Σοβαρό Αεροπορικό Ατύχημα στο Τατόι με Εκπαιδευτικό Αεροσκάφος – Δύο Ικαροι Τραυματίες και Έρευνα σε Εξέλιξη

Η αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, σύμβολο της στρατιωτικής αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συγκλονίστηκε το πρωί της Τετάρτης (8 Οκτωβρίου) από ένα σοβαρό ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας. Το περιστατικό ήρθε να υπενθυμίσει τις εγγενείς προκλήσεις και κινδύνους της στρατιωτικής εκπαίδευσης πτήσεων, καθώς δύο Ικαροι τραυματίστηκαν σοβαρά όταν, κατά την απογείωση, παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο εκπαιδευτικό διθέσιο αεροσκάφος GF Tecnam P2002-JF.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αυστηρά ελεγχόμενη στρατιωτική ζώνη και ενεργοποίησε άμεσα το σύστημα έκτακτης ανάγκης της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι πρώτες εικόνες από τον χώρο του ατυχήματος μαρτυρούν την ένταση του συμβάντος, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος, που μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικά πρωτόκολλα εκπαίδευσης.

Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, ένα διθέσιο μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου GF Tecnam P2002-JF, που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των νέων Ικάρων, υπέστη σοβαρή μηχανική βλάβη κατά την απογείωση από τον διάδρομο της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας στο Τατόι.

Η βλάβη εντοπίστηκε στο ρηνιαίο άκρο – τον μπροστινό τροχό του αεροσκάφους – ο οποίος έσπασε, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να χάσει τον έλεγχο και να βγει εκτός διαδρόμου. Η πρόσκρουση ή/και η πιθανή πτώση προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς και στους δύο επιβαίνοντες εκπαιδευτές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν έχοντας τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις. Η κατάσταση του ενός κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.

Αμέσως μετά το ατύχημα, στρατιωτικά οχήματα τύπου Unimog, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα, κατέφθασαν στο σημείο. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα, δεν επιτράπηκε πρόσβαση σε τηλεοπτικά συνεργεία, ενώ οι αρχές της Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Καθώς η περιοχή είναι αποκλειστικά στρατιωτική, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, παρά μόνο από όσους βρίσκονταν εντός της βάσης κατά την ώρα του συμβάντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Αεροσκάφους Tecnam P2002-JF:

Το P2002-JF είναι ένα ελαφρύ, διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος, κατασκευής της ιταλικής εταιρείας Tecnam. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2002 και εντάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 2018-2019, αντικαθιστώντας το παλαιότερο Τ-41D. Συνολικά, αποκτήθηκαν 12 αεροσκάφη.

Χρησιμοποιείται από τη 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, που εδρεύει στο Τατόι, για το πρώτο στάδιο της πτητικής εκπαίδευσης (IK I). Φέρει χαμηλές πτέρυγες, σταθερό σύστημα προσγείωσης, και κινητήρα Bombardier Rotax 912 S2, απόδοσης 98,5 ίππων στις 5.800 στροφές/λεπτό.

Τεχνικά στοιχεία:

Εκπέτασμα: 8,6 μέτρα

Μήκος: 6,61 μέτρα

Ύψος: 2,43 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 142 κόμβοι (~263 χλμ/ώρα)

Μέγιστο ύψος πτήσης: 14.000 πόδια (4.260 μέτρα)

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 620 κιλά

Χωρητικότητα καυσίμου: 100 λίτρα

Κατανάλωση: ~17 λίτρα/ώρα

Εμβέλεια: 1.050 χιλιόμετρα

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών: 20 κιλά

Τα αεροσκάφη αυτά είναι ιδανικά για βασική εκπαίδευση, αλλά λόγω του μικρού τους μεγέθους και βάρους, είναι ευαίσθητα στις απογειώσεις, κάτι που ίσως συνέβαλε και στην απώλεια ελέγχου.

Το σοβαρό αυτό περιστατικό στο Τατόι έρχεται να τονίσει, με τον πιο σκληρό τρόπο, τις απαιτήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νέοι Ικαροι και οι εκπαιδευτές τους στην προσπάθεια διασφάλισης του υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Οι δύο τραυματίες εύχονται όλοι να αναρρώσουν σύντομα και πλήρως, ενώ η ενδελεχής διερεύνηση του ατυχήματος είναι απαραίτητη ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα.

Η ασφάλεια των πτήσεων, ειδικά στα πρώτα στάδια εκπαίδευσης, είναι ζήτημα εθνικής σημασίας. Η Πολεμική Αεροπορία καλείται τώρα να δώσει απαντήσεις, να ενισχύσει τα μέτρα πρόληψης και να εγγυηθεί την ακεραιότητα της εκπαίδευσης με ακόμα πιο αυστηρά πρότυπα.

Related