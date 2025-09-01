Τέμπη: «Τέλος» στο σενάριο του παράνομου φορτίου — Η οικογένεια του μηχανοδηγού απαντά με αγωγές μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Στις 28 Αυγούστου 2025, το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) παραδόθηκε στον εφέτη-ανακριτή της υπόθεσης των Τεμπών και έβαλε κομβικούς τίτλους τέλους σε μια από τις πιο φορτισμένες εκδοχές για το τι συνέβη μετά τη σύγκρουση: στη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν εντοπίστηκαν ίχνη καύσης ούτε αλλοιώσεις από φωτιά στην καμπίνα, με τις στρεβλώσεις να αποδίδονται στη σύγκρουση.

Η διατύπωση αυτή απομακρύνει αποφασιστικά την υπόθεση «παράνομου εύφλεκτου φορτίου» που είχε κυριαρχήσει στη δημόσια συζήτηση επί μήνες. Μέσα σε αυτό το νέο δεδομένο, την 1η Σεπτεμβρίου 2025 η οικογένεια του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Δημήτρη Μασσαλή, περνά στην αντεπίθεση: προαναγγέλλει αγωγές για ηθική βλάβη και περιύβριση νεκρού σε όσους συνέδεσαν τον αδικοχαμένο άνθρωπό τους με λαθρεμπόριο. Παράλληλα, καταγγέλλει βανδαλισμούς στο εκκλησάκι μνήμης στο σημείο του δυστυχήματος και μιλά για στοχευμένη εργαλειοποίηση «θεωριών» με πολιτικές σκοπιμότητες.

Τι λέει το νέο πόρισμα της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με το υλικό που έχει στα χέρια του ο ανακριτής, η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει παραμορφώσεις αποκλειστικά από τη σύγκρουση. Ίχνη καύσης δεν βρέθηκαν ούτε στο εξωτερικό ούτε μέσα στην καμπίνα, άρα δεν τεκμηριώνεται εκτόνωση αερίου ή άλλου εύφλεκτου υλικού. Το συμπέρασμα αυτό συντονίζεται και με τεχνική γνωμάτευση μεταλλειολόγου/μεταλλουργού που είχε κληθεί στην ειδική αυτοψία στο Κουλούρι. Απομένουν τυπικά ορισμένες τελευταίες αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους για την τυπική περάτωση της ανάκρισης.

Η στροφή της οικογένειας Μασσαλή στα πολιτικά δικαστήρια

Με το συγκεκριμένο πόρισμα ως αφετηρία, η οικογένεια του Δημήτρη Μασσαλή ανακοινώνει ότι θα καταθέσει αγωγές για ηθική βλάβη και περιύβριση νεκρού. Στόχος, όπως εξηγεί ο δικηγόρος Λ. Κουμπούρας, είναι όσοι δημοσίως υπαινίχθηκαν ή παρουσίασαν τον νεκρό μηχανοδηγό να εμπλέκεται σε μεταφορά παράνομου φορτίου — από πολιτικούς και δημοσιογράφους έως τεχνικούς συμβούλους που «τοποθετούσαν μπιτόνια στις καμπίνες» στις τηλεοπτικές αναπαραστάσεις. Κατά τον ίδιο, υπάρχουν καταγεγραμμένες δηλώσεις που θα τεθούν στην κρίση της Δικαιοσύνης.

Βανδαλισμοί στο εκκλησάκι μνήμης

Η οικογένεια καταγγέλλει δύο βανδαλισμούς στο εκκλησάκι που έστησαν οι οικογένειες των μηχανοδηγών στο σημείο της τραγωδίας, ακόμη και θραύση εικόνων, αποδίδοντας τα περιστατικά στο τοξικό κλίμα που καλλιέργησαν οι κατηγορίες και οι συνωμοσιολογικές αφηγήσεις των τελευταίων μηνών.

Η αντιπαράθεση γύρω από το ΕΟΔΑΣΑΑΜ και οι ενστάσεις Γάνδης–Πίζας

Στο κάδρο επανέρχεται ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Ατυχημάτων Σιδηροδρόμων και Ασφάλειας Αστικών Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Ο κ. Κουμπούρας υποστηρίζει ότι στο πόρισμα του Οργανισμού παραποιήθηκαν πορίσματα/σχόλια των πανεπιστημίων Γάνδης και Πίζας, ειδικά στο σκέλος των προσομοιώσεων για την αποκαλούμενη «πυρόσφαιρα». Ήδη από τον Απρίλιο 2025, το CNN Greece μετέφερε δημόσιες τοποθετήσεις που έδειχναν ενστάσεις των δύο ιδρυμάτων για τον τρόπο που αναφέρονταν στο πόρισμα, καθώς και πρόθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ να αποσύρει σχετικές αναφορές για την «πυρόσφαιρα». Η οικογένεια επικαλείται αυτά τα στοιχεία για να δείξει ότι η «θεωρία» του παράνομου φορτίου δεν στηρίζεται σε αποδεικτικά δεδομένα.

Πολιτικές αιχμές και το διακύβευμα της Δικαιοσύνης

Ο δικηγόρος αποδίδει σε «πολιτικές επιδιώξεις» την επιμονή ορισμένων να μη «κλείσει ποτέ» η υπόθεση, στοχοποιώντας —κατά τον ίδιο— δικαστικούς και τεχνικούς που δεν ευθυγραμμίστηκαν με τις πιο ακραίες εκδοχές των γεγονότων. Όλα αυτά, τονίζει, θα κριθούν στη δικαστική αίθουσα.

Δύο χρόνια και έξι μήνες μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023, η υπόθεση των Τεμπών εισέρχεται σε μια πιο καθαρή φάση: το νεότερο πόρισμα της Πυροσβεστικής αποδομεί κρίσιμα σημεία της υπόθεσης «παράνομου φορτίου» και ευθυγραμμίζεται με τις τεχνικές διαπιστώσεις ότι η εικόνα της δεύτερης ηλεκτράμαξας εξηγείται από τη σύγκρουση — όχι από έκρηξη ή καύση. Σε αυτό το περιβάλλον, η οικογένεια του Δημήτρη Μασσαλή αναζητά δικαίωση όχι μόνο για τα αίτια της τραγωδίας αλλά και για την αποκατάσταση της μνήμης του ανθρώπου της, στρεφόμενη εναντίον όσων, κατά την κρίση της, κατασκεύασαν και αναπαρήγαγαν συκοφαντικά σενάρια.

Το διακύβευμα πλέον είναι διπλό: να ολοκληρωθεί, με τα τελευταία εκκρεμή εργαστηριακά ευρήματα, μια δίκαιη και πειστική ποινική διερεύνηση· και παράλληλα να διαχωριστεί οριστικά η αναζήτηση της αλήθειας από τη ρητορική του θορύβου που πλήγωσε οικογένειες και δημόσια εμπιστοσύνη. Η επόμενη πράξη θα παιχτεί στα πολιτικά δικαστήρια, με ζητούμενο να αποτιμηθεί η ζημιά που προκάλεσαν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και να δοθεί ένα σαφές σήμα ότι η υπόμνηση των νεκρών δεν αποτελεί πεδίο για μικροπολιτικές και συνωμοσιολογίες.

Σημ.: Τα παραπάνω βασίζονται σε σημερινές δημόσιες δηλώσεις και σε ρεπορτάζ για το πόρισμα της ΔΑΕΕ/Πυροσβεστικής (28.08.2025) και τις αντιδράσεις γύρω από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ· όπου αναφέρονται ισχυρισμοί τρίτων, αποδίδονται ρητά ως τέτοιοι.

