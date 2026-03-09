Τέμπη / Δίκη για τα βίντεο: Κατασχέσεις, νέα οπτικά στοιχεία και νέα ρήγματα στην εμπιστοσύνη

Η σημερινή δικαστική εξέλιξη γύρω από την υπόθεση των βίντεο των Τεμπών επανέφερε με ορμή στο προσκήνιο όσα η κοινωνία φοβάται περισσότερο: ότι σε μια από τις μεγαλύτερες εθνικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών, κρίσιμα στοιχεία είτε δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε, είτε δεν εμφανίστηκαν όταν έπρεπε, είτε δεν ενσωματώθηκαν με τον τρόπο που απαιτεί η βαρύτητα της υπόθεσης. Οι αποκαλύψεις για επιπλέον οπτικό υλικό, η δικαστική εντολή για κατάσχεση ψηφιακών συσκευών και η αίσθηση ότι η αποδεικτική αλυσίδα παραμένει διάτρητη, δημιουργούν ένα εκρηκτικό νέο τοπίο. Και αυτό το τοπίο δεν βαραίνει μόνο το ίδιο το δικαστήριο. Βαραίνει συνολικά το κράτος, τη θεσμική αξιοπιστία και τη δημόσια εμπιστοσύνη.

Η σημερινή δικαστική εικόνα από τη Λάρισα δεν θυμίζει πλέον μια στενά τεχνική υπόθεση για αρχεία και βίντεο. Θυμίζει μια νέα μετωπική σύγκρουση γύρω από το ποια στοιχεία υπήρχαν, πού βρίσκονταν, γιατί δεν είχαν ενταχθεί εγκαίρως στη δικογραφία και αν η αποδεικτική αλυσίδα άντεξε το βάρος μιας εθνικής τραγωδίας. Η αποκάλυψη για επιπλέον οπτικό υλικό και η δικαστική εντολή για κατάσχεση κινητών, υπολογιστών και σκληρών δίσκων πραγματογνωμόνων έδωσαν στην υπόθεση νέα, εκρηκτική δυναμική.

Νέα φάση

Η δίκη για τα «χαμένα» ή μη προσκομισμένα βίντεο των Τεμπών μπήκε σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, σε σαφώς βαρύτερη φάση. Το ζήτημα δεν περιορίζεται πια στο αν υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό από κρίσιμα σημεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το επίκεντρο μετακινείται πλέον στο αν υπήρχαν και άλλα οπτικά δεδομένα, πώς διατηρήθηκαν και γιατί δεν βρίσκονταν εξαρχής μέσα στον δικαστικό φάκελο.

Η αποκάλυψη

Κατά τη σημερινή διαδικασία ήρθε στο φως ότι υπήρχε οπτικό υλικό από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στη δικογραφία. Η ΕΡΤ μετέδωσε ότι δικαστικός πραγματογνώμονας ανέφερε πως είχε τραβήξει βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο από τα πρώτα ξημερώματα μετά τη σύγκρουση, ενώ άλλα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για νέο οπτικό υλικό εκτός φακέλου, γεγονός που προκάλεσε έντονη αντίδραση στην αίθουσα.

Η εντολή

Το δικαστήριο δεν έμεινε σε απλές εξηγήσεις. Σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ, δόθηκε εντολή να παραδοθούν και να κατασχεθούν οι συσκευές και τα αποθηκευτικά μέσα στα οποία ενδέχεται να βρίσκεται το σχετικό υλικό: κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και κάθε άλλος ψηφιακός φορέας. Παράλληλα, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας κινήθηκαν για την παραλαβή των μέσων αυτών από τις οικίες των πραγματογνωμόνων.

Γιατί έχει βάρος

Η σημερινή εντολή έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή το δικαστήριο φαίνεται να μην αρκείται πλέον στην απλή παράδοση αρχείων, αλλά να ζητεί τις ίδιες τις συσκευές ώστε να ελεγχθεί η διαδρομή, η χρονική σήμανση, η ακεραιότητα και η τυχόν αλλοίωση ή μεταφορά των δεδομένων. Σε μια τόσο βαριά υπόθεση, η συσκευή δεν είναι απλό τεχνικό εργαλείο. Είναι μέρος της ίδιας της αποδεικτικής αλυσίδας.

Οι σκιές

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η βαθύτερη θεσμική σκιά της ημέρας. Διότι όταν, τρία χρόνια μετά την τραγωδία, εμφανίζεται ή αναφέρεται υλικό που δεν είχε ενταχθεί στη δικογραφία, το πρόβλημα δεν είναι μόνο τι δείχνει αυτό το υλικό. Το πρόβλημα είναι γιατί δεν είχε περιληφθεί όταν έπρεπε. Και αυτό αγγίζει ευθέως την αξιοπιστία της διαχείρισης των αποδεικτικών στοιχείων.

Οι εντάσεις

Η διαδικασία εξελίχθηκε σε βαρύ κλίμα, με ενστάσεις, αντιδράσεις και αιτήματα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι καταγράφηκαν σκληρές τοποθετήσεις μετά τις αναφορές για υλικό και συσκευές, ενώ υπήρξαν και αιτήματα για περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Αυτά όμως παραμένουν, μέχρι στιγμής, στο επίπεδο των αιτημάτων και των τοποθετήσεων μέσα στη διαδικασία, όχι τελεσίδικων δικαστικών κρίσεων της ημέρας.

Το ουσιαστικό ερώτημα

Το κρίσιμο ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι διπλό: πρώτον, τι ακριβώς περιέχει το υλικό που αποκαλύφθηκε ή αναζητείται, και δεύτερον, γιατί αυτό το υλικό δεν είχε ενσωματωθεί εγκαίρως στον φάκελο της υπόθεσης. Από την απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα θα εξαρτηθεί όχι μόνο η βαρύτητα της συγκεκριμένης δίκης, αλλά και το αν θα βαθύνει ακόμη περισσότερο η αμφισβήτηση γύρω από τη μεταγενέστερη διαχείριση της τραγωδίας.

Δεν είναι πια τεχνικό θέμα

Από το σημερινό δικαστικό σκηνικό προκύπτει ότι η υπόθεση των βίντεο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως παράπλευρη τεχνική λεπτομέρεια. Μετατρέπεται σε ξεχωριστό μέτωπο αξιοπιστίας. Στα μάτια της κοινωνίας, η συζήτηση δεν αφορά απλώς αν βρέθηκαν ή χάθηκαν κάποια αρχεία. Αφορά το αν σε μια εθνική τραγωδία το κράτος, οι μηχανισμοί διερεύνησης και τα πρόσωπα που είχαν θεσμικό ρόλο κινήθηκαν με την πληρότητα και τη διαφάνεια που απαιτούσε η υπόθεση. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική και ηθική βαρύτητα της σημερινής ημέρας.

Η σημερινή εκδίκαση για την υπόθεση των βίντεο των Τεμπών δεν έκλεισε ερωτήματα· άνοιξε νέα. Η αποκάλυψη για υλικό εκτός δικογραφίας, η εντολή για κατάσχεση ψηφιακών συσκευών και η αίσθηση ότι η αποδεικτική αλυσίδα παραμένει υπό πίεση συνθέτουν ένα εξαιρετικά βαρύ σκηνικό. Σε μια υπόθεση που έχει χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη, κάθε νέα ρωγμή στη διαχείριση των στοιχείων λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Δεν τραυματίζει μόνο τη διαδικασία. Τραυματίζει την εμπιστοσύνη.

Και αυτή είναι ίσως η πιο σκληρή διαπίστωση της ημέρας: ότι τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, η κοινωνία δεν παρακολουθεί απλώς μια δίκη για βίντεο. Παρακολουθεί μια ακόμη δοκιμασία της αλήθειας, της θεσμικής αντοχής και της δυνατότητας της Δικαιοσύνης να αποδείξει ότι τίποτε κρίσιμο δεν χάθηκε, δεν κρύφτηκε και δεν έμεινε στη σκιά. Όσο αυτό δεν απαντάται καθαρά, η υπόθεση των Τεμπών θα συνεχίσει να βαραίνει όχι μόνο τα δικαστήρια, αλλά ολόκληρη τη δημόσια ζωή της χώρας.

Related