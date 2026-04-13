Στο κατώφλι νέας στήριξης: οι ημερομηνίες-κλειδιά που θα κρίνουν αν έρχεται πακέτο ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί μόνο ένα διεθνές γεωπολιτικό γεγονός που απασχολεί τις κυβερνήσεις και τις αγορές, αλλά έναν άμεσο παράγοντα πίεσης που μπορεί να μεταφερθεί πολύ γρήγορα στην καθημερινότητα των πολιτών. Όταν μια διεθνής κρίση επηρεάζει την ενέργεια, τις μεταφορές, τα καύσιμα και τελικά το συνολικό κόστος ζωής, τότε το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν συνέπειες, αλλά πόσο γρήγορα και πόσο βαθιά θα φτάσουν στην αγορά, στα ράφια, στους λογαριασμούς και στην επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, παρακολουθεί στενά τα δεδομένα και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.

Το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να κινείται σε στάση αναμονής, όχι όμως αδράνειας. Η προετοιμασία υπάρχει, τα σενάρια είναι ανοιχτά και οι τελικές αποφάσεις συνδέονται με δύο πολύ κρίσιμες ημερομηνίες μέσα στον Απρίλιο. Πρόκειται για δύο σταθμούς που θα δείξουν αν η διεθνής ένταση έχει ήδη αρχίσει να περνά με ορμή στην πραγματική οικονομία και αν ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος επιτρέπει στην κυβέρνηση να ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης. Μέχρι τότε, η αγορά κρατά την ανάσα της, τα νοικοκυριά παρακολουθούν με αγωνία τις τιμές να μεταβάλλονται και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να υπολογίσουν πόσο ακόμη μπορούν να αντέξουν την πίεση.

Οι δύο ημερομηνίες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις

Η πρώτη καθοριστική ημερομηνία είναι η 15η Απριλίου 2026. Τότε αναμένονται τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαρτίου. Αυτή η ανακοίνωση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, επειδή θα αποτυπώσει αν η διεθνής κρίση έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται στις τιμές της ελληνικής αγοράς. Με απλά λόγια, εκείνη την ημέρα θα φανεί αν η άνοδος της έντασης στο εξωτερικό έχει μετατραπεί σε μεγαλύτερο κόστος για τα καύσιμα, σε ακριβότερες μεταφορές, σε αυξήσεις βασικών αγαθών και σε μια νέα φάση ακρίβειας που θα πιέσει ακόμη περισσότερο την κοινωνία.

Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 30ή Απριλίου 2026. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να γίνει η ευρύτερη επαναξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων: ανάπτυξη, φορολογικά έσοδα, δημοσιονομικά περιθώρια, εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και συνολική αντοχή της οικονομίας απέναντι στη νέα αναταραχή. Ουσιαστικά, αυτή η ημερομηνία δεν αφορά μόνο μια τεχνική οικονομική αναθεώρηση. Αφορά τη στιγμή κατά την οποία θα κριθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα νέο πακέτο μέτρων, πόσο εκτεταμένο μπορεί να είναι και ποιους θα στοχεύει με προτεραιότητα.

Γιατί τα στοιχεία του πληθωρισμού έχουν τόσο μεγάλη σημασία

Ο πληθωρισμός δεν είναι ένας ψυχρός αριθμός για τις στατιστικές υπηρεσίες. Είναι ο πιο άμεσος καθρέφτης της πίεσης που νιώθει η κοινωνία. Αν τα στοιχεία δείξουν ότι οι τιμές αρχίζουν να ανεβαίνουν ξανά με ένταση, τότε θα ενισχυθεί το επιχείρημα υπέρ άμεσων κυβερνητικών παρεμβάσεων. Αντίθετα, εάν η επίδραση παραμένει περιορισμένη ή ελεγχόμενη, η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει μια πιο προσεκτική στάση, περιμένοντας περαιτέρω εξελίξεις.

Το πραγματικό διακύβευμα είναι αν η ακρίβεια επιστρέφει όχι ως πρόσκαιρη αναστάτωση, αλλά ως νέα κανονικότητα. Και αυτό αφορά κυρίως τρεις βασικούς άξονες: την ενέργεια, τα καύσιμα και τα βασικά προϊόντα κατανάλωσης. Όταν αυτοί οι τρεις τομείς κινούνται ανοδικά ταυτόχρονα, η πίεση δεν περιορίζεται σε μια στενή ομάδα του πληθυσμού. Αγγίζει σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη ένταση στους χαμηλόμισθους, στους συνταξιούχους, στις οικογένειες με παιδιά και στις μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν με περιορισμένα περιθώρια απορρόφησης του κόστους.

Τα σενάρια που εξετάζονται για τα νοικοκυριά

Εφόσον τα στοιχεία δείξουν επιδείνωση, στο τραπέζι βρίσκονται μια σειρά από παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε διαφορετική ένταση. Στα βασικά σενάρια περιλαμβάνεται η επαναφορά ή ενίσχυση επιδοτήσεων τύπου Market Pass για την αγορά τροφίμων, ώστε να περιοριστεί η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σε περιόδους έντονης ακρίβειας, το κόστος των τροφίμων είναι συχνά το πρώτο που γίνεται αφόρητο, επειδή αφορά καθημερινές, ανελαστικές ανάγκες που δεν μπορούν εύκολα να περιοριστούν.

Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση ή διεύρυνση μέτρων τύπου Fuel Pass για τα καύσιμα. Η τιμή των καυσίμων δεν πλήττει μόνο τους οδηγούς. Επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς, καθώς περνά στο κόστος μεταφοράς προϊόντων, στην τιμολόγηση υπηρεσιών και τελικά στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Γι’ αυτό και μια παρέμβαση στα καύσιμα έχει πολλαπλή σημασία: κοινωνική, οικονομική και ψυχολογική.

Επίσης, βρίσκονται στο προσκήνιο έκτακτες ενισχύσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή στοχευμένες παρεμβάσεις προς εκείνους που έχουν τη μικρότερη αντοχή απέναντι σε μια νέα άνοδο του κόστους ζωής. Σε μια περίοδο όπου ακόμη και μικρές αυξήσεις στους λογαριασμούς ή στα είδη πρώτης ανάγκης μπορούν να ανατρέψουν τον οικογενειακό προγραμματισμό, τέτοιες ενισχύσεις αποκτούν χαρακτήρα άμεσης κοινωνικής άμυνας.

Οι παρεμβάσεις που συζητούνται για τις επιχειρήσεις

Το βάρος δεν πέφτει μόνο στα νοικοκυριά. Το ενδεχόμενο νέων μέτρων αφορά σοβαρά και τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες. Για πολλές από αυτές, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι ανατιμήσεις και η μείωση της κατανάλωσης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Από τη μία πλευρά πληρώνουν ακριβότερα για να λειτουργήσουν· από την άλλη βλέπουν τους πελάτες να περιορίζουν τις αγορές τους.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και μέτρα με πιο μόνιμο χαρακτήρα, όπως μείωση ασφαλιστικών εισφορών, νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος. Οι συζητήσεις αυτές δείχνουν ότι το ενδεχόμενο στήριξης δεν περιορίζεται μόνο σε επιδόματα ή επιταγές ενίσχυσης, αλλά συνδέεται και με τη συνολική επιβάρυνση της παραγωγικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σενάριο ενός ευρύτερου «πακέτου ανάσας» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σήμαινε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τη νέα κρίση μόνο ως πρόβλημα κατανάλωσης, αλλά και ως κίνδυνο για τη βιωσιμότητα της αγοράς, την απασχόληση και τη συνοχή της οικονομικής δραστηριότητας.

Η οικονομία σε φάση αναμονής

Μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα, η οικονομία κινείται σε ένα μεταβατικό και εύθραυστο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να απορροφήσουν όσο μπορούν το αυξημένο κόστος, αποφεύγοντας να μετακυλήσουν όλο το βάρος στους καταναλωτές. Τα νοικοκυριά, από την πλευρά τους, περιορίζουν δαπάνες, γίνονται πιο επιφυλακτικά στις αγορές τους και επιχειρούν να προστατέψουν το οικογενειακό τους εισόδημα. Το κράτος, στο μεταξύ, αξιολογεί καθημερινά τα δεδομένα, γνωρίζοντας ότι κάθε απόφαση πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στην κοινωνική ανάγκη και στις δημοσιονομικές δυνατότητες.

Αυτή η περίοδος αναμονής είναι συχνά εξίσου σημαντική με τις ίδιες τις αποφάσεις. Διότι η αγορά επηρεάζεται όχι μόνο από όσα συμβαίνουν, αλλά και από την προσδοκία όσων μπορεί να συμβούν. Αν οι επιχειρήσεις φοβούνται νέα έκρηξη κόστους, γίνονται πιο προσεκτικές σε επενδύσεις, προσλήψεις και τιμολογιακή πολιτική. Αν οι πολίτες φοβούνται νέα κύματα ακρίβειας, μειώνουν την κατανάλωσή τους προληπτικά. Έτσι, η αβεβαιότητα από μόνη της λειτουργεί σαν ένας δεύτερος, αόρατος μηχανισμός πίεσης.

Το πραγματικό στοίχημα των επόμενων ημερών

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα ανακοινωθεί ένα νέο πακέτο μέτρων. Το βαθύτερο ερώτημα είναι αν η οικονομία μπορεί να προστατευθεί έγκαιρα πριν η εξωτερική κρίση μετατραπεί σε εσωτερική κοινωνική δοκιμασία. Σε τέτοιες περιόδους, η ταχύτητα αντίδρασης είναι σχεδόν εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο των μέτρων. Μια καθυστερημένη παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματική, ειδικά όταν η ακρίβεια έχει ήδη αρχίσει να ροκανίζει μισθούς, συντάξεις, τζίρους και αντοχές.

Οι δύο ημερομηνίες του Απριλίου, επομένως, δεν είναι απλώς διοικητικά ορόσημα. Είναι δύο σημεία στα οποία θα φανεί αν η οικονομική πίεση παραμένει διαχειρίσιμη ή αν απαιτείται μια νέα πολιτική απάντηση με πραγματικό εύρος. Και αυτή η απάντηση, εφόσον δοθεί, θα πρέπει να είναι προσεκτικά στοχευμένη, ώστε να προστατεύει τους πιο αδύναμους, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα και να αποτρέπει μια νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.

Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια ακόμη δοκιμασία όπου η διεθνής αστάθεια απειλεί να ανατρέψει εύθραυστες ισορροπίες. Το ζήτημα δεν περιορίζεται σε αριθμούς, εκτιμήσεις και δημοσιονομικές προβολές. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία θα αντέξει ένα νέο κύμα πίεσης στην ενέργεια, στις τιμές και στο κόστος λειτουργίας της αγοράς. Αφορά τον εργαζόμενο που βλέπει το εισόδημά του να μικραίνει, τον μικρό επαγγελματία που παλεύει να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρησή του, την οικογένεια που μετρά με μεγαλύτερη αγωνία κάθε απόδειξη από το σούπερ μάρκετ, κάθε λογαριασμό, κάθε μετακίνηση.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές. Από τα στοιχεία του πληθωρισμού έως την τελική δημοσιονομική αποτίμηση στο τέλος του μήνα, θα διαμορφωθεί η βάση πάνω στην οποία θα παρθούν οι αποφάσεις για το αν χρειάζεται μια νέα γραμμή άμυνας απέναντι στην ακρίβεια και στην αβεβαιότητα. Και αν τελικά ενεργοποιηθεί ένα νέο πακέτο στήριξης, αυτό δεν θα αποτελεί απλώς μια οικονομική επιλογή, αλλά μια πολιτική και κοινωνική αναγνώριση ότι η πίεση που ασκείται στην αγορά και στην κοινωνία απαιτεί άμεση, στοχευμένη και ουσιαστική απάντηση. Σε μια εποχή όπου οι διεθνείς κρίσεις μεταφέρονται όλο και πιο γρήγορα στο εσωτερικό των οικονομιών, η έγκαιρη προστασία των πολιτών και της παραγωγικής βάσης δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα.

