Τελικό τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη: Ο Τραμπ ανεβάζει κατακόρυφα την πίεση και προειδοποιεί για βαρύ τίμημα αν δεν υπάρξει συμφωνία έως την Τρίτη

Η διεθνής κρίση γύρω από το Ιράν εισέρχεται σε μια από τις πιο επικίνδυνες και απρόβλεπτες φάσεις της, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να μετατρέψει την πολιτική πίεση σε ωμό στρατηγικό εκβιασμό με σαφές χρονικό όριο. Με δημόσιες δηλώσεις ιδιαίτερα σκληρές, με ύφος που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε στην Τεχεράνη το μήνυμα ότι η προθεσμία λήγει την Τρίτη και ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι εξαιρετικά βαριές. Το μήνυμα δεν αφορά μόνο τη διπλωματία, αλλά αγγίζει πλέον το πεδίο της άμεσης στρατιωτικής απειλής, των ενεργειακών ισορροπιών, της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας.

Η κλιμάκωση αυτή δεν έρχεται σε κενό αέρος. Εμφανίζεται τη στιγμή που οι επαφές, οι διαμεσολαβήσεις και οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις φαίνεται να συνεχίζονται, αλλά χωρίς αποτέλεσμα που να μπορεί να παρουσιαστεί ως οριστική αποκλιμάκωση. Από τη μία πλευρά, η Ουάσιγκτον απαιτεί συγκεκριμένες κινήσεις από το Ιράν και δείχνει ότι δεν προτίθεται να ανεχθεί άλλη καθυστέρηση. Από την άλλη, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να απορρίπτει προσωρινές φόρμουλες και να ζητά πιο μόνιμη και ασφαλή διευθέτηση, φοβούμενη ότι μια εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα. Έτσι, η προθεσμία της Τρίτης δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό ορόσημο· είναι ένα σημείο καμπής που μπορεί να καθορίσει αν η κρίση θα οδηγηθεί σε συμφωνία ή σε πολύ πιο εκτεταμένη ανάφλεξη.

Η δημόσια προειδοποίηση και το αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι θεωρεί την προθεσμία της Τρίτης τελική και δεσμευτική. Παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε πως έχουν υπάρξει ορισμένες κινήσεις και επαφές από την ιρανική πλευρά, φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι αυτές δεν τον ικανοποιούν. Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον δεν βλέπει μέχρι στιγμής μια πρόταση που να ανταποκρίνεται στο εύρος των αμερικανικών απαιτήσεων και, γι’ αυτό, η πίεση όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά εντείνεται δημόσια και επιθετικά.

Η φράση ότι το Ιράν «θα πληρώσει βαρύ τίμημα» λειτουργεί ως πολιτικό και στρατηγικό μήνυμα πολλαπλών αποδεκτών. Απευθύνεται πρώτα στην ίδια την ιρανική ηγεσία, ώστε να κατανοήσει ότι η αμερικανική πλευρά θέλει άμεση συμμόρφωση. Απευθύνεται επίσης στους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι καλούνται να ευθυγραμμιστούν με μια γραμμή μηδενικής ανοχής. Τέλος, απευθύνεται και στην αμερικανική εσωτερική κοινή γνώμη, προβάλλοντας μια εικόνα ηγεσίας που δεν διαπραγματεύεται επ’ αόριστον, αλλά θέτει όρια και είναι έτοιμη να τα επιβάλει. Αυτή η ρητορική εντάσσεται σε μια γνωστή τακτική πίεσης: πρώτα δημιουργία ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, ύστερα απειλή κόστους και στη συνέχεια προσπάθεια εξαναγκασμού του αντιπάλου σε άμεση παραχώρηση.

Τι ζητείται από την Τεχεράνη

Στον πυρήνα των αμερικανικών απαιτήσεων βρίσκεται μια συμφωνία που δεν θα έχει απλώς επικοινωνιακή αξία, αλλά ουσιαστικό στρατηγικό περιεχόμενο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συζήτηση αγγίζει κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού τεράστιας σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Για την Ουάσιγκτον, το θέμα δεν είναι μόνο η αποφυγή μιας πρόσκαιρης κρίσης, αλλά η διαμόρφωση συνθηκών που θα αποτρέπουν το Ιράν από το να αξιοποιεί γεωστρατηγικά μοχλούς πίεσης που μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την περιοχή και τις διεθνείς αγορές.

Η αναφορά στο Στενό του Ορμούζ είναι ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης. Δεν πρόκειται για ένα δευτερεύον ζήτημα, αλλά για έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους στον κόσμο. Κάθε απειλή, περιορισμός ή παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή μπορεί να προκαλέσει άμεση αναστάτωση στις τιμές του πετρελαίου, στις θαλάσσιες μεταφορές και στην ευρύτερη οικονομική ψυχολογία των αγορών. Γι’ αυτό και το τελεσίγραφο του Τραμπ δεν αφορά μόνο τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, αλλά συνδέεται με μια πολύ μεγαλύτερη μάχη για τον έλεγχο της περιφερειακής ισορροπίας και της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας.

Η ιρανική στάση και η άρνηση για μια πρόχειρη διευθέτηση

Η απάντηση της ιρανικής πλευράς, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κινείται στη λογική μιας άμεσης αποδοχής των αμερικανικών όρων. Αντιθέτως, η Τεχεράνη φέρεται να απορρίπτει προτάσεις που θα οδηγούσαν απλώς σε μια προσωρινή παύση της έντασης, επιμένοντας ότι αυτό που απαιτείται είναι μια πιο μόνιμη και ασφαλής διευθέτηση. Με αυτόν τον τρόπο, το Ιράν δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται μια διαδικασία που θα μπορούσε να το οδηγήσει σε υποχωρήσεις χωρίς σαφείς εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα.

Η θέση αυτή δεν είναι μόνο διπλωματική, αλλά βαθιά πολιτική και αμυντική. Η ιρανική ηγεσία φαίνεται να θεωρεί ότι μια απλή κατάπαυση ή μια μεταβατική φόρμουλα δεν θα εξαλείψει τον κίνδυνο νέας επίθεσης ή νέας πίεσης λίγο αργότερα. Για την Τεχεράνη, η επιβίωση του καθεστώτος, η εσωτερική συνοχή και η εικόνα αντοχής απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν κεφαλαιώδη ζητήματα. Συνεπώς, η αποδοχή ενός τελεσιγράφου χωρίς σαφές αντάλλαγμα θα μπορούσε να εκληφθεί εσωτερικά ως πολιτική ταπείνωση και στρατηγική αδυναμία.

Ο κίνδυνος στρατιωτικής κλιμάκωσης

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο αυτής της νέας φάσης είναι ότι η απειλή δεν περιορίζεται σε οικονομικές κυρώσεις ή σε διπλωματική απομόνωση. Στις τελευταίες δηλώσεις και αναφορές, το ενδεχόμενο αμερικανικών πληγμάτων σε ιρανικές υποδομές έχει τεθεί με τρόπο εξαιρετικά ευθύ. Συγκεκριμένες κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως ενεργειακές και τεχνικές υποδομές, βρίσκονται πλέον μέσα στη δημόσια συζήτηση ως πιθανοί στόχοι, γεγονός που μεταφέρει την κρίση από τη σφαίρα της πίεσης στη σφαίρα της προαναγγελθείσας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το Ιράν έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές ότι δεν θα δεχθεί να πληγεί χωρίς αντίποινα. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενα αμερικανικά ή συντονισμένα πλήγματα δεν θα έκλειναν υποχρεωτικά την κρίση· αντιθέτως, θα μπορούσαν να ανοίξουν έναν πολύ πιο επικίνδυνο κύκλο αντιποίνων, με πιθανές επιπτώσεις σε περιφερειακές υποδομές, σε θαλάσσιες οδούς, σε γειτονικά κράτη και σε αμερικανικά συμφέροντα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Με λίγα λόγια, η Τρίτη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία πίεσης· είναι ένα πιθανό σημείο μετάβασης από τη διπλωματική ένταση σε ένα σενάριο ευρύτερης αναμέτρησης.

Η διεθνής διάσταση και το βάρος στις αγορές

Όσο πλησιάζει η προθεσμία, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η αγωνία διεθνώς. Οι κυβερνήσεις παρακολουθούν μια κρίση που μπορεί να ανατρέψει ισορροπίες ασφαλείας, να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στην ενέργεια και στο εμπόριο. Η αστάθεια αυτή καταγράφεται ήδη στο κλίμα των αγορών, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να προεξοφλήσουν τι θα σημαίνει για το πετρέλαιο, για τη μεταφορά αγαθών και για τις περιφερειακές συμμαχίες μια πιθανή αποτυχία των συνομιλιών.

Το πρόβλημα είναι ότι σε τέτοιες συνθήκες το κόστος δεν είναι ποτέ αποκλειστικά στρατιωτικό ή διπλωματικό. Είναι ταυτόχρονα οικονομικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό. Μια νέα ανάφλεξη θα αύξανε τον φόβο για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, θα επιβάρυνε ενεργειακά τις οικονομίες και θα έφερνε εκ νέου τον κόσμο μπροστά στο ενδεχόμενο μιας κρίσης που ξεπερνά κατά πολύ το διμερές επίπεδο. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί οι δηλώσεις Τραμπ δεν αντιμετωπίζονται ως απλή πολιτική υπερβολή, αλλά ως πιθανός προάγγελος εξελίξεων με παγκόσμια εμβέλεια.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι καθαρή και ταυτόχρονα εξαιρετικά ανησυχητική: η κρίση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο, όπου ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα και κάθε ώρα που περνά χωρίς συμφωνία αυξάνει τον κίνδυνο μιας νέας βίαιης κλιμάκωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα αδιαπραγμάτευτης πίεσης, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να αρκεστεί σε αόριστες υποσχέσεις ή μερικές κινήσεις καλής θέλησης. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν επιμένει ότι δεν θα συναινέσει εύκολα σε μια ρύθμιση που δεν θα του παρέχει πραγματικές εγγυήσεις. Έτσι, οι δύο πλευρές βρίσκονται μπροστά σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι: είτε θα βρεθεί μια δύσκολη αλλά λειτουργική φόρμουλα συμφωνίας, είτε η περιοχή θα περάσει σε πολύ πιο σκοτεινή και απρόβλεπτη περίοδο.

Το πραγματικό βάρος αυτής της υπόθεσης δεν μετριέται μόνο στις διπλωματικές λέξεις ή στις ηγετικές δηλώσεις. Μετριέται στο πόσο κοντά έχει φτάσει η διεθνής πολιτική στην αποδοχή της απειλής ως βασικού εργαλείου διαπραγμάτευσης. Και όταν μια κρίση οργανώνεται γύρω από τελεσίγραφα, στρατιωτικές προειδοποιήσεις και προθεσμίες που λήγουν, τότε το περιθώριο λάθους γίνεται ελάχιστο. Η Τρίτη, πλέον, δεν είναι απλώς μια ημερομηνία σε ένα διπλωματικό ημερολόγιο. Είναι μια ημέρα που μπορεί να κρίνει αν η ένταση θα συγκρατηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή αν θα ξεφύγει στο πεδίο της σύγκρουσης με συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλήρως

Related