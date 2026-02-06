«Συναγερμός Αντικατασκοπίας στην Αθήνα»: Η αναφορά της CIA, η σύλληψη Έλληνα αξιωματικού και το χρονικό μιας υπόθεσης υψηλής εθνικής ασφάλειας

Σε αυστηρό καθεστώς εχεμύθειας εξελίσσεται μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις αντικατασκοπίας των τελευταίων ετών, μετά τη σύλληψη ανώτερου Έλληνα αξιωματικού με κατηγορίες που σχετίζονται με διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών προς την Κίνα. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες από πηγές με γνώση της υπόθεσης, το αρχικό σήμα κινδύνου προς τις ελληνικές αρχές φέρεται να προήλθε από αναφορά της CIA, στο πλαίσιο συμμαχικής ανταλλαγής πληροφοριών. Η εξέλιξη αυτή ενεργοποίησε μηχανισμούς αντικατασκοπίας, στρατιωτικής δικαιοσύνης και εσωτερικού ελέγχου, με τις έρευνες να επεκτείνονται σε βάθος χρόνου και σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι πρόκειται για υπόθεση που δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο ή ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εξετάζεται υπό το πρίσμα του σύγχρονου «πολέμου πληροφοριών», όπου η τεχνολογία, τα ψηφιακά ίχνη και οι διεθνείς συμμαχίες παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Χρονολόγιο εξελίξεων – Ημέρα προς ημέρα

Ημέρα 1 – Η συμμαχική προειδοποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν ύποπτα μοτίβα επικοινωνίας και διακίνησης δεδομένων που φέρονται να συνδέονται με στρατιωτικό προσωπικό χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ. Η σχετική αναφορά διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές μέσω διαύλων συμμαχικής συνεργασίας, με ειδική επισήμανση για πιθανή εμπλοκή ανώτερου αξιωματικού.

Ημέρα 2 – Ενεργοποίηση αντικατασκοπίας

Μετά τη λήψη της αναφοράς, ενεργοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Τίθεται σε εφαρμογή σχέδιο διακριτικής παρακολούθησης, ελέγχου ψηφιακών ιχνών και διασταύρωσης πρόσβασης σε διαβαθμισμένα συστήματα.

Ημέρα 3 – Ψηφιακή και οικονομική χαρτογράφηση

Οι έρευνες επεκτείνονται σε επικοινωνίες, μετακινήσεις και –κατά πληροφορίες– οικονομικές συναλλαγές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών και αποθηκευτικών μέσων, καθώς και στην πιθανότητα επαφών με τρίτους.

Ημέρα 4 – Στενός κύκλος και ενδεχόμενη διεύρυνση

Στο μικροσκόπιο μπαίνει ο επαγγελματικός και κοινωνικός κύκλος του αξιωματικού. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξαν απόπειρες προσέγγισης ή «στρατολόγησης» και άλλων προσώπων με πρόσβαση σε ευαίσθητο υλικό.

Ημέρα 5 – Επιχειρησιακή απόφαση και σύλληψη

Αφού συγκεντρώνονται κρίσιμα στοιχεία, λαμβάνεται η απόφαση για άμεση επέμβαση. Ο αξιωματικός συλλαμβάνεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ενώ παράλληλα κατάσχονται ψηφιακά μέσα, έγγραφα και υλικό που θεωρείται αποδεικτικής αξίας. Η υπόθεση παραπέμπεται στη στρατιωτική δικαιοσύνη.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Το είδος των πληροφοριών που φέρεται να διέρρευσαν και το επίπεδο διαβάθμισής τους.

που φέρεται να διέρρευσαν και το επίπεδο διαβάθμισής τους. Το χρονικό βάθος της φερόμενης δραστηριότητας.

της φερόμενης δραστηριότητας. Τους διαύλους επικοινωνίας και το αν υπήρξε άμεση ή έμμεση καθοδήγηση από ξένη υπηρεσία.

και το αν υπήρξε άμεση ή έμμεση καθοδήγηση από ξένη υπηρεσία. Τη δυνητική εμπλοκή τρίτων προσώπων, εντός ή εκτός στρατεύματος.

Οι έρευνες, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, συνεχίζονται με «χειρουργική ακρίβεια», καθώς οποιαδήποτε πρόωρη δημοσιοποίηση στοιχείων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο την απόδειξη της υπόθεσης όσο και συμμαχικές διαδικασίες.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ελληνικών και διεθνών μέσων, η σύλληψη έγινε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, εντός στρατιωτικού πλαισίου/εγκατάστασης, από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές, με την υπόθεση να παίρνει άμεσα τον δρόμο της στρατιωτικής δικαιοσύνης.

Οι έως τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στα εξής βασικά σημεία:

Ο συλληφθείς είναι ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας , με πρόσβαση σε ευαίσθητο υλικό λόγω θέσης και αρμοδιοτήτων.

Η έρευνα φέρεται να περιλαμβάνει ψηφιακή επικοινωνία/μεταφορά δεδομένων , με αναφορές στη χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών ή εργαλείων επικοινωνίας για τη διακίνηση υλικού.

Υπάρχουν αναφορές ότι ο αξιωματικός επιχειρούσε να διευρύνει το αποτύπωμα της δραστηριότητας , προσεγγίζοντας ή επιχειρώντας να στρατολογήσει κι άλλα άτομα. Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο, διότι μετατρέπει μια υπόθεση «μοναχικού δράστη» σε δυνητικά ευρύτερη δομή.

Το ενδιαφέρον των αρχών εστιάζει στο είδος των πληροφοριών: γίνεται λόγος για διαβαθμισμένα δεδομένα που ακουμπούν αμυντική τεχνολογία, επιχειρησιακές δυνατότητες και –κατά ορισμένες αναφορές– και συμμαχικό/ΝΑΤΟϊκό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι αρκετές λεπτομέρειες (όπως το ακριβές υλικό, το χρονικό βάθος της δράσης, οι δίαυλοι επαφής και οι εμπλεκόμενοι) παραμένουν αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης. Σε τέτοιες υποθέσεις, οι αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιούν πλήρη στοιχεία, τόσο για επιχειρησιακούς λόγους όσο και για να μη διακυβευτεί η διαδικασία συλλογής αποδείξεων.

Γιατί η υπόθεση θεωρείται «υψηλού ρίσκου» για την εθνική ασφάλεια

Η σοβαρότητα δεν μετριέται μόνο από το «σε ποια χώρα κατέληγαν οι πληροφορίες», αλλά κυρίως από το ποιος τις κατείχε και τι μπορούσε να αποκαλύψει:

Πρόσβαση σε διαβαθμισμένο υλικό

Η πρόσβαση ανώτερου στελέχους σε υπηρεσιακά δεδομένα δημιουργεί αυξημένη πιθανότητα διαρροής πληροφοριών που δεν είναι απλώς «τεχνικές λεπτομέρειες», αλλά μπορούν να επηρεάσουν σχεδιασμούς, προμήθειες, ετοιμότητα ή τρωτά σημεία. Ψηφιακό ίχνος και κρυπτογραφημένες επικοινωνίες

Οι αναφορές σε κρυπτογραφημένη επικοινωνία δείχνουν προσπάθεια απόκρυψης. Αυτό αφενός δυσκολεύει την έρευνα, αφετέρου αποτελεί ένδειξη μεθοδολογίας που συναντάται συχνά σε υποθέσεις αντικατασκοπείας. Δυνητική επέκταση δικτύου

Αν επιβεβαιωθούν οι αναφορές για προσπάθεια στρατολόγησης, τότε οι έρευνες συνήθως διευρύνονται: έλεγχοι επαφών, επικοινωνιών, οικονομικών ροών, μετακινήσεων και πρόσβασης σε συστήματα.

Τι προβλέπεται ποινικά και στρατιωτικά (σε γενικές γραμμές)

Ποινικό σκέλος

Σε περιπτώσεις κατασκοπίας υπέρ ξένης δύναμης, το ελληνικό δίκαιο προβλέπει βαριές ποινές, που μπορούν να φτάσουν σε πολυετείς καθείρξεις, ιδίως όταν πρόκειται για διαβαθμισμένες πληροφορίες εθνικής άμυνας ή συμμαχικών υποχρεώσεων.

Στρατιωτικό σκέλος

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, ενεργοποιείται:

στρατιωτική ανάκριση,

πειθαρχικός έλεγχος,

δυνατότητα αποστρατείας και στέρησης βαθμών,

απώλεια δικαιωμάτων και παροχών που απορρέουν από τη στρατιωτική ιδιότητα.

Σε τέτοιες υποθέσεις, η στρατιωτική δικαιοσύνη λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς την πολιτική δικαιοσύνη.

Η υπόθεση της σύλληψης Έλληνα αξιωματικού για κατασκοπία, με αφετηρία –σύμφωνα με πληροφορίες– αναφορά της CIA, αποκαλύπτει τη σκληρή πραγματικότητα της εποχής: η εθνική ασφάλεια δοκιμάζεται όχι μόνο στα πεδία ασκήσεων ή στα σύνορα, αλλά και στον αόρατο χώρο της πληροφορίας. Το τελικό βάρος πέφτει πλέον στη δικαιοσύνη και στις αποδείξεις που θα παρουσιαστούν.

Ταυτόχρονα, η υπόθεση στέλνει ένα σαφές μήνυμα εντός και εκτός συνόρων: οι συμμαχίες λειτουργούν, οι μηχανισμοί ελέγχου ενεργοποιούνται και η ανοχή σε φαινόμενα διαρροής κρίσιμων πληροφοριών είναι μηδενική. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για την κορυφή ενός βαθύτερου προβλήματος που απαιτεί θεσμικές και επιχειρησιακές απαντήσεις.

Related