Σαντορίνη–Κολούμπος, ένα υπόγειο «δίδυμο» ηφαιστείων Πώς 28.000+ σεισμοί (Ιαν.–Μαρ. 2025) πρόδωσαν μια έγχυση 0,31 km³ μάγματος και αποκάλυψαν κοινό μαγματικό σύστημα

Στις αρχές του 2025 η Σαντορίνη έζησε μία από τις πιο έντονες σεισμικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της: πάνω από 28.000 μικροσεισμοί σε λίγες εβδομάδες, με διαδοχικά «σμήνη» που μεταναστεύουν από το νησί προς ΒΑ, προς τον υποθαλάσσιο κρατήρα του Κολούμπου. Αυτό που τότε φαινόταν μυστήριο, σήμερα έχει καθαρή γεωλογική εξήγηση: μια «φλέβα» (dike) μάγματος μήκους ~13 km ανέβηκε από τα βάθη, τροφοδοτούμενη από κοινό βαθύτερο μαγματικό θάλαμο που εξυπηρετεί και τη Νέα Καμένη (Σαντορίνη) και τον Κολούμπο.

Η έγχυση σταμάτησε 3–5 km κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα, χωρίς έκρηξη, αλλά αρκούσε για να «ανάψει» παλιά ρήγματα και να προκαλέσει έναν καταιγισμό δονήσεων. Η ανακάλυψη—δημοσιευμένη στο Nature—δεν είναι απλώς ελληνικού ενδιαφέροντος: αναθεωρεί τον τρόπο που διαβάζουμε τα προειδοποιητικά σήματα σε πολύπλοκα, διασυνδεδεμένα ηφαιστειακά τόξα.

Τι συνέβη – η εικόνα του φαινομένου με αριθμούς

Χρονισμός: το κύριο «σμήνος» ξεκίνησε 27 Ιανουαρίου 2025 και κράτησε πάνω από 30 ημέρες, με τη σεισμικότητα να μεταναστεύει αρχικά προς τη Σαντορίνη και έπειτα ΒΑ, μακριά από το νησί.

το κύριο «σμήνος» ξεκίνησε και κράτησε πάνω από 30 ημέρες, με τη σεισμικότητα να μεταναστεύει αρχικά προς τη Σαντορίνη και έπειτα ΒΑ, μακριά από το νησί. Μηχανισμός: περίπου 0,31 km³ (δηλ. ~ 300 εκατ. m³ ) μάγματος διείσδυσαν ως dike ~13 km και «αγκυρώθηκαν» στα 3–5 km κάτω από τον βυθό, ενεργοποιώντας παλαιά ρήγματα και παράγοντας επίμονο σεισμικό βόμβο.

περίπου (δηλ. ~ ) μάγματος ως dike και «αγκυρώθηκαν» στα κάτω από τον βυθό, ενεργοποιώντας παλαιά ρήγματα και παράγοντας επίμονο σεισμικό βόμβο. Δυναμική ζεύξη: η ίδια βαθύτερη δεξαμενή τροφοδοτεί Νέα Καμένη και Κολούμπο · καθώς το dike «τράβηξε» μάγμα προς τα πάνω, τα δύο ηφαίστεια υποχώρησαν ελαφρά (deflation).

η ίδια βαθύτερη δεξαμενή τροφοδοτεί και · καθώς το dike «τράβηξε» μάγμα προς τα πάνω, τα δύο ηφαίστεια ελαφρά (deflation). Επιπτώσεις στην επιφάνεια: χιλιάδες μικροσεισμοί, αισθητές δονήσεις, διαχείριση πολιτικής προστασίας (κλείσιμο σχολείων, περιορισμοί), και—τις κρίσιμες ημέρες—κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο νησί (06 Φεβρουαρίου 2025). Δεν σημειώθηκε έκρηξη.

Πώς το μάθαμε – τα εργαλεία της έρευνας

Η εξήγηση δεν προέκυψε από μία μόνο παρατήρηση, αλλά από συνδυασμό τεχνικών και μακρόχρονης επιστημονικής παρουσίας στο πεδίο:

Τεχνητή νοημοσύνη & αυτόματη αναγνώριση σεισμών : βελτίωσε θεαματικά την ανίχνευση/χρονισμό χιλιάδων μικρογεγονότων.

: βελτίωσε θεαματικά την ανίχνευση/χρονισμό χιλιάδων μικρογεγονότων. Υποθαλάσσιοι σεισμογράφοι στον κρατήρα του Κολούμπου και περιφερειακά όργανα: κατέγραψαν λεπτομερώς την υποθαλάσσια σεισμικότητα και τον «βόμβο» (tremor).

και περιφερειακά όργανα: κατέγραψαν λεπτομερώς την υποθαλάσσια σεισμικότητα και τον «βόμβο» (tremor). Δορυφορική γεωδαισία & επίγεια GPS : συνέδεσαν τη σεισμική «μετανάστευση» με παραμόρφωση εδάφους (inflation/deflation) και επέτρεψαν κοινή αντιστροφή (joint inversion) για να εκτιμηθεί το όγκος 0,31 km³ και η γεωμετρία του dike.

: συνέδεσαν τη σεισμική «μετανάστευση» με (inflation/deflation) και επέτρεψαν για να εκτιμηθεί το και η του dike. Ωκεανογραφικές αποστολές: από το 2015 (πλοίο Marcus Langseth) συλλέγονται δεδομένα για τους θαλάμους μάγματος· τον Δεκ. 2024 παρατηρήθηκαν ασυνήθιστες «γραμμώσεις» μικροβιακών στρωμάτων στον Κολούμπο· τον Μάρτιο 2025 καταδύθηκε ROV από το πλοίο Discovery για άμεση παρατήρηση των υδροθερμικών καμινάδων και των μεταβολών τους (π.χ. πάχυνση βακτηριακού υλικού → αυξημένο CO₂).

Τι σημαίνει ο «κοινός θάλαμος» Σαντορίνης–Κολούμπου

Συζευγμένη συμπεριφορά: όταν μια διείσδυση μάγματος εκτονώνει πίεση, και τα δύο ηφαίστεια μπορούν να «αναπνέουν» από κοινού (π.χ. ταυτόχρονη μικρή καθίζηση). Αυτό περιπλέκει την πρόγνωση: τα σήματα ενός ηφαιστείου μπορεί να αντανακλούν διεργασίες στο άλλο. Επανενεργοποίηση ρηγμάτων: ένα dike «ξυπνά» προϋπάρχουσες τεκτονικές επιφάνειες, αυξάνοντας τα μικρογεγονότα χωρίς απαραίτητα άμεσο ηφαιστειακό ξέσπασμα. Κίνδυνοι από το υποθαλάσσιο περιβάλλον: ο Κολούμπος (τελευταία έκρηξη 1650) έχει υδροθερμικές καμινάδες, απότομες κλίσεις και δυνατότητα κατολισθήσεων/μικρο-τσουνάμι. Η επιτήρηση του υποθαλάσσιου χώρου είναι εξίσου κρίσιμη με τη χερσαία.

Χρονολόγιο (συνοπτικό) Ιούλιος 2024 – Μάρτιος 2025

Μέσα 2024: ήπια ανύψωση (inflation) στη Σαντορίνη· ενδείξεις ανατροφοδότησης ρηχής κοιλότητας.

ήπια (inflation) στη Σαντορίνη· ενδείξεις ανατροφοδότησης ρηχής κοιλότητας. Δεκ. 2024: ωκεανογραφική αποστολή – ασυνήθιστες μικροβιακές «γραμμές» στον κρατήρα Κολούμπου.

ωκεανογραφική αποστολή – ασυνήθιστες μικροβιακές «γραμμές» στον κρατήρα Κολούμπου. 27 Ιαν. 2025: εκρηκτική αύξηση ρυθμού σεισμικότητας· αρχική διάδοση προς Σαντορίνη και στη συνέχεια ΒΑ.

εκρηκτική αύξηση ρυθμού σεισμικότητας· αρχική διάδοση προς Σαντορίνη και στη συνέχεια ΒΑ. Αρχές–μέσα Φεβ. 2025: κλιμάκωση διαχείρισης κινδύνου· έκτακτη ανάγκη (06/02) , επιχειρησιακά μέτρα.

κλιμάκωση διαχείρισης κινδύνου· , επιχειρησιακά μέτρα. Μάρτ. 2025: συνέχιση σποραδικών σεισμών· ROV στο πεδίο, επιτόπιες παρατηρήσεις υδροθερμικού συστήματος.

συνέχιση σποραδικών σεισμών· στο πεδίο, επιτόπιες παρατηρήσεις υδροθερμικού συστήματος. Σεπ. 2025: δημοσίευση στο Nature: επιβεβαίωση έγχυσης 0,31 km³, dike ~13 km, βάθος 3–5 km, κοινό σύστημα.

Συγκρίσεις & διεθνές πλαίσιο

Η Σαντορίνη προτείνεται πλέον ως «ζωντανό εργαστήριο» για συζευγμένα ηφαιστειακά συστήματα, με παραλληλισμούς σε Χαβάη, Ισλανδία και Καμτσάκα (μεταναστεύσεις σμηνών, dike intrusions, συζευγμένες δεξαμενές). Τέτοια συστήματα απαιτούν πυκνά δίκτυα μετρήσεων και συνδυαστικές αναλύσεις (σεισμολογία + γεωδαισία + γεωχημεία + υποθαλάσσιες παρατηρήσεις).

Τι (δεν) συνέβη & τι πρέπει να παρακολουθούμε

Δεν υπήρξε έκρηξη . Το dike «κόπηκε» ρηχά, αφήνοντας έντονη σεισμικότητα και μικροπαραμορφώσεις.

. Το dike «κόπηκε» ρηχά, αφήνοντας έντονη σεισμικότητα και μικροπαραμορφώσεις. Πολιτική προστασία: τα επιχειρησιακά μέτρα ήταν προληπτικά (σχολεία, μετακινήσεις, ενημέρωση πληθυσμού) σε ένα σκηνικό με πολλές αβεβαιότητες.

τα επιχειρησιακά μέτρα ήταν (σχολεία, μετακινήσεις, ενημέρωση πληθυσμού) σε ένα σκηνικό με πολλές αβεβαιότητες. Επόμενα βήματα:

Συνεχής επιτήρηση του Κολούμπου με καινοτόμο υποθαλάσσιο εξοπλισμό (OBS, γεωχημεία, ROV).

του με (OBS, γεωχημεία, ROV). Συνδυαστική ανάλυση δορυφορικών/επίγειων γεωδαιτικών δεδομένων και AI για έγκαιρη προειδοποίηση.

ανάλυση δορυφορικών/επίγειων γεωδαιτικών δεδομένων και για έγκαιρη προειδοποίηση. Συχνότερες ωκεανογραφικές αποστολές και διασύνδεση θαλάσσιου–χερσαίου monitoring.

Συχνές απορίες, σύντομες απαντήσεις

Σημαίνει ότι «έρχεται» έκρηξη; Όχι κατ’ ανάγκη. Τα ηφαίστεια προειδοποιούν μήνες πριν· η στοχευμένη παρακολούθηση αυξάνει την προβλεπτικότητα.

Όχι κατ’ ανάγκη. Τα ηφαίστεια μήνες πριν· η στοχευμένη παρακολούθηση αυξάνει την προβλεπτικότητα. Γιατί τόσοι σεισμοί χωρίς λάβα στην επιφάνεια; Τα dikes «σπάνε» και «λιπαίνουν» ρήγματα κατά την άνοδο· η κίνηση σταμάτησε ρηχά, πριν από εκτόνωση στην επιφάνεια.

Τα dikes «σπάνε» και «λιπαίνουν» ρήγματα κατά την άνοδο· η κίνηση σταμάτησε ρηχά, πριν από εκτόνωση στην επιφάνεια. Είναι επικίνδυνος ο Κολούμπος; Ναι ως υποθαλάσσιο σύστημα: αέρια, απότομες πλαγιές, πιθανές κατολισθήσεις/τσουνάμι· χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση.

Το «αίνιγμα» της Σαντορίνης λύθηκε με τον πιο πειστικό τρόπο: πολυπαραμετρικά δεδομένα και σύγχρονα εργαλεία ένωσαν τεκμήρια σε ένα συνεκτικό μοντέλο. Η κρίση 2025 ήταν ένα μάθημα ετοιμότητας: ένα dike μπορεί να μετακινήσει εκατοντάδες εκατομμύρια m³ μάγματος, να ενεργοποιήσει ρήγματα και να αναστατώσει κοινωνίες χωρίς να εκραγεί. Η ουσία είναι η αδιάλειπτη επιτήρηση—ιδίως υποθαλάσσια—και η συνεργασία επιστήμης–πολιτείας, ώστε το επόμενο «σμήνος» να μας βρει πιο έτοιμους: με περισσότερα όργανα, καλύτερα μοντέλα, πιο καθαρές αποφάσεις. Η Σαντορίνη έγινε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη μελέτη συζευγμένων ηφαιστείων· τώρα ας γίνει και πρότυπο πρόληψης.

Related