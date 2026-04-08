Στο Χείλος της Περιφερειακής Έκρηξης: Εύθραυστη Εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, ενώ οι Πύραυλοι δεν Σίγησαν Αμέσως

Η Μέση Ανατολή μπήκε σε μία από τις πιο επικίνδυνες και ασταθείς φάσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, με άμεση αμερικανική εμπλοκή, έχει ήδη αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς, βαθιά τραυματισμένες κρατικές και στρατιωτικές δομές, σοβαρές καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές και μια διεθνή οικονομία που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, η μεγαλύτερη είδηση δεν είναι ότι επήλθε ειρήνη. Είναι ότι ανακοινώθηκε μια δί εβδομαδιαία κατάπαυση πυρός, η οποία όμως από την πρώτη στιγμή εμφανίζεται εύθραυστη, αμφισβητούμενη και γεμάτη αντιφάσεις.

Η νέα αυτή φάση δεν γεννήθηκε μέσα από σταθερή αποκλιμάκωση, αλλά μέσα από την εξάντληση, την πίεση και τον φόβο μιας ανεξέλεγκτης γενίκευσης. Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανακοινώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή έφερε προσωρινή ανακούφιση στις αγορές, όμως δεν συνοδεύτηκε από σαφές σημείο έναρξης, ούτε από πλήρη παύση των επιθέσεων. Αντίθετα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις, ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων και πυραυλικοί συναγερμοί, γεγονός που δείχνει ότι το πολεμικό μέτωπο δεν πέρασε στην ειρήνη, αλλά σε μια εξαιρετικά ασταθή παύση.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο αν θα κρατήσει η εκεχειρία, αλλά τι ακριβώς καλύπτει, ποιος την τηρεί και ποιος προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη σύγκρουση. Διότι πίσω από τις διπλωματικές ανακοινώσεις, παραμένουν ανοικτά τα μεγάλα ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η ισραηλινή στρατιωτική στρατηγική, η εμπλοκή της Χεζμπολάχ, η ασφάλεια στον Κόλπο, η λειτουργία του Ορμούζ και η συνολική ισορροπία ισχύος στην περιοχή.

Έκτακτο δελτίο: τι ανακοινώθηκε σήμερα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, έπειτα από μεσολάβηση του Πακιστάν, με βασικό όρο την παύση του ιρανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι θα σταματήσει τις αντεπιθέσεις και θα εγγυηθεί ασφαλή διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα, εφόσον σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον της. Παράλληλα, έχουν προσκληθεί αμερικανικές και ιρανικές αντιπροσωπείες σε συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Ωστόσο, η αναγγελία της εκεχειρίας δεν σήμανε άμεση σιγή των όπλων. Το Reuters καταγράφει ότι δεν ήταν ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η κατάπαυση πυρός, ενώ μετά την ανακοίνωση υπήρξαν νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν, εκρήξεις από αναχαιτίσεις πάνω από το Τελ Αβίβ, αλλά και συναγερμοί σε κράτη του Κόλπου όπως το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το πεδίο μάχης παρέμεινε ενεργό ακόμη και μέσα στην υποτιθέμενη μετάβαση προς την εκεχειρία.

Η μεγάλη αντίφαση: καλύπτεται ή όχι ο Λίβανος;

Το πιο θολό και επικίνδυνο σημείο των τελευταίων ωρών αφορά τον Λίβανο. Η ισραηλινή κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι η δί εβδομαδιαία αναστολή επιθέσεων κατά του Ιράν δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, δηλαδή δεν αναστέλλει τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ στηρίζει την αμερικανική παύση επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη λιβανική πτέρυγα του μετώπου ως ξεχωριστό επιχειρησιακό πεδίο.

Την ίδια ώρα, άλλες πηγές από τη διαμεσολάβηση υποστηρίζουν το αντίθετο. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, που είχε ρόλο στη διαπραγμάτευση, υποστήριξε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τη διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Επιπλέον, πηγές κοντά στη Χεζμπολάχ ανέφεραν στο Reuters ότι η οργάνωση πάγωσε τα πυρά προς το βόρειο Ισραήλ και κατά ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ως μέρος της εκεχειρίας.

Παρά τα παραπάνω, η εικόνα στο έδαφος παραμένει δραματικά αντιφατική. Το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για την πόλη της Τύρου στον νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους να κινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν πλήγματα. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι, τουλάχιστον από ισραηλινής πλευράς, ο λιβανικός τομέας δεν θεωρείται λήξαν μέτωπο.

Πώς φτάσαμε ως εδώ

Ο πόλεμος στη σημερινή του μορφή ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα στο Ιράν, στοχεύοντας την κορυφή της ιρανικής ηγεσίας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με το Reuters, στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα, εξέλιξη που άλλαξε ριζικά τον χαρακτήρα της σύγκρουσης και βύθισε την περιοχή σε πολύ βαθύτερη αποσταθεροποίηση.

Στη συνέχεια, η ιρανική κρατική και στρατιωτική ηγεσία υπέστη συνεχείς απώλειες. Σε μεταγενέστερη καταγραφή, το Reuters αναφέρει ότι σκοτώθηκαν μεταξύ άλλων ο Αλί Λαριτζανί, ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ, ο Αλί Σαμχανί, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Αμπντολραχίμ Μουσαβί και άλλα κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής μηχανής του Ιράν. Πρόκειται για πλήγματα που δεν αφορούν απλώς το πεδίο μάχης, αλλά την ίδια τη δομή ισχύος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, η σύγκρουση εξαπλώθηκε και σε άλλα μέτωπα. Ο πόλεμος έχει πλέον εισέλθει στην έκτη εβδομάδα του και, σύμφωνα με το Reuters, έχει στοιχίσει περισσότερες από 5.000 ζωές σε σχεδόν δώδεκα χώρες, ενώ μόνο στον Λίβανο η νέα φάση των επιχειρήσεων έχει προκαλέσει τουλάχιστον 1.500 νεκρούς και περίπου 1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους.

Ορμούζ: το νευρικό κέντρο της παγκόσμιας κρίσης

Το δεύτερο μεγάλο πεδίο που καθορίζει τις εξελίξεις δεν είναι μόνο στρατιωτικό αλλά και οικονομικό: τα Στενά του Ορμούζ. Η προσωρινή συμφωνία συνδέθηκε άμεσα με την επαναλειτουργία του περάσματος, από όπου διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Η παύση του ιρανικού αποκλεισμού θεωρήθηκε κρίσιμη προϋπόθεση για να παγώσει η πολεμική κλιμάκωση.

Η επίδραση στις αγορές ήταν άμεση. Το Brent υποχώρησε περίπου 13% κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αγορές μετοχών αντέδρασαν με ανακούφιση. Όμως αυτή η χρηματοπιστωτική αντίδραση δεν σημαίνει πραγματική σταθερότητα. Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια αργού, 46 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων καυσίμων και μεγάλες ποσότητες LNG παραμένουν εγκλωβισμένες στην περιοχή, ενώ πολλοί πλοιοκτήτες εξακολουθούν να φοβούνται την επιστροφή τους σε μια εμπόλεμη ζώνη που μπορεί να ξαναφλεγεί ανά πάσα στιγμή.

Ακόμη και αν η ναυσιπλοΐα αποκατασταθεί προσωρινά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά ενέργειας θα συνεχίσει να παραμένει πιο σφιχτή από ό,τι πριν από τον πόλεμο, λόγω ζημιών στις εξαγωγικές υποδομές, των διακοπών παραγωγής και της ανάγκης αναπλήρωσης αποθεμάτων. Με απλά λόγια: η εκεχειρία μπορεί να έριξε προσωρινά την ένταση, αλλά δεν έχει σβήσει τις συνέπειες της κρίσης.

Τι δείχνουν πολιτικά οι τελευταίες κινήσεις

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει τη συμφωνία ως αποτέλεσμα επίτευξης στρατιωτικών στόχων και ως παράθυρο για μια «οριστική» πολιτική συμφωνία. Η Τεχεράνη, αντίθετα, παρουσιάζει την εξέλιξη ως δική της επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν τους όρους της για την παύση των εχθροπραξιών. Αυτή η διπλή αφήγηση δείχνει ότι καμία πλευρά δεν μιλά πολιτικά σαν να έχει ηττηθεί· και όταν δύο αντίπαλοι παρουσιάζουν την ίδια κατάπαυση πυρός ως δική τους νίκη, αυτό συνήθως σημαίνει ότι η διπλωματική βάση παραμένει ρηχή και εύθραυστη.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την εκεχειρία ως μια αναγκαία κίνηση πίσω από το χείλος της καταστροφής, ζητώντας όμως γρήγορα βήματα για μόνιμη συμφωνία. Το διεθνές μήνυμα είναι σαφές: η παύση αυτή θεωρείται χρήσιμη, αλλά κανείς δεν την αντιμετωπίζει ως λύση.

Το ουσιαστικό συμπέρασμα της στιγμής

Η σημερινή εικόνα δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Υπάρχει εκεχειρία στα χαρτιά, αλλά όχι καθαρή ειρήνη στο πεδίο. Υπάρχει πάγωμα επιχειρήσεων, αλλά όχι ενιαία ερμηνεία για όλα τα μέτωπα. Υπάρχει διπλωματική κινητικότητα, αλλά όχι ασφαλής βεβαιότητα ότι οι πύραυλοι σταμάτησαν οριστικά. Το Ισραήλ δηλώνει ότι ο Λίβανος μένει έξω από τη συμφωνία, η Χεζμπολάχ δείχνει να κάνει παύση, ενώ ο άξονας των συνομιλιών μεταφέρεται τώρα στο Ισλαμαμπάντ με φόντο μια βαθιά κατεστραμμένη περιφέρεια.

Η Μέση Ανατολή δεν βγήκε από τον πόλεμο. Πέρασε απλώς σε μια σκοτεινή, αβέβαιη και εξαιρετικά εύφλεκτη ενδιάμεση ζώνη. Η δί εβδομαδιαία κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν μπορεί να αποδείχθηκε αρκετή για να αποτραπεί μια άμεση, ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση, όμως δεν αρκεί για να διαγράψει το αίμα, τις καταστροφές, τις απώλειες ηγεσίας, την ενεργειακή ασφυξία και το αίσθημα ότι ολόκληρη η περιοχή ζει πλέον πάνω σε ένα διαρκές στρατηγικό ρήγμα.

Το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων ημερών θα είναι αν οι συνομιλίες που αναμένονται στο Ισλαμαμπάντ θα καταφέρουν να μετατρέψουν αυτή την προσωρινή αναστολή επιθέσεων σε ένα πιο σταθερό πλαίσιο αποκλιμάκωσης. Αν αυτό αποτύχει, τότε η σημερινή ανακοίνωση θα μείνει στην ιστορία όχι ως αρχή ειρήνης, αλλά ως μικρή ανάσα ανάμεσα σε δύο φάσεις ενός πολύ μεγαλύτερου πολέμου. Και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό συμπέρασμα όλων: ότι η περιοχή μπορεί να μην απομακρύνθηκε πραγματικά από την άβυσσο· απλώς έκανε μισό βήμα πίσω από το χείλος της

