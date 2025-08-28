Τέμπη, χωρίς «πυρόσφαιρα»: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής κλείνει τα σενάρια για εύφλεκτο φορτίο στη 2η ηλεκτράμαξα

Ένα από τα πιο φορτισμένα ερωτήματα της τραγωδίας στα Τέμπη (28 Φεβρουαρίου 2023) ήταν αν υπήρξε «πυρόσφαιρα» ή/και εύφλεκτο φορτίο στη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το τελικό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, που παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή, δίνει καθαρή απάντηση: καμία ένδειξη καύσης ή έκρηξης στη συγκεκριμένη καμπίνα.

Η διαπίστωση αυτή, έξι μήνες μετά την επιτόπια πραγματογνωμοσύνη στο Κουλούρι όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια, αποδομεί πλήρως τα σενάρια περί «πυρόσφαιρας» και τις υποθέσεις για μεταφορά εύφλεκτου φορτίου στον άδειο θάλαμο της δεύτερης ηλεκτράμαξας. Παράλληλα, τα τελευταία χημικά αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους εκκρεμούν ώστε να ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση.

Τι έλεγξε η ΔΑΕΕ και τι κατέγραψε

Αντικείμενο ελέγχου: Η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας εξετάστηκε λεπτομερώς, εσωτερικά και εξωτερικά. Η ΔΑΕΕ διαπίστωσε στρεβλώσεις συμβατές με σφοδρή σύγκρουση, αλλά κανένα ίχνος καύσης ή αλλοίωσης από έκθεση σε πυρκαγιά. Στο εσωτερικό της καμπίνας δεν βρέθηκαν ίχνη καύσης .

Χρονογραμμή: Η επιτόπια πραγματογνωμοσύνη έγινε τον Μάρτιο, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κουλούρι Λάρισας. Έξι μήνες αργότερα, το συμπέρασμα παραμένει κατηγορηματικό: κανένα στοιχείο καύσης στη 2η ηλεκτράμαξα.

Τι σημαίνει για τις θεωρίες περί «πυρόσφαιρας» και το εύφλεκτο φορτίο

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής αναιρεί τις υποθέσεις περί «πυρόσφαιρας» και τις τεχνικές ερμηνείες που συνέδεαν τη φωτιά με πιθανή μεταφορά εύφλεκτου φορτίου στον άδειο θάλαμο της δεύτερης ηλεκτράμαξας. Κατά συνέπεια, η κύρια ερμηνεία για τις ορατές αλλοιώσεις στη δομή της καμπίνας επανέρχεται στη μηχανική παραμόρφωση από την πρόσκρουση και όχι σε φαινόμενο έκρηξης/ανάφλεξης.

Παράλληλη επιστημονική πραγματογνωμοσύνη

Στο ίδιο πλαίσιο, πραγματογνώμονας – καθηγητής Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που βρέθηκε στο Κουλούρι την ίδια περίοδο, κατέληξε επίσης ότι οι παραμορφώσεις της καμπίνας οφείλονται στη σύγκρουση και όχι σε έκρηξη ή φωτιά. Η σύγκλιση των συμπερασμάτων από ανεξάρτητες τεχνικές πηγές ενισχύει την αξιοπιστία του τελικού πορίσματος.

Σχέση με παλαιότερα πορίσματα και τον δημόσιο διάλογο

Το συμπέρασμα της ΔΑΕΕ διαφοροποιείται από ερμηνείες που είχαν προβληθεί δημοσίως μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών & Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών), της επίσημης αρχής διερεύνησης ατυχημάτων που είχε καταθέσει το δικό της εκτενές τεχνικό πόρισμα για τα αίτια και τις αστοχίες του συστήματος. Η νέα τεχνική διαπίστωση της Πυροσβεστικής δεν καταργεί τον ρόλο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως προς τις συστημικές αιτίες, αλλά κλείνει συγκεκριμένα το κεφάλαιο της «πυρόσφαιρας»/εύφλεκτου φορτίου στη 2η ηλεκτράμαξα.

Τι απομένει στη δικαστική διερεύνηση

Εκκρεμότητες: Αναμένονται οι τελευταίες αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση από τον εφέτη ανακριτή.

Θεσμική συνέχεια: Σε πολιτικο-δικαστικό επίπεδο, μετά την κοινοβουλευτική διαδικασία του Ιουλίου 2025, το Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να κρίνει τα της ποινικής ευθύνης του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή· η σχετική φάση βρίσκεται σε εξέλιξη

Το νέο πόρισμα της Πυροσβεστικής προσφέρει ένα καθαρό τεχνικό οριοθετικό σημείο στον λαβύρινθο των ισχυρισμών: στη δεύτερη ηλεκτράμαξα δεν βρέθηκαν ίχνη καύσης ούτε ενδείξεις έκρηξης. Αυτό δεν απαντά, από μόνο του, σε κάθε πτυχή της τραγωδίας—ούτε αναιρεί την ανάγκη για πλήρη λογοδοσία και διορθωτικές τομές στο σιδηροδρομικό σύστημα.

Σημαίνει όμως ότι το συγκεκριμένο σενάριο περί «πυρόσφαιρας» κλείνει με επίσημη τεχνική τεκμηρίωση. Τα αναμενόμενα πορίσματα του Γενικού Χημείου και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης θα ολοκληρώσουν τον κύκλο της διερεύνησης. Για τις οικογένειες των 57 θυμάτων και για την κοινωνία, η διαφάνεια, η αλήθεια και η ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας δεν είναι απλώς ζητούμενα—είναι το ελάχιστο χρέος

