτερο μέτρο: νέα Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για βενζίνη, ΜΜΜ και ταξί

Το δεύτερο μέτρο έχει πιο άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα και απευθύνεται ευθέως στα νοικοκυριά. Πρόκειται για ειδική στήριξη με τη μορφή Ψηφιακής Κάρτας Καυσίμων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων αλλά και σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ενίσχυση αποτιμάται μεσοσταθμικά στα 36 λεπτά ανά λίτρο, ενώ για μια μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων αντιστοιχεί σε 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι τα κριτήρια θα είναι διευρυμένα ώστε να καλύψουν περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει εδώ είναι η διεύρυνση της χρήσης. Η κάρτα δεν περιορίζεται σε βενζίνη για Ι.Χ., αλλά συνδέεται και με εναλλακτικές μορφές μετακίνησης. Αυτό δίνει στο μέτρο έναν πιο ευρύ χαρακτήρα, γιατί αναγνωρίζει ότι η ενεργειακή κρίση δεν πλήττει μόνο όσους έχουν αυτοκίνητο, αλλά συνολικά το κόστος μετακίνησης στην πόλη και στην περιφέρεια. Ειδικά για τα νησιά, η πρόσθετη ενίσχυση αποτυπώνει την παραδοχή ότι το μεταφορικό κόστος εκεί είναι διαχρονικά πιο βαρύ και σε περιόδους διεθνούς αναταραχής γίνεται ακόμη πιο πιεστικό.

Τρίτο μέτρο: παρέμβαση για τους αγρότες μέσω λιπασμάτων

Η τρίτη παρέμβαση αφορά τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι, για να περιορίσει τις επιπτώσεις των απότομων αυξήσεων στα λιπάσματα, θα επιχορηγεί το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς των αγροτών. Πρόκειται για μια στοχευμένη κίνηση σε έναν κλάδο που είναι από τους πρώτους που δέχονται το σοκ όταν ανεβαίνει το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος.

Η σημασία αυτού του μέτρου ξεπερνά τον ίδιο τον αγροτικό κόσμο. Αν ο παραγωγός πιεστεί ασφυκτικά στο κόστος των εισροών, αργά ή γρήγορα αυτή η πίεση θα περάσει στις τιμές των τροφίμων. Συνεπώς, η επιδότηση των λιπασμάτων δεν είναι μόνο στήριξη προς τον αγρότη· είναι και μια έμμεση προσπάθεια συγκράτησης μελλοντικών ανατιμήσεων σε βασικά είδη διατροφής. Σε περιόδους κρίσης, η άμυνα στα τρόφιμα είναι πάντα πιο κρίσιμη από όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά.

Τέταρτο μέτρο: ακτοπλοΐα και προστασία των νησιωτικών μετακινήσεων

Η τέταρτη κυβερνητική παρέμβαση στοχεύει στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Ανακοινώθηκε ειδική αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, η οποία όμως θα συνδέεται υποχρεωτικά με εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε οι τιμές να συγκρατηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα. Η σύνδεση της κρατικής ενίσχυσης με σαφή υποχρέωση συγκράτησης τιμών είναι ένα βασικό στοιχείο του σχεδιασμού.

Το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η ακτοπλοΐα δεν είναι πολυτέλεια αλλά στοιχείο κοινωνικής συνοχής, τουρισμού, εμπορίου και καθημερινής ζωής των νησιωτών. Αν οι διεθνείς τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων περνούσαν ανεξέλεγκτα στα εισιτήρια, το κόστος θα ήταν βαρύ τόσο για τα νοικοκυριά των νησιών όσο και για την τουριστική κίνηση ενόψει της θερινής περιόδου. Άρα εδώ η παρέμβαση δεν έχει μόνο κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά και σαφή αναπτυξιακή διάσταση.

Πώς θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η συνολική δέσμη παρεμβάσεων έχει κόστος περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ και θα ισχύσει για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το κόστος αυτό θα καλυφθεί τόσο από τα δημόσια ταμεία όσο και από την τροποποίηση της φορολόγησης στα κέρδη παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών «τύπου καζίνο», ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιλογή αυτής της χρηματοδοτικής πηγής έχει και πολιτικό μήνυμα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι μέρος της επιβάρυνσης θα μεταφερθεί σε τομείς αυξημένης κερδοφορίας με μικρότερο κοινωνικό αποτύπωμα, και όχι αποκλειστικά στον κρατικό κορβανά ή σε νέα οριζόντια φορολογικά βάρη. Αυτό, βέβαια, μένει να αποδειχθεί στην πράξη, όταν παρουσιαστούν πλήρως οι τεχνικές λεπτομέρειες της φορολογικής παρέμβασης και η ακριβής απόδοσή της.

Τι σημαίνουν πολιτικά τα μέτρα

Τα μέτρα αυτά στέλνουν τρία βασικά πολιτικά μηνύματα. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια αφηρημένη εξωτερική είδηση, αλλά πραγματικός μηχανισμός πίεσης στην ελληνική οικονομία. Δεύτερον, ότι επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για γενικευμένες μειώσεις φόρων, κάτι που ο πρωθυπουργός είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί δηλώνοντας πως η προτίμηση είναι τα στοχευμένα εισοδηματικά μέτρα και όχι μονομερείς φορολογικές μειώσεις χωρίς ευρωπαϊκή απόφαση. Τρίτον, ότι κρατά δημοσιονομικές εφεδρείες σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της διεθνούς κατάστασης.

Αυτό δείχνει πως το οικονομικό επιτελείο φοβάται ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει. Αν η σύγκρουση παραταθεί, αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας ή αν οι ενεργειακές τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν, η πίεση μπορεί να επεκταθεί και στην ηλεκτρική ενέργεια, στη βιομηχανία, στον πληθωρισμό και στον τουρισμό. Με αυτή την έννοια, τα σημερινά μέτρα μοιάζουν περισσότερο με πρώτη γραμμή άμυνας παρά με οριστική λύση.

Η ουσία για την κοινωνία και την αγορά

Για τα νοικοκυριά, το πιο άμεσα ορατό όφελος θα είναι στη μετακίνηση και στα καύσιμα. Για τους επαγγελματίες, καθοριστική είναι η παρέμβαση στο diesel. Για τους αγρότες, η επιχορήγηση στα λιπάσματα μπορεί να λειτουργήσει ως ανάσα σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Για τα νησιά, η συγκράτηση των ακτοπλοϊκών τιμών είναι κρίσιμο ζήτημα όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά και για την τοπική οικονομία.

Ωστόσο, πρέπει να ειπωθεί καθαρά ότι η επιτυχία του πακέτου δεν θα κριθεί από την ανακοίνωση, αλλά από την εφαρμογή. Θα κριθεί από το αν η επιδότηση στο diesel περάσει πράγματι στην τελική τιμή, από το πόσο γρήγορα και λειτουργικά θα δοθεί η Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, από το πόσο αποτελεσματικά θα αποζημιωθούν οι αγρότες και από το αν οι ακτοπλοϊκές εκπτώσεις θα είναι πραγματικές και αισθητές. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ανάμεσα στην εξαγγελία και στο ταμείο υπάρχει πάντα η πιο δύσκολη απόσταση.

Η ανακοίνωση των νέων οικονομικών μέτρων στήριξης δεν είναι απλώς μια ακόμη κυβερνητική παρέμβαση απέναντι στην ακρίβεια. Είναι η έμπρακτη παραδοχή ότι η γεωπολιτική αστάθεια του πολέμου περνά πια χωρίς καθυστέρηση στα πορτοφόλια, στις μετακινήσεις, στην παραγωγή, στην αγορά και τελικά στον κοινωνικό παλμό της χώρας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς συγκρούσεις, μπορεί όμως να επιχειρήσει να περιορίσει το εσωτερικό τους κόστος. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει το πακέτο που ανακοινώθηκε: να κερδίσει χρόνο, να κρατήσει όρθια την κοινωνία και να αποτρέψει τη μετάδοση της διεθνούς κρίσης στην καθημερινή οικονομική ασφυξία.

Το αν τα μέτρα αυτά θα αποδειχθούν επαρκή, θα φανεί πολύ σύντομα. Αν η κρίση αποκλιμακωθεί, μπορεί να λειτουργήσουν ως μια αποτελεσματική γέφυρα προστασίας για τους επόμενους δύο μήνες. Αν όμως η διεθνής ένταση βαθύνει, τότε πιθανότατα θα χρειαστούν νέα, ίσως πιο ισχυρά και πιο διευρυμένα εργαλεία στήριξης. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ανακοίνωση καταγράφει μια αλήθεια που δεν μπορεί πια να κρυφτεί: σε έναν κόσμο που φλέγεται, καμία οικονομία δεν μένει πραγματικά προστατευμένη χωρίς γρήγορη, στοχευμένη και πολιτικά αποφασιστική παρέμβαση. Και αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα που ανοίγεται τώρα μπροστά στην κυβέρνηση, στην αγορά και στην κοινωνία.

