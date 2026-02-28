ΕΚΤΑΚΤΟ: Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: «Προληπτικό» χτύπημα Ισραήλ στο Ιράν – Κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ, αντίποινα και παγκόσμιο ντόμινο

Ο κόσμος ξυπνά σε μια νέα, επικίνδυνη πραγματικότητα: η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν περνά ξανά σε ανοιχτή στρατιωτική αναμέτρηση, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών να ανεβάζει το θερμόμετρο σε επίπεδα που θυμίζουν τις πιο σκοτεινές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Οι πρώτες αναφορές μιλούν για εκρήξεις στην Τεχεράνη, για κατάσταση αυξημένου συναγερμού στο Ισραήλ με σειρήνες και περιορισμούς, για κλείσιμο εναέριων χώρων, για ανατροπές σε πτήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν. Και πάνω από όλα, για το μεγάλο ερώτημα που πλανάται ήδη στις αγορές, στα επιτελεία και στις πρωτεύουσες: θα μείνει η κλιμάκωση “περιορισμένη” ή μπαίνουμε σε αλυσίδα αντιποίνων που μπορεί να μετατρέψει την περιοχή σε πεδίο γενικευμένης ανάφλεξης;

Η κρίση δεν αφορά μόνο δύο κράτη. Αφορά τον αέρα που πετάμε, τις θαλάσσιες οδούς που τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια που κινεί βιομηχανίες και κοινωνίες, την ασφάλεια βάσεων και συμμάχων, τη διπλωματία που δοκιμάζεται στην πιο ακραία της μορφή. Σε λίγες ώρες, η λέξη «σταθερότητα» αντικαθίσταται από τη λέξη «ρίσκο» – και το ρίσκο γίνεται παγκόσμιο.

Τι συνέβη – Η πυροδότηση της νέας κλιμάκωσης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε “προληπτική” επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενο απειλές που σχετίζονται με το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ στο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες και εφαρμόστηκαν έκτακτα μέτρα (περιορισμοί σε σχολεία/χώρους εργασίας και κλείσιμο εναέριου χώρου).

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι υπάρχουν αναφορές για παράλληλη εμπλοκή των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις, γεγονός που μετατρέπει ένα περιφερειακό επεισόδιο σε κρίση με παγκόσμιο βάρος: όταν η Ουάσιγκτον περνά από τη διπλωματική πίεση στη στρατιωτική δράση, η εξίσωση αλλάζει για όλους – συμμάχους, αντιπάλους και “ουδέτερους”.

Το άμεσο στρατιωτικό και πολιτικό πεδίο: συναγερμός, αντίποινα, φόβος επέκτασης

Στο Ισραήλ: ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί πολιτικής προστασίας και προληπτικού συναγερμού, με δημόσιες οδηγίες/περιορισμούς και κλίμα αναμονής για πιθανά κύματα αντιποίνων. Στο Ιράν: η κατάσταση αποτυπώνεται ως κρίση ασφαλείας, με αναφορές για μεταφορά της ανώτατης ηγεσίας σε ασφαλή τοποθεσία και με δημόσια γραμμή ότι το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο κίνδυνος επέκτασης εκτός Ισραήλ–Ιράν: οι εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση δεν “μένει” γεωγραφικά εκεί που ξεκίνησε. Αναφορές κάνουν λόγο για επιθέσεις/πυραυλικές ενέργειες που αγγίζουν και κράτη του Κόλπου, ενώ η διεθνής ανησυχία εκτοξεύεται ακριβώς επειδή το θέατρο επιχειρήσεων μπορεί να απλωθεί από τον Λίβανο και τη Συρία έως τα Στενά του Ορμούζ και τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι παγκόσμιες επιπτώσεις που “γράφονται” ήδη: πτήσεις, ναυτιλία, ενέργεια, ασφάλεια

1) Αερομεταφορές: κλειστοί εναέριοι χώροι, ακυρώσεις, εκτροπές

Η πρώτη άμεση, ορατή επίπτωση είναι η απορρύθμιση του αεροπορικού δικτύου. Χώρες και κόμβοι-κλειδιά (όπως ΗΑΕ, Ισραήλ, Κατάρ) προχώρησαν σε προσωρινά κλεισίματα εναέριου χώρου, ενώ μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν ή αναδρομολόγησαν πτήσεις. Η εικόνα αυτή δεν πλήττει μόνο την περιοχή: δημιουργεί καθυστερήσεις και αλυσιδωτές επιπτώσεις σε Ευρώπη και Ασία, σε φορτία, τουρισμό, επαγγελματικές μετακινήσεις και κόστη καυσίμων/ασφάλισης.

2) Ναυτιλία και Στενά του Ορμούζ: ο παλμός της παγκόσμιας εφοδιαστικής

Ο πιο ευαίσθητος κόμβος είναι ο θαλάσσιος διάδρομος του Κόλπου και ειδικά η περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά κρίσιμο μέρος των ενεργειακών ροών. Ενδεικτικό της ανησυχίας είναι ότι η Ελλάδα (μέσω αρμόδιου φορέα) συμβούλεψε πλοία ελληνικής σημαίας να επιδείξουν μέγιστη επαγρύπνηση και να αποφύγουν συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες (Περσικός Κόλπος, Κόλπος του Ομάν, Στενά του Ορμούζ). Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα η κρίση μετατρέπεται σε ζήτημα διεθνούς εμπορίου και ασφάλειας θαλάσσιων μεταφορών.

3) Ενέργεια και αγορές: “risk premium” στο πετρέλαιο, κίνηση ΟΠΕΚ+

Οι αγορές τιμολογούν σχεδόν ακαριαία τον κίνδυνο διακοπών προσφοράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο OPEC+ εξετάζει ακόμη και μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής από την αναμενόμενη σε προγραμματισμένη συνάντηση, καθώς η αστάθεια ανεβάζει τις τιμές και οι παραγωγοί επιχειρούν να προλάβουν ένα σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το κρίσιμο εδώ δεν είναι μόνο η τιμή της βενζίνης. Είναι:

το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης φορτίων,

η πίεση στον πληθωρισμό,

οι αναταράξεις σε χρηματιστήρια/ομόλογα,

η επιβάρυνση σε χώρες με υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας,

η αβεβαιότητα για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Διπλωματία και διεθνείς αντιδράσεις: “κρατήστε την ανάσα σας”

ΝΑΤΟ: δηλώνει ότι παρακολουθεί «στενά» τις εξελίξεις στην περιοχή, ένδειξη ότι η κρίση αξιολογείται ως δυνητικός παράγοντας ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

δηλώνει ότι παρακολουθεί «στενά» τις εξελίξεις στην περιοχή, ένδειξη ότι η κρίση αξιολογείται ως δυνητικός παράγοντας ευρύτερης αποσταθεροποίησης. Ρωσία: καταδικάζει τα πλήγματα ως «ένοπλη επίθεση»/κλιμάκωση με προβλέψιμα αρνητικές συνέπειες, ενώ προειδοποιεί για κινδύνους ανθρωπιστικούς και οικονομικούς.

καταδικάζει τα πλήγματα ως «ένοπλη επίθεση»/κλιμάκωση με προβλέψιμα αρνητικές συνέπειες, ενώ προειδοποιεί για κινδύνους ανθρωπιστικούς και οικονομικούς. Ευρωπαϊκές αντιδράσεις: κινούνται στη γραμμή «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και σε έμφαση στο διεθνές δίκαιο και στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Το διπλωματικό σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εύθραυστο από το γεγονός ότι υπήρχε παράλληλο υπόβαθρο επαφών/διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό ζήτημα, το οποίο τώρα τίθεται υπό βαριά αμφισβήτηση ως προς τη βιωσιμότητά του.

Γιατί αυτή η στιγμή είναι τόσο επικίνδυνη

Η σημερινή κλιμάκωση δεν είναι “ένα ακόμη επεισόδιο”. Είναι κόμβος όπου τέμνονται τρεις δυναμικές:

Στρατιωτική δυναμική αντιποίνων: κάθε κύμα απάντησης δημιουργεί πίεση για επόμενο κύμα, με πιθανότητα λάθους υπολογισμού. Περιφερειακή διάχυση: βάσεις, σύμμαχοι, δίκτυα μεταφορών και θαλάσσιοι διάδρομοι γίνονται μέρος του προβλήματος. Παγκόσμια οικονομική μετάδοση: ενέργεια, ασφάλιση, μεταφορές και επενδυτικό ρίσκο επηρεάζουν άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις διεθνώς.

Τι να παρακολουθούμε τις επόμενες ώρες (οι 5 δείκτες που θα δείξουν “πού πάει”)

Η ένταση και ο ρυθμός των αντιποίνων (αν παραμένουν “μετρημένα” ή κλιμακώνονται). Αν επηρεαστούν ενεργειακές υποδομές ή ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη ζώνη του Κόλπου/Ορμούζ. Το εύρος των περιορισμών στις πτήσεις και η διάρκεια κλεισίματος εναέριων χώρων. Η στάση διεθνών οργανισμών και μεγάλων δυνάμεων (ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσία, αλλά και χώρες-κλειδιά της περιοχής). Οι αποφάσεις OPEC+ και η συμπεριφορά των τιμών ενέργειας (αν “γράφεται” παρατεταμένο σοκ).

Η σημερινή ημέρα δεν μετριέται μόνο σε εκρήξεις, ανακοινώσεις και τίτλους. Μετριέται σε κάτι βαθύτερο: στην αίσθηση ότι η διεθνής τάξη γίνεται πιο νευρική, πιο απρόβλεπτη, πιο ευάλωτη σε γεγονότα που μέσα σε ώρες μετατρέπουν ολόκληρες περιοχές σε “κόκκινες ζώνες” – για αεροπλάνα, πλοία, αγορές, κοινωνίες.

Αν αυτή η κρίση αποκλιμακωθεί γρήγορα, θα μείνει ως ένα σκληρό μάθημα για το πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες όταν πυρηνικά προγράμματα, βαλλιστικές δυνατότητες, περιφερειακές αντιπαλότητες και μεγάλες δυνάμεις συνυπάρχουν στο ίδιο γεωπολιτικό καζάνι. Αν όμως εξελιχθεί σε διαδοχικά κύματα αντιποίνων, τότε οι επιπτώσεις θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα σύνορα της Μέσης Ανατολής: θα επηρεάσουν την ενέργεια και τον πληθωρισμό, τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, την ασφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τη διπλωματική σταθερότητα σε πολλαπλά μέτωπα.

Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή: όταν ο πόλεμος “πιάνει” τους διαδρόμους της παγκόσμιας οικονομίας –τον αέρα και τη θάλασσα– και όταν μεγάλες δυνάμεις εμπλέκονται άμεσα, τότε η κρίση παύει να είναι περιφερειακή. Γίνεται παγκόσμια δοκιμασία αντοχής: για τους θεσμούς, για τις συμμαχίες, για την αγορά, για την ίδια την ιδέα ότι η ένταση μπορεί να τεθεί ξανά υπό έλεγχο μέσω διπλωματίας. Και ακριβώς γι’ αυτό, οι επόμενες ώρες δεν θα κρίνουν μόνο την επόμενη κίνηση στο πεδίο. Θα κρίνουν και το αν ο κόσμος μπαίνει σε μια νέα περίοδο παρατεταμένης αστάθειας ή αν θα υπάρξει φρένο πριν το σημείο χωρίς επιστροφή.

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